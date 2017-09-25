Сирван Барзани: даже через тысячу лет в Ираке не будет стабильности

В понедельник в Иракском Курдистане стартовал референдум о независимости автономного региона от Багдада. Против голосования, помимо иракского правительства, выступили граничащие с территорией региона Иран и Турция, в которых проживает многочисленная курдская диаспора. К требованиям отменить референдум присоединились США и многие европейские страны. О "прочном уважении суверенитета Ирака" заявил Совбез ООН. Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади пригрозил военным вмешательством в случае вспышки насилия. В Тегеране и Анкаре в случае проведения плебисцита пообещали устроить экономическую блокаду автономии. Самый влиятельный командующий курдскими вооруженными формированиями пешмерга, племянник главы региона, генерал Сирван Барзани в эксклюзивном интервью специальному корреспонденту РИА Новости Рафаэлю Даминову рассказал о том, почему курды Ирака настаивают на создании независимого государства, готовы ли его защитить и за что благодарны России.
— Против проведения референдума выступило большинство ведущих стран мира, Совбез ООН также не поддержал его проведения, почему руководство автономии все-таки настояло на нем?
— Создание независимого государства на протяжении последних ста лет было мечтой курдов. Первая попытка была сделана в Мехабаде (Мехабадская республика, провозглашенная на территории Ирана в 1946 году, — ред.), но государство там просуществовало меньше года.
Хочу сказать, что после свержения режима Саддама Хусейна в 2003 году курды играли ведущую роль в сохранении единства этой страны. Мы были фактором стабильности и балансом, в особенности в отношениях между нашими братьями шиитами и суннитами Ирака.
И вот после 2003 года мы согласились строить с Багдадом новое демократическое федеративное государство. Однако мы вновь столкнулись с тем, что центральные власти нарушили все договоренности и права курдской автономии грубо попирались. После этого Ирак оставил нас один на один с ИГ*. Спорные территории, о которых все сегодня говорят, они просто сдали террористам вместе со всем оружием иракской армии. В один день мы обнаружили, что у нас свыше тысячи километров фронта с безумцами из ИГ*. Пешмерга — единственная, кто вступил с ними бой. И именно она первая, кто сломала хребет террористам, причем сделано было это устаревшим оружием, оставшимся еще со времен ирако-иранской войны. Если бы не пешмерга, иракская армия никогда бы не вернула Мосул.
Мы требуем, чтобы и к нам применялись декларируемые ООН принципы демократии. Мы по своему мышлению, ментальности ближе к демократии, чем все наши соседи на Ближнем Востоке. Референдум — наше право. Мы идем к этому уже больше ста лет.
Западные страны, Америка, Великобритания, Европа призвали Совет безопасности ООН выступить против референдума. Я считаю, что это акт против человечности, против демократии. Акт в поддержку терроризма.
— За решением о проведении референдума последовали угрозы со стороны соседних с вами Ирана и Турции об экономической блокаде региона. На днях прошла встреча глав генштабов этих стран. Тут же эксперты заговорили о возможном военном вмешательстве в случае объявления независимости Курдистана от Ирака. Готова ли пешмерга защитить новое государство?
— Возвращаясь к международной теме, хотел бы отметить, что мы благодарны России, которая одна не стала выступать с угрозами, заявив об уважении любого мнения народа. Это правильно, это и есть настоящая демократия. Это благородная роль, и весь курдский народ ценит ее.
Что касается соседних стран, то мы относимся с пониманием к их проблемам, потому как раздел по соглашению Сайкс-Пико, из-за которого курдский народ оказался разделенным и живет на территории Турции и Ирана, является для них чувствительной темой.
Возможно, это (заявления о блокаде) связано с выборами, с внутренней политикой в этих странах, поэтому они прибегают к подобным угрозам. У нас хорошие отношения и с Ираном, и с Турцией, поэтому никакого военного вторжения не будет. Это сильно навредит в первую очередь им самим.
К тому же сегодня весь мир видит, что курды и пешмерга уже не те, что были тридцать лет назад. Поэтому это не так-то просто: прийти и установить блокаду либо воевать с нами.
По моему мнению, могут быть незначительные угрозы в течение первых дней, но не думаю, что это продлится больше двух недель, так как они придут к пониманию, что ничего не изменится. Да, слово "референдум" звучит очень громко, но это не значит, что вот будет проведено голосование, 26 сентября появятся официальные результаты и если проголосуют "за", то уже 27 сентября мы объявим независимое государство. Это не так. Будут проведены серьезные переговоры с Ираком, затем со всеми государствами мира, в особенности со странами-соседями. Мы объясним им, что мы продолжим оставаться теми же, какими были в течение двадцати пяти лет.
— Из Багдада прозвучали жесткие заявления в связи с проведением референдума в провинции Киркук, являющейся спорной территорией. Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади сказал, что правительственная армия вмешается в случае проявления насилия в ходе референдума.
— Любой премьер скажет, что если против его народа будет применено насилие, он вмешается. Но почему должно произойти насилие? Согласно статье 140 новой конституции страны, там и так должен быть проведен референдум. Мы сегодня действуем согласно конституции, ничего не добавили от себя, не взяли ни пяди земли силой. Земли, которые они оставили ИГ* вместе с оружием, мы освобождали нашей кровью. За эти территории мы проливали кровь десятки раз. Если вы сегодня спросите жителей Киркука, они ответят вам, что когда в нем находилась иракская армия и полиция, то там каждый день происходило то же самое, что и в Багдаде и других местах: взрывы и похищения. Также не развивалась инфраструктура. Они (правительство в Багдаде) не выделяли на Киркук денег от продажи нефти. Пешмерга изменила это. Уже три года люди чувствуют себя спокойно, там раз в сто стало безопаснее, чем при иракском управлении. Мы сегодня являемся самой безопасной территорией для всех национальных меньшинств без исключений. Какое насилие, против кого?
— Какова численность пешмерга на сегодняшний день?
— В пешмерга, включая жандармерию, служит 150 тысяч человек.
— Пешмерга располагает в основном легким вооружением?
— Часть техники, например на нашем фронте (Гвейр-Махмур), мы добыли у ИГ*, в том числе двенадцать американских Хамви. Есть БМП и какое-то количество старых танков — 62 и 55 (Т-62 и Т-65). Есть и тяжелое оружие, но все это уже совершенно устаревшие виды.
— В случае провозглашения у вас государства кто будет основным поставщиком оружия для Курдистана?
— Это будет определять новое государство, министры и военные специалисты, но, по-моему, скорее всего это будет российское оружие, потому что в его использовании есть опыт и практика. Все годы курдских революций это была оружие с востока, в основном российское.
— Россия, судя по всему, становится крупнейшим иностранным инвестором в Иракском Курдистане. Здесь уже несколько лет работает компания "Газпромнефть", и вот несколько дней назад стало известно о планах "Роснефти" принять участие в строительстве местной газопроводной инфраструктуры и прокладке трубопровода для экспорта газа в Турцию.
— Это очень важно для региона и его будущего. В этих тяжелых условиях, когда весь мир выступил против референдума, Роснефть объявила о планах строительства газопровода для курдистанского газа и реализации контракта на сумму, превышающую миллиард долларов. Это стратегическое событие. Мы благодарны этой роли, особенно в этих условиях. Это очень позитивный шаг, поддержавший курдов морально, давший им веру в себя, веру в то, что у них есть друзья.
— Единственным государством в мире, которое официально поддержало проведение референдума о независимости в Иракском Курдистане, стал Израиль. В различных журналистских статьях, экспертных обзорах приводится информация о том, что Тель-Авив оказывает военную поддержку Эрбилю. Насколько она соответствует действительности?
— Сегодня мы находимся в крайне затруднительном положении, это переходный период в истории курдов. И мы не забудем в будущем тех, кто нас серьезно поддерживал. Среди них сегодня Израиль. У нас нет границ с Израилем, нет общего воздушного пространства, поэтому и никакой военной помощи оттуда не поступает. Но есть политическая поддержка, моральная. Мы благодарны премьер-министру Израиля.
— Насколько, по вашему мнению, снизилась угроза со стороны ИГ*. Возникнет ли на его месте новая террористическая группировка?
— Конечно! Сначала была "Аль-Каида"*, потом появилось "ИГ в Ираке и Сирии"*, затем уже само ИГ, а потом на его месте появится другая организация, с другим названием.
Я вам могу сегодня сказать, что даже через тысячу лет в Ираке стабильности не будет. Эта страна никогда не будет стабильной.
— Каким вы видите государство Курдистан в случае обретения им независимости?
— Я вижу его демократическим, федеративным государством, которое станет убежищем для всех страждущих в этом регионе. У нас очень сложное геополитическое расположение. Мы всегда будем нуждаться в сильной армии. Таковы особенности этого региона.
*Террористические организации, запрещены в России