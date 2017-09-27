Сергей Радченков: планируем обеспечить прием карт "Мир" в дальнем зарубежье

Карта национальной платежной системы "Мир" стремительно развивается — сегодня в России уже нет места, где нельзя было бы ею расплатиться. Сколько россиян уже получили карты "Мир", как карта защищена от мошенников, какие государства готовы принимать российскую карту, когда бесконтактной картой можно будет расплатиться в транспорте на всей территории РФ, рассказал в интервью РИА Новости коммерческий директор, член правления НСПК Сергей Радченков. Беседовала Анастасия Сапрыкина.

— Как развивается система "Мир" в России?

— На мой взгляд, она развивается стремительными темпами. Чуть больше, чем за полтора года, мы сделали то, что многие платежные системы делали десятилетиями. За прошлый год вместе с банками раскрыли инфраструктуру приема, и сейчас карточкой "Мир" уже можно расплатиться повсеместно и снять деньги в банкоматах по всей стране. В этом году наша основная задача, которую мы успешно решаем, — эмиссия. Банки активно выпускают карты "Мир" в разных сегментах продуктов, и нас это очень радует.

— А сколько карт уже было выпущено? © РИА Новости / Михаил Воскресенский Перейти в фотобанк Сбербанк выпустил десять миллионов карт "Мир"

— На текущий момент эмиссия составила 19 миллионов карт. На начало сентября карт было почти 18 миллионов. Для понимания темпов эмиссии: за июль было выпущено 2,9 миллиона карт, а за август — уже 4,5 миллиона. По сути, "Мир" уже практически выполнил те планы, которые у нас были на конец этого года.

— Как происходит продвижение карты "Мир" за рубежом?

— Первый путь выхода карты за рубеж, один из самых простых, — это кобейджинговые программы. Мы развиваем сотрудничество в этой сфере с несколькими международными платежными системами, и многие банки уже активно выпускают карты "Мир"-Maestro, "Мир"-UnionPay, "Мир"-JCB. Когда человек едет за границу, такая карта будет приниматься в сети соответствующей международной системы, а в России она работает как "Мир".

Второе направление — это обеспечение прямого приема карт с нашими ближайшими соседями, странами Евразийского пространства. Мы уже реализовали проект по взаимному приему карт с национальной платежной системой Армении "АрКа". Планируем развивать аналогичные проекты и в других странах ЕАЭС.

Кроме того, обсуждаем прием карт со странами, где традиционно большой поток российских туристов — Таиланд, Турция. И, конечно, планируем обеспечить возможность использования карты "Мир" и в странах дальнего зарубежья.

— Когда можно ожидать выхода карты "Мир" на ЕАЭС?

— Думаю, что в первую очередь это будет зависеть от потребности рынка. Это ведь не самоцель — охватить ЕАЭС, это, скорее, эволюционный процесс, в котором потребность возникает от взаимной выгоды для всех участников.

Проект с Арменией мы уже запустили. На ноябрь запланирована вторая встреча представителей национальных платежных систем и центральных банков стран ЕАЭС. У нас будет возможность обменяться опытом, коллеги из "АрКа" смогут рассказать о том, как был реализован наш совместный проект, чтобы другие страны — участники встречи получили четкое представление, как все устроено технически и организационно. Мы рассчитываем, что это коробочное решение можно будет имплементировать в инфраструктуру национальных платежных систем других стран.

— Какие технологии НСПК применяет для обеспечения безопасности карты "Мир"?

— Все современные технологии, которые применяются для безопасности платежей в карточной и платежной отрасли, НСПК уже реализовала на серьезном уровне. Это касается и защиты данных платежных карт. Для обеспечения дополнительной безопасности платежей в интернете разработана технология MirAccept.

Это очень важное направление, потому что в современном мире злоумышленники все чаще действуют в онлайн-пространстве, и защите интернет-платежей мы уделяем особое внимание. Сейчас начали внедрение более продвинутой и технологически интересной версии технологии — MirAccept 2.0. К тестированию новой технологии НСПК приступила, опережая многие международные платежные системы.

— Как НСПК относится к внедрению биометрических данных?

— Положительно. Это актуальный вопрос, который сегодня интересует всех участников рынка. Мы являемся участниками ассоциации "ФинТех", которая занимается рядом современных технологических решений, начиная от блокчейна и заканчивая биометрией. Мир в широком смысле и "Мир" — карточная платформа движутся вперед. Будем развивать новые интересные направления и держать руку на пульсе.

— Планируется вносить какие-либо дополнительные изменения в федеральное законодательство о НСПК?

— Прежде всего напомню, что законодательной инициативой НСПК не обладает. Не так давно, 1 мая, президент подписал поправки к 161 федеральному закону, уточняющие многие вопросы, связанные с деятельностью НСПК. Поэтому, полагаю, что в ближайшее время какие-то другие поправки вноситься не будут.

Кроме того, с 1 октября вступят в силу поправки, предусматривающие обязанность торговых предприятий, чья выручка за предыдущий год превышает 40 миллионов рублей, принимать карты "Мир".

— Каковы результаты расчетов по картам "Мир" за истекший период текущего года в России и за рубежом?

— Знаете, важно не просто выдать карту, а сделать так, чтобы ею было удобно пользоваться. И одна из ключевых задач, которую мы перед собой поставили, это повышение транзакционной активности по картам "Мир". В рамках этой задачи мы разработали и сейчас планируем разворачивать на федеральном уровне программу лояльности, чтобы людям было не только удобно, но и выгодно расплачиваться "Миром".

Конечно, мы наблюдаем за ростом количества операций по картам, и динамика положительная. У нас достаточно амбициозные планы по количеству транзакций на одну карту, которые мы надеемся реализовать и, возможно, превысить к концу года.

— Программа лояльности — это один из способов привлечения клиентов. А какие еще факторы могли бы сделать карту "Мир" карточным флагманом на российском рынке? © РИА Новости / Максим Блинов Перейти в фотобанк Центробанк не планирует вводить ограничения по картам "Мир"

— Есть два фактора, которые делают карту привлекательной. Первый — лояльность, чтобы этой картой хотелось платить в магазинах. А второй — наличие на карте нефинансовых сервисов, дополнительных возможностей.

Если в одной карте сочетается финансовая выгода, связанная с привлекательной программой лояльности, и функциональная часть, например установлено транспортное или другое приложение, тогда карта становится интересной.

— А есть уже проекты, например, с транспортной функцией?

— Конечно. Реализовано достаточно много проектов на транспорте. Есть карта москвича и карта жителя Башкортостана, в Петербурге и Екатеринбурге выпускаются карты, на которых установлено региональное транспортное приложение.

Буквально на прошлой неделе появилась возможность платить бесконтактными картами "Мир" в метрополитене в Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге. В ряде регионов запущены различные проекты в муниципальном транспорте и метро. Планируем, что будем эти решения разворачивать по всей стране.

Основная идея в том, чтобы люди могли в любом российском городе оплатить проезд картой "Мир", используя не специальные приложения, которые в каждом регионе свои, а финансовые возможности карты. До этого момента на карте отдельно жили транспортное и платежное приложения.

А наша задача — сделать так, чтобы "Мир" можно было использовать по единому стандарту в транспортной сети по всей стране. Это, конечно, вопрос не одного дня, но мы начали активно работать в этом направлении.