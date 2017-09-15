Олег Кожемяко: на Сахалине такая рыбалка - улов гарантирован

Глава Сахалинской области Олег Кожемяко рассказал в интервью РИА Новости о новой необычной туристической услуге для горнолыжников, а также почему региональному хоккейному клубу лучше в Азиатской хоккейной лиге, чем в Высшей или Континентальной, и экономически выгодных для развития Сахалина проектах.

— Олег Николаевич, сейчас Дальнему Востоку уделяется пристальное внимание, в том числе в плане туризма. Заметен ли рост турпотока на Сахалин?

— К нам приезжают пожилые люди из Японии, которые помнят еще Южно-Сахалинск времен Карафуто (так называлась южная часть острова Сахалин, входившая в состав Японской империи с 1905 по 1945 годы — ред). Они прибывают, ходят по музеям. Сейчас стало приезжать более молодое поколение, которое катается на лыжах.

Туристический поток в регионе увеличивается. Даже если судить только по горнолыжному туризму, в прошлом году было 60 тысяч (туристов), в этом уже 90 тысяч человек приехало. И это очень хорошо! У гостей региона есть возможность покататься ночью на освещенных трассах протяженностью 4 километра 200 метров. Сегодня мы строим новые горнолыжные трассы, которые протянутся на восемь километров. В этом году сдадим комплекс шале. Осваиваем гору Красную с самым большим подъемником — до двух километров. Курорт развивается, растет, становится более привлекательным, поэтому появляются первые очертания европейского облика.

У нас есть новая услуга. Если ты покатался на лыжах, то в гостинице можешь взять путевку на рыбалку. Тебе дадут палатку, все необходимое снаряжение, печку, сковородку. Главное, что на Сахалине такая рыбалка, при которой не поймать рыбу просто невозможно. Улов гарантирован! Корюшка, селедка, навага.

Мы строим самый большой на Дальнем Востоке аквапарк у подножия горы. Думаю, что это будет добавлять красоту поездке и отдыху в зимнее время.

— Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов заявил, что Россия серьезно предлагает Японии рассмотреть возможность строительства автомобильно-железнодорожного перехода от Хоккайдо до южной части Сахалина. Что вы по этому поводу думаете?

— Хорошая идея, она несколько раз обсуждалась на встрече с японскими бизнесменами. Тогда Япония становится материковой частью, а не островным государством. С точки зрения логистики это очень удобно. Тем более у Японии есть опыт строительства островов между Хансю и Хоккайдо, там сделан подобный переход.

Тут комплексная работа должна быть. Со стороны российского государства она ведется по увеличению пропускной способности БАМа, Транссиба. Во время встречи президента с общественностью было высказано предложение, со стороны Владимира Владимировича, что в перспективе можно рассматривать мост на Сахалин, тогда это выстраивается все в единую логистическую цепочку. Понятную, удобную.

А уж кому из инвесторов вкладываться в этот проект, Япония решит со своей стороны, Россия — со своей. Эти вопросы нужно обсуждать, когда будет готово технико-экономическое обоснование, расчеты. На сегодняшний день этот путь будет самым удобным. Железнодорожное сообщение позволит решить вопросы транспортной доступности, и дорога станет гораздо дешевле. Для Сахалина это загрузка наших портовых мощностей, это работа, это новые линии. Это перспективное движение вперед. Мы это поддерживаем.

— Есть ли уже потенциальные резиденты территории опережающего развития "Курилы", кроме рыбокомбината "Островной"?

— Конечно. Есть компании "Гидрострой", "Курильский рыбак", которые будут строить объекты. Знаю, что там компании собираются развивать и гостиничный бизнес. Надеюсь, что после встречи наших руководителей на Восточном экономическом форуме работа по совместному использованию Южных Курил пойдет быстрее — привлечение японского бизнеса в туристическую сферу, гостиничный бизнес. В любом случае это такой драйв в развитии. Компании, желающие построить там предприятия, осваивать ресурсы — потенциально это несколько миллиардов рублей вложений.

— Что привозили на Восточный экономический форум, какие новые проекты предлагали инвесторам?

— Мы продолжаем ту работу, которую начали на первом форуме три года назад. Это проекты, связанные с "Горным воздухом", с развитием сельского хозяйства. Сегодня мы уже предлагаем новые площадки, новые условия, новые горы в освоение. По итогам прошлого форума у нас компании уже приступили к реализации нескольких проектов. Уже есть успехи. © РИА Новости / Александр Кряжев Перейти в фотобанк Сахалин представит на ВЭФ проекты на 41,6 миллиарда рублей

Сегодня мы не хотим бросаться из стороны в сторону. Мы продолжаем планово работать над проектами, которые существенным образом повлияют на экономику и социальную жизнь Сахалинской области, на сельское хозяйство, туризм, на привлекательность региона. После реализации этого этапа мы приступим к новому.

— Японцы хотели инвестировать в создание ветродизельных установок на Курилах. На какой стадии сейчас проект?

— Мы предложили им такой вариант на Курильских островах. Они его рассматривают. У нас там работают геотермальные станции, поэтому получение альтернативной электроэнергетики — это история уже хорошо проработанная японской стороной, которые имеют хорошую практику и хороший опыт. Поэтому ждем их предложения, чтобы продолжить эту важную и нужную составляющую в получении альтернативной электроэнергии. Пока идут наработки.

— Каковы последствия недавно прошедшего тайфуна в Северо-Курильске?

— У нас там подтопило подвалы в домах. Таких домов 12. Воду откачали. Пострадавших среди населения, к счастью, нет.

Сейчас идет плановая уборка, электроснабжение восстановлено. Все объекты жизнеобеспечения работают, конечно, нужно все проводить в порядок. У нас сейчас туда вылетел зампред правительства Сахалинской области, он же председатель по ЧС Александр Житков, который на месте разбирается с последствиями, оценивает ущерб и дальше будет помогать в восстановлении. Мы хотели туда направить порядка пятидесяти спасателей МЧС, но пока не потребовалось.

— Вы просили у Камчатки тепловые пушки, привезли?

— Сейчас стоит вопрос об их доставке для того, чтобы люди могли просушить свои помещения. Будет направлено 10 пушек.

— Недавняя довольно неприятная история с инвалидом на Сахалине получила большой резонанс. По данным представителей Общероссийского народного фронта, незрячему человеку подарили телевизор. Будете разбираться в ситуации, как-то помогать ему?

— Безусловно, случай казусный. Отмечу, что подарок был не от региональной структуры. Это вопрос не наших полномочий. Это фонд социального страхования. Конечно, надо тщательно разобраться. Порекомендовал руководству, чтобы они внимательно подходили к таким казусам.

В целом же мы помогаем людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, тем более людям с ограниченными возможностями. Здесь у нас работает ряд законов для поддержки именно такой категории населения. К примеру, у таких людей есть возможность отправиться в другой субъект на лечение, а мы выделяем 100 тысяч рублей на проживание в том субъекте.

С 2015 года работает закон, что семьи с детьми-инвалидами, проживающими в ветхом аварийном жилье, при переселении получают квартиру по социальной норме, а не по квадратам. Если ребенок-инвалид постоянно нуждается в лечении в Южно-Сахалинске, мы приобретаем жилье. Также приобретаем жилье для тех, кто находится на диализе, и есть постоянная необходимость ездить в Южно-Сахалинск. Открыли новый реабилитационный центр для инвалидов с круглосуточным стационаром на 30 коек и дневным на 50 коек, с зоной реабилитации, бассейном. Там мы планируем создать сборку протезов лучших мировых компаний. Могу сказать, что инвалиды у нас находятся под контролем.

— Региональный хоккейный клуб "Сахалин" выступает в Азиатской хоккейной лиге (АХЛ), есть ли смысл интегрировать его с российскими лигами — Континентальной хоккейной лигой (КХЛ) или Высшей хоккейной лигой (ВХЛ)?

— У нас великолепная Азиатская хоккейная лига. Наши пока две игры выиграли у чемпионов — корейской команды "Анян Халла". Думаю, что нам удобнее все-таки играть здесь, в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Это удобнее и в плане часовых поясов, и стоимости перелета. Кроме того, в КХЛ, вероятно, уровень повыше. Хотя у нас представители из Континентальной хоккейной лиги тоже есть в команде.