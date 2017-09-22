Микаил Шишханов: я не собираюсь уходить из банковского бизнеса

Вторая половина 2017 года оказалась богатой на события для банковской системы. Банк России в июле запустил новый механизм санации банков через Фонд консолидации банковского сектора. К сожалению, новый инструмент сразу оказался востребованным — в конце августа регулятор взял под свое крыло банк "ФК Открытие", не прошло и месяца, как к ЦБ обращается собственник "Бинбанка" Микаил Шишханов. Когда появились первые тревожные сигналы в бизнесе банка, что послужило катализатором проблем, почему было принято решение обратиться в ЦБ, об отношениях с Михаилом Гуцериевым, своих активах и планах Шишханов рассказал в интервью РИА Новости. Беседовала Гульнара Вахитова.

© РИА Новости / Алексей Куденко Перейти в фотобанк Спасение утопающих: деньги Центробанка помогут удержать Бинбанк на плаву

— Первые "тревожные звоночки" возникли во второй половине 2016 года, когда по итогам года жизни с "МДМ Банком" я увидел, что его положение намного хуже, чем ожидалось. И проблемы "МДМ Банка" стали накапливаться, как снежный ком. А реально я стал понимать, что есть серьезные проблемы, к началу 2017 года. Собственно, поэтому я обратился к миноритарию за помощью.

Я хочу подчеркнуть, что вся деятельность "Бинбанка" — его развитие, принятие решений, рисков — проходила под моим началом, я все делал самостоятельно. Являясь контролирующим акционером, я выбрал именно такую бизнес-модель.

Но, понимая ситуацию, я обратился к Михаилу Гуцериеву, который в марте занял должность председателя совета директоров. Я планировал, что по старой схеме санации можно будет поменять основного инвестора (планировалось, что к Гуцериеву перейдет контроль), использовать новое видение.

Но, к сожалению или к счастью (жизнь покажет), прежний механизм санации ушел на второй план, поскольку летом вступил в действие новый закон о создании фонда консолидации. Старый механизм санации официально не отменен, но к нему ЦБ вряд ли будет обращаться в ближайшие годы. Дело в том, что он был эффективен на растущем или как минимум стабильном рынке, а в текущих экономических реалиях он не работает.

— Вы имеете в виду санацию именно "Бинбанка"?

— Основная проблема не в "Бинбанке", а в банках, которые он консолидировал. В ноябре прошлого года мы завершили присоединение "МДМ Банка". При этом у "Бинбанка" есть межбанковский кредит на "Рост банк", который является ахиллесовой пятой. Регулятор раздельно не рассматривает "Бинбанк" и банк "Рост", что правильно и логично. В конечном счете ликвидность и стабильность "Бинбанка" зависят от "Рост банка"…

В отношении Бинбанка изначально мы планировали пойти по старой схеме финансового оздоровления, сменить главного инвестора. Но потом увидели, как в "Открытии" все было цивилизованно сделано.

Понимая, что ликвидность в любом случае в напряжении, что клиенты из-за различных слухов нервничают и что клиентского притока мало, я принял решение пойти по новому пути. Я обратиться за помощью в ЦБ России и возглавил совет директоров "Бинбанка".

© РИА Новости / Алексей Куденко Перейти в фотобанк Шишханов назвал одну из причин сложностей в Бинбанке

— Недавно. Дней семь-десять назад.

— И ЦБ так быстро отреагировал?

— Да, ЦБ очень профессионально, сильно отработал. Если нашу банковскую группу консолидировать, то мы системно значимый банк. Один из крупнейших банков страны. ЦБ, видя мою добрую волю как главного акционера, принял мои заверения, что топ-менеджмент и все сотрудники банка будут выполнять весь необходимый функционал, чтобы он дальше бесперебойно работал.

— Вы готовы вложить собственные средства для оздоровления банка или схема оздоровления не подразумевает ваших инвестиций?

— Я, конечно, буду готов вложить те средства, которые у меня будут доступны. Однако нужно понимать, что в течение последних полутора лет для поддержки "Бинбанка" я и так вливал в него значительные средства, распродавая другие свои активы.

На данном этапе новыми вливаниями я поддерживать капитал не могу, а убедить миноритариев или третью сторону войти в банковский бизнес не удалось.

— Вы изначально говорили, что переговоры длились в течение года. Это без ЦБ, то есть на рынке?

— Нет, почему же. Мы общались с Центробанком. У нас должен был утвердиться план санации "Рост банка". Этот процесс постоянно продолжался. В январе я обговаривал с Банком России смену инвестора "Рост банка", план обсуждался, но рынок все падал, портфель ухудшался. Ты даешь модель в феврале — в апреле она уже неактуальна.

Я понимаю Банк России, ведь за ними тоже есть мера ответственности. Они утвердят цифру, а через три месяца я приду и скажу, опять неправильно посчитали. Старый механизм санации в сегодняшних условиях просто не работает.

© РИА Новости / Алексей Куденко Перейти в фотобанк Оздоровление Бинбанка займет от шести до восьми месяцев, заявили в ЦБ

— Разногласий у нас нет. Что касается видения развития, здесь неправильно сказано. Развитием "Бинбанка" занимался я. Это была моя зона ответственности, я принимал управленческие решения. А если вы про то, что Михаил Сафарбекович зашел в совет директоров, а потом вышел…

Вы знаете, это был самый правильный шаг, потому что нужно было развести операционную деятельность со стратегической. За последние два-три месяца в банке произошли серьезные изменения, которые дадут хорошую платформу для дальнейшего развития.

— Как вы видите дальнейшее развитие банка под крылом ЦБ, поскольку по закону, насколько я знаю, бывшие собственники банка не могут выкупить банк обратно?

— Могут. Это по старому не могли, по действующему могут.

— Вы рассчитываете на это?

— Я как предприниматель, как человек, который не собирается уходить из бизнеса, ставлю самые высокие задачи. Конечно, хочется, чтобы все пошло хорошо, чтобы дальше участвовать в жизни банка. Жизнь покажет, сейчас мне сложно об этом говорить.

— Сколько банку выделил ЦБ в рамках поддержки ликвидности? Если нельзя назвать сумму, можете хотя бы пояснить, было ли это по новому механизму МЭПЛ (механизм экстренного предоставления ликвидности)?

— Это было по новому МЭПЛ, но я не имею право говорить про суммы. Но они небольшие — вы их увидите из отчетности.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова Перейти в фотобанк ЦБ исключил "эффект домино" из-за Бинбанка и "ФК Открытие"

— С учетом входа временной администрации мы на неделю замораживаем все активы. Сейчас наша ключевая задача — успокоить клиентов и стабилизировать работу, что, собственно, и происходит. Для меня сейчас в прямом смысле начальник ЦБ РФ, я подчиняюсь руководству в лице временной администрации.

Разъясняю коллегам организацию всех внутренних бизнес-процессов в банке, если что-то они посчитают неэффективным, будем менять. "Бинбанк" с точки зрения активов — самый активовладеющий банк. За последние три месяца на баланс банка было заведено очень много активов от Владивостока до Калининграда.

— Зампред ЦБ Василий Поздышев сказал, что сейчас идут переговоры, чтобы вернуть активы в банк.

— Есть промышленные, сельскохозяйственные, лесоперерабатывающие, строительные и другие активы, которые кредитовались банком. У "МДМ Банка" был огромный портфель активов, особенно в сельском хозяйстве и строительном секторе. Мы все заводим на баланс.

— Какие у вас останутся доли в банке?

— У ЦБ — не менее 75%. Надеюсь, что будет 75/25. Сейчас сложно что-то сказать, какие-то предварительные цифры будут озвучены месяца через три.

— Снизился ли градус нервозности у клиентов после объявления об оздоровлении "Бинбанка"?

— Да, значительно. В среду было гораздо хуже. Даже заказов денег стало раз в шесть меньше. И многие клиенты, накануне зарезервировавшие деньги на снятие, уже отменили свои резервы.

— Вы не хотите ставки приподнять, чтобы вернуть поток клиентов?

— Наоборот, мы под крылом государства. Все-таки другой риск для клиентов. Поэтому ставки будут снижаться.

— Осталась ли у вас какая-то доля в группе "Сафмар"?

— К сожалению, не осталась. Я полностью распродал активы. Если что-то и осталось, то там 0,001%.

— Поздышев озвучил оценку, что банку надо дорезервировать кредиты примерно на 250-350 миллиардов рублей…

— По моей оценке, на дорезервирование потребуется 100-150 миллиардов рублей. Регулятор обязан исходить и оценивать ситуацию из пессимистичного сценария. Будем работать.