Руслан Коцаба: украинские националисты скоро начнут циркулями мерить черепа

Журналист Руслан Коцаба вместе с адвокатами Ренатом Кузьминым и Татьяной Монтян выступит 27 сентября в Брюсселе на кругом столе "Нарушение прав человека, ограничение свободы слова и политические репрессии в Украине" в стенах Европарламента. Коцаба по просьбе Ukraina.ru рассказал, что сообщит в своем выступлении евродепутатам. Беседовал обозреватель Ukraina.ru Александр Чаленко.



— Кто инициировал круглый стол и ваше приглашение?

— Четверо депутатов Европарламента, среди которых были представители Латвии Татьяна Жданок и Андрей Мамыкин (фракция социал-демократов), а также чех Йиржи Машталка. Мероприятие уже анонсировано, мне выслали билеты. Кроме меня от Украины будут Ренат Кузьмин, в настоящий момент адвокат мамы Олеся Бузины, а также адвокат и правозащитник Татьяна Монтян. Официальная часть мероприятия — круглый стол, неофициальная — неформальное общение с евродепутатами и журналистами.

Организаторы круглого стола хотели бы в деликатной форме повлиять на европейскую бюрократию с тем, чтобы она обратила внимание на то, что на самом деле творится на Украине. Думаю, что круглый стол — это достаточно эффективная форма для этого. Сейчас я тщательно готовлюсь к выступлению.

— На чем будете делать акценты?

— Я буду говорить о том, что положение со свободой слова в Украине оставляет желать лучшего. Все очень плохо. У нас стремительно сворачиваются все демократические свободы и институты: наше право на критику власти, на оценочные суждения, да и вообще право на свободу слова, которое должно было бы гарантироваться Петром Порошенко как нашим гарантом Конституции.

Но дела сейчас со свободой слова обстоят иначе: только за время правления Порошенко в Украине погибли 12 журналистов. Вынесено 40 приговоров в отношении людей, которые проявили интернет-активность в социальных сетях (сделали заявление, например, по поводу войны в Донбассе и к чему-то призвали, что, по мнению властей, находится в противоречии с "курсом партии".

Сергей Томиленко, руководитель Национального союза журналистов Украины, сообщил мне на прошлой неделе, что за последние шесть месяцев на Украине зафиксировано 122 случая преследования журналистов. Раскрываемость преступлений против журналистов, по моим данным, не превышает 8%. Государство отсутствием своей активности в раскрытии этих дел попустительствует дальнейшим преступлениям против работников СМИ.

А вспомните все эти случаи "налетов" правоохранителей на сайт Страна.ua и на медиа-холдинг "Вести". Даже на канал Коломойского "1+1" наехали. А генпродюсер "112 канала" Андрей Подщипков сейчас в Брюсселе попросил политического убежища. Всем памятен случай с Игорем Гужвой, главным редактором Страны.ua, и арестованным журналистом Василием Муравицким.

А недавний приход СБУ в "Украинскую правду", а "приглашение" в СБУ на "профилактическую беседу, больше похожее на похищение, сотрудницы журналиста и видеоблогера Анатолия Шария?

Девушку грубо запихнули в машину в центре Киева. И это называется приглашение?

По мне снова возобновили расследование, уже было четыре суда, и все четыре судьи взяли самоотвод, чтобы не марать себя в этом позорном политическом судилище. Все эти праворадикалы и нацики, они же все за мной постоянно бегают и угрожают расправой. Когда я обращаюсь по этому поводу в правоохранительные органы, то они отказываются все это регистрировать для уголовного производства.

От общения с украинской властью страдают и иностранные журналисты. Общение с российскими журналистами, как в случае со мной или с Муравицким, грозит статьей о государственной измене. И если в прошлом году Украина занимала 111-е место в рейтинге свободы слова по версии Freedom House, то я не сомневаюсь, что в следующем ее место будет еще ниже.

Я буду говорить и о закрытии социальных сетей "Одноклассники" и "ВКонтакте", и о том, что одиозный сайт "Миротворец" до сих пор не закрыт, хотя даже G-7 требовала его закрытия.

Также я хочу сообщить на этом круглом столе, что мы, адекватные журналисты, хотим способствовать тому, чтобы Верховная Рада все-таки приняла закон об импичменте президента.

Петр Порошенко сейчас неадекватен, он узурпировал власть. Я буду требовать от наших депутатов организовать временную парламентскую следственную комиссию, чтобы расследовать его преступления против свободы слова. И это расследование должно закончиться процедурой импичмента. Все основания для этого есть: власть ввела цензуру, что запрещено Конституцией.

Наше государство делает своей идеологией пещерную идеологию интегрального, этнического национализма 30-х годов прошлого века, а сейчас на дворе, напомню, ХХI столетие. Сейчас слово "национализм" настолько одиозно, что лучше вместо него употреблять понятие "патриот". Эти наши националисты, если дать им волю, скоро возьмут в руки линейку и циркуль и начнут нам всем мерить черепа.

— Вы пикетировали недавно украинский ПЕН-клуб, который собрался во Львове, за то, что они отказываются принимать заявления в защиту свободы слова и против преследования украинских журналистов в то время. При этом они на данном мероприятии приняли заявление в защиту Николая Семены, которому прокуратура Крыма просит дать три года. © Фото : аккаунт Василия Муравицкого в Facebook Секретарь СЖР: ситуация с журналистами на Украине перешла разумные границы

— Я собираюсь опубликовать видео, на котором руководитель ПЕН-клуба (международная писательская организация, имеющая отделения в ведущих странах мира; занимается проблемами писателей. — Прим. ред.) Микола Рябчук обзывает меня негодяем и говорит, что я должен немедленно выезжать в Россию к своим кураторам из ФСБ. Ужасно, что именно этот человек возглавляет ПЕН-клуб. Ведь до него этой организацией руководили такие украинские диссиденты, как Евген Сверстюк и Микола Виграновский.

А Рябчук — это негодяй, который сделал из ПЕН-клуба провластную контору и кормушку для себя и своей семьи.

— В настоящий момент вы можете говорить то, что думаете, в украинских СМИ?

— Вы даже не представляете, как я благодарен господину Мураеву за возможность на его телеканале NewsOne говорить правду в своей передаче "Я так думаю". Уже вышло шесть передач.