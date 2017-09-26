Виктор Селин: для спутника "Канопус-В-ИК" нет недоступных зон на Земле

Российская спутниковая группировка пополнилась новым космическим аппаратом "Канопус-В-ИК", который позволит МЧС предотвращать возникновение масштабных лесных пожаров. Аппаратура спутника способна обнаружить возгорания на площади всего пять на пять метров. Вместе с тем чрезвычайные ситуации далеко не единственное его применение. О возможностях нового аппарата в интервью РИА Новости на Международном астронавтическом конгрессе, проходящем в Аделаиде (Австралия), рассказал Виктор Селин, директор проектов по созданию систем дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) компании "Российские космические системы" (РКС).

— Получены первые снимки лесных пожаров с "Канопуса-В-ИК". Вы уже передавали их МЧС? © РИА Новости / Валерий Мельников Перейти в фотобанк "Канопус-В-ИК" может в два раза быстрее пройти летные испытания

— Первые результаты показывают, что мы имеем качественно новую информацию, позволяющую фиксировать как зарождающиеся небольшие очаги от нескольких десятков метров, так и зоны с обширными пожарами на территориях до десятков километров. При этом фиксируются фактические фронты пожаров и их локальные особенности, что позволяет более полно оценить пожарную ситуацию в районе съемки: характер и тип пожара, направление его распространения, площадь огневой зоны и локальную интенсивность пожара. Эта информация, несомненно, необходима МЧС.

— В сообщении Роскосмоса об успешном выводе на орбиту "Канопуса-В-ИК" среди его функций упоминается анализ сельскохозяйственной деятельности в России. Это как-то далеко от пожаров…

— Не настолько далеко, как может показаться, по данным в инфракрасном диапазоне оценивается температура подстилающей поверхности, что позволяет анализировать степень увлажненности и термические условия на сельскохозяйственных угодьях. Это очень информативные показатели для прогнозирования урожаев, особенно на больших площадях. За один виток спутник может оценить эти показатели для целого региона России.

Также не стоит забывать об установленной на борту спутника аппаратуре высокого разрешения, снимающей в видимом и ближнем ИК-диапазоне. Эти снимки подходят для инвентаризации земель, учета нарушения правил землепользования, оперативной оценки вегетации, мониторинга состояния культур и контроля агротехнических мероприятий.

— Будут ли использоваться данные, полученные с аппарата, российскими синоптиками?

— Да, данные "Канопуса-В-ИК" могут применяться как дополнительные при формировании моделей погоды. Полоса обзора нашего радиометра составляет две тысячи километров, поэтому спектральные диапазоны наблюдения можно считать информативными с позиции решения комплекса метеорологических задач.

На этапе штатной эксплуатации, после проведения всех необходимых калибровок, целевая информация с космического аппарата "Канопус-В-ИК" будет сбрасываться в том числе на приемные центры Росгидромета в Хабаровске, Новосибирске и Обнинске.

— Есть ли планы наблюдать очаги природных пожаров на территории иностранных государств? Территория каких стран позволяет просматривать орбита "Канопус-В-ИК"? © Роскосмос Спутник "Канопус-В-ИК" передал первый снимок в инфракрасном диапазоне

— Для этого спутника вообще нет недоступных областей на поверхности всего земного шара. Полоса захвата радиометра позволяет, наряду со съемкой территории России, получать информацию о территории зарубежных стран. Информация при съемке любого района Земли может быть записана на бортовое запоминающее устройство и воспроизведена в удобное время. Такая информация, несомненно, может быть востребована и иностранными потребителями.

— На каком этапе сейчас находятся испытания "Канопуса-В-ИК"?

— Настройка всех служебных систем завершена, прошли первые включения целевой аппаратуры, в том числе нашего радиометра МСУ-ИК СРМ. Мы получаем качественные данные.

— В названии аппарата присутствует аббревиатура "ИК", то есть инфракрасный диапазон — для чего он нужен?

— Все типы объектов на поверхности Земли, природные или антропогенные, имеют индивидуальные спектральные характеристики, заключающиеся в различных отражательных, поглощательных и излучательных свойствах. ИК-диапазон излучения, большая часть которого недоступна человеческому глазу, имеет высокую информативность для идентификации и оценки состояния этих объектов.

ИК-диапазон делится на три части — ближний, средний и дальний. В ближнем мы видим отраженное от поверхности планеты излучение, в среднем — сочетание собственного излучения Земли и отраженного излучения, а в дальнем — только собственное тепловое излучение земной поверхности.

В аппаратуре "Канопуса-В-ИК" есть два спектральных канала в тепловой области — средней и дальней, что с учетом чувствительности прибора позволяет круглосуточно наблюдать и обнаруживать даже небольшие тепловые очаги и аномалии. Это и есть основная задача данного аппарата. Но возможности позволяют вести на больших площадях эффективный мониторинг техногенных и природных чрезвычайных ситуаций, поиск подземных вод и геотермических источников, исследовать вулканическую деятельность, прогнозировать сейсмическую активность и многое другое.

— Когда завершатся испытания спутника и информация начнет полноценно использоваться МЧС и другими российскими ведомствами?

— Обычно на испытания уходит до шести месяцев, но информация в течение этого срока будет поступать регулярно. По решению заказчика она может быть использована потребителями в тестовом режиме. То есть фактически спутник уже сейчас способен выполнять возложенные на него задачи.

© Фото предоставлено пресс-службой компании "Российские космические системы" Виктор Селин © Фото предоставлено пресс-службой компании "Российские космические системы" Виктор Селин

— Вы сказали, что аппарат рассчитан на поиск возгораний на больших площадях. Что это означает — он видит сразу всю Россию или ее отдельные области?

— Как уже упоминалось, полоса обзора две тысячи километров. Если мы говорим о территории России, то всю территорию страны он может покрыть за шесть-семь витков вокруг Земли. Фактически это означает, что МЧС очень оперативно сможет выявлять малейшие очаги лесных пожаров уже на ранней стадии.

— Роскосмос отмечает, что аппарат будет работать в связке с аппаратом "Канопус-В" №1. В чем будет заключаться совместная работа этих аппаратов?

— Все правильно. Работа "Канопуса-В" №1 в связке с "Канопусом-В-ИК" позволит более оперативно получать информацию с высоким пространственным разрешением в видимом диапазоне спектра. После завершения летных испытаний будет выстроена баллистическая система из двух космических аппаратов таким образом, чтобы обеспечить максимальный обзор территории России и съемку для сплошного ее покрытия.

— Как планируется развивать группировку аппаратов типа "Канопус" в дальнейшем? © РИА Новости / Илья Питалев Перейти в фотобанк Второй день на МАКС-2017: заключение соглашений и космические планы

— Уже в декабре 2017 года планируется запуск "Канопуса-В" №3 и №4 с космодрома Восточный, а в 2018 году — запуск модернизированных "Канопусов-В" №5 и №6.

— Есть ли у "Канопуса-В-ИК" иностранные аналоги?

— Наш прибор уникален тем, что обеспечивает съемку в полосе обзора две тысячи километров с разрешением двести метров, а его чувствительность позволяет обнаружить очаг возгорания размером пять на пять метров. Есть приборы, близкие по назначению и принципам построения.

Например, бушующие пожары и площадные высокотемпературные объекты могут быть обнаружены и метеорологическими системами, имеющими разрешение один километр, что до сих пор и использовалось службами лесоохраны.

Существует ряд зарубежных приборов, которые имеют и более высокое разрешение. Наиболее близкий по своим характеристикам — аппарат Landsat 8 c аппаратурой TIRS, предназначенной для получения изображений в ИК-диапазоне с разрешением сто метров. Однако у этого спутника существенно меньшая полоса обзора.