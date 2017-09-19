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Интервью

Морис Ибрагим: власти хотят назначить жертв трагедии в Одессе виновными

16:5619.09.2017
(обновлено: 17:05 19.09.2017)
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© Фото из личного архива Мориса ИбрагимаМорис ИбрагимМорис Ибрагим
© Фото из личного архива Мориса Ибрагима

Захар Виноградов, обозреватель РИА Новости

В понедельник, 18 сентября, городской суд Черноморска (бывший Ильичевск) Одесской области оправдал обвиняемых по делу о массовых беспорядках 2 мая 2014 года. На скамье подсудимых находились 19 человек, пятеро из них провели до решения суда более трех лет в Одесском СИЗО. Для двух из них оправдательный приговор сменился вынесением нового подозрения и тут же, в зале суда, новым заключением под стражу по обвинению в сепаратизме. Еще один из оправданных судом в тот же день был госпитализирован — на него на улице напали неизвестные и нанесли тяжелую травму.

Перед вынесением приговора обозреватель РИА Новости Захар Виноградов побеседовал с Морисом Ибрагимом — официальным представителем "Комитета 2 мая", который защищает интересы пострадавших и родственников жертв трагедии на Куликовом поле.

—  Морис, как известно, среди подсудимых нет ни одного человека, обвиняемого в поджоге Дома профсоюзов, в результате которого погибли несколько десятков человек. В таком случае что это за процесс, кого и за что судят?

—  В трагических событиях, произошедших в Одессе 2 мая 2014 года, есть два эпизода, имеющих отношение к гибели людей. Первый эпизод, о котором много говорят и пишут, — поджог Дома профсоюзов на Куликовом поле. Этому событию предшествовало нападение на лагерь одесских антимайдановцев со стороны радикалов и футбольных ультрас, вооруженных цепями, битами и другим холодным оружием. В результате погибли десятки людей.

Столкновения с полицией возле Ильичевского райсуда после вынесения оправдательного приговора по делу о событиях 2 мая 2014 года в Одессе. 18 сентября 2017
© AFP 2017 / Aleksandr Gimanov
В Одессе начали расследование после нападения на сторонника "антимайдана"
В это же время в другом месте — на Греческой площади около торгового центра "Афина" произошло аналогичное нападение евромайдановцев на противников установившегося в Киеве режима. И там тоже погибли люди.

До суда на сегодняшний день дошло только одно дело — о событиях на Греческой площади. А вот дело о поджоге и убийствах людей на Куликовом поле так и не расследовано и поэтому не передано в суд.

Что же касается событий на Греческой площади, то и здесь очевидно желание следствия и властей подменить виновных жертвами. На самом деле те, кто оказались на скамье подсудимых, — это не нападавшие на одесситов, то есть не представители "евромайдановцев", а их жертвы.

— Сколько человек погибло в результате этих двух трагедий?

— По официальным данным — 48, из них шесть — на Греческой площади и 42 в Доме профсоюзов. По нашим подсчетам — 54. Мы утверждаем, что на Куликовом поле на самом деле погибли 48 человек.

© РИА Новости / Александр ПолищукПерейти в фотобанкГорящие палатки активистов "Антимайдана" на Куликовом поле у Дома профсоюзов в Одессе. 2 мая 2014
© РИА Новости / Александр Полищук
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Горящие палатки активистов "Антимайдана" на Куликовом поле у Дома профсоюзов в Одессе. 2 мая 2014

Украинская власть сразу же заявила, что оба эпизода спровоцированы российскими спецслужбами, что участниками событий были не одесситы, выступавшие против государственного переворота, а специально приехавшие в Одессу приднестровцы и россияне. Однако почти сразу стало ясно, что среди погибших были исключительно одесситы. Они и похоронены все на одесских кладбищах.

— А почему ваши данные о числе погибших расходятся с официальными? Какие расхождения тут вообще могут быть?

— Почему расходятся, не могу сказать. Наши данные о погибших установлены на основе личного осмотра места происшествия, сделанных фото- и видеосъемок. Дело в том, что я, к сожалению или к счастью, именно в тот день, 2 мая, не был на Куликовом поле. Буквально за день до этого выехал оттуда, так получилось. Но 3 мая утром уже был на месте и по договоренности с правоохранителями в составе небольшой группы активистов Куликова поля вошел в здание Дома профсоюзов. Мы осмотрели все помещения, все сфотографировали и поэтому имеем точную информацию о погибших.

Ситуация возле Ильичевского райсуда после вынесения оправдательного приговора по делу о событиях 2 мая 2014 года в Одессе. 18 сентября 2017
© Фото : Общественный информационный центр
Дело о трагедии 2 мая: на Украине суд оправдал сторонников "антимайдана"
Кстати, я неоднократно обращался в суд с предложением вызвать меня в качестве свидетеля, чтобы рассказать о тех событиях и о том, что я обнаружил в здании Дома профсоюзов на следующий день после пожара. Но меня вызвали для дачи показаний только через два с половиной года.

Я думаю, власть не заинтересована в раскрытии правды о том, что в реальности произошло в те дни в Одессе.

— Почему?

— Думаю, дело в том, что представители власти принимали активное участие в подготовке тех событий. За четыре дня до трагедии в Одессу приехал нынешний спикер парламента Украины Андрей Парубий (на тот момент секретарь Совета по национальной безопасности и обороне Украины, комендант и активный участник Евромайдана. — Прим. ред.) и лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко. Они призывали своих сторонников — радикалов и футбольных ультрас — разогнать митингующих против власти одесситов. Парубий раздавал им противогазы. Это все есть на видео. Власти Украины боялись, что в Одессе события примут тот же оборот, что в Крыму и на Донбассе. И призвали радикалов и ультрас защитить власть. В результате произошла трагедия, закончившаяся гибелью людей. И виноваты в ней именно те, кто организовал нападения на одесситов радикалов и ультрас, то есть нынешняя власть.

— Перейдем к самому процессу. Кто в итоге оказался на скамье подсудимых? Как шло следствие?

— На скамье подсудимых оказались жертвы трагедии, вернее, те, кто выжил в тех беспорядках. И еще раз подчеркну: это не имеет отношения к трагедии на Куликовом поле, обвинения были предъявлены подозреваемым (все они 18 сентября были оправданы. — Прим. ред.) только по эпизоду на Греческой площади.

© РИА Новости / Александр ПолищукПерейти в фотобанкВзрыв дымовой шашки у Греческой площади в Одессе. 2 мая 2014
© РИА Новости / Александр Полищук
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Взрыв дымовой шашки у Греческой площади в Одессе. 2 мая 2014

При этом их не могли обвинить в убийствах, их обвиняли в организации массовых беспорядков, которые привели к убийствам. Мы, члены "Комитета 2 мая", говорили, что если они виноваты только в организации массовых беспорядков, то где же подлинные преступники, которые убивали мирных граждан? Почему им не предъявляются обвинения?

Цветы и свечи в память о погибших в Одессе 2 мая 2014 года
© REUTERS / Gleb Garanich
Олейник: новые обвинения активистам "антимайдана" – терроризм властей
Но следствие так и не нашло убийц. А их нетрудно было найти, поскольку все события снимались на видео и транслировались по местным телеканалам. Но арестовали только тех, кого правоохранители смогли захватить на месте трагедии в торговом центре "Афина". Туда даже, кажется, попали случайные люди, просто зашедшие в торговый центр.

Само следствие шло со многими нарушениями. Сначала его вели одесские следователи, потом передали в Киев, в следственный комитет при МВД Украины, потом опять вернули в Одессу. В результате, как выяснилось во время суда, часть материалов была утеряна. И в основном те, которые противоречили версии, принятой за основу следователями, обвинившими в произошедшей трагедии самих жертв.

Очень странно во время самого суда вела себя и прокуратура, представлявшая обвинения. Сначала она не хотела принимать во внимание многие документы и факты, представленные защитой. А потом, когда стало ясно, что дело рассыпалось и у прокуратуры нет аргументов, подтверждающих обвинения, прокуроры перестали ходить в суд, из-за чего судебные заседания несколько раз переносили. А подсудимые между тем все это время незаконно содержались под стражей.

Столкновения в Одессе 2 мая 2014 год
© РИА Новости
Уголовное дело о трагедии 2 мая 2014 года в Одессе
На самом деле значительную роль в поиске истины оказали международные организации, наш "Комитет 2 мая". Мы еженедельно все эти три года проводили встречи участников и родственников жертв трагедии. Обращали внимание на ход следствия и судебного процесса международных правозащитных организаций, депутатов Европарламента. Правда, даже представители Европейского союза несколько раз под различными поводами не были допущены до встреч с участниками и жертвами. И это, конечно, вызвало гневную отповедь со стороны европейских политиков. В судебном процессе, который шел с прошлого года, совсем недавно все изменилось — стало ясно, что будет оправдательный приговор. Конечно, власть хочет как-то побыстрее закрыть и забыть это дело. И суд пошел на выяснение истинной сути дела именно под давлением международных организаций.

— Вы говорите о давлении на "Комитет 2 мая". Можете рассказать, в чем конкретно оно проявляется?

— За три года только однажды, в 2015 году, мы смогли в годовщину трагедии провести на Куликовом поле траурные мероприятия. А в 2016-м и в нынешнем, 2017-м, в этот день у нас, активистов "Комитета", проводят с утра обыски, а потом до вечера держат на допросе в полиции. Это для того чтобы мы не могли собраться на Куликовом поле и привести туда людей, которые хотели бы почтить память погибших. В начале прошлого года на меня напали двое неизвестных и избили железными трубами, я попал в больницу, где мне наложили многочисленные швы.

© Фото из личного архива Мориса ИбрагимаМорис Ибрагим
© Фото из личного архива Мориса Ибрагима
Морис Ибрагим
Годовщина трагедии в Одессе
© РИА Новости / Денис Петров
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Одесса 2 мая: год гнева и минута молчания

В нынешнем году 10 апреля, на годовщину освобождения Одессы от немецко-фашистских захватчиков, когда я провел здесь шествие "Бессмертного полка", на меня снова напали радикалы. И не только на меня нападают. К сожалению, следствие по этим нападениям не идет. Я думаю, потому, что власти не заинтересованы в раскрытии правды. И пока у власти находится нынешняя команда, правды мы не узнаем.

Но мы, я имею в виду "куликовцев", не сдадимся и будем бороться до конца. Мы добьемся того, чтобы убийцы одесситов были наказаны.

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