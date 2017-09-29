Валерий Мельников: главная сторона любого конфликта - мирные жители

Победитель 2017 года в номинации Долгосрочный проект, фотокорреспондент МИА Россия сегодня Валерий Мельников на открытии выставки World Press Photo в Санкт-Петербурге

Победитель 2017 года в номинации Долгосрочный проект, фотокорреспондент МИА Россия сегодня Валерий Мельников на открытии выставки World Press Photo в Санкт-Петербурге

В четверг, 21 сентября в петербургском арт-пространстве "Лофт Проект Этажи" в шестой раз открылась выставка финалистов конкурса World Press Photo. В этом году на конкурс поступило свыше 80 тысяч снимков, сделанных фотографами из 125 стран. Фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Валерий Мельников стал победителем в номинации "Долгосрочный проект". Его проект "Черные дни Украины" рассказывает о конфликте на юго-востоке Украины, на Донбассе. Он был снят в течение трех лет с самого начала конфликта по сегодняшний день. Лауреат рассказал в интервью корреспонденту Кириллу Чулкову о своих командировках на Донбасс и отношении к войне.

— Валерий, расскажите о вашей первой командировке на Донбасс. Какие у вас тогда были впечатления?

— Всю весну 2014 года было достаточно спокойно по сравнению с тем, что начало происходить в июне-августе. Впервые я приехал в Луганск 6 июня. Эти фотографии сделаны в течение, по-моему, шести командировок разной длительности — от двух месяцев до двух недель.

Когда я приехал в Луганск, город еще был наполнен людьми, напоминал в своей жизни мирный город. Хотя уже на улицах было много военных и людей с оружием. Какие-то блокпосты стали появляться, отдаленные обстрелы. В городе еще ничего не было, но какое-то ощущение надвигающейся катастрофы уже в воздухе висело.

И я четко запомнил тот день, когда я понял, что все. Центр города — и никого больше нет, очень много людей уехали, а кто не уехал, не выходят из домов.

Тогда было очень жарко. И вот эта звенящая жара и просто пустые улицы, на которых изредка встречались военные с оружием. Военные машины, проносящиеся по абсолютно пустым улицам. Не работал общественный транспорт, не работало такси. Был полный запрет на передвижение частного транспорта. И постоянно, каждый день сирена воздушной тревоги. Напоминало какие-то такие ощущения, как при просмотре фильмов о Великой Отечественной.

— Расскажите про историю создания снимка, где женщина с мужчиной выбегают из горящего дома, этот кадр стал одним из самых запоминающихся кадров той весны.

— Это станица Луганская в 10-15 километрах от города Луганск. Я был в Луганске, и пошла неподтвержденная информация, что по станице, предположительно, был нанесен авиаудар. Какие-то официальные органы самопровозглашенной республики не опровергали и не подтверждали информацию, но по социальным сетям уже это проходило. Мы с водителем решили ехать и буквально через 20-30 минут были на месте.

Когда приехали, я увидел, что просто целая улица в поселке уничтожена. Дома разрушены, много домов горит, погибшие люди лежат на улице, прикрытые тела, кто-то оплакивает своих родственников. Это очень тяжело было видеть.

В какой-то момент в воздухе появился шум, как будто что-то пролетело. Люди стали разбегаться, я тоже вместе с ними. Мы забежали в какой-то подвал. Услышали шум самолета и после этого взрывы.

— А вообще приходилось бывать под обстрелом?

— Было пару раз, да. Не могу сказать, что прямо вокруг меня рвались снаряды, но были ситуации, когда вместе с мирными жителями просто падали в траву. Когда слышишь свист мин — поначалу не понимаешь, в твою сторону летит — к тебе или от тебя. А через какое-то время звук летящей в твою сторону мины начинаешь чувствовать. Тогда падаешь уже инстинктивно.

— А вы как штатный фотограф МИА "Россия сегодня" что обычно снимаете? © РИА Новости / Александр Гальперин Перейти в фотобанк Фотограф "Россия сегодня" представил свои работы на World Press Photo

— У фотографа агентства спектр широчайший. Я люблю серьезные темы, которые не только оставляют какой-то след в моей карьере, но и влияют на людей. Потому что в основном рутинная ежедневная работа в агентстве — она очень быстро пропадает. Ты снял какое-то мероприятие, быстротекущее событие, к вечеру этого же дня или на следующий день об этом уже никто не вспоминает, и эти фотографии уже никому не нужны.

И они не затрагивают каких-то серьезных тем, проблем. Но все-таки настоящая большая журналистика живет, ее двигают серьезные проблемы человечества.

— Что принесла вам, миру, агентству эта победа?

— Для меня это в первую очередь колоссальное расширение зрительской аудитории. Потому что огромное количество людей может увидеть эти фотографии не только в интернете, но и в напечатанном виде, большими. Это тоже очень важно, другое восприятие.

Также важно, чтобы как можно больше людей увидело мой взгляд на проблемы мирных жителей Донбасса. Потому что мой проект посвящен исключительно мирным жителям. Он не о том, кто виноват, какие одни хорошие или какие другие плохие, а о том, что мирные жители, люди без оружия и на этой войне, и на любой другой войне страдают больше всего.

Люди с оружием, на мой взгляд, более защищены. И зачастую это их личный выбор — взять в руки оружие. А у мирных жителей на войне нет выбора. Это не их выбор.

Я думаю, мои фотографии могут повлиять на тех людей, которые никогда не сталкивались с войной, которые живут мирной комфортной жизнью. Это позволит им немножко, может быть, где-то встряхнуться, по-другому посмотреть на свою жизнь, начать ценить ее, беречь то, что у них есть, и по-другому относиться к себе, к окружающим. Стараться не допускать даже маленьких конфликтов, из которых может начаться большая война.

Естественно, помимо всего прочего я снимал и какие-то фрагменты боевых действий, и людей с оружием. Потом я полностью отказался от использования этих фотографий, потому что я не вижу смысла в фотографиях, на которых один человек стреляет в другого.

Я подумал — что я несу людям? Можно сделать крутую фотографию, это иногда удается, и нужно отдать должное мужеству людей, которые умеют это снимать. Но на мой взгляд, кроме внешнего эффекта, ничего более нет в этой красивой картинке.

Для меня важно, пусть это будет не настолько эффектная фотография, но наполненная более глубоким содержанием, эмоциями, состоянием людей. Потому что я все-таки пришел к мысли со временем, что самая главная сторона конфликта — это не те, кто воюет, а те, кто между ними — мирные жители.