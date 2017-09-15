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Интервью

Александр Калинин: бизнесу должно быть выгодно выходить из тени

11:0015.09.2017
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© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкПрезидент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства ОПОРА РОССИИ Александр КалининПрезидент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства ОПОРА РОССИИ Александр Калинин
© РИА Новости / Александр Вильф
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Организация малого и среднего предпринимательства "Опора России" отстаивает права бизнеса уже 15 лет. О предложениях организации по налогам, трудностях предпринимателей и планах на будущее рассказал РИА Новости президент организации Александр Калинин. Форум "15 лет вместе!" пройдет в Москве 18 сентября, его участники обсудят расширение бизнеса, повышение эффективности производства и развитие экспорта как основы для роста экономики России. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером мероприятия.

— Мы встречаемся в преддверии форума "Опоры". Какие темы станут основными на мероприятии?

— Форум откроется пленарным заседанием с участием представителей правительства, министерств — всех, кто так или иначе выстраивает отношения между государством и бизнесом.

На сегодняшний день в России из общего числа малых и средних компаний микропредприятия составляют 99%, а только около 200 тысяч — это малый бизнес с оборотом до 800 миллионов рублей и менее 20 тысяч — средний бизнес. Такая ситуация сохраняется долгие годы.

Президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства ОПОРА России Александр Калинин
© РИА Новости / Игорь Руссак
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А.Калинин: число субъектов микробизнеса в РФ растет. Это, безусловно, успех
Это говорит о том, что у нас невыгодно становиться малым и средним, у нас невыгодно расти. Созданы условия, когда людям комфортно заниматься микробизнесом, мы видим рост микробизнеса на 200 тысяч за последний год. Но как только бизнес становится больше, налоговая нагрузка резко увеличивается, также растет число контрольно-надзорных мероприятий и проверок. Это главный вопрос, который мы ставим сегодня.

Из-за этого темпы экономического роста очень низкие. Даже 2%, которых мы добились сейчас, это очень мало. Мы говорим о том, что, во-первых, растущему бизнесу не нужно создавать дополнительных трудностей, нужно создать механизм, который бы оберегал растущий бизнес от дополнительных издержек. Такой акселератор должен быть прописан в стратегии развития МСБ, чего сейчас нет. За последние 15 лет создано много полезных институтов, но они все мозаичные. Комплексной осознанной программы, как развивать бизнес, нет.

Мы считаем, но нужно четко прописать преференции при переходе из категории микропредприятия в малый и средний бизнес.

—  В августе первый вице-премьер Игорь Шувалов выразил надежду, что налоговая нагрузка на малый и средний бизнес в РФ не будет повышаться в следующем политическом цикле. Знаете ли вы об обсуждении этой темы? Может ли такая нагрузка быть снижена?

© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкСовременный офис в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Современный офис в Москве

— Когда мы говорим об МСБ, мы говорим о четырех группах, которые радикально отличаются по налоговым режимам: самозанятые, микро-, малый и средний бизнес. В июне, наконец, был определен правовой статус самозанятых, но этим вопросом нужно заниматься и дальше. Сегодня всего три вида деятельности освобождены от подоходного налога: няни, сиделки, репетиторы. По нашей оценке, число самозанятых сегодня составляет 10 миллионов, но есть оценки и 15 миллионов. Этим тоже нужно заниматься и вносить изменения в Налоговый кодекс: "обеляться" должно быть выгодно.

Игорь Шувалов во время рабочего визита в Республику Удмуртия. 1 августа 2017
© РИА Новости / Секретариат Первого заместителя Председателя правительства РФ И.И.Шувалова.
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Шувалов надеется, что налоговая нагрузка на малый бизнес не будет расти
Малый и средний бизнес работает на НДС. Здесь мы говорим, что фискальная нагрузка на фонд оплаты труда чрезмерная, более того, с нами согласен Минфин, Госдума. Планируется снизить нагрузку на фонд оплаты труда с 30% до 22%. Но взамен предлагается повысить НДС до 22%, а мы говорим, что тогда мы фактически демотивируем малый бизнес идти в ряд отраслей, в том числе капиталоемких, потому что от такого маневра выиграют только экспортеры. А экспорт у нас в основном сырье, то есть сырьевой сектор. Обрабатывающий сектор наоборот получит очень серьезную нагрузку по НДС.

У нас на 30% увеличились поступления по налогу на прибыль, по НДС, улучшилось администрирование налогов. Зачем тогда повышать нагрузку? Нагрузку по взносам нужно снизить до 22%, но оставить НДС как он сейчас есть — 18%. Иначе нагрузка на обрабатывающий сектор резко вырастет, а привлекательность сектора упадет.

Есть пожелание отменить единый налог на вмененный доход. Нам удалось отстоять, чтобы этот режим был продлен до 2021 года. Мы считаем, что он должен быть бессрочным. Это удобный налог, это налог, который полностью идет в муниципалитеты.

— Одной из наиболее часто обсуждаемых тем сегодня является доступ МСБ к финансированию…

— Когда только вы начинаете либо вы планируете открыть бизнес, вам нужен финансовый рычаг. К сожалению, как правило, в мире работает правило трех F — friend, family and fools, то есть тебя профинансируют семья, друзья и дураки, то есть те, кто готов расстаться с деньгами.

— Комитет Госдумы по финансовому рынку ранее рекомендовал принять законопроект о распространении с 1 января 2018 года системы страхования на денежные средства микро- и малых предприятий. Считаете ли вы эти меры достаточными?

Борис Титов на заседании коллегии министерства РФ по развитию Дальнего Востока. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Малый бизнес живет в подполье из-за проверок и штрафов, заявил Борис Титов

— При банкротстве банков бизнес теряет деньги, а это и зарплаты сотрудников, и налоги, но долги с него при этом никто не списывает. Я надеюсь, что этот закон будет принят, и с 1 января страхование остатков средств на счетах юридических лиц, пусть это будет только МСБ, вступит в силу. Тогда мы сохраним гораздо больше малого бизнеса, даже если крупный банк рухнет, тогда бизнес и ИП смогут получить по 1,4 миллиона.

— Нужно ли работать над увеличением этой суммы?

— Конечно, мы хотим, чтобы она была больше. Но экономическая политика это всегда искусство возможностей.

 

 

 

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