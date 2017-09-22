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Интервью

Наталия Тарасова: наука России поможет решить глобальные проблемы ООН

12:0022.09.2017
(обновлено: 12:02 22.09.2017)
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© Фото предоставлено РХТУ имени Д. И. МенделееваПрезидент ИЮПАК, директор Института проблем устойчивого развития РХТУ имени Д. И. Менделеева Наталия ТарасоваПрезидент ИЮПАК, директор Института проблем устойчивого развития РХТУ имени Д. И. Менделеева Наталия Тарасова
© Фото предоставлено РХТУ имени Д. И. Менделеева

Российские химики давно и по праву занимают прочное место вверху мировой табели о рангах, существенные успехи достигнуты также в одном из ведущих направлений — зеленой химии. Свидетельством этому станет конференция по зеленой химии Международного союза теоретической и прикладной химии (IUPAC), которая пройдет в Москве 2-5 октября при поддержке столичного правительства. Вторым подтверждением лидерства является личность главы IUPAC — с 2016 года союз возглавляет директор Института проблем устойчивого развития Российского химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева Наталия Тарасова. Накануне конференции она рассказала РИА Новости о своих успехах на международном посту, достижениях зеленой химии и расширении таблицы Менделеева.

— Какое значение имеет предстоящая конференция для России и Москвы?

Президент IUPAC Наталья ТПрезидент IUPAC Наталья Тарасова и финансовый директор IUPAC Джон Кориш на вручении гранта Зеленая химия для жизни на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме 2017арасова и финансовый директор IUPAC Джон Кориш на вручении гранта Зеленая химия для жизни на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме 2017
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Семь молодых ученых получили гранты проекта "Зеленая химия для жизни"

— Конференция, о которой идет речь, посвящена проблематике зеленой химии. Зеленая химия — одно из ключевых направлений развития химической науки и технологии. Зеленая химия является ключом к достижению целей устойчивого развития, принятых Генеральной ассамблеей ООН в 2015 году. По нашему мнению, Россия, ее наука и технологии обладают достаточным потенциалом, чтобы способствовать решению глобальных проблем, обозначенных в целях устойчивого развития. Этим и определяется значение конференции для нашей страны и для Москвы в частности. Столица обладает огромным научным и образовательным потенциалом. Если нам удастся сделать достоянием международного сообщества знания, которые были получены в московских университетах, исследовательских институтах и предприятиях, то это будет значимым вкладом в достижение устойчивого развития в глобальном масштабе.

—  Почему Москва уже второй раз стала местом проведения конференции по зеленой химии?

3D изображение раковой клетки
© Fotolia / Spectral-Design
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— Москва стала местом проведения конференции во второй раз потому, что достижения ученых нашей страны в области зеленой химии широко известны за рубежом. Когда решается вопрос о месте проведения конференции, это напоминает выборы страны для проведения Чемпионата мира по футболу, Олимпийских игр или других крупных международных событий. Совместно с департаментом науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы мы подготовили и представили предложение, оно было обсуждено Международным союзом теоретической и прикладной химии (ИЮПАК). Наша презентация, где правительство Москвы и Менделеевский университет выступали в качестве организаторов конференции, произвела хорошее впечатление. По результатам голосования Москва получила право провести VII Международную конференцию ИЮПАК по зеленой химии.

— Какие решения предполагается принять на конференции?

— Обычно на научных конференциях решения не принимаются. Результатом является публикация наиболее интересных докладов в научных журналах. Для конференций, проходящих под эгидой ИЮПАК, таким журналом является "Теоретическая и прикладная химия". Однако можно ожидать, что нынешняя конференция примет резолюцию в поддержку объявления 2019 года Международным годом периодической таблицы химических элементов.

—  Какие возможности открывает зеленая химия в XXI веке?

© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкХимическая лаборатория
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Химическая лаборатория

— Зеленая химия в XXI веке — это не просто модное направление, это насущная необходимость. Глобальные проблемы, с которыми столкнулось человечество, являются результатом развития науки и промышленности, что, с одной стороны, позволило обеспечить нужды растущего населения планеты, а с другой стороны, привело к деградации окружающей среды, истощению природных ресурсов и в широком смысле к ухудшению условий жизни человечества. Зеленая химия является важнейшим инструментом достижения целей устойчивого развития, а эти цели сформулированы для того, чтобы люди могли понять, какие общие подходы существуют для обеспечения достойных условий жизни нынешнего и будущих поколений и какие меры необходимо предпринять.

—  Ожидается ли в ближайшее время присвоение имен новым химическим элементам?

Юрий Оганесян, академик, научный руководитель лаборатории ядерных реакций имени Флёрова. Архив
© РИА Новости / Александр Уткин
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Юрий Оганесян: мы хотим узнать, где кончается таблица Менделеева

— Чтобы присваивать имена новым химических элементам, сначала нужно эти элементы открыть или синтезировать. Широко известно, что 2016 год был особенно богат на события, связанные с появление новых символов в периодической таблице Менделеева. Так, в ней появилось четыре новых элемента: это элемент 113-Нихониум, названный так в честь Японии, поскольку приоритет в открытии принадлежал японским исследователям, которые и предложили это название. Нихониум (дословно — страна восходящего солнца) — древнее название Японии. Московий — элемент 115, название которого увековечивает вклад отечественных ученых, в частности, Объединенного института ядерных исследований (Дубна) в открытие сверхтяжелых элементов. Теннессин (117) — увековечивает вклад ученых из Окриджской лаборатории (США), находящейся в штате Теннесси. Наконец, Оганессон (элемент 118) назван так в честь великого нашего соотечественника, физика Юрия Цолаковича Оганесяна. Оганессон завершает 7-й период периодической таблицы Менделеева. Я не ожидаю, что в ближайшее время будут получены новые элементы. Между тем следует подчеркнуть, что открытие новых элементов это своего рода соревнование между учеными различных стран. В Дубне в ближайшее время будет открыта так называемая фабрика сверхтяжелых элементов. Вот когда она начнет работать на полную мощность, тогда мы сможем вернуться к этому вопросу.

© РИА Новости / Александр УткинПерейти в фотобанкЮрий Оганесян, академик, научный руководитель лаборатории ядерных реакций им. Г.Н. Флёрова в Объединённом институте ядерных исследований в Дубне
© РИА Новости / Александр Уткин
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Юрий Оганесян, академик, научный руководитель лаборатории ядерных реакций им. Г.Н. Флёрова в Объединённом институте ядерных исследований в Дубне

— Вы стали четвертым советским/российским главой ИЮПАК. Чего вам удалось добиться в этой должности?

— Действительно, я четвертый отечественный ученый, избранный президентом ИЮПАК. Союз отметит в 2019 году свое столетие. Это один из старейших научных союзов на планете. В период моего президентства подписано соглашение о сотрудничестве с Международной ассоциацией молодых химиков исследователей. Кстати, эту ассоциацию в 2017 году возглавил наш соотечественник Илья Воротынцев из Нижнего Новгорода. Это большой успех молодых российских ученых.

Мартин Полякофф, химик из Великобритании
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полякова / Periodic Videos
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Также большое значение имеет создание в составе ИЮПАК комитета, название которого в русском переводе звучит примерно так: межотделенческий комитет по зеленой химии и устойчивому развитию. Задача этого комитета — в глобальном масштабе продвигать идеи зеленой химии для достижения целей устойчивого развития. Примером деятельности служит проведение в Москве конференция по зеленой химии.

Кроме того, подписан меморандум о сотрудничестве с Организацией по запрещению химического оружия. И, без сомнения, много было сделано в тот период, когда обсуждались вопросы о приоритете открытия новых элементов, о присвоении им названий. Значительное количество мероприятий прошло у нас в стране, в Японии, в США. И лидерство ИЮПАК в этом процессе я считаю одним из достижений союза.

Медицинская лаборатория
© Fotolia / romaset
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Я хотела бы еще раз напомнить о том, что в 2019 году исполняется 150 лет с момента создания периодической системы химических элементов. Это величайшее открытие нашего соотечественника Дмитрия Ивановича Менделеева будет широко отмечаться научной общественностью всего мира. Международный союз теоретической и прикладной химии совместно с Международным союзом теоретической и прикладной физики, Международным союзом астрономов и Международным союзом историков науки и техники поддержали инициативу Российской академии наук и Российского химического общества имени Д.И. Менделеева об объявлении 2019 года Годом периодической таблицы химических элементов. Мы даже не ожидали, что эта инициатива вызовет такой энтузиазм в научных и образовательных кругах во всем мире. В октябре ЮНЕСКО рассмотрит эту инициативу. Если решение будет положительным, начнется очень большая работа, чтобы достойно провести международный год. Тем более что, как я уже сказала, это год столетия ИЮПАК. Появляется замечательная возможность еще раз показать роль фундаментальной науки в развитии человечества и подчеркнуть вклад отечественных ученых в развитие мировой науки.

 

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