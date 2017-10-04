Олег Королев: главные инвестиции — в человека

Липецкая область вносит весомый вклад в обеспечение продовольственной безопасности России и успешно решает задачу импортозамещения. О том, как региону удается оставаться в числе лидеров агропромышленного комплекса страны, в интервью РИА Новости рассказал глава администрации Липецкой области Олег Королев:

- В этом году, несмотря на капризы погоды, Липецкая область вновь обещает рекордный урожай. Какой объем зерновых и сахарной свеклы ожидается собрать?

— Год для аграриев выдался действительно непростым. Но сегодня мы можем по праву гордиться нашими тружениками. Они уже собрали три миллиона тонн зерновых и зернобобовых. Уборка продолжается. Мы ожидаем не менее 3,5 миллионов тонн зерновых по итогам сельскохозяйственного года. Что касается сахарной свеклы, то аграрии уже собрали более двух миллионов тонн, а ожидаемый урожай этой культуры в текущем году составит 5,5 миллионов тонн.

- Сахарные заводы справляются с такими объемами?

— Да, справляются. В области работают шесть заводов, которые перерабатывают более 37 тысяч тонн сахарной свеклы в сутки. Планируем выйти на мощность в 40 тысяч тонн в сутки. Сегодня, к слову, пятая часть российского сахара производится в Липецкой области.

- Какой еще продукцией растениеводства липчане готовы прокормить другие регионы?

— В растениеводческой отрасли мы производим столько количества и видов продукции, которые позволяют кормить в среднем от 10 до 18 регионов России, сопоставимых с Липецкой областью. В частности, по сахару — это 18 регионов, по овощам закрытого грунта — почти 12, по картофелю — шесть регионов России.

- Липецкая область — первый в России регион, где появились теплицы пятого поколения. Сколько сегодня производится овощей по этой технологии и планируется ли расширение мощностей?

- В этом году в регионе собрано уже около 29 тысяч тонн овощей закрытого грунта, в прошлом эта цифра составила 26,3 тысячи тонн. Работают три крупных производителя в Липецком, Данковском и Елецком районах. Общая площадь теплиц составляет около 43,3 гектара. К концу года, с учетом ввода в эксплуатацию теплиц в Усманском районе, она должна достичь 90 гектаров. Расширение мощностей обязательно будет. В 2018 году начнется строительство теплиц и в Краснинском районе. До 2020 года общая площадь тепличных комплексов должна составить более 200 гектаров. Мы планируем получать около 194 тысяч тонн овощей, а урожайность уже в 2018 году должна достигнуть 70 килограммов с одного квадратного метра.

- В области открылось еще несколько инновационных предприятий. Что они будут производить?

- В ОЭЗ "Липецк" открыт завод по производству тепличных конструкций. Планируемые мощности рассчитаны на производство 150 гектаров металлоконструкций в год, что позволит обеспечить около 50% потребностей российского рынка. Объем инвестиций в проект — более двух миллиардов рублей. С июля он уже выпускает продукцию. Кстати, это уже пятое предприятие, приступившее к производству промышленной продукции с начала года на территории ОЭЗ "Липецк". До конца года планируют запустить производство еще как минимум три завода.

Еще два предприятия мы на днях открыли на усманской земле. Одно из них будет заниматься выращиванием садовой земляники по интенсивной технологии на площади 300 гектаров с проектной мощностью две тысячи тонн в год. Второе предприятие — шоковой заморозкой плодов и ягод. Объем переработки продукции составит 10 тысяч тонн в год.

- По сравнению с 1998 годом темпы роста объемов производства всех видов мяса скота и птицы в области значительно увеличились. Какие меры были предприняты, чтобы активизировать отрасль?

— Действительно, за последние два десятилетия на территории региона произошли колоссальные преобразования по созданию материально-технической базы птицеводства и свиноводства. Сумма инвестиций в новое строительство, а также реконструкцию и модернизацию составила, соответственно, 15,4 и 16,6 миллиарда рублей. Благодаря инвестпроектам, финансовой поддержке из областного и федерального бюджетов, в хозяйствах области созданы высокотехнологичные производства, где применяются самые прогрессивные технологии и селекционные достижения.

Это позволило за 2016 год довести объемы производства мяса всех видов скота и птицы по региону до 318 тысяч тонн, обеспечить вчетверо большие темпы роста по сравнению с 1998 годом, создать гарантированную продовольственную безопасность области по мясу. Сегодня обеспеченность населения свининой собственного производства превышает рекомендуемые российские годовые медицинские нормы потребления в 5,3 раза, мясом птицы — в 4,2 раза.

- Чтобы идти вперед в сельском хозяйстве, надо развивать генетику и селекцию. Готовы ли к этому местные аграрии и чиновники?

- Мы всегда стараемся прикладывать максимум усилий, чтобы не просто идти в ногу со временем, но и быть на шаг впереди во всех вопросах. Что касается селекции и генетики — это одни из приоритетных направлений развития АПК. В регионе совершенствуются и выводятся новые сорта семян, отвечающих российским условиям. Внедрение передовых технологий, лучшего отечественного и зарубежного опыта, применение высокопроизводительной техники и современного оборудования, всесторонняя поддержка АПК уже дали свои плоды. Урожайность многих культур в Липецкой области сегодня такая, о какой в советские годы можно было только мечтать. Тогда сбор урожая не превышал одного миллиона тонн зерновых, урожайность составляла 30 центнеров с гектара. Сегодня урожайность пшеницы доходит до 80 центнеров с одного гектара, а сбор зерновых стабильно превышает три миллиона тонн.

- В животноводстве также есть успехи по селекции и генетике?

— Да, есть серьезные задачи в племенном животноводстве. К 2020 году необходимо полностью перейти на самообеспечение племенным молодняком, инкубационным яйцом. И первые шаги к модернизации, в частности, молочной отрасли уже сделаны. Улучшить генетику и воспроизводство телят в регионе помогают современные технологии. В 2014 году у нас открылся животноводческий комплекс нового поколения ООО "Бетагран Липецк". Его уникальность заключается в том, что предприятие впервые в России создано с целью получения элитных эмбрионов молочного и мясного скота по технологиям in vivo и in vitro. Мощности рассчитаны на производство 10 тысяч эмбрионов в год. Другими словами, здесь производят биопродукцию для ускоренного разведения скота. Причем вся биопродукция молочного направления — с генетическим потенциалом не менее 12 тысяч килограммов молока от коровы в год. Это позволяет в короткие сроки улучшить генетические показатели пород КРС, а многим сельхозпредприятиям — отказаться от закупок скота за рубежом.

- Как удалось достичь таких высоких результатов в развитии АПК?

— В АПК за последние два десятка прошедших лет произошел качественный сдвиг, который теперь зафиксирован как константа и который я называю революцией. Аграрный сектор теперь стал самым инновационным, самым инвестиционно привлекательным, самым технологичным, наиболее бурно развивающимся.

Прежде всего, этого удалось достичь за счет совместной комплексной работы с федеральным центром. Но самое главное — за счет человеческого фактора. И здесь на первом месте всегда стоит человек и его благосостояние. Если люди довольны своей жизнью, их устраивает социальное положение, они будут и хорошо трудиться. В Липецкой области созданы благоприятные социально-экономические условия для того, чтобы человек жил и работал на родной земле. Социальное обустройство человека-труженика стоит в регионе на первом месте. Область давно газифицирована, одна из первых успешно осуществила программу строительства бассейнов в каждом сельском районе. Теперь мы строим ледовые дворцы, запустили соцпрограммы по дополнительному строительству домов культуры и офисов врачей общей практики.

Только за счет развития медицины высоких технологий липецкие медики в год спасают несколько тысяч больных сердечно-сосудистыми заболеваниями. Около 500 человек в год медики спасают благодаря развитой системе борьбы с онкологическими заболеваниями. И эту работу мы обязательно будем продолжать. В ближайшее время в развитие липецкого онкоцентра, например, будет вложено около одного миллиарда рублей. Мы построили один из лучших перинатальных центров. Если взять школы, все они сегодня оборудованы по последнему слову техники. Досуговая и спортивная системы также активно развиваются. В ближайшие годы продолжится строительство сотен спортивных площадок, домов культуры и всего необходимого для повышения качества жизни человека. В таких условиях человек хочет, может и должен качественно жить и работать.

- Насколько известно, за последние 10 лет в Липецкую область по программе переселения переехали жить более 50 тысяч соотечественников.

— Верно. А разве бы они поехали в экономически нестабильный регион? Людей не обманешь. Они знают, где им хорошо жить, а где плохо.

- Каковы точки дальнейшего роста?

— Точки роста есть всегда. Сегодня главная задача — повышение уровня доходов населения. Люди должны жить побогаче. За ближайшие пять лет необходимо обеспечить рост доходов минимум в 3,5 раза. У нас в этом направлении хороший ресурс роста: развитие малого и среднего бизнеса, кооперации, создание народных предприятий. Мы не просто говорим, а делаем. И процесс набирает хорошие обороты. Сегодня в области работает 895 сельскохозяйственных потребкооперативов, в том числе 570 снабженческо-сбытовых и перерабатывающих, 325 — кредитных. На развитие кооперации в этом году предусмотрено 168 миллионов рублей. Почти в два раза возросла грантовая поддержка сельскохозяйственным сбытовым и перерабатывающим кооперативам на развитие материально-технической базы.

И, конечно же, в числе приоритетных задач остается обеспечение высокого качества жизни человека и его среды обитания. Здесь вопросы качества медицины, отдыха, всестороннего развития человека, а также ряд других. Вот это наши самые важные задачи. Главные инвестиции — в человека.

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