Наталия Тарасова: наука России поможет решить глобальные проблемы ООН

Российские химики давно и по праву занимают прочное место вверху мировой табели о рангах, существенные успехи достигнуты также в одном из ведущих направлений — зеленой химии. Свидетельством этому станет конференция по зеленой химии Международного союза теоретической и прикладной химии (IUPAC), которая пройдет в Москве 2-5 октября при поддержке столичного правительства. Вторым подтверждением лидерства является личность главы IUPAC — с 2016 года союз возглавляет директор Института проблем устойчивого развития Российского химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева Наталия Тарасова. Накануне конференции она рассказала РИА Новости о своих успехах на международном посту, достижениях зеленой химии и расширении таблицы Менделеева.

— Какое значение имеет предстоящая конференция для России и Москвы? © РИА Новости / Валерий Мельников Перейти в фотобанк Семь молодых ученых получили гранты проекта "Зеленая химия для жизни"

— Конференция, о которой идет речь, посвящена проблематике зеленой химии. Зеленая химия — одно из ключевых направлений развития химической науки и технологии. Зеленая химия является ключом к достижению целей устойчивого развития, принятых Генеральной ассамблеей ООН в 2015 году. По нашему мнению, Россия, ее наука и технологии обладают достаточным потенциалом, чтобы способствовать решению глобальных проблем, обозначенных в целях устойчивого развития. Этим и определяется значение конференции для нашей страны и для Москвы в частности. Столица обладает огромным научным и образовательным потенциалом. Если нам удастся сделать достоянием международного сообщества знания, которые были получены в московских университетах, исследовательских институтах и предприятиях, то это будет значимым вкладом в достижение устойчивого развития в глобальном масштабе.

— Почему Москва уже второй раз стала местом проведения конференции по зеленой химии? © Fotolia / Spectral-Design Химики из России создали сверхэффективную систему ранней диагностики рака

— Москва стала местом проведения конференции во второй раз потому, что достижения ученых нашей страны в области зеленой химии широко известны за рубежом. Когда решается вопрос о месте проведения конференции, это напоминает выборы страны для проведения Чемпионата мира по футболу, Олимпийских игр или других крупных международных событий. Совместно с департаментом науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы мы подготовили и представили предложение, оно было обсуждено Международным союзом теоретической и прикладной химии (ИЮПАК). Наша презентация, где правительство Москвы и Менделеевский университет выступали в качестве организаторов конференции, произвела хорошее впечатление. По результатам голосования Москва получила право провести VII Международную конференцию ИЮПАК по зеленой химии.

— Какие решения предполагается принять на конференции?

— Обычно на научных конференциях решения не принимаются. Результатом является публикация наиболее интересных докладов в научных журналах. Для конференций, проходящих под эгидой ИЮПАК, таким журналом является "Теоретическая и прикладная химия". Однако можно ожидать, что нынешняя конференция примет резолюцию в поддержку объявления 2019 года Международным годом периодической таблицы химических элементов.

— Какие возможности открывает зеленая химия в XXI веке?

— Зеленая химия в XXI веке — это не просто модное направление, это насущная необходимость. Глобальные проблемы, с которыми столкнулось человечество, являются результатом развития науки и промышленности, что, с одной стороны, позволило обеспечить нужды растущего населения планеты, а с другой стороны, привело к деградации окружающей среды, истощению природных ресурсов и в широком смысле к ухудшению условий жизни человечества. Зеленая химия является важнейшим инструментом достижения целей устойчивого развития, а эти цели сформулированы для того, чтобы люди могли понять, какие общие подходы существуют для обеспечения достойных условий жизни нынешнего и будущих поколений и какие меры необходимо предпринять.

— Ожидается ли в ближайшее время присвоение имен новым химическим элементам? © РИА Новости / Александр Уткин Перейти в фотобанк Юрий Оганесян: мы хотим узнать, где кончается таблица Менделеева

— Чтобы присваивать имена новым химических элементам, сначала нужно эти элементы открыть или синтезировать. Широко известно, что 2016 год был особенно богат на события, связанные с появление новых символов в периодической таблице Менделеева. Так, в ней появилось четыре новых элемента: это элемент 113-Нихониум, названный так в честь Японии, поскольку приоритет в открытии принадлежал японским исследователям, которые и предложили это название. Нихониум (дословно — страна восходящего солнца) — древнее название Японии. Московий — элемент 115, название которого увековечивает вклад отечественных ученых, в частности, Объединенного института ядерных исследований (Дубна) в открытие сверхтяжелых элементов. Теннессин (117) — увековечивает вклад ученых из Окриджской лаборатории (США), находящейся в штате Теннесси. Наконец, Оганессон (элемент 118) назван так в честь великого нашего соотечественника, физика Юрия Цолаковича Оганесяна. Оганессон завершает 7-й период периодической таблицы Менделеева. Я не ожидаю, что в ближайшее время будут получены новые элементы. Между тем следует подчеркнуть, что открытие новых элементов это своего рода соревнование между учеными различных стран. В Дубне в ближайшее время будет открыта так называемая фабрика сверхтяжелых элементов. Вот когда она начнет работать на полную мощность, тогда мы сможем вернуться к этому вопросу.

— Вы стали четвертым советским/российским главой ИЮПАК. Чего вам удалось добиться в этой должности?

— Действительно, я четвертый отечественный ученый, избранный президентом ИЮПАК. Союз отметит в 2019 году свое столетие. Это один из старейших научных союзов на планете. В период моего президентства подписано соглашение о сотрудничестве с Международной ассоциацией молодых химиков исследователей. Кстати, эту ассоциацию в 2017 году возглавил наш соотечественник Илья Воротынцев из Нижнего Новгорода. Это большой успех молодых российских ученых.

Также большое значение имеет создание в составе ИЮПАК комитета, название которого в русском переводе звучит примерно так: межотделенческий комитет по зеленой химии и устойчивому развитию. Задача этого комитета — в глобальном масштабе продвигать идеи зеленой химии для достижения целей устойчивого развития. Примером деятельности служит проведение в Москве конференция по зеленой химии.

Кроме того, подписан меморандум о сотрудничестве с Организацией по запрещению химического оружия. И, без сомнения, много было сделано в тот период, когда обсуждались вопросы о приоритете открытия новых элементов, о присвоении им названий. Значительное количество мероприятий прошло у нас в стране, в Японии, в США. И лидерство ИЮПАК в этом процессе я считаю одним из достижений союза.

Я хотела бы еще раз напомнить о том, что в 2019 году исполняется 150 лет с момента создания периодической системы химических элементов. Это величайшее открытие нашего соотечественника Дмитрия Ивановича Менделеева будет широко отмечаться научной общественностью всего мира. Международный союз теоретической и прикладной химии совместно с Международным союзом теоретической и прикладной физики, Международным союзом астрономов и Международным союзом историков науки и техники поддержали инициативу Российской академии наук и Российского химического общества имени Д.И. Менделеева об объявлении 2019 года Годом периодической таблицы химических элементов. Мы даже не ожидали, что эта инициатива вызовет такой энтузиазм в научных и образовательных кругах во всем мире. В октябре ЮНЕСКО рассмотрит эту инициативу. Если решение будет положительным, начнется очень большая работа, чтобы достойно провести международный год. Тем более что, как я уже сказала, это год столетия ИЮПАК. Появляется замечательная возможность еще раз показать роль фундаментальной науки в развитии человечества и подчеркнуть вклад отечественных ученых в развитие мировой науки.