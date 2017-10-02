Иван Косенков: пока космонавтика - способ потратить, а не заработать деньги

Шестьдесят лет назад в СССР был произведен запуск первого в мире искусственного спутника Земли, который имел громадное значение для изучения космического пространства и нашей планеты. США смогли повторить успех Советского союза лишь через год. За прошедшие десятилетия дорогу в небо проложили многие страны, уже летают частные корабли, а космические технологии используются в повседневной жизни. Что России надо сделать, чтобы сохранить ведущие позиции на рынке, какие разработки есть у российских стартапов, станет ли массовым космический туризм и появится ли в РФ аналог SpaceХ рассказал в интервью РИА Новости проектный менеджер по направлению "Космические технологии" Фонда "Сколково" Иван Косенков. Беседовала Дарья Станиславец.

— Какова сейчас ситуация с развитием космических инноваций в России? Как идет развитие? Какие есть проблемы, вызовы, чего не хватает, нет ли упущенных возможностей?

— Ситуацию сложно охарактеризовать однозначно. С одной стороны, мы можем констатировать наличие сложившейся экосистемы космических стартапов на примере "Сколково", где компании взаимодействуют с индустриальными партнерами и друг с другом. С другой стороны, развитие инновационных космических бизнесов в России сталкивается с рядом препятствий.

Во-первых, это нехватка профессионалов — традиционная жалоба отрасли на кадровый голод распространяется и на стартапы. Без большого количества молодых профессионалов, от инженеров до управленцев, создавать новые команды сложно. Во-вторых, регулятивные риски — до сих пор нет четких правил игры для космических компаний, не работающих по государственному заказу. Сейчас только государство может заказывать создание космической техники. Ее разработка в инициативном порядке по-прежнему не предусмотрена.

До сих пор государство придерживалось традиционного подхода к инновациям в космонавтике, когда новые продукты разрабатываются в недрах крупных предприятий, входящих в ракетно-космическую промышленность. В рамках программно-целевого подхода сложно было обеспечить поддержку перспективных работ, осуществляемых стартапами, ввиду их отсутствия в целевых программах Роскосмоса.

В настоящее время ситуация меняется. Очевидно, что руководство отрасли осознает преимущества работы с малыми инновационными компаниями и новых форматов взаимодействия, открывая собственный венчурный фонд и вовлекая малые предприятия в свои продуктовые цепочки. Корпоративный венчурный фонд позволит Роскосмосу поддерживать перспективные технологические исследования и нарастить динамику инновационных процессов внутри корпорации.

Российской ракетно-космической промышленности в ближайшие годы предстоит ответить на множество вызовов. В первую очередь на ускорение темпов технологических инноваций, к которым консервативная отрасль не всегда готова. И сделать это предстоит в условиях масштабной реорганизации и сокращающихся бюджетов на программы, а также усиливающейся конкуренции с новыми игроками на рынке.

— Кто сейчас в мире лидер по навигационным разработкам? По робототехнике? По технологиям для космических кораблей? На каком месте Россия? Что необходимо сделать, чтобы нам вырваться вперед, если мы отстаем по каким-то отраслям?

— Россия оперирует одной из трех функционирующих глобальных навигационных спутниковых систем, и в этом ее лидерство неоспоримо. Другой вопрос, что большинство пользовательских устройств, использующих отечественный навигационный сигнал, производятся и разрабатываются за рубежом — от США до Китая.

Таким образом, экономическую выгоду от российской технологии зачастую получают зарубежные игроки — такова сущность глобальных рынков. По космической робототехнике мы видим великолепную работу межпланетных станций и роверов США и Китая, растущий задел американо-канадской MDA по роботизированному орбитальному обслуживанию. Российские разработки пока только ждут того, чтобы быть показанными.

Что касается технологий для космических кораблей, то их принципиальная схема, массогабаритные характеристики не изменились значительно со времен лунной гонки и не претерпят изменений в ближайший десяток лет. Россия по-прежнему остается одной из трех стран мира, способных самостоятельно запустить человека в космос и вернуть его на Землю. Вопрос здесь скорее в том, как сделать пилотируемые пуски дешевле и доступнее не только для государственных агентств, но и для других потенциальных пользователей: от корпораций до туристов. Здесь американские компании демонстрируют определенные успехи: помимо впечатляющих достижений SpaceX, можно выделить целую плеяду компаний, работающих в этом направлении, — надувной модуль от Bigelow, новые двигатели и носители от Blue Origin. В этом направлении мы пока, к сожалению, не движемся. В России нет и не предвидится появления частных игроков, способных осуществлять орбитальные запуски пилотируемых или грузовых космических кораблей.

— Каково будущее частной космонавтики в России? Есть ли достаточное количество инвесторов, готовых вкладываться в рискованные и затратные проекты?

— Вопрос в категории "достаточности". Пока что количество частных инвесторов в космические проекты единичное. К сожалению, пока космонавтика остается скорее способом потратить деньги, чем заработать их. Исходя из этого, интерес инвесторов к этой отрасли остается крайне ограниченным. Плюс барьеры входа в отрасль остаются крайне высокими: инвестор должен обладать отраслевой экспертизой, чтобы понимать, куда можно вложиться, какие продукты и рынки перспективны, хорошим знанием существующих команд. Не говоря о том, что объем потребных вложений в космическую компанию на порядки выше компании из IT-сегмента. Пока что достаточное количество частных инвесторов, готовых вкладываться в космические стартапы в тех объемах, которые необходимы для выведения продукта на рынок, то есть десятки миллионов долларов, есть только в США.

Вопрос появления таких инвесторов в России — общий вопрос к инвестиционному климату в стране, качеству государственных институтов, национальной политики по поддержке малого высокотехнологичного бизнеса. Тем не менее примеры таких инвестиций есть: покупка S7 Group "Морского старта" вселяет надежду на расширенное участие частного бизнеса в космической деятельности. Пуски с плавучего космодрома должны начаться в 2023 году, но предварительно в проект должны быть вложены миллионы долларов. Плюс перед S7 "Космические транспортные системы" стоит задача обеспечить к началу операционной деятельности космодрома портфель пусков, способный сделать деятельность прибыльной. При этом стоит отметить, что это вложение в существующую инфраструктуру, в то время как инвестирование в создание новых крупномасштабных космических систем, будь то пилотируемые запуски или крупномасштабные группировки по типу разрабатываемых проектов от OneWeb и SpaceX, российских инвесторов пока не интересуют.

© AP Photo / Bill Ingalls/NASA Ракета SpaceX Falcon 9 с космическим кораблем Dragon готовится к запуску на МКС © AP Photo / Bill Ingalls/NASA Ракета SpaceX Falcon 9 с космическим кораблем Dragon готовится к запуску на МКС

— Появится ли в России свой SpaceХ или в этом нет необходимости?

— В существующих условиях вряд ли. Космический проект требует беспрестанной вовлеченности, готовности работать 24/7, высокого экспертного уровня основателя и значительных вложений с его стороны. У Илона Маска все это есть, вопрос — есть ли это у российских частных инвесторов.

Что касается необходимости появления своего SpaceX, то стоит задать вопрос — необходимости для кого? SpaceX в США — возмутитель спокойствия, мешающий работать привычным образом входящим в ULA Boeing и Lockheed-Martin. Вероятно, можно назвать SpaceX закономерным следствием государственной политики США, направленной на планомерное выращивание конкуренции существующим аэрокосмическим холдингам. С другой стороны, американская политика принесла плоды в виде возвращения США на рынок коммерческих запусков, где до этого доминировали европейцы и операторы российских ракет-носителей. Сможет ли Россия удержать позиции на рынке, где, как уже показала практика, могут легко и быстро нас потеснить, большой вопрос.

Роскосмос старается сохранить нишу на рынке запусков. Стоит отметить деятельность его коммерческой дочки — "Главкосмоса", который в ходе последнего пуска обеспечил вывод более 70 малых спутников российских и зарубежных клиентов. В мае "Главкосмос" и "Космотрас" — оператор запусков для первых спутников, созданных сколковскими резидентами в 2014 году, создали объединенного оператора по запуску космических аппаратов с использованием ракет-носителей "Союз-2" и "Днепр" с российских космодромов. Тем не менее говорить о появлении своего SpaceX в России несколько преждевременно.

— Каковы перспективы космического туризма в России? Станут ли когда-нибудь полеты в космос массовыми?

— После ввода в строй пилотируемых американских кораблей Dragon и CST-100, планируемых на 2018 год, вполне вероятно, что на российских "Союзах" освободятся дополнительные места для туристов. В этом плане перспективы космического туризма на ближайшие годы в России неплохие. Правда, в более дальней перспективе выход на рынок орбитальных и суборбитальных перевозок многочисленных конкурентов делает прогноз по будущему космического туризма в России не столь радужным. Возможно сколковский резидент "Космокурс" сможет в первой половине 2020-х годов выйти на рынок суборбитального космического туризма и конкурировать с Blue Origin и Virgin Galactic — пока других частных игроков, занимающихся работами по космическому туризму, нет.

© Фото : Роскосмос/Олег Скрипочка Стыковка космического грузовика Dragon с МКС. 20 июля 2016 © Фото : Роскосмос/Олег Скрипочка Стыковка космического грузовика Dragon с МКС. 20 июля 2016

Вероятно, рано или поздно космические полеты станут массовыми, но это требует возникновения новых рынков, целых отраслей, требующих присутствия человека на орбите. Нужна космическая инфраструктура нового поколения, позволяющая жить и работать в космосе годами. Джеффри Безос говорит о вынесении вредных производств с Земли в космическое пространство, осознанно или нет повторяя за Циолковским. Космос способен раз и навсегда удовлетворить потребности человечества в ресурсах, энергии, спасти цивилизацию от возможного вымирания. Вопрос в нашей готовности к нему.

— Какие новые разработки SK-Космос в сфере космических технологий, навигационных продуктов находятся в разработке или уже на выходе?

— Стоит сказать, что до 95% космических рынков составляет downstream — продукты и услуги с использованием результатов космической деятельности: телеком, навигация и дистанционное зондирование Земли (ДЗЗ). Большое количество стартапов ведут разработки продуктов именно в этом направлении. В настоящее время на рынке ДЗЗ видна четкая тенденция: космические снимки сами по себе перестают быть ценным продуктом на рынке. Спутниковые данные становятся сырьем для следующего сегмента продуктовой цепочки, где космический бизнес превращается в IT-бизнес. Огромные объемы разнородных спутниковых снимков объединяются с данными, полученными с наземных источников, обрабатываются с использованием искусственного интеллекта для получения качественно новой аналитики, применимой в ряде отраслей — от сельского хозяйства до городского планирования и страхования.

Сколковские компании разрабатывают такие продукты, создающие высокую добавленную стоимость для конечного потребителя. Так, "Аэростейт" занимается технологией прогнозирования качества воздуха со сверхвысокой точностью — до уровня квартала. Проект прошел акселерацию в США и дошел до стадии готового продукта, востребованного на b2c и b2b рынках по всему миру.

Компания Bestplace делает продукт для ритейла. Это геоинформационный b2b-сервис для точного прогноза выручки новой торговой точки с использованием точных данных с геопривязкой, включая данные ДЗЗ. Нейронная сеть распознает на спутниковых снимках автомобили, что дает возможность спрогнозировать успешность размещения нового магазина в той или иной точке. На данный момент успешно протестированы две модели: аптечный и продуктовый ритейл.

Наконец, Exactfarming — онлайн-сервис для управления эффективностью растениеводческого хозяйства для сельхозпредприятий. Сервис собирает в одном месте всю необходимую информацию о состоянии хозяйства (спутниковые снимки, погоду, журнал полевых работ и многое другое), что позволяет планировать сезон, контролировать выполнение работ и состояние посевов, управлять экономикой поля и предотвращать потери.

— На кого ориентируются компании, работающие на площадке кластера? На российские компании? Есть ли заказы и спрос на разработки из других стран? Из каких?

— Для тех, кто создает космическое железо — спутники, ракеты — есть два пути. Первый, это самостоятельное плавание через привлечение венчурных инвестиций и предложение продуктов отечественным и зарубежным заказчикам. Такой путь выбрала, например, "Даурия", которая в 2018 году завершит постройку спутника "Аурига", создаваемого в том числе на средства сколковского гранта. Второй — это встраивание в продуктовые цепочки российской космической промышленности. Здесь показателен пример компании "Азмерит", создающей малогабаритные звездные датчики, часть которых была куплена "Российскими космическими системами". Такая сделка уникальна для российского рынка, однако мы рассчитываем, что за ней последуют другие.

Что касается продуктов, использующих космические данные, то они находят клиентов на зарубежном рынке. Достаточно вспомнить "РИТ Инновации", под торговой маркой HUDWAY продавшие по всему миру более 40 000 приборов HUDWAY Glass, превращающих смартфон в устройство дополненной реальности.

Компания "Хельги Лаб", занимающаяся продуктом, позволяющим автоматизированное создание информационных трехмерных систем городских панорам на основе данных лазерного сканирования, помимо сотрудничества с правительством Москвы также реализовала пилотный проект в Тель-Авиве.