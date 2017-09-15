Елена Лебединская: мы пока не знаем про все платежи, которые мешают бизнесу

Предприниматели и граждане России, помимо налогов, вынуждены платить государственным структурам огромное количество различных сборов и так называемых платежей. Они не регулируются законами, появляются и меняются неожиданно и часто бывают ничем не обоснованы, при этом общий уровень нагрузки, который выплаты создают, по оценкам экспертов, уже достигает 1% ВВП в год. Во сколько оценивают общий объем таких платежей официальные российские власти, собираются ли они отменять их часть и почему слишком жесткое регулирование этой сферы может принести больше вреда, чем пользы, в интервью РИА Новости на полях Московского финансового форума рассказала директор департамента доходов Минфина России Елена Лебединская. Беседовала Мила Кузьмич.

— Минфин внес законопроект о неналоговых платежах. Это еще не реестр платежей, который вам поручено подготовить. В чем суть законопроекта?

— Законопроект, который мы внесли в правительство 1 сентября, задает общие правила для неналоговых платежей. Нашей целью прежде всего было определить зону, которую мы хотим регулировать. Термин "неналоговый платеж" часто используется в речи, но под ним подразумеваются разные вещи. Некоторые понимают под ним все платежи бизнеса за исключением налогов, в том числе не поступающие в бюджетную систему, другие — неналоговые доходы бюджета.

Мы не хотим регулировать платежи, имеющие рыночную природу, например, платежи, которые определяются в результате аукциона, договорные отношения. По результатам тщательной проработки с ведущими бизнес-объединениями Минэкономразвития России обозначена группа платежей, которые необходимо регулировать: прежде всего это различные платежи, которые взымают государственные и муниципальные учреждения, службы и так далее, причем они не обязательно должны поступать в бюджет.

Условно можно назвать их платежами за справки, которые необходимы, чтобы вести предпринимательскую деятельность. Мы считаем очень важным регулировать такие платежи, потому что их очень много, они быстро разрастаются, но никому непонятно, как они определяются. Также под регулирование попадают такие крупные известные платежи, как, например, дорожный платеж для 12-тонников, курортный сбор.

Главное, что очень нужно бизнесу, это предсказуемость. В законе мы описали критерии таких платежей и установили общие принципы их введения. Сроки вступления в силу изменения платежей должны составлять не менее шести месяцев. Предполагается разработка общих требований к их предельному размеру. Законопроект подразумевает, что до 2019 года будут определены перечни платежей, которые подпадают под регулирование закона. Они будут разрабатываться на всех уровнях и утверждаться отдельными законами. На базе этих перечней будет создан реестр.

— По вашей оценке, сколько сейчас действует таких платежей, которой подпадут под регулирование закона?

— Пока рано делать оценки. О многих таких платежах, не поступающих в бюджет, мы сейчас просто не знаем. На текущий момент мы рассматриваем несколько десятков платежей (порядка 50), которые должны регулироваться в рамках законопроекта. Изначально был более широкий список, но потом часть была исключена.

Но надо иметь в виду, что в основном это платежи федерального уровня. Мы можем не знать о платежах, которые носят местный характер и могут создавать трудности для бизнеса в каких-то регионах.

— После принятия закона, если каких-то платежей не будет в перечне, то платить их будет не нужно?

— Да, мы прописали в законопроекте, что если до 1 июля 2019 года платеж, который соответствует определенным критериям, не включен ни в один из перечней, то взымать его нельзя.

— Вы оценивали, какую нагрузку сейчас создают такие платежи? Эксперты говорили о 1% ВВП, на ваш взгляд, это похоже на правду? © РИА Новости / Игорь Руссак Перейти в фотобанк Титов предложил установить мораторий на неналоговые платежи в регионах

— По нашим оценкам, общая сумма неналоговых платежей — меньше 1% ВВП, может быть, 0,7-0,8% ВВП. Но это тоже немаленькая цифра и она, безусловно, стоит того, чтобы навести в них порядок.

Надо понимать, что самая большая доля нагрузки приходится на платежи, которые идут в бюджет и носят значимый характер. Это те же сборы с 12-тонников. Если рассматривать различные платежи за справки, разрешения и так далее, эти суммы значительно меньше. Но их много.

Тут основная проблема не в том, что они большие, а, скорее, в непредсказуемости их появления и их постоянных изменениях. Это приводит к ситуации, когда бизнес совершенно не может планировать свои расходы.

— У вас есть цель по сокращению количества этих платежей?

— Это не главная цель, но я думаю, что сокращение их количества будет достигнуто само собой. Вполне возможно, что в процессе полной ревизии, которую придется провести, чтобы составить перечни, в том числе на уровне субъектов РФ, некоторые платежи будут отменены.

— Почему?

— Потому что в законе мы четко прописываем, как эти платежи должны быть установлены, на каком уровне. Возможно, не все соответствуют этим правилам, а какие-то платежи дублируются на разных уровнях. В конце концов в процессе создания перечней может возникнуть вопрос: а зачем вообще нужен этот платеж? У нас уже возникал такой вопрос, когда мы смотрели перечни, которые есть сейчас.

— Велика доля платежей, по которым он у вас возникал?

— Нет, это небольшая часть, в основном это мелкие платежи. И это не обязательно значит, что они будут отменены — возможно, они обоснованы. Но сама процедура утверждения этого перечня заставит лишний раз задуматься, стоит ли от каких-то из них отказаться.

— Нет планов для большей прозрачности забрать все платежи в бюджет? © РИА Новости / Владимир Трефилов Перейти в фотобанк Московские власти утвердят пакет новых налоговых льгот для бизнеса

— Действительно, существенная доля таких платежей, которые взымаются разными учреждениями за различные услуги, в бюджет не поступают, а идут на финансирование деятельности самих учреждений, мы этих платежей пока не видим, не знаем об их объемах. Наша цель — чтобы в этих платежах все было прозрачно.

Когда появятся перечни и реестр, эти платежи также станут наглядными. Я думаю, можно навести порядок в этих платежах без лишнего расширения роли государства и ужесточения регулирования, неизбежного в случае зачисления платежа в бюджет. Это может быть в минус и для бизнеса в том числе, а мы этого не хотим.

— Законопроект согласован с другими министерствами? Возражений нет? Когда планируете вносить его в Госдуму?

— Законопроект согласован с Минэкономразвития, Минюстом и бизнесом — мы готовили его вместе. С отраслевыми ведомствами будем его обсуждать на площадке правительства.

Понятно, что тема сложная — мы ограничиваем возможности менять какие-то отраслевые платежи. Но надеемся, что законопроект удастся принять в этом году. После этого начнется разработка перечня и всех подзаконных актов: предстоит определить порядок ведения реестра, установить требования к предельным размерам платежей. Самое интересное еще впереди.