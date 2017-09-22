РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Интервью

Эрик Сведал: нужно продолжать сотрудничество России и Норвегии на севере

13:0022.09.2017
(обновлено: 13:02 22.09.2017)
060
© Фото предоставлено генеральным консульством Норвегии в МурманскеГенеральный консул Норвегии в Мурманске Эрик СведалГенеральный консул Норвегии в Мурманске Эрик Сведал
© Фото предоставлено генеральным консульством Норвегии в Мурманске

Новый генеральный консул Норвегии в Мурманске Эрик Сведал своей главной задачей видит способствование развитию контактов между двумя странами на севере и успешное сотрудничество в разных областях. Своими воспоминаниями о службе на советско-норвежской границе в начале 1980-х годов, впечатлениями от встречи с советским академиком Андреем Сахаровым и планами на работу в Мурманске генконсул поделился с корреспондентом РИА Новости Анастасией Яконюк.

— Господин консул, вспомните, пожалуйста, как и почему у вас возник интерес к изучению русского языка?

— Это было давно, когда я служил в армии, почти 40 лет назад. Тогда в Норвегии была обязательная служба в армии и меня отправили в Киркенес на границу с СССР в 1980 году. Это был период холодной войны, граница была закрыта, контактов через границу практически не было.

В мои обязанности входила охрана государственной границы. И хотя физически граница не существовала — стояли только пограничные столбы, никакого забора или шлагбаума, — нельзя было не только заступать на чужую территорию, но даже фотографировать в сторону другого государства. Но существовал огромный интерес — что там, по другую сторону. Мне было любопытно, что там происходит, как там живут люди.

Кроме того, меня всегда интересовало изучение языков, я для себя выбрал русский. В Осло его можно было изучать только в университете, куда я поступил уже после службы в армии. Я окончил университет в 1988 году, когда уже изменилась политическая ситуация, была другая атмосфера — началась перестройка, гласность.

Тогда в Норвегии возникла потребность в людях, владеющих русским языком. Так что можно сказать, что мне повезло — я изучал русский именно в этот период. После университета я получил первую работу как переводчик в посольстве в Москве.

В начале 1990-х вернулся в Киркенес. В это время граница открылась. Это были годы зарождения Баренцева сотрудничества (Баренцев/Евроарктический регион, в который вошли северные территории России, Норвегии, Швеции и Финляндии, был образован для расширения международного и регионального сотрудничества и развития народной дипломатии в январе 1993 года — ред.),  люди по обе стороны границы больше узнавали друг о друге, налаживались связи — личные и деловые. В приграничный Киркенес приезжали многие дипломаты из МИДа, я помогал с переводом. И вдруг однажды раздался звонок из МИДа — спрашивали, хочу ли я работать у них. И я переехал в Осло. Так я стал настоящим дипломатом.

CC BY-SA 3.0 / Bair175 / View of KirkenesВид города Киркенес
CC BY-SA 3.0 / Bair175 / View of Kirkenes
Вид города Киркенес

— Какие воспоминания у вас связаны с работой в посольстве в Москве?

Андрей Викторович Сахаров. Архив
© РИА Новости / Юрий Сомов
Перейти в фотобанк
Биография Андрея Сахарова

— Одно из ярких впечатлений — встреча с советским академиком Андреем Сахаровым. В 1975 году он был удостоен Нобелевской премии мира, однако не смог получить ее лично — тогда академика не выпускали из Советского Союза и премию получала супруга Сахарова Елена Боннэр. Но уже после перестройки, во время периода гласности, когда Сахаров вернулся из ссылки в Москву, для председателя Нобелевского комитета стало возможным приехать в Москву и встретиться с Андреем Дмитриевичем.

Это было в 1988 году, когда я работал в посольстве. Тогда дипломаты не владели русским языком и я, как переводчик, получил возможность сопровождать бывшего председателя комитета Нобелевской премии, когда она встречалась с советским академиком. Помню, что мы сидели у Сахарова дома на кухне, это было впечатляюще. Сахаров в то время был известный правозащитник, многие люди в Норвегии его очень уважали. Для меня была честь лично с ним встретиться и переводить разговор.

© РИА Новости / Борис КауфманПерейти в фотобанкСоветский физик, академик АН СССР Андрей Дмитриевич Сахаров
© РИА Новости / Борис Кауфман
Перейти в фотобанк
Советский физик, академик АН СССР Андрей Дмитриевич Сахаров

—  О чем говорили?

— О, даже не помню. Это очень давно было. Но, наверное, о его ссылке, о положении в стране, интересовались его мнением по разным вопросам. Фотографии с той встречи я храню в альбоме и вожу его с собой, когда перебираюсь на новое место службы.

—  Вы работали в Киркенесе в историческое время — в начале 90-х годов зарождалось Баренцево сотрудничество, охватившее северные территории России, Норвегии, Швеции и Финляндии. Вы помните, каким было настроение людей, как шло сближение на приграничной территории?

— Я помню, что граница открылась, формально стало легче для людей ездить из одной страны в другую. Это было время, когда зарождались новые связи, развивалось сотрудничество, росло доверие между людьми. В этом и была суть идеи Баренцева сотрудничества — создать такой регион, где люди имеют много общего: интересы, потребности, опыт.

— Какие отношения развивались более динамично — на уровне простых людей или больших политиков?

Министр рыбного хозяйства Норвегии Пер Сандберг
CC BY 3.0 / Bård Gudim, FrPMedia / Per Sandberg, FrP-politiker
Пер Сандберг: мы надеемся вернуть норвежского лосося на российский рынок

— Мне кажется, движение шло на обоих уровнях: стало проще встречаться и общаться на человеческом и на политическом уровне. Да и сегодня здесь, на севере, отношения остаются хорошими. И так и будет — ведь мы соседи, каким бы ни был политический климат, география останется неизменной. Мы живем рядом друг с другом как соседи, у нас общие интересы, сферы сотрудничества — например, в области управления рыбными ресурсами, ядерной безопасности, охраны окружающей среды. Эти интересы совпадают на севере по обе стороны границы.

Конечно, мы все понимаем, что отношения между Россией и Западной Европой сейчас изменились, но причина этого не в двусторонних отношениях Норвегии и России. Мы продолжаем жить вместе, общаться и сотрудничать, несмотря на то, что происходит в большой политике.

— Многие политики и дипломаты отмечают особые отношения между Россией и Норвегией на севере. В чем вы видите свою задачу как консула в нынешних условиях?

Северный флот. Архивное фото
© РИА Новости / Анастасия Яконюк
Россия и Норвегия продолжат сотрудничать по безопасности на море

— Моя задача — поддерживать и развивать сотрудничество во всех областях, где существует интерес обеих сторон. Я не могу назвать одну главную сферу, но самое важное — чтобы люди по обе стороны границы продолжали развивать контакты, сотрудничать, чтобы продолжались совместные проекты в различных сферах.

— В 2019 году закончится срок аренды здания консульства в центре Мурманска, уже заявлено о том, что продлевать его не будут. Вы уже решили, где дипломатическое представительство обоснуется после этого срока?

— Конечно, жаль будет переезжать отсюда. Сейчас мы заняты поиском нового помещения, это довольно сложный и не быстрый процесс. Но мы намерены остаться в Мурманске на длительную перспективу и надо найти хорошее решение. Мы бы предпочли купить здание, чтобы впредь не попасть в подобную ситуацию, когда приходится менять помещение.

— Есть ли у вас любимые русские писатели, кинематографисты — кто для вас наиболее полно описывает русский мир, русскую ментальность?

— Я в свое время читал много русской и советской классики. Из любимых, наверное, Гоголь — мне нравится его юмор, даже сатира. Но я давно не читаю русскую литературу, сейчас придется освежить в памяти. Я люблю русскую музыку, прежде всего классику. А вот российские фильмы давно не смотрел, но у меня есть целый список, так что будет из чего выбрать.

 

 

Комментировать
Интервью
Комментировать
 



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена