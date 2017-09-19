Захар Виноградов, обозреватель РИА Новости

В понедельник, 18 сентября, городской суд Черноморска (бывший Ильичевск) Одесской области оправдал обвиняемых по делу о массовых беспорядках 2 мая 2014 года. На скамье подсудимых находились 19 человек, пятеро из них провели до решения суда более трех лет в Одесском СИЗО. Для двух из них оправдательный приговор сменился вынесением нового подозрения и тут же, в зале суда, новым заключением под стражу по обвинению в сепаратизме. Еще один из оправданных судом в тот же день был госпитализирован — на него на улице напали неизвестные и нанесли тяжелую травму.



Перед вынесением приговора обозреватель РИА Новости Захар Виноградов побеседовал с Морисом Ибрагимом — официальным представителем "Комитета 2 мая", который защищает интересы пострадавших и родственников жертв трагедии на Куликовом поле.

— Морис, как известно, среди подсудимых нет ни одного человека, обвиняемого в поджоге Дома профсоюзов, в результате которого погибли несколько десятков человек. В таком случае что это за процесс, кого и за что судят?

— В трагических событиях, произошедших в Одессе 2 мая 2014 года, есть два эпизода, имеющих отношение к гибели людей. Первый эпизод, о котором много говорят и пишут, — поджог Дома профсоюзов на Куликовом поле. Этому событию предшествовало нападение на лагерь одесских антимайдановцев со стороны радикалов и футбольных ультрас, вооруженных цепями, битами и другим холодным оружием. В результате погибли десятки людей.

В это же время в другом месте — на Греческой площади около торгового центра "Афина" произошло аналогичное нападение евромайдановцев на противников установившегося в Киеве режима. И там тоже погибли люди.

До суда на сегодняшний день дошло только одно дело — о событиях на Греческой площади. А вот дело о поджоге и убийствах людей на Куликовом поле так и не расследовано и поэтому не передано в суд.

Что же касается событий на Греческой площади, то и здесь очевидно желание следствия и властей подменить виновных жертвами. На самом деле те, кто оказались на скамье подсудимых, — это не нападавшие на одесситов, то есть не представители "евромайдановцев", а их жертвы.

— Сколько человек погибло в результате этих двух трагедий?

— По официальным данным — 48, из них шесть — на Греческой площади и 42 в Доме профсоюзов. По нашим подсчетам — 54. Мы утверждаем, что на Куликовом поле на самом деле погибли 48 человек.

Украинская власть сразу же заявила, что оба эпизода спровоцированы российскими спецслужбами, что участниками событий были не одесситы, выступавшие против государственного переворота, а специально приехавшие в Одессу приднестровцы и россияне. Однако почти сразу стало ясно, что среди погибших были исключительно одесситы. Они и похоронены все на одесских кладбищах.

— А почему ваши данные о числе погибших расходятся с официальными? Какие расхождения тут вообще могут быть?

— Почему расходятся, не могу сказать. Наши данные о погибших установлены на основе личного осмотра места происшествия, сделанных фото- и видеосъемок. Дело в том, что я, к сожалению или к счастью, именно в тот день, 2 мая, не был на Куликовом поле. Буквально за день до этого выехал оттуда, так получилось. Но 3 мая утром уже был на месте и по договоренности с правоохранителями в составе небольшой группы активистов Куликова поля вошел в здание Дома профсоюзов. Мы осмотрели все помещения, все сфотографировали и поэтому имеем точную информацию о погибших.

Кстати, я неоднократно обращался в суд с предложением вызвать меня в качестве свидетеля, чтобы рассказать о тех событиях и о том, что я обнаружил в здании Дома профсоюзов на следующий день после пожара. Но меня вызвали для дачи показаний только через два с половиной года.

Я думаю, власть не заинтересована в раскрытии правды о том, что в реальности произошло в те дни в Одессе.

— Почему?

— Думаю, дело в том, что представители власти принимали активное участие в подготовке тех событий. За четыре дня до трагедии в Одессу приехал нынешний спикер парламента Украины Андрей Парубий (на тот момент секретарь Совета по национальной безопасности и обороне Украины, комендант и активный участник Евромайдана. — Прим. ред.) и лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко. Они призывали своих сторонников — радикалов и футбольных ультрас — разогнать митингующих против власти одесситов. Парубий раздавал им противогазы. Это все есть на видео. Власти Украины боялись, что в Одессе события примут тот же оборот, что в Крыму и на Донбассе. И призвали радикалов и ультрас защитить власть. В результате произошла трагедия, закончившаяся гибелью людей. И виноваты в ней именно те, кто организовал нападения на одесситов радикалов и ультрас, то есть нынешняя власть.

— Перейдем к самому процессу. Кто в итоге оказался на скамье подсудимых? Как шло следствие?

— На скамье подсудимых оказались жертвы трагедии, вернее, те, кто выжил в тех беспорядках. И еще раз подчеркну: это не имеет отношения к трагедии на Куликовом поле, обвинения были предъявлены подозреваемым (все они 18 сентября были оправданы. — Прим. ред.) только по эпизоду на Греческой площади.

При этом их не могли обвинить в убийствах, их обвиняли в организации массовых беспорядков, которые привели к убийствам. Мы, члены "Комитета 2 мая", говорили, что если они виноваты только в организации массовых беспорядков, то где же подлинные преступники, которые убивали мирных граждан? Почему им не предъявляются обвинения?

Но следствие так и не нашло убийц. А их нетрудно было найти, поскольку все события снимались на видео и транслировались по местным телеканалам. Но арестовали только тех, кого правоохранители смогли захватить на месте трагедии в торговом центре "Афина". Туда даже, кажется, попали случайные люди, просто зашедшие в торговый центр.

Само следствие шло со многими нарушениями. Сначала его вели одесские следователи, потом передали в Киев, в следственный комитет при МВД Украины, потом опять вернули в Одессу. В результате, как выяснилось во время суда, часть материалов была утеряна. И в основном те, которые противоречили версии, принятой за основу следователями, обвинившими в произошедшей трагедии самих жертв.

Очень странно во время самого суда вела себя и прокуратура, представлявшая обвинения. Сначала она не хотела принимать во внимание многие документы и факты, представленные защитой. А потом, когда стало ясно, что дело рассыпалось и у прокуратуры нет аргументов, подтверждающих обвинения, прокуроры перестали ходить в суд, из-за чего судебные заседания несколько раз переносили. А подсудимые между тем все это время незаконно содержались под стражей.

На самом деле значительную роль в поиске истины оказали международные организации, наш "Комитет 2 мая". Мы еженедельно все эти три года проводили встречи участников и родственников жертв трагедии. Обращали внимание на ход следствия и судебного процесса международных правозащитных организаций, депутатов Европарламента. Правда, даже представители Европейского союза несколько раз под различными поводами не были допущены до встреч с участниками и жертвами. И это, конечно, вызвало гневную отповедь со стороны европейских политиков. В судебном процессе, который шел с прошлого года, совсем недавно все изменилось — стало ясно, что будет оправдательный приговор. Конечно, власть хочет как-то побыстрее закрыть и забыть это дело. И суд пошел на выяснение истинной сути дела именно под давлением международных организаций.

— Вы говорите о давлении на "Комитет 2 мая". Можете рассказать, в чем конкретно оно проявляется?

— За три года только однажды, в 2015 году, мы смогли в годовщину трагедии провести на Куликовом поле траурные мероприятия. А в 2016-м и в нынешнем, 2017-м, в этот день у нас, активистов "Комитета", проводят с утра обыски, а потом до вечера держат на допросе в полиции. Это для того чтобы мы не могли собраться на Куликовом поле и привести туда людей, которые хотели бы почтить память погибших. В начале прошлого года на меня напали двое неизвестных и избили железными трубами, я попал в больницу, где мне наложили многочисленные швы.

© Фото из личного архива Мориса Ибрагима Морис Ибрагим © Фото из личного архива Мориса Ибрагима Морис Ибрагим

В нынешнем году 10 апреля, на годовщину освобождения Одессы от немецко-фашистских захватчиков, когда я провел здесь шествие "Бессмертного полка", на меня снова напали радикалы. И не только на меня нападают. К сожалению, следствие по этим нападениям не идет. Я думаю, потому, что власти не заинтересованы в раскрытии правды. И пока у власти находится нынешняя команда, правды мы не узнаем.

Но мы, я имею в виду "куликовцев", не сдадимся и будем бороться до конца. Мы добьемся того, чтобы убийцы одесситов были наказаны.