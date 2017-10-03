Максим Ликсутов: "Мы недооцениваем наземный транспорт"

Зачем Москве трамваи, сколько рядов останется на Садовом кольце и почему нужна была масштабная летняя стройка, в интервью "РИА Новости" рассказывает заместитель мэра Москвы, глава Департамента транспорта Максим Ликсутов. Беседовала Светлана Бабаева.

"Десять знаков, дублирующих друг друга"

— Из последних новостей — планы уменьшить размер дорожных знаков. Зачем это нужно, какого размера будут знаки и когда? © Фото : АГН "Москва" Ради экономии и комфорта: в России уменьшат дорожные знаки

— На пяти улицах в центре Москвы малые знаки появились еще зимой по поручению первого вице-премьера Игоря Шувалова. Он — руководитель правительственной комиссии по безопасности дорожного движения. В августе мы начали расширять эксперимент — разместили знаки на 25 улицах в районе Хамовники. Также малые и совмещенные знаки были установлены на 27 улицах, благоустроенных по программе "Моя улица" прошлых годов.

Знаки применяются там, где нет интенсивного движения и высоких скоростей, где большой знак не нужен. Есть обширный опыт их применения в Европе. Проверено, это не влияет на безопасность движения — они заметны не меньше. Для города же это снижение расходов на изготовление знаков и их уборку.

— В каком смысле — уборку?

— Все знаки надо периодически мыть и чистить. Другой важный момент — меньший размер убирает лишний визуальный шум: вы стоите на пешеходной улице и видите множество знаков, которые перекрывают все, что можно. Третий важный момент — количество самих знаков станет меньше за счет совмещения таблички платности и инвалидности. Они на этих улицах наносятся на поле знака "парковка".

— Это возможно? © Fotolia / Fotomek В Москве появился первый светофор на солнечных батареях

— Возможно. Сейчас мы совместно с МВД РФ оцениваем пилотный проект. Далее будут внесены некоторые изменения в ГОСТы. Сегодня мы обязаны ставить знак на каждый перекресток, у каждого выезда из двора.

В итоге на коротком участке — по десять знаков, дублирующих друг друга. Возьмем Малую или Большую Дмитровку, Малую Бронную. Небольшие улицы, но много дворовых проездов. После каждого мы обязаны поставить дублирующий знак. В итоге — череда знаков. Выглядит некрасиво, но мы обязаны это делать. Даны поручения внести изменения в ГОСТы, что позволит уменьшить количество знаков почти на 40 процентов на ряде улиц Москвы.

— После чего пойдут нарушения и жалобы, что никакого знака не было.

— Новации коснутся только информационных знаков. Основные знаки, прямо влияющие на безопасность дорожного движения — одностороннее движение, проезд запрещен и т.д. — останутся.

— Если вы начнете уменьшать знаки, поднимется возмущение, что на плохо освещенных улицах их и сейчас не видно, а меньший размер люди не увидят вовсе.

— Улицы в Москве освещены очень хорошо, но критика возникает. Большие знаки — станут говорить "налеплены друг на друга, тратятся огромные деньги на изготовление", маленькие — "не видно, зачем вообще что-то менять…" Маленькие знаки на улицах крупных городов мира показали: к ДТП не приводят, людей в заблуждение не вводят.

— То есть на магистралях знаки не меняются?

— Там трогать знаки нельзя, потому что уменьшение их размера может повлиять на безопасность, чего мы допустить не можем. Человек, проезжая на машине со скоростью 70-80 км в час, маленький знак не заметит или неправильно истолкует. За этим внимательно следит ГИБДД.

"Если уж делаешь ремонт, лучше сделать его сразу"

— Главная тема лета — перекопанный центр Москвы, который остановился в одной большой пробке. Почему нужно было разом перекрывать и два кольца, и вылетные улицы типа Тверской?

— Проблемы с движением были, но город не останавливался. На данный момент все основные работы закончены. Доделываются элементы инфраструктуры на тротуарах, нужно подключить кабели, поставить остановки. Да, иногда приходится занимать и проезжую часть, чтобы привезти материалы. Кстати, о пробках — если сравнивать, к примеру, пробки 1 сентября, то они были ниже примерно на 2 балла, чем 1 сентября прошлого года.

По итогам сентября картина не сильно отличается от прошлого года, а на части улиц мы отмечаем улучшения в движении и пропускной способности. Например, средняя скорость на Садовом кольце, Тверской улице, 1-ой Тверской-Ямской, Большой Лубянке и Варварке увеличилась в часы пик на 4%.

Но теперь мы столкнулись с другой проблемой. Платные парковки и новая организация движения привели к тому, что центр внутри Садового кольца поехал быстрее. В итоге растёт поток машин, проезжающих через центр города транзитом.

Раньше человек, которому нужно было с севера Московской области попасть на юг, ехал по МКАДу или ТТК. Теперь зачастую он проезжает через весь город. Нигде не останавливается, за парковку не платит, просто едет через центр.

© Предоставлено Московским метрополитеном Транзитные поездки через город © Предоставлено Московским метрополитеном Транзитные поездки через город

— Выход один — платный въезд в центр?

— Еще раз повторяю, об этом речи не идет. Но люди должны понимать, что подчас усложнение движения в центре — это транзитный поток, на который ни мы, ни ГИБДД никак повлиять не можем.

— Но все же вы не ответили на вопрос, для чего работы в центре велись столь массово. Фактически у людей было потеряно лето, и без того короткое в нашем климате.

— Да ровно для того, чтобы не растягивать процесс на несколько лет! Это как в доме. Если уж делаешь ремонт, лучше сделать его сразу, получить хороший результат, а не растягивать на полжизни и обрекать себя на длительные неудобства.

— По будущему году такие объемы не планируются?

— Все основные улицы уже приведены в порядок, они теперь выглядят по-другому. Остаются точечные участки, связанные с маленькими улицами и переулками, которые с точки зрения движения не создадут проблем.

И вот вам еще цифры. Индекс Tom-tom (нидерландский производитель автомобильных навигаторов), один из ведущих мировых рейтингов. Соотношение скорости в час пик и не в час пик. В 2010 году Москва была на 1-м месте в мире по загруженности дорог. В 2016 году — на 13-м. Это лучшая динамика по улучшению дорожного движения среди мегаполисов в мире!

© Предоставлено Московским метрополитеном Рейтинг TomTom 2016 © Предоставлено Московским метрополитеном Рейтинг TomTom 2016

"Дополнительных участков движения в Москве нет"

— Кстати, о переулках. Почему ваш департамент не выходит с инициативой о прорубании новых улиц и переулков в центре, чтобы разгрузить основные магистрали? Европейские города, которые вы часто приводите в пример, сильны именно маленькими боковыми улицами.

— Скажите мне, где это можно сделать в центре Москвы?

— Где возможные проезды перекрыты шлагбаумами, складами, заборами.

— Таких проездов в центре города, где склады, вы не найдете. Во-вторых, законодательство требует, чтобы любые планы по строительству или расширению дорог проходили общественные слушания. Жители категорически возражают против любого увеличения проездов автомобилей мимо своих окон. © Fotolia / Руслан Бородин Плюс 100500: с нового года дорогие автомобили могут стать еще дороже

— Получается, мы обречены жить в нескольких магистралях, которые, конечно, будут забиты, потому что маленьких дублирующих улиц нет.

— Дополнительных, не используемых участков для движения в Москве нет, это фантазии. Такую возможность даже рассматривать не имеет смысла. Можно только строить новые дороги, там где возможно.

Что правительство Москвы и делает. Вот цифры: с 2010 года по настоящее время прирост дорог в Москве — 563 км. Это вам ответ на упреки, что мы, дескать, ничего не строим. В Москве за пять лет построено дорог больше, чем в Нью-Йорке, Париже, Лондоне и Гонконге вместе взятых!

© Предоставлено Московским метрополитеном Объем строительства дорог в мегаполисах мира © Предоставлено Московским метрополитеном Объем строительства дорог в мегаполисах мира

Проблема в другом: соотношение количества машин и площади дорог. Вот посмотрите: плотность дорог в Москве, Нью-Йорке или Париже при одинаковом количестве автомобилей на тысячу жителей.

© Предоставлено Московским метрополитеном Плотность дорог в мире © Предоставлено Московским метрополитеном Плотность дорог в мире

Париж — плотность дорог выше в 6 раз, Нью-Йорк — в восемь раз, Сингапур — в три раза. Мы посчитали: чтобы догнать Сингапур, нужно заасфальтировать площадь, равную территориям Парка Горького, ВДНХ, Сокольников и Лосиного острова вместе взятым!

— А Садовое кольцо наоборот было сужено этим летом до четырех рядов. Где логика?

— Начну с примера Тверской. Съезд с Моховой улицы на Тверскую был шириной в шесть рядов. А дальше — Камергерский переулок, где карман и сужение. Тут же образовывался пузырь, который убивал движение на Тверской, так как пропускная способность дороги измеряется по самому узкому месту. Теперь движение выровнено, на всем протяжении Тверской по четыре ряда в обоих направлениях.

Почему выбрана такая рядность Садового кольца? Потому что есть тоннели — под площадью Маяковского, Новым Арбатом, и т.д. Все они — три полосы. Пропускная способность Садового кольца — три полосы. Четвертая, пятая — это съезды, дублеры и пр. Теперь движение будет упорядочено, потому что все эти перестроения только убивали движение и создавали аварийные ситуации, фактически останавливая движение.

© Предоставлено Московским метрополитеном Садовое кольцо - съезд на Оружейный переулок © Предоставлено Московским метрополитеном Садовое кольцо - съезд на Оружейный переулок

— Сужение одной из главных дорог. Не простят вам этого водители…

— Послушайте, в некоторых тоннелях на Садовом два ряда всегда стояли наглухо — правый шел на разворот, кроме того, многие пытались повернуть из второго ряда. Это к тому, о чем я уже сказал — тоннели там трехрядные.

"Число пассажиров на наземном транспорте растет в два раза быстрее метро"

Кроме того, на Садовом кольце у Калужской площади меняются маршруты общественного транспорта — Б и Т10 теперь не будут заходить в тоннель, а пойдут поверху. Что было? Пассажиру нужно было сесть далеко до тоннеля, а выйти была возможность уже только, например, у Музеона и Парка Горького. Теперь транспорт пойдет поверху, люди смогут входить и выходить, пересаживаться в метро и на другие маршруты. Наземный городской транспорт станет удобнее и доступнее.

— Мы подошли к еще одной активно обсуждаемой теме — наземному транспорту, которому вы отдаете приоритет за счет автомобилей.

— В Москве огромный рост числа пассажиров, которые полностью оплачивают проезд в городском общественном транспорте. Причем количество пассажиров на наземном транспорте растет в два раза быстрее метро.

По сравнению с первым полугодием 2010 года число поездок экономически активных граждан на наземном городском транспорте выросло на 46%. Мой прогноз — через три-четыре года наземный транспорт догонит метрополитен по объему перевозок.

© Предоставлено Московским метрополитеном Как люди используют городской транспорт © Предоставлено Московским метрополитеном Как люди используют городской транспорт

Приведу цифры: чтобы перевезти 250 человек, нужен один трамвай, три автобуса или 147 автомобилей. Вот ответ, зачем мы развиваем наземный общественный транспорт, в том числе трамвай. При этом почти 70% москвичей и жителей соседних регионов в утренний и вечерний часы пик добираются на работу и учебу на разных видах городского транспорта и только 30% — на личных автомобилях.

© Предоставлено Московским метрополитеном Почему надо развивать городской транспорт © Предоставлено Московским метрополитеном Почему надо развивать городской транспорт

— Про трамвай, который теперь пересекает Тверскую и разворачивается на площади Белорусского вокзала, особенно много вопросов. Зачем он там, куда идет и кого везет?

— На площади Тверской заставы весь транспорт стоял по 30 минут, сейчас проходит в среднем за восемь. Что касается трамвая, приехал человек, скажем, из пригорода на Белорусский вокзал и дальше у него — только метро. Но станция "Белорусская" — одна из самых загруженных. До трамвая, конечная остановка которого была на Лесной улице, человек, не доходил — под мост, в подземный переход…Тяжело, неудобно. Сейчас, когда мы подтянули трамвай к Белорусскому, можно уже не спускаться метро. Кстати, количество пассажиров на 9-м маршруте только за первые дни выросло на 92%, на 7-м — на 24%. Это точно подтверждает правильность решения вернуть трамваи на площадь Тверской заставы.

— В метро спускаются зачастую не потому, что нравится, а потому что это единственный гарантированный способ точно приехать ко времени поезда или самолета.

— Трамвай №7 доходит до Олимпийского проспекта примерно за 23 минуты, до площади трех вокзалов — за 30 минут. Почти везде он идет по выделенной линии. Мы недооцениваем наземный транспорт. Поверьте, многие предпочтут его, и у нас уже есть опыт того же МЦК.

Когда появляется новая связь, если она качественна и надежна, она заполняется в течение полутора лет. А здесь — красивый, бесшумный, шестидверный трамвай, кстати, без турникетов. "Витязь" называется. Один из самых современных в мире. Ходить будет каждые 5-7 минут. Я вас уверяю: пройдет немного времени и уже невозможно будет представить площадь Тверской заставы без трамвая, как произошло с МЦК. Он даст лучшую альтернативу метро и машине.

— А какие планы по метро? Идет реконструкция многих вестибюлей и переходов, прилегающих к станциям. Когда завершите? © РИА Новости / Наталья Селиверстова Перейти в фотобанк Тайны метро: почему для движения поездов необходим третий рельс

— Сами станции мы стараемся вообще не трогать. Проблема в том, что строили красивую станцию из мрамора или гранита, а в прилегающем подземном переходе никакого стиля: грязь, асфальт на полу. Поэтому ремонт касается, прежде всего, вестибюлей и переходов.

Но в отличие от улиц, мы не можем делать это одномоментно. Должна сохраняться пропускная способность, поэтому закрывается сначала одна сторона, потом другая. Многие работы нельзя проводить в час пик. Я считаю, что до конца следующего года все основные подземные переходы мы приведем в порядок. Дальше будет лишь мелкий ремонт, но капитальных ремонтов больше быть не должно.

"Граница смертности при аварии — 54-56 км/час"

— Периодически появляются сообщения об идее ограничить скорость в Москве до 50, а то и 40 км/ч. Вы правда это планируете?

— Сейчас в Москве допустимое превышение скорости — плюс-минус 20% от установленного скоростного режима. То есть если знак 50 км/час, то за 70 не штрафуют.

Но 70 км/час для города — это очень опасная скорость. Потому что граница смертности при аварии — 54-56 км/час. Если едешь ниже этого показателя — скорее всего, останешься в живых.

© Предоставлено Московским метрополитеном Как изменилась безопасность московских дорог © Предоставлено Московским метрополитеном Как изменилась безопасность московских дорог

— Это ужасно, но здесь мы выходим на вечную московскую тему — по Ленинградке или Ленинскому машины не будут ездить со скоростью 40 км/час.

— Мэр Москвы дал департаменту транспорта поручение: никаких решений по изменению скоростного режима мы сами не принимаем, только через общественное обсуждение. Уже было одно голосование в 2016 году, жители не поддержали снижения лимитов. Сейчас, если мы выйдем с инициативой о снижении предельного лимита скорости в том или ином районе, мы будем подробнее рассказывать про порог смертности, количество ДТП на конкретных улицах, давать прогноз, чего ожидать, если скорость на участке будет снижена. Но еще раз повторю, чтобы решение было принято, оно должно быть поддержано большинством москвичей.

— То есть речь не о тотальном снижении скорости в Москве до 40 или 50 километров в час, а именно об отдельных улицах? © Fotolia / Václav Mach В Москве почти 80 пешеходных переходов оборудуют дополнительной подсветкой

— Речь только о небольшом количестве улиц, в основном в центре, где много школ, детских садов, больниц, поликлиник. Никто не планирует делать на вылетных магистралях ограничения в 40 км/час.

Есть конкретные улицы, где много людей, пешеходных переходов, и где, мы считаем, скорость сильно влияет на аварийность и число ДТП. Уверен, те, кто проживает на этих улицах, поддержат снижение скорости, окончательное решение — за ними.

— А стоимость парковки планируете повышать?

— Плата за парковку должна расти в том случае, если коэффициент загрузки в часы пик превышает 0,85. К примеру, из 100 мест на участке 15 мест всегда должны быть свободны. Это закон оптимальной организации дорожного движения. Пока у нас коэффициент загрузки парковок ниже. Поэтому мы считаем, что тарифы повышать не надо.