Глеб Никитин: Нижегородская область должна стать регионом-лидером

Президент России Владимир Путин на прошлой неделе подписал указ об увольнении Валерия Шанцева с поста губернатора Нижегородской области, назначив врио главы региона первого замглавы Минпромторга Глеба Никитина. В интервью РИА Новости Никитин рассказал о ситуации в экономике и промышленности региона и задачах, которые будет решать на новом посту в первую очередь.

— О вашем назначении стало известно 26 сентября, но вы наверняка уже обдумывали те задачи, которые будете решать в первую очередь. Поделитесь, пожалуйста, своими планами, на чем сосредоточите свое внимание в первую очередь?

— В ближайшее время планирую посмотреть весь регион, познакомиться с городами и районами области, встретиться с людьми. Сейчас важно обеспечить политическую и общественную консолидацию. Найти некий консенсус, куда мы движемся, и вселить в людей энтузиазм. Я считаю, это сейчас важно. Важно, чтобы люди поверили: предстоит большая работа на результат. Я поклонник проектного управления, внедрения проектного подхода с конкретными результатами деятельности. Считаю, что в Нижегородской области есть все для устойчивого развития, движения вперед: хорошая экономическая и социальная база, активные, талантливые инициативные люди, грамотные профессионалы. От консолидации наших усилий зависит благополучие всего региона, всех нижегородцев. И в своей работе мы будем опираться именно на их интересы.

Что касается стратегических шагов будущего, то намерен сосредоточиться на развитии высокотехнологичного сектора на базе имеющегося потенциала и кадрового, и профессионального, и производственного. Как вы знаете, высокотехнологичная промышленность занимает центральное место в цифровой экономике. Это новая промышленность, которая должна отвечать требованиям глобальной конкурентоспособности, эффективности и высокой производительности труда. Цифровая экономика может стать для региона повесткой будущего.

Еще одно важное направление — городская среда, ее благоустройство. Развитие нижегородской агломерации. Здесь тоже огромный потенциал. Есть цель вывести ее на уровень самых передовых агломераций страны. У Нижегородской области большой туристический потенциал, и она должна занять свое достойное место на туристической карте России и мира. Конечно, поддержка здравоохранения, образования, сельского хозяйства, развитие моногородов.

Отдельное внимание хочу уделить дорогам, ведь это лицо региона, и перед нами стоит задача привести основную опорную дорожную сеть Нижегородской области в нормативное состояние. Наша промышленность и наши люди, города нуждаются в транспортной и инженерной инфраструктуре. Это основа для развития, повышения качества жизни. Мы должны быть в числе регионов-лидеров по всем социально-экономическим показателям. Здесь такие возможности есть.

В актуальной повестке также находятся мероприятия по подготовке и проведению в Нижнем Новгороде чемпионата мира по футболу в июне 2018 года. Мы просто обязаны все сделать на самом высоком уровне.

— Как вы в целом оцениваете ситуацию с экономикой и промышленностью Нижегородской области?

— Нижегородский регион — один из промышленных центров страны, поэтому здесь мне комфортно с учетом предыдущего места работы. Тут довольно неплохие показатели по индексу промышленного производства: по итогам первого полугодия текущего года он составил 107,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Я считаю, что таким результатом не в последнюю очередь мы обязаны поддержке на федеральном уровне нижегородским предприятиям в последние годы. Радует, что наблюдается рост объемов производства в высокотехнологичных сферах.

Сейчас в регионе реализуется комплекс традиционных схем поддержки промышленности. Самые успешные из них мы будем продолжать использовать, но надо внедрять и новые. Тут я вижу огромный потенциал развития, так как пока такие инструменты, как специальные инвестиционные контракты (СПИК) и деятельность Фонда развития промышленности, не в той степени сейчас реализуются в регионе, как можно было бы ожидать. Так, деятельность Фонда и другие меры поддержки направлены по двум основным векторам развития обрабатывающей промышленности. Первое — импортозамещение, которое призвано обеспечить технологическую независимость экономики и нарастить ее компетенции до уровня, позволяющего ей конкурировать на глобальном рынке, а впоследствии перейти к экспорту. Финансовые меры поддержки, такие, как субсидии на комплексные инвестиционные проекты, на пополнение оборотного капитала и льготные займы фонда, направлены как раз на проекты импортозамещения. Вторым направлением вижу увеличение доли высокотехнологической продукции в российском экспорте. При этом особую роль в этом направлении играет выявление в традиционных секторах промышленности перспективных и маржинальных ниш и развитие новых рынков.

Что касается ситуации с экономикой в целом, то, на мой взгляд, она вызывает сдержанный оптимизм. Региону нужно обеспечить устойчивую позитивную динамику во всех сферах, как в социальной, так и в экономической. Для этого нам нужно действовать совместно, чтобы вывести Нижегородскую область на качественно новый уровень развития. Рассчитываю на практический опыт руководителей муниципальных образований, промышленных предприятий, общественных организаций, политических партий и движений, депутатского корпуса. Еще раз повторю, что основным инструментом решения стоящих перед нами задач станет исключительно командный принцип работы. Уверен, в ближайшие несколько месяцев нам удастся не только актуализировать ключевые направления развития региона, которые были сформулированы и уже закреплены в программах развития, но и сделать реальные шаги по их реализации.

— Планируете ли смену команды?

— Говорить об этом пока рано. Безусловно, у каждого руководителя свое видение структуры органов управления. Конечно, изменения будут. Я говорю сейчас про структуру, про людей пока точно говорить рано. Надо познакомиться, пообщаться. Я не сторонник резких движений. В любом случае планирую опираться на действующую команду и ориентироваться на новые кадры, но тоже в первую очередь из Нижегородской области.

— Какие личные KPI будете ставить перед собой на новом посту?

— Мои KPI понятны — работа правительства под моим руководством должна быть эффективна, и жители Нижегородской области должны видеть это в конкретных делах, в улучшении социально-экономического развития региона в целом и жизни каждого гражданина в частности. Условие работы показателя — возможность его измерения, это как в спорте — замер показателей уже сам по себе способствует увеличению результатов.

И, в принципе, вся наша с вами беседа о планах и перспективах — это беседа о моих ключевых показателях результативности.

— Что вы лично считаете своим достижением за время работы в Минпромторге, а что не успели сделать?

— Например, участие в создании дорожной карты "Технет", направленной на цифровизацию промышленности и технологическую поддержку развития рынков НТИ и высокотехнологичных отраслей промышленности за счет формирования цифровых, умных, виртуальных фабрик будущего (Digital, Smart, Virtual Factories of the Future). Чтобы сохранить глобальную конкурентоспособность в условиях тотальной цифровизации, а также использовать достижения цифровых технологий для решения своих социально-экономических задач, России требуется в короткие сроки и системно сдвинуть всю экономику в зону цифровизации. Причем для каждой отрасли темп и содержание перехода должны быть определены отдельно. Но я считаю, мы вовремя приняли все необходимые решения и включились в работу. При условии реализации дорожной карты к 2035 году Россия будет входить в топ-10 стран мира в рейтингах, учитывающих внедрение передовых производственных технологий в качестве фактора роста промышленного потенциала страны (например, Global Manufacturing Competitiveness Index).

Кроме этого, как я уже говорил ранее, это запуск механизма специального инвестиционного контракта (СПИК) для отдельных отраслей промышленности, создание фонда развития промышленности. Также разработка и принятие федеральных законов "О промышленной политике в Российской Федерации", "О стандартизации в Российской Федерации", а также приоритетного проекта "Международная кооперация и экспорт".

Сейчас в правительстве РФ разрабатывается широкий перечень мер по развитию цифровой инфраструктуры, подготовленный в том числе с учетом предложений Минпромторга. Надеюсь их реализовывать уже в новом качестве. Так, перевод деятельности органов государственной власти и государственных организаций в цифровой формат и на сервисную модель — ключевая задача ближайших лет. Для меня искусственный интеллект в практическом управлении — это измеримость, наблюдаемость и финансовая оценка всех государственных услуг, система "умных контрактов" и скоринг участников (людей, команд, проектов) экономических отношений, система цифрового интеллектуального права, цифровая статистика.

— Одним из основных драйверов развития Нижегородской области является автопром. Как вы оцениваете ситуацию на заводе ГАЗ? Когда планируете встречу с руководством завода?

— Согласен с вами. Уже 85 лет ГАЗ является одним из крупнейших предприятий региона, которое активно развивается. ГАЗ — один из главных производителей коммерческого транспорта России и входит в десятку основных европейских производителей коммерческих автомобилей. И именно такие промышленные сектора у нас наиболее перспективны с точки зрения автоматизации производств. Предприятие включает в себя мощности по полному циклу выпуска автомобильной техники и автокомпонентные производства, а также собственный инженерный центр. За последние несколько лет в модернизацию производств и обновление модельного ряда инвестировано около миллиарда долларов. Сегодня правительство РФ развивает все отрасли промышленности, ведь они во многом взаимоувязаны. Однако более развито с точки зрения автоматизации производства сегодня автомобилестроение. Я, конечно, знаком с руководством такого крупного промышленного предприятия и планирую с ними встречу уже в новом качестве. И не один раз. Как я говорил, мы должны быть в числе регионов-лидеров по всем социально-экономическим показателям. И здесь же нам важно говорить о развитии промышленности региона. Знаю, что есть свое понимание вопроса у руководителей предприятий региона. Нужно встречаться и обсуждать.

— Планируете ли вы провести в ближайшее время встречу с бизнесом региона?

— Да, встреча с представителями бизнес-сообщества региона у меня также в ближайших планах. Нижегородская область — один из наиболее экономически развитых регионов, а также крупнейший индустриальный центр России. Существенный вклад в экономику региона вносит именно бизнес. Я уверен, исполнительная власть должна делать все необходимое, чтобы наши предприниматели смогли в полной мере реализовать свой потенциал, а предприниматели из других регионов мечтали переехать в Нижегородскую область. Я надеюсь на откровенный диалог с участниками встречи. Готов услышать все их проработанные предложения по совершенствованию взаимодействия. Как я уже говорил, самое главное — нужно сделать так, чтобы люди поверили, что предстоит большая работа на результат. Сотрудничество правительства региона и бизнеса должно выйти на новый уровень. Результат этой работы вижу в развитии отраслей, имеющих приоритетное значение для социально-экономического развития региона, внедрении наилучших доступных технологий, создании новых высокопроизводительных рабочих мест и, как следствие, поступлении в бюджет региона денежных средств в виде налогов.

— Сейчас бюджет региона дефицитный, можно ли в ближайшее время сократить дефицит или выйти на бездефицитный бюджет или придется выходить на рынок заимствований? © РИА Новости / Владимир Астапкович Перейти в фотобанк В Нижегородской области планируют создать судостроительный кластер

— Действительно, дефицит областного бюджета сейчас составляет 2,3 миллиарда рублей. Знаю, что на 2017 год бюджет верстался даже с профицитом. Так что работа по сокращению дефицита бюджета уже начата и, безусловно, мы ее продолжим. Каким образом — будем решать. Исключительно на заимствования уповать не будем. Будем анализировать структуру долга региона, участвовать в федеральной программе по его реструктуризации и постепенно снижать так, чтобы выйти на плановые показатели, которые установлены соглашением с министерством финансов РФ о предоставлении Нижегородской области бюджетных кредитов из федерального бюджета.