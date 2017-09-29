Дмитрий Овсянников: Севастополь должен стать южной столицей России

Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников в первом после избрания интервью РИА Новости рассказал о грядущих изменениях и амбициозных проектах в городе, планах по превращению Херсонеса в "русскую Мекку" и предстоящих кадровых перестановках в правительстве. Глава Севастополя также рассказал, как он относится к отказу лидеров западных стран признать итоги выборов и понравилось ли киевским властям севастопольское вино. Беседовал Виктор Лященко.

— Дмитрий Владимирович, говорят, что мечта — половина богатства. О чем мечтает губернатор Севастополя? © РИА Новости / Алексей Дружинин Новые люди: ротации в корпусе руководителей регионов продолжаются

— Быть может, для кого-то это и смелые мечты, а для меня вполне осязаемая цель — сделать Севастополь третьей, южной, столицей Российской Федерации. Для это нужно, во-первых, обеспечить рост экономики через развитие конкурентоспособных отраслей, через поддержку базовых для города предприятий судостроения и судоремонта, приборостроения, стимулирование экономической активности малого бизнеса. Во-вторых, создать комфортную городскую среду: от строительства почти 100 необходимых городу социальных объектов до наведения элементарного порядка во дворах. И в-третьих, обеспечить возможность для самореализации горожан: получение качественного образования, достойной работы.

— По силам воплотить задуманное?

— Программа действий по всем отраслям готова. Думаю, хватит сил добиться и не отступить от намеченных планов.

— Вы уже стали по духу севастопольцем? © РИА Новости / Сергей Петросян Перейти в фотобанк Город Севастополь

— Я полюбил город. Здесь все пропитано уважением к стране, ее великому прошлому, победам и подвигам предков. Для меня быть по духу севастопольцем — значит быть подлинным патриотом своей Родины, готовым самоотверженно бороться за ее интересы. Мы даже при разработке бренда города определили формулу "возращение к себе", что подразумевает возвращение к своим истокам.

— Значит, у города появится свой бренд?

— Готов проект, но пока публично эту тему мы не обсуждали.

— Не смущает, что на Западе вас назвали нелегитимным губернатором?

— Не смущает. Подобные высказывания — это прежде всего циничный жест неуважения ко всем севастопольцам, которые приняли участие в первых в истории города прямых выборах губернатора. Но это в духе современной западной риторики.

— Международный скандал с турбинами не помешает запуску новой Севастопольской ТЭС?

— Как говорится, собака лает — караван идет. Проект строительства теплоэлектростанции реализуется полным ходом. Министерство энергетики Российской Федерации держит его под неусыпным контролем. На площадке в две смены работает более тысячи человек и ста единиц техники. Мы уверены в своевременном запуске генерирующих мощностей.

— Когда-то вы намеревались отправить киевским властям пару-тройку ящиков лучших севастопольских вин урожая последних лет. Удалось? © РИА Новости / Сергей Венявский Гид по крымским винам: что купить, как выбрать, где дегустировать

— Отправил. Критиканы замолкли. Видимо, понравилось. А если в Киеве снова попытаются дискредитировать наших виноделов, восприму это как сигнал, что они заскучали по нашей продукции. Отправлю им еще партию, но теперь уже со счетом на оплату. Тем более что наши отрасли виноградарства и виноделия продолжают динамично развиваться. Уже 30 сентября, на фестивале сбора урожая и виноделия #WineFest ассоциация виноградарей и виноделов "Севастополь" презентует новинки севастопольского терруара.

— Сдерживают ли развитие Севастополя санкции?

— Город развивается без оглядки на санкции. Растет экономическая активность хозяйствующих субъектов, объем бюджетных и не бюджетных инвестиций. Это видно и по налоговым отчислениям, занятости, росту средней заработной платы. Санкциям не по силам остановить экономический рост Севастополя.

— Сколько в городе работает иностранных компаний?

— Есть интерес иностранных компаний во многих отраслях. Они присутствуют и работают, несмотря на санкции.

— С какими новыми городами Севастополь планирует установить побратимские связи?

— Эта работа ведется непрерывно. На данный момент министерством иностранных дел России подтверждена возможность заключения меморандумов о побратимстве с городами Валетта (Мальта) и Далянь (КНР). Получено одобрение МИДа на заключение соглашений о сотрудничестве с городами Стаханов (ЛНР) и Донецк (ДНР). В ожидании ответа от дипломатического ведомства находится предложение об установлении побратимских связей со столицей Беларуси Минском. В разработке документы о заключении побратимства с городом-портом Массауа — столицей одного из округов государства Эритрея.

— Возможно ли возобновление паромного сообщения с Турцией, прерванного полгода назад?

— Это прерогатива частных перевозчиков. Если будут предложения по открытию паромных линий, мы с удовольствием включимся в эту работу — Севморпорт готов к приему и отправке судов. Впрочем, рассматривалась возможность продления маршрута в турецкие порты круизного лайнера, который сегодня курсирует от Сочи до Севастополя. Возможно, будет реализован этот вариант.

— Есть ли у Севастополя амбициозные проекты? © РИА Новости / Макс Ветров Перейти в фотобанк Более 60 археологических раскопок начаты по маршруту трассы "Таврида"

— Недостатка в амбициях у города нет. Проектов, способных стать локомотивом развития, достаточно: строительство севастопольских участков трассы "Таврида", 100 объектов социальной инфраструктуры, индустриального парка, тоннеля под Севастопольской бухтой для транспортного сообщения северной стороны с центром города, модернизация электросетей в рамках "Энерджинет", развитие Балаклавской бухты… Поверьте, далеко не у каждого региона есть такой задел, который к тому же подкреплен проектной документацией и источниками финансирования.

Кстати, могу сообщить и еще об одной только что открывшейся перспективе. В ближайшие три года по программе государственного субсидирования лизинга мы закупим 300 единиц городского маршрутного транспорта: 150 троллейбусов и столько же автобусов на газомоторном топливе. Это значит, что эпоха душных и гремящих топиков (так в Севастополе называют маршрутки — ред.) останется в прошлом. На улицах города-героя будет работать подобающий ему комфортный и современный транспорт.

— Президент страны заявил, что видит Херсонес базой и основой для укрепления русской государственности — "русской Меккой". Какие шаги власти предпримут для воплощения этой идеи в жизнь?

— Правительство Севастополя приступит к активной реализации и этого проекта. Я всегда говорил, что каждый россиянин должен хоть раз в жизни побывать в Севастополе. Здесь можно прикоснуться к нашей истории, героическому прошлому, увидеть великое культурное наследие. Земля, где произошло крещение князя Владимира, должна стать местом притяжения для всех россиян.

— У города хватит земли для крупных инвестиционных проектов? © РИА Новости / Сергей Мальгавко Перейти в фотобанк Власти Севастополя нашли инвестора для проекта аэропорта "Бельбек"

— Возведение гражданского сектора аэропорта Бельбек, строительство на десятом километре крупнейшего сельскохозяйственного рынка и перенос автовокзала — это приоритетные проекты, на которые потребуется выделение земли. Ресурсов обеспечить их реализацию, в том числе земельных, у нас достаточно. Набирают обороты инвестпроекты в области сельского хозяйства. Обновляются виноградники. Недавно новый инвестор — компания Alma Valley — приобрела участок площадью тысяча гектар и объявила об инвестировании около 110 миллионов евро.

— Когда появится гражданский сектор аэропорта Бельбек?

— До 2020 года. Строительство обойдется в 1,7 миллиарда рублей. Финансирование будет вестись по линии федеральной целевой программы социально-экономического развития. Изменения планов не будет — они и не предполагались. Гражданский сектор аэропорта появится при любых раскладах.

— Наверное, высокие цены так же досаждают севастопольцам, как и крымчанам?

— Вопрос цен — один из самых болезненных для Севастополя. Он обусловлен нашим географическим положением, дополнительными затратами на логистику, отсутствием российских ритейлеров и новых торговых объектов. Все это приводит к снижению конкуренции и росту цен. Нами определены направления для их стабилизации — проводятся сельхозярмарки, создаются новые торговые места, при поддержке Федеральной антимонопольной службы усилен контроль за уровнем наценок в торговых сетях. Целевая задача — снизить цены до уровня регионов Южного федерального округа.

— Когда город получит свой генплан?

— Севастополь будет с генпланом в 2018 году. Документ станет образом будущего, к которому город должен стремиться. Сейчас он повторно отправлен разработчикам с учетом обращений и замечаний, поступивших от горожан. Но сроки не довлеют над нами. Работа над генпланом будет длиться ровно столько, сколько потребуется для достижения качественного результата, который будет вынесен на повторные публичные обсуждения и утверждение депутатов Законодательного собрания.

— Раньше звучали отдельные предложения слияния крымской и севастопольской СЭЗ. Актуален ли этот вопрос сейчас?

— Я не слышал этой идеи и не видел аргументов. Не исходило никаких инициатив ни от предпринимателей Севастополя, ни от коллег из республики Крым. Если есть какая-то почва под этим процессом, я готов в любое время рассмотреть.

— Бюджет города дефицитный. Есть ли шансы переломить ситуацию?

— Зависимость от федерального центра постепенно снижается. Темпы роста налоговых доходов за прошлый год составили 25%, за первое полугодие текущего — 23%. Но, учитывая, что в городе большой объем инфраструктурных строек, которые призваны устранить отставания в развитии инфраструктуры от других субъектов, без серьезных вливаний из федерального бюджета нам пока не обойтись. Но мы ставим задачу сократить дефицит до среднероссийского.

— Велик ли процент незаконных застроек севастопольской зоны? © РИА Новости / Сергей Мальгавко Перейти в фотобанк Крымские власти опровергли слухи о застройке заповедных территорий

— Слово "незаконная" нужно расшифровать — построенная с нарушениями градостроительных норм и регламентов. Таких много, но это не подавляющее большинство. Многие объекты построены пять и более лет назад. В них живут люди. У нас был вариант — выселить людей и снести дома. Но могли ли мы так поступить? Поэтому было принято решение сформировать комиссию, которая коллегиально начала принимать уже заселенное жилье в эксплуатацию. Одновременно мы провели инвентаризацию и всех объектов незавершенного строительства. Подали 170 исков по расторжению договоров аренды земли по тем случаям, когда арендатор прекратил или нарушил исполнение своих обязательств.

Правительство города занимает простую позицию — мы не позволим вести дальнейшее строительство с нарушением градостроительных норм и регламентов. Вакханалия, которая тянется с украинских времен, когда разрешения выдавались окольными путями, дома строились на основании ни к чему не обязывающей проектной декларации, позади. Мы выстраиваем работу исключительно по закону.

— Каким видите архитектурный облик города?

— Таким, каким он вошел в историю и память людей, — белоснежным, цветущим, радующим глаз своей архитектурой. Время, когда согласовывали строительство диких, безвкусных проектов, разрушающих облик города, прошло. Нами налажена за последний год системная работа. Мы утвердили едва ли не самые жесткие в стране временные градостроительные нормы. Мы формируем требования к облику фасадов зданий, дорожной сети, паркам и скверам, которые должны учитываться при проектировании. Но закончить работу над комплектом документов, регламентирующих градостроительную сферу, мы сможем только после принятия генплана города.

— А какова дальнейшая судьба урочища Ласпи? Создание там особо охраняемой природной территории находится под пристальным вниманием общественности…

— Правительством Севастополя предпринимаются все необходимые меры для сохранения урочища и прекращения незаконной застройки земель лесного фонда. Соответствующий доклад о комплексе мероприятий подготовлен и передан на рассмотрение федерального центра в июле текущего года. При этом правительство Севастополя не остановилось на разработке мер для памятника природы регионального значения "Заповедное урочище "Скалы Ласпи" и приступило к созданию новой особо охраняемой природной территории "Государственный природный заказник "Ласпи".

При разработке предложений по сохранению природных богатств урочища мы использовали предложения депутатов, представителей ОНФ и общественности. Учитывая, что там произрастают краснокнижные растения и обитают редкие виды животных, проведена экологическая экспертиза местности, подготовлены необходимые паспорта объектов. Параллельно мы ведем работу по возврату земельных участков Ласпи, которые по всем признакам выданы незаконно. Департаментом по имущественным и земельным отношениям подано в суд более 1,2 тысячи исков, из которых вынесены положительные решения по 120, вступили в силу — 70. Мы планомерно наводим порядок в отношении использования заповедных земель Севастополя.

— Возможны ли отставки в новом составе правительства или команда уже окончательно укомплектована?

— Процесс усиления команды непрерывен. Руководитель любого уровня должен качественно выполнять возложенные на него должностные обязанности. Если он с ними не справляется, с ним нужно расставаться, но для этого нужно вырастить смену или найти соответствующего профессионала извне. Те решения, которые должны быть приняты уже сейчас, я принял. Согласованы с Законодательным собранием и утверждены мои заместители. Но политика подбора более эффективных чиновников будет продолжена.

— Как намерены выстраивать отношения с руководством соседнего субъекта — республикой Крым?

— В тесной взаимосвязи, с учетом экономических интересов и совместных приоритетных проектов.

— Вы не конкуренты?

— Честно? Нет. Я даже не могу себе представить тему или отрасль, по которой можно конкурировать с республикой Крым. Даже когда мы говорим о привлечении инвестиций, нужно понимать, что у каждого региона есть своя специфика, которая отвечает запросам того или иного инвестора. Если оценивать объективно, у нас нет конкуренции, есть совместное партнерское развитие.

— Граница между Севастополем и республикой Крым будет перекраиваться и устанавливаться? Может республика поделиться частью земель с Севастополем? © РИА Новости / Владимир Сергеев Людмила Бабий: Крым – сокровищница под открытым небом

— Не секрет, что окончательная граница между нашими регионами до сих пор не установлена по ряду территорий. Как, впрочем, и у большинства субъектов России. С коллегами из республики Крым находимся в постоянном процессе уточнений и согласований: виртуальная черта не должна пройти через чей-либо участок, доставив неудобства его пользователю или владельцу. Если в процессе уточнения координат какой-либо из двух регионов "поделится" с соседом кусочком земли, чтобы сохранить целостность надела и обеспечить удобство граждан, это будет вполне естественно.

— От каких жизненных принципов не отступитесь ни при каких обстоятельствах?

— Уважать людей, слышать их мнение и, вовлекая в совместную работу, добиваться поставленных целей — это для меня имеет принципиальную важность.