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Интервью

Проректор РАНХиГС: современный госслужащий должен быть настоящим лидером

13:5604.10.2017
(обновлено: 14:06 04.10.2017)
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПроректор, Член Попечительского совета РАНХиГС, директор Высшей школы государственного управления Алексей Комиссаров. Архивное фотоПроректор, Член Попечительского совета РАНХиГС, директор Высшей школы государственного управления Алексей Комиссаров. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский

О том, какие требования предъявляются современным госслужащим и каким дисциплинам обучают будущих высокопоставленных чиновников, в интервью РИА Новости рассказал проректор, член попечительского совета РАНХиГС, директор Высшей школы государственного управления Алексей Комиссаров.

— Алексей Геннадиевич, Вы курируете программу подготовки губернаторов, создание кадрового резерва, а также формирование модели отбора и подготовки государственных служащих нового формата. Расскажите, пожалуйста, в чем заключается эта новая модель отбора и что Вы вкладываете в понятие "государственный служащий нового формата"?

— Современный государственный служащий должен отвечать требованиям времени ко всем управленцам: быть нацеленным на достижение результата, уметь принимать решения в условиях дефицита информации и времени, объединять и мотивировать людей, быть настоящим лидером.

Дальний Восток. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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А в дополнение к этим и другим компетенциям важно искреннее желание служить своей стране и своему народу. Мне кажется, что люди научились очень хорошо чувствовать и понимать, действительно ли тот или иной губернатор хочет сделать свой регион успешнее, богаче, привлекательнее, удобнее для жизни. И современный управленец высокого уровня должен буквально каждый день это доказывать настоящими делами, а не словами.

Что касается отбора, то совсем недавно на встрече с избранными губернаторами президент говорил о необходимости создания системы оценки и выбора лучших из лучших. Мы сейчас готовим предложения по новому подходу к решению этой задачи.

Расскажите, пожалуйста, кто сейчас идет на эти программы обучения? Каков карьерный бэкграунд этих людей и какими личными качествами они обладают?

— Состав слушателей очень сильный. У многих из них есть опыт работы на высоких позициях не только в федеральных министерствах и региональных правительствах, но и в бизнесе. На мой взгляд, их всех объединяют высокий профессионализм, желание и готовность учиться (а это очень важно для любого человека в нашем быстро меняющемся мире) и горящие глаза — желание делать нашу страну лучше.

Как в РАНХиГС построены образовательные программы для будущих чиновников?

Президентская академия традиционно является кузницей кадров — большинство министров, губернаторов и других высоких руководителей проходили одну или несколько программ обучения.

Академия — это место, где можно учиться на протяжении всей жизни: сначала в лицее, потом получать высшее образование, потом выбирать программы развития на любой вкус и практически по любому направлению.

Если говорить о той программе, за которую я сейчас отвечаю, то она дает возможность получить теоретические знания от лучших профессоров мира, практические навыки от бизнес-тренеров и действующих руководителей высокого уровня, мотивацию и заряд энергии от наших гостевых спикеров — писателей, режиссеров, спортивных тренеров и других интересных собеседников. Кроме того, слушатели в процессе обучения и проектной работы постоянно учатся друг у друга. Это очень важно.

Как Вы считаете, чего в части образования не хватает российским чиновникам в целом?

— До последнего времени чиновников учили в основном законодательству, различным процессам, изменениям в нормативных документах. Сейчас появляется все больше программ, нацеленных на командообразование, развитие эмоционального интеллекта, стратегическое лидерство. Это то, что очень востребовано сегодня. В ближайшем будущем мы планируем уделять больше внимания цифровой грамотности, управлению изменениями, холистическому подходу, клиентоцентричности.

Вы несколько лет работали в правительстве Москвы. Как этот опыт помогает Вам при работе в Высшей школе государственного управления?

— До моей работы в правительстве Москвы я около 20 лет руководил собственным бизнесом и даже не подозревал, насколько непроста работа современного чиновника. Я очень благодарен мэру Москвы Сергею Собянину за доверие и колоссальный опыт, который я приобрел.

Я стал с гораздо большим пониманием относиться к тем решениям, которые принимают те или иные политики или высокопоставленные госслужащие.

Портфель чиновника. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Ведь чаще всего единственно правильных, устраивающих абсолютно всех решений просто не существует. Очень легко критиковать власти, а вот взять на себя смелость и самому предлагать и проводить изменения гораздо сложней. В бизнесе проще — есть понятные цели по увеличению прибыли, капитализации компании, завоеванию большей доли на рынке.

Мне кажется, что это вообще отличный подход, когда люди из бизнеса приходят на госслужбу, потом в другие сферы или переходят обратно. По крайней мере это позволяет нам всем лучше понимать друг друга, а это очень важно.

Как Вы лично относитесь к тому, что к власти в регионах сейчас приходят губернаторы-технократы?

— У нас все по-разному понимают слово "технократия". Для меня технократия — это прежде всего меритократический подход: принцип управления, когда главным качеством для продвижения по службе являются талант, знания и способности, а не финансовые возможности или родственные связи. Конечно, я отношусь к такому подходу очень позитивно. И я рад, что про многих из новых губернаторов я могу сказать, что это именно такие люди.

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