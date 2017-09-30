РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Интервью

Анатолий Калина: задача нацпарка – сохранить природу для потомков

13:0030.09.2017
0130
© Пресс-служба национального парка "Куршская коса" Директор национального парка Куршская коса Анатолий Калина (в центре)Директор национального парка Куршская коса Анатолий Калина (в центре)
© Пресс-служба национального парка "Куршская коса"

Куршская коса — это узкая полоса суши между Балтийским морем и Куршским заливом, которая образует самый маленький национальный парк в стране. Свое название коса получила от имени древних племен куршей, живших на этой территории. В Х-ХI веках здесь было поселение викингов. Сегодня в границах нацпарка находится три населенных пункта, по территории косы проходит российско-литовская государственная граница. За свои уникальные природные ландшафты территория внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. О том, кто и что мешает сохранять уникальный уголок природы в первозданном виде, как воспитывается новое поколение туристов, как приходят в себя ценные леса, пострадавшие от крупнейшего за четверть века пожара, а также о новинках, планах и идеях рассказал в интервью РИА Новости директор парка Анатолий Калина. Беседовала Евгения Римко.

— Когда говорят о национальном парке "Куршская коса", прежде всего представляется танцующий лес как визитная карточка, белые песчаные дюны. Какие еще объекты сегодня являются центром притяжения туристов? Что вы планировали изменить в этом сезоне?

— В этом сезоне мы планировали закончить реконструкцию самого посещаемого места — высоты Эфа. Переделали вход, сейчас занимаемся настилами, дошли до смотровой вышки, которая вмещает уже не 10-12 человек, а 25-30. В ближайшее время приступим к реконструкции второй такой же вышки. Время идет, людей на маршруте становится все больше, в среднем в сезон в день проходит около двух тысяч туристов. Поэтому мы делаем упор на изменение состояния маршрутов, смена происходит примерно раз в три года — при таком количестве туристов идет колоссальная нагрузка на почву. В этом году сделали смотровую вышку на высоте Мюллера, на следующий год планируем реконструкцию всей тропы. Работаем над маршрутом "Королевский бор", который пока не очень пользуется спросом, но, думаю, его оценят — там даже воздух другой, лично мне он очень нравится. К примеру, только там растет туя гигантская, которой 300 лет. Словами не передашь, это нужно только видеть. Всего сейчас в парке семь официальных маршрутов, но один — озеро Лебедь — пока закрыт на реконструкцию именно из-за того, что там нет настилов. Пока мы даем природе восстановиться. Основное, что мы планировали, мы завершили на 99%, к концу года будет 100%.

Еще у нас успешно работает проект "Деревня викингов". Начинал его университет, мы воплощали в жизнь, вложили душу. Это по сути музей под открытым небом, воссоздана деревня древних куршей, которые населяли эту территорию. Погрузиться в эту атмосферу помогает куршанка Аурелия, которая в аутентичной одежде проводит экскурсию, рассказывает о жизни и быте викингов. Приезжала специальная комиссия, после проверки просила привлечь наших специалистов — дровосеков, строителей для создания таких же площадок в других регионах России.

Национальный парк Куршская коса
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Дмитрий Вышемирский
Национальный парк "Куршская коса"
Еще на берегу Куршского залива, где когда-то у немцев был рыбацкий поселок, со временем погребенный песчаной дюной, недавно были найдены остатки настоящего куренаса. Как раз на таких плоскодонках выходили рыбачить курши. Длина лодок достигала 14 метров, осадка — около 40 сантиметров. Это большая удача обнаружить подобный артефакт, сотрудники нацпарка провели кропотливую работу, извлекая из песка 11-метровый куренас. После транспортировки на территорию музея косы предстоит его консервация и реставрация. Дно и некоторые детали лодки отлично сохранились, наши специалисты считают, что это связано с тем, что куренасы изготавливали из прочного и долговечного дуба. Надеюсь, что в будущем мы сможем показать находку в нашем музее.

© РИА Новости / Игорь ЗарембоПерейти в фотобанкСотрудники музея воссоздают поселение викингов "Древняя Самбия" в национальном парке "Куршская коса"
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Сотрудники музея воссоздают поселение викингов "Древняя Самбия" в национальном парке "Куршская коса"

— Вы пришли руководить парком в 2010 году. Какие главные задачи перед вами ставило Минприроды, с чем удалось справиться, что буксует?

— Основная задача наша как и любого национального парка и заповедника — сохранение того наследия, которое мы должны оставить для россиян, наших детей, внуков. Второстепенной задачей являлось восстановление документации о национальном парке. Нацпарк фактически существовал, но документов, подтверждающих это, не было. А без этого нельзя было делать какие-то глобальные проекты, потому что национальный парк не мог предоставить документы. С 2010 года мы начали работать над документами, у нас прошло не меньше 70 судов, где мы доказывали права на территорию. В 2012 году появился первый документ, зарегистрированный в Минюсте, где мы зафиксировали границы парка. И после этого развитие пошло быстрее, но остается еще одно действие, после которого у парка будет полный комплект документов.

— На территории нацпарка находятся несколько населенных пунктов. Возникают ли сложности из-за этого соседства, испытывают ли местные жители какие-либо ограничения? И привлекает ли парк жителей к своим проектам?

— Сложности возникали с тем, что у жителей было устойчивое мнение, что особо охраняемая природная территория — это проблема для населения. Люди не хотели меняться, понимать, почему при строительстве необходимо проводить экологическую экспертизу. Мы объясняли, встречались с местным населением, рассказывали им, зачем это нужно, что деятельность нацпарка не ущемляет их права. Думаю, что если сейчас у местного населения спросить, то вопросов уже не будет, с парком сейчас плотно сотрудничают, мы участвуем в развитии сельского туризма, по договору с парком приезжают специалисты, учат жителей поселков заниматься туристическим бизнесом, открывать свое дело, которое пользовалось бы спросом. Понятно, что именно в парк едет много гостей, а поселки такой популярностью не пользуются, хотя могли бы. Это снизило бы нагрузку и на парк, и разнообразило бы отдых — один день туристы могли бы пожить, к примеру, у ремесленника, второй день — у того, кто занимается рыбой, он смог бы показать, как ее коптят. Мы считаем, что программа интересная, и местное население нас стало в этом поддерживать. Конечно, это большая работа, быстрых результатов мы не ждем.

— Статус национального парка накладывает некоторые ограничения и для посетителей. Как меняется культура посещения нацпарка? Какие основные нарушения?

— Культура поведения гостей меняется постепенно, но мы заметили следующее: эффект пошел, когда мы начали активно работать с детьми, со школами. Они, вероятно, рассказывают дома о правилах парка своим родителям, и когда приезжают вместе, проблем уже возникает меньше.

Национальный парк ”Куршская коса“ развивает туристическую инфраструктуру
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Национальный парк "Куршская коса" развивает туристическую инфраструктуру
Количество гостей, которых привозят к нам турфирмы, растет из года в год, а те, кто приезжает на территорию национального парка самостоятельно, больше ориентируются на погоду. Калининградцы любят чистое морское побережье. А это как раз то, чем занимается национальный парк, хотя не должен был бы. Люди приезжают, отдыхают, после себя оставляют пакеты с мусором. Сотрудники национального парка начинают свой рабочий день с обхода территории и сбора этого мусора. В неделю выходит по 25 тонн мусора в зависимости от погоды, максимально было 40 тонн. У некоторых такой менталитет — если я заплатил за проезд, могу после себя что-то оставить.

Но в целом нарушения такие: кто-то хочет пожарить шашлык там, где это запрещено, сходить на фотосессию на белую дюну, съехать на машине с дороги практически в лес, сказав, что не знает правил. Все наши правила написаны на сайте, на стенде на въезде и даже на входных билетах. Ограничения сделаны для сохранения природы: парк поделен за зоны — заповедная, особо охраняемая, рекреационная, хозяйственная. В рекреационной людям можно ходить по настилам, гулять, собирать грибы, ягоды. В заповедной и особо охраняемой — запрещено. Но у нас нет задачи наказать нарушителей, мы ведем работу на предупреждение.

Сейчас с нами работают больше 30 турфирм. Сотрудничество наше развивалось непросто. Примерно пять лет назад представители турфирм говорили, что они поднимают косу, поэтому должны ездить сюда бесплатно. Но наше мнение было такое — если вы привозите сюда туристов, то нужно за ними следить. Бывает так: идет гид, рассказывает непонятно какую историю, выходит на высоту Эфа, его группа бежит по пескам, где ходить запрещено, а он ждет, пока они вернутся. Когда мы запретили въезд на территорию парка без оплаты, турфирмы подали на нас в суд. Мы его выиграли, и гиды из туристических фирм заключили с нами договоры, согласно которым экскурсоводы проходят специальные курсы, получают сертификаты и могут работать в парке. И если туристы у кого-то из гидов убежали на дюну, мы не разговариваем с туристами, мы оформляем протокол на фирму. Платить штрафы не нравится никому, поэтому сейчас мы сотрудничаем на благо Куршской косы.

Путешествие по России: самые живописные достопримечательности страны
© РИА Новости / Владимир СмирновПерейти в фотобанкОдной из главных достопримечательностей России является легендарный Байкал. Это самое глубокое озеро на планете и крупнейший в мире природный резервуар пресной воды.Вид на северную часть озера Байкал
© РИА Новости / Владимир Смирнов
Перейти в фотобанк
Одной из главных достопримечательностей России является легендарный Байкал. Это самое глубокое озеро на планете и крупнейший в мире природный резервуар пресной воды.
© РИА Новости / Илья ТиминПерейти в фотобанкЛюбителям истории обязательно надо посетить остров Кижи. На территории расположенного здесь этнографического музея находятся церкви, часовни, дома и хозяйственные постройки XVIII-XX веков, привезенные из различных уголков Заонежья. Четыре из них — церкви Преображения Господня и Покрова Богородицы, колокольня и ограда Кижского погоста являются памятниками Всемирного наследия ЮНЕСКО.Восьмикрылая ветряная мельница из деревни Волкостров, расположенная на территории государственного историко-архитектурного и этнографического музея-заповедника Кижи на острове Кижи в Карелии
© РИА Новости / Илья Тимин
Перейти в фотобанк
Любителям истории обязательно надо посетить остров Кижи. На территории расположенного здесь этнографического музея находятся церкви, часовни, дома и хозяйственные постройки XVIII-XX веков, привезенные из различных уголков Заонежья. Четыре из них — церкви Преображения Господня и Покрова Богородицы, колокольня и ограда Кижского погоста являются памятниками Всемирного наследия ЮНЕСКО.
© РИА Новости / Игорь ПодгорныйПерейти в фотобанкВ Сортавальском районе Республики Карелия находится затопленный грунтовыми водами бывший мраморный карьер. Каменоломни появились здесь еще в 1765 году, а мрамор, добытый в Рускеале, использовался для облицовки многих исторических зданий в Санкт-Петербурге, в том числе Эрмитажа, Михайловского замка, Исаакиевского и Казанского соборов.Мраморный каньон в горном парке Рускеала в Сортавальском районе Карелии
© РИА Новости / Игорь Подгорный
Перейти в фотобанк
В Сортавальском районе Республики Карелия находится затопленный грунтовыми водами бывший мраморный карьер. Каменоломни появились здесь еще в 1765 году, а мрамор, добытый в Рускеале, использовался для облицовки многих исторических зданий в Санкт-Петербурге, в том числе Эрмитажа, Михайловского замка, Исаакиевского и Казанского соборов.
© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкВ месте слияния рек Большая Караганка и Утяганка в Челябинской области находится загадочное место — Аркаим. Это поселение рубежа III—II тысячелетия до н. э. было обнаружено в конце 1980-х годов. Памятник состоит из укрепленного города, некрополей и остатков древних пастбищ. Аркаим называют "местом силы", во многом из-за его загадочного происхождения.Спираль желаний на сопке Шаманка в историко-культурном заповеднике Аркаим
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
В месте слияния рек Большая Караганка и Утяганка в Челябинской области находится загадочное место — Аркаим. Это поселение рубежа III—II тысячелетия до н. э. было обнаружено в конце 1980-х годов. Памятник состоит из укрепленного города, некрополей и остатков древних пастбищ. Аркаим называют "местом силы", во многом из-за его загадочного происхождения.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкГорько-соленое "Малиновое озеро" находится в Михайловском районе Алтайского края. Столь необычный цвет его воде придают маленькие рачки Артемия Салина, которые участвуют в формировании лечебной грязи.Горько-соленое Малиновое озеро в Михайловском районе Алтайского края
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Горько-соленое "Малиновое озеро" находится в Михайловском районе Алтайского края. Столь необычный цвет его воде придают маленькие рачки Артемия Салина, которые участвуют в формировании лечебной грязи.
© РИА Новости / Денис АбрамовПерейти в фотобанкДомбай — один из самых известных курортов России. Он расположен у подножья Главного Кавказского хребта на высоте 1650 метров над уровнем моря. Горы, окружающие Домбайскую долину, достигают высоты в 3000-4000 метров.Свадьба на всесезонном горном курорте Домбай
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
Домбай — один из самых известных курортов России. Он расположен у подножья Главного Кавказского хребта на высоте 1650 метров над уровнем моря. Горы, окружающие Домбайскую долину, достигают высоты в 3000-4000 метров.
© РИА Новости / Игорь ЗарембоПерейти в фотобанкНа территории Куршской косы есть участок хвойного леса, стволы деревьев в котором отличаются причудливыми изгибами и наклонами. "Танцующий лес" был посажен в 1961 году. Однозначного объяснения аномалиям местных деревьев найти пока не удалось. Есть версия, что причиной искривлений стали гусеницы, которые повредили молодые сосновые побеги.Танцующий лес на Куршской косе
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
На территории Куршской косы есть участок хвойного леса, стволы деревьев в котором отличаются причудливыми изгибами и наклонами. "Танцующий лес" был посажен в 1961 году. Однозначного объяснения аномалиям местных деревьев найти пока не удалось. Есть версия, что причиной искривлений стали гусеницы, которые повредили молодые сосновые побеги.
© РИА Новости / Владимир СмирновПерейти в фотобанкОльхон называют сердцем Байкала. Это крупнейший и единственный населенный остров озера. Природа Ольхона чрезвычайно разнообразна: тут есть и степи, и скалы, и леса. А в самом центре острова находится озеро Шара-Нур с соленой минеральными водой и лечебной грязью. Согласно многочисленным преданиям, Ольхон считается сакральным центром северного шаманского мира. Буряты верят, что где-то на острове скрыта могила Чингисхана.Закат на острове Ольхон
© РИА Новости / Владимир Смирнов
Перейти в фотобанк
Ольхон называют сердцем Байкала. Это крупнейший и единственный населенный остров озера. Природа Ольхона чрезвычайно разнообразна: тут есть и степи, и скалы, и леса. А в самом центре острова находится озеро Шара-Нур с соленой минеральными водой и лечебной грязью. Согласно многочисленным преданиям, Ольхон считается сакральным центром северного шаманского мира. Буряты верят, что где-то на острове скрыта могила Чингисхана.
© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкЦентр Буддийской традиционной Сангхи России находится в селе Верхняя Иволга в Республике Бурятия. Иволгинский дацан начали строить в середине прошлого века. На данный момент в монастырский комплекс входят десять храмов, а также резиденция Хамбо-ламы, библиотека, оранжерея и учебные корпуса Буддийского университета.Дворец Пандито Хамбо ламы XII Даши Доржо Итигэлова в Иволгинском дацане
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Центр Буддийской традиционной Сангхи России находится в селе Верхняя Иволга в Республике Бурятия. Иволгинский дацан начали строить в середине прошлого века. На данный момент в монастырский комплекс входят десять храмов, а также резиденция Хамбо-ламы, библиотека, оранжерея и учебные корпуса Буддийского университета.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкНа реке Угре в Калужской области силами художника Николая Полисского и участников фестиваля "Архстояние" за последние 17 лет был построен настоящий арт-парк. На территории в 650 гектаров здесь разместилась обширная коллекция самых разнообразных архитектурных и художественных объектов. Никола-Ленивец входит в состав Национального парка "Угра".Арт-объект Границы империи и вселенский разум в деревне Никола-Ленивец Калужской области
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
На реке Угре в Калужской области силами художника Николая Полисского и участников фестиваля "Архстояние" за последние 17 лет был построен настоящий арт-парк. На территории в 650 гектаров здесь разместилась обширная коллекция самых разнообразных архитектурных и художественных объектов. Никола-Ленивец входит в состав Национального парка "Угра".
© РИА Новости / Мария ВащукПерейти в фотобанкЕдинственная в Евразии Долина гейзеров находится в России в Кроноцком государственном природном биосферном заповеднике на Камчатке. Это глубокий речной каньон, в бортах которого образовались многочисленные выходы гейзеров и горячих источников, грязевые котлы, термальные площадки, водопады и озера.Извержение гейзера Великан в Долине Гейзеров в Кроноцком государственном природном биосферном заповеднике на Камчатке
© РИА Новости / Мария Ващук
Перейти в фотобанк
Единственная в Евразии Долина гейзеров находится в России в Кроноцком государственном природном биосферном заповеднике на Камчатке. Это глубокий речной каньон, в бортах которого образовались многочисленные выходы гейзеров и горячих источников, грязевые котлы, термальные площадки, водопады и озера.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкЕще одна легендарная достопримечательность Камчатки — действующий вулкан Малый Семячик, в кратере которого образовалось озеро Зеленое. Свое название озеро получило более 70 лет назад, с тех пор цвет воды в нем изменился и стал лазурно-серым. Озеро является одним из самых кислых в мире (pH≈1). Его воды содержат соляную, серную и плавиковую кислоты, из-за чего брызги и испарения из озера могут повреждать оптику камер и являются крайне токсичными.Кратерное озеро вулкана Малый Семячек на Камчатке
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Еще одна легендарная достопримечательность Камчатки — действующий вулкан Малый Семячик, в кратере которого образовалось озеро Зеленое. Свое название озеро получило более 70 лет назад, с тех пор цвет воды в нем изменился и стал лазурно-серым. Озеро является одним из самых кислых в мире (pH≈1). Его воды содержат соляную, серную и плавиковую кислоты, из-за чего брызги и испарения из озера могут повреждать оптику камер и являются крайне токсичными.
© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкГлавные транспортные воротаа Камчатского края — незамерзающая Авачинская бухта. Это одна из крупнейших бухт на планете. Благодаря своей глубине в 26 метров она способна принять любое судно в мире. Символом бухты являются скалы Три Брата, расположенные у выхода в открытый Авачинский залив.Авачинская бухта в Петропавловске-Камчатском
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Главные транспортные воротаа Камчатского края — незамерзающая Авачинская бухта. Это одна из крупнейших бухт на планете. Благодаря своей глубине в 26 метров она способна принять любое судно в мире. Символом бухты являются скалы Три Брата, расположенные у выхода в открытый Авачинский залив.
© РИА Новости / Руслан ВахаевПерейти в фотобанкВ Пригородном районе Северной Осетии-Алании находится место, получившее название "города мертвых". Это 95 склепов, воздвигнутых жителями Даргавса в XVII-XIX веках. Раскопки, проведенные в этой долине, помогли установить, что именно здесь находился один из главных центров формирования Тагаурского общества.Город мертвых у села Даргавс
© РИА Новости / Руслан Вахаев
Перейти в фотобанк
В Пригородном районе Северной Осетии-Алании находится место, получившее название "города мертвых". Это 95 склепов, воздвигнутых жителями Даргавса в XVII-XIX веках. Раскопки, проведенные в этой долине, помогли установить, что именно здесь находился один из главных центров формирования Тагаурского общества.
© РИА Новости / Вера КостамоПерейти в фотобанкПожалуй, самой экстремальной туристической поездкой может стать посещение архипелага Земля Франца-Иосифа, который находится в Северном Ледовитом океане. Это одна из самых северных территорий не только России, но и всего мира. Средняя годовая температура на архипелаге −12°C. Здесь легко можно встретить белого медведя или песца, а в водах, омывающих острова, водятся нерпы, тюлени, моржи, нарвалы и белухи.Белый медведь на территории полярной станции на берегу бухты Тихая на острове Гукера архипелага Земля Франца-Иосифа
© РИА Новости / Вера Костамо
Перейти в фотобанк
Пожалуй, самой экстремальной туристической поездкой может стать посещение архипелага Земля Франца-Иосифа, который находится в Северном Ледовитом океане. Это одна из самых северных территорий не только России, но и всего мира. Средняя годовая температура на архипелаге −12°C. Здесь легко можно встретить белого медведя или песца, а в водах, омывающих острова, водятся нерпы, тюлени, моржи, нарвалы и белухи.
© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевПерейти в фотобанкВ Каларском районе Забайкальского края в предгорьях хребта Кодар находится песчаный массив площадью порядка 50 квадратных километров. Чарские пески формируют гряды и цепи барханов, длина которых достигает 150, а высота — 80 метров. В северо-восточной части массива есть два озера — Аленушка и Таежное.Вид на Чарские пески в Чарской долине Забайкальского края
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
В Каларском районе Забайкальского края в предгорьях хребта Кодар находится песчаный массив площадью порядка 50 квадратных километров. Чарские пески формируют гряды и цепи барханов, длина которых достигает 150, а высота — 80 метров. В северо-восточной части массива есть два озера — Аленушка и Таежное.
© РИА Новости / Саид ЦарнаевПерейти в фотобанкНа границе Веденского района Чеченской Республики и Ботлихского района Дагестана на высоте 1869 метров над уровнем моря находится самое большое по площади озеро Большого Кавказа — Кезенойам. Озеро питают горные реки, поэтому вода в нем даже летом не поднимается выше 17-18 градусов.Высокогорное озеро Кезеной-Ам в Веденскеом районе Чеченской республики
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
На границе Веденского района Чеченской Республики и Ботлихского района Дагестана на высоте 1869 метров над уровнем моря находится самое большое по площади озеро Большого Кавказа — Кезенойам. Озеро питают горные реки, поэтому вода в нем даже летом не поднимается выше 17-18 градусов.
© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкВ Хангаласском улусе Якутии находится национальный природный парк "Ленские столбы". Это тянущиеся на многие километры вертикально вытянутые скальные образования высотой до 220 метров, громоздящиеся вдоль берега реки. Ученые предполагают, что подобный рельеф начал формироваться порядка 400 тысяч лет назад во время поднятия Сибирской платформы.Национальный природный парк Ленские столбы в Якутии
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
В Хангаласском улусе Якутии находится национальный природный парк "Ленские столбы". Это тянущиеся на многие километры вертикально вытянутые скальные образования высотой до 220 метров, громоздящиеся вдоль берега реки. Ученые предполагают, что подобный рельеф начал формироваться порядка 400 тысяч лет назад во время поднятия Сибирской платформы.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкСамое большое по площади минеральное озеро Европы находится в Палласовском районе Волгоградской области. Минерализация воды в озере Эльтон в полтора раза превышает концентрацию солей Мертвого моря. Водоросли Dunaliella salina придают его солевому раствору красноватый оттенок.Соляное озеро Эльтон
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Самое большое по площади минеральное озеро Европы находится в Палласовском районе Волгоградской области. Минерализация воды в озере Эльтон в полтора раза превышает концентрацию солей Мертвого моря. Водоросли Dunaliella salina придают его солевому раствору красноватый оттенок.
© РИА Новости / Юрий ЛашовПерейти в фотобанкНад долиной реки Биюк-Карасу в Крыму возвышается Белая скала. Ее высота — 325 метров над уровнем моря, а перепад между долиной и вершиной скалы — 100 метров. В силу своего необычного внешнего вида скала стала довольно популярным фоном для съемок многих фильмов. Ее можно увидеть в лентах "Человек с бульвара Капуцинов", "Всадник без головы", "Подземелье ведьм" и многих других.Белая скала в Белогорском районе Крыма
© РИА Новости / Юрий Лашов
Перейти в фотобанк
Над долиной реки Биюк-Карасу в Крыму возвышается Белая скала. Ее высота — 325 метров над уровнем моря, а перепад между долиной и вершиной скалы — 100 метров. В силу своего необычного внешнего вида скала стала довольно популярным фоном для съемок многих фильмов. Ее можно увидеть в лентах "Человек с бульвара Капуцинов", "Всадник без головы", "Подземелье ведьм" и многих других.
© РИА Новости / Роман КручининПерейти в фотобанкСамая высокая гора Европы находится на границе республик Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия. Высота Эльбруса — 5642 метра над уровнем моря. Он входит в список семи высочайших вершин планеты.Турист на высоте 4400 метров в горах Эльбруса в Кабардино-Балкарии
© РИА Новости / Роман Кручинин
Перейти в фотобанк
Самая высокая гора Европы находится на границе республик Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия. Высота Эльбруса — 5642 метра над уровнем моря. Он входит в список семи высочайших вершин планеты.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкОстров-град Свияжск — одна из главных достопримечательностей Татарстана. Он находится на слиянии рек Свияги и Щуки. Свияжск ведет свою историю со времен Ивана Грозного. На острове находятся четыре монастыря, в них сохранились постройки 16-го века.Остров-град Свияжск
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Остров-град Свияжск — одна из главных достопримечательностей Татарстана. Он находится на слиянии рек Свияги и Щуки. Свияжск ведет свою историю со времен Ивана Грозного. На острове находятся четыре монастыря, в них сохранились постройки 16-го века.
© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкКунгурская ледяная пещера — одна из самых популярных достопримечательностей Сибири и Урала. Она находится в Пермском крае, на правом берегу реки Сылвы. Эта седьмая в мире гипсовая пещера по своей протяженности и одна из крупнейших карстовых пещер в Европейской части России.Кунгурская ледяная пещера в Пермском крае
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Кунгурская ледяная пещера — одна из самых популярных достопримечательностей Сибири и Урала. Она находится в Пермском крае, на правом берегу реки Сылвы. Эта седьмая в мире гипсовая пещера по своей протяженности и одна из крупнейших карстовых пещер в Европейской части России.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкСелигер — это целая система озер ледникового происхождения, общая площадь которой превышает две тысячи квадратных километров. Селигер принимает 110 притоков, а из него вытекает лишь одна река Селижаровка. Вода в озере настолько прозрачная, что можно рассмотреть дно на глубине до пяти метров. На одном из островов озера находится Нило-Столобенская пустынь — православный мужской монастырь, основанный в 1594 году.Вид на Нило-Столобенскую пустынь и озеро Селигер с колокольни Богоявленского собора монастыря
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Селигер — это целая система озер ледникового происхождения, общая площадь которой превышает две тысячи квадратных километров. Селигер принимает 110 притоков, а из него вытекает лишь одна река Селижаровка. Вода в озере настолько прозрачная, что можно рассмотреть дно на глубине до пяти метров. На одном из островов озера находится Нило-Столобенская пустынь — православный мужской монастырь, основанный в 1594 году.
© РИА Новости / Денис АбрамовПерейти в фотобанкСамый крупный водоем Кавказского биосферного заповедника носит поэтическое название — озеро Безмолвия. Его площадь составляет порядка 190 тысяч квадратных метров. Озеро находится на высоте 2530 метров в верховьях реки Имеретинки. Название водоема объясняется довольно просто. Чтобы подняться к нему, путешественник идет вдоль русла горной реки, где стоит шум от множества ручьев и водопадов, к которому со временем привыкаешь. Но оказавшись у водной глади озера, турист бывает буквально оглушен его тишиной.Большое Имеретинское озеро на территории Кавказского государственного природного биосферного заповедника
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
Самый крупный водоем Кавказского биосферного заповедника носит поэтическое название — озеро Безмолвия. Его площадь составляет порядка 190 тысяч квадратных метров. Озеро находится на высоте 2530 метров в верховьях реки Имеретинки. Название водоема объясняется довольно просто. Чтобы подняться к нему, путешественник идет вдоль русла горной реки, где стоит шум от множества ручьев и водопадов, к которому со временем привыкаешь. Но оказавшись у водной глади озера, турист бывает буквально оглушен его тишиной.
/

— Сотрудники парка серьезно занимаются инфраструктурными вопросами, а как решается основная задача — сохранение редких видов растений и животных?

— В любом национальном парке, заповеднике есть научный отдел, который следит за состоянием природы. В этом году мы выпустили книгу о краснокнижных растениях, которые растут в национальном парке "Куршская коса". Это была большая, кропотливая работа научных сотрудников, которая длилась на протяжении двух лет. Эту работу нельзя оставить, она является преимущественной. Гости могут видеть животных, которые водятся на косе — лосей, кабанов, оленей. Из хищников у нас только лисы.

— Не так давно вместе с сотрудниками калининградского зоопарка ваши специалисты выпустили в море двоих детенышей тюленя, рожденных в начале года в неволе. Не возвращались ли они на берег, как думаете, приняла ли их родная стихия?

— В связи с изменением климата и состоянием моря в ближайшее время численность тюленей будет расти. Для случаев встречи людей и тюленей, которые иногда выходят на берег, у нас подготовлены стенды с номерами телефона, куда обращаться в случае обнаружения тюленей. Если животное вышло на берег, не нужно его заталкивать палкой или ногами обратно в море. Если он вышел, значит, ему так нужно, это его среда, он отдыхает. Это они здесь живут, а мы — гости. В отношении этих двух тюленят, которых выпустили, скорее всего, они уже ушли на север. И если бы они вышли на берег, мы бы об этом узнали первыми, наши гости сообщили бы.

© РИА Новости / Игорь ЗарембоПерейти в фотобанкВыпуск в море детеныша серого длинномордого тюленя на Куршской косе
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Выпуск в море детеныша серого длинномордого тюленя на Куршской косе

— В 2014 году на территории парка произошел крупнейший за последние годы пожар, восполнять утраченное придется не один год. Что уже сделано, что еще предстоит?

— Тогда выгорело порядка 13 гектаров ценного леса. В том же году мы посадили около десяти гектаров сосны обыкновенной, кроме того, там происходит самосев березы, территория на данный момент природно закреплена, и сегодня нет угрозы, что поселок Морское засыплет песком. Но каждую осень работа продолжается, мы подсаживаем, и теперь остается только дождаться, когда все это вырастет. Чтобы полностью восстановить лес, нужно не меньше 20 лет. Ущерб, нанесенный природе, оценивался исходя из целого списка критериев — это и урон почве, и количество сгоревших деревьев, и их состояние. Сумма ущерба превысила 280 миллионов рублей. Но, как известно, пожар начался с территории поселка, где велись сварочные работы, а не из национального парка. Произошло возгорание, в течение десяти минут сотрудники парка уже были на месте. Первое, что мы должны были сделать, это отбить огонь от населенных пунктов, но когда уже пошел верховой пожар, подключили МЧС, региональное правительство. Полтора месяца после этого мы круглые сутки дежурили на месте. Из-за того, что лето было сухое и жаркое, периодически происходили возгорания, их сотрудники парка тушили вручную.

— Многие сравнивают состояние поселков на нашей части Куршской косы и на литовской стороне. И, как правило, оказывается, что сравнение далеко не в нашу пользу.

— За развитие поселков, которые находятся на территории, отвечает администрация Зеленоградского района. Должен быть генплан, в котором прописана вся социально-экономическая деятельность, которую необходимо согласовывать с министерством природных ресурсов, после чего администрация должна развивать поселки. На данный момент ничего этого нет. Все наши предложения пока остаются лишь предложениями. Считаю, что сравнивать нас и, допустим, литовскую Ниду просто неприемлемо, потому что в советские времена, когда развивали литовскую сторону, на нашей стороне был только рыбколхоз "Труженик моря", жители поселков в основном были работниками этого предприятия. Да, это был богатый колхоз, но вложений в то, чтобы мы были культурно-досуговым центром, не было. Отмечу, что наша ситуация в плане сохранения природных комплексов лучше, чем в Литве. При мне было две миссии ЮНЕСКО, миссионеры дважды подтвердили, что российская сторона в деле сохранения природного наследия сильнее, чем литовская. Что касается поселков, я согласен, их нужно развивать. Мы нашли точки соприкосновения, когда выйдем на плодотворную работу, тогда начнутся развиваться наши населенные пункты.

— По территории косы должна пройти велодорожка до литовской границы, которую очень ждут калининградцы. Есть ли понимание, когда она может заработать?

Волонтерство помогает развивать заповедную систему
© РИА Новости / Александр Кряжев
Волонтерство помогает развивать заповедную систему

— Земельный участок, который может быть использован под трассу велодорожки на территории Куршской косы, поставлен на кадастровый учет в 2016 году. Так как погранпереход, поселки Морское и Рыбачий в данный момент запитаны электричеством от Литвы, начаты работы по прокладке электрического кабеля. Пройдена экологическая экспертиза. После окончания работ в 2018 году сделают подсыпку, утрамбуют, то есть, по сути, получится природная велодорожка. По опыту знаю, что в Европе чаще всего применяются именно такие природные велодорожки, а не закатанные в асфальт или плитку. Дальше будем выходить на проектную документацию, с правительством области мы плотно над этим сотрудничаем. Планируем, что дорожка будет шириной четыре метра, чтобы хватило места и велосипедистам, и бегунам, и тем, кто просто захочет прогуляться. Это интересный проект, который, наконец, должен воплотиться в жизнь. Обещаю, я первый проеду по этой дорожке.

— Насколько сегодня пользуется спросом ваш аудиогид, который вы запустили несколько лет назад, не отказались ли от идеи его использования?

— Мы считаем, что наш гид зарекомендовал себя просто на миллион процентов с положительной стороны. Находясь на маршруте, буквально каждый второй отдыхающий, который приезжает не от турфирмы, а самостоятельно, идет с нашим гидом. Было около 30 тысяч скачиваний приложения. Информация доступная, достоверная, есть и в видео-, и в аудиоформате. Когда мы над ним работали, мы исследовали 65 подобных гидов со всего мира, выбрали все самое лучшее. На сегодняшний день, я считаю, что наш гид самый совершенный. Я представлял его на совещании директоров нацпарков, многие теперь хотят сделать свои такие гиды.

— Вы начали вести видеодневник национального парка, уже несколько выпусков есть в сети, на сайте "Куршской косы". Чья это была идея, кто подбирает темы для программы?

— Идея, наверное, была подана нашими гостями-туристами, которые часто обвиняли нас в том, что мы ничего не делаем, не убираемся, только собираем деньги и непонятно куда их тратим. С этого пошла идея запустить программу "Личный контроль". В первом выпуске мы показали, как начинается наше утро, какое чистое у нас побережье, а затем продемонстрировали, что осталось от наших гостей к вечеру — горы мусора. В странах Европы приезжаешь в парк, где есть пикниковое место, и не найдешь ни одной урны, потому что каждый забирает свой мусор с собой. У нас эта система пока не работает, мне даже иногда кажется, что мусор из Калининграда везут к нам.

© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкВид со смотровой площадки на высоту Эфа в национальном парке "Куршская коса"
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Вид со смотровой площадки на высоту Эфа в национальном парке "Куршская коса"

—  В одном из выпусков вы рассказывали о том, какие водные маршруты могли бы быть интересны туристам. У нас есть погранпереход с Литвой в Рыбачем, но он практически в запустении. Чего не хватает, чтобы проекты заработали: как обычно, денег?

Город Вильнюс, Литва
© Fotolia / Boris Stroujko
На машине в Литву: особенности перехода границы и лишение прав за "зебру"

— Я думаю, не хватает законодательной базы. Сам пирс принадлежит частному владельцу. Если бы государство или область забрали в свои руки, его можно было бы развивать. Когда-то это был пирс рыбоколхоза "Труженик моря", его несколько раз перепродавали, мы разбираемся, кто на каких основаниях владеет им в настоящее время. На самом деле это хороший проект. Несколько лет назад, когда только открыли погранпереход, я лично ходил с этого пирса в литовскую Ниду — полтора часа, изумительные виды. И они бы к нам ходили, и мы к ним. У нас в области красивейшие каналы, думаю, что проект пользовался бы спросом. То, что открывается взору в заливе, это только здесь можно увидеть. Вдоль каналов живет множество людей, которые занимаются сельским туризмом, они были бы рады, если бы у них останавливались туристы, могли бы даже переночевать, потом поехать дальше тем же путем или вернуться домой на машине. Мне кажется, людям это интересно. Если их заинтересовать тем, что открыт еще и водный путь, и местные жители будут еще больше развиваться, строить, предлагать, нужно только их заинтересовать. Вот этим мы и пытаемся заниматься.

— Весной вы рассказывали, что на косе планировалось оборудовать первый официальный пляж. Как развивалась эта идея?

— Если честно, я вообще против пляжного отдыха на территории парка, потому что когда люди видят авандюну, начинают скатываться с нее, а она у нас особо охраняемая, сделана руками человека. То есть после того, как по ней прокатились, пробежались, съехали, ветром образуется прорыв авандюны и весь парк начинает работать на то, чтобы ликвидировать последствия. Но в этом году мы согласились с Зеленоградским районом, что они сделают деревянный променад в поселке Лесном. Мы на это пошли, чтобы привлечь людей, которые хотят отдыхать с комфортом. Чтобы они останавливались в районе поселков, а не по всему парку. Деревянный променад сделан, построена спасательная станция, но пока нет кабинок для переодевания, душевых, то есть конечного варианта еще нет. Для того чтобы был официальный пляж, необходимо провести обследование моря, какая глубина, какое течение. Но именно в этом проекте мы Зеленоградскому району не отказываем.

— Мы знаем, что парк прорабатывает очень интересный проект, подобного которому нет еще в России, туристический маршрут "над кронами деревьев". Что он представляет, каковы его перспективы?

Экологическая тропа к леднику Безенги
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Марат Газаев
Пройти заповедными тропами: лучшие экомаршруты заповедников России

— Этот проект я увидел в Германии в национальном парке Тюрингии. Это изумительный проект. Сейчас мы подписываем соглашение о сотрудничестве. Затем их сотрудники приедут к нам, вместе посмотрим места, где именно можно было бы этот проект осуществить, и они нам передадут проектную документацию. Как это должно выглядеть: идет пологая дорога по кругу примерно 50 метров в диаметре, которая постепенно поднимается вверх и выходит на точку на высоте примерно 40 метров. Пока вы поднимаетесь, вы смотрите на деревья, птиц, песчаные дюны, то есть на все, что открывается взору. Причем посещать его смогут и люди с ограниченными возможностями, и дети, предусмотрен лифт. Пока в России таких проектов не реализовано, если все получится, то мы будем первыми.

 

 

Комментировать
Интервью
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена