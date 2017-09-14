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Интервью

Николай Любимов: рязанцам нужны комфортные современные условия для жизни

11:0014.09.2017
(обновлено: 11:01 14.09.2017)
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© Фото предоставлено пресс-службой правительства Рязанской области/Александр КоролёвГлава Рязанской области Николай Любимов с жителямиГлава Рязанской области Николай Любимов с жителями
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Рязанской области/Александр Королёв

Одержавший победу на выборах губернатора Рязанской области Николай Любимов в первом после избрания интервью РИА Новости рассказал о том, какими он видит перспективы развития региона, какие задачи ставит перед собой, и даже о том, чем бы занялся в случае поражения на выборах.

Любимов достаточно новый человек для Рязанской области. Он переехал в регион из Калуги в феврале 2017 года, когда был назначен на должность временно исполняющего обязанности губернатора. В воскресенье он победил на выборах в регионе, набрав 80,16% голосов.

— Николай Викторович, для вас есть разница: быть назначенным главой региона и быть избранным?

Временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Николай Любимов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 24 августа 2017
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Биография Николая Любимова

— После избрания, когда более 80% пришедших на избирательные участки жителей области проголосовали за меня, усиливается ответственность. И перед президентом РФ, который назначил меня на пост главы региона, и перед рязанцами, которые меня поддержали.

Я руковожу областью уже более полугода. За это время регион стал для меня родным. Теперь предстоит работать еще активнее, чтобы оправдать оказанное мне доверие. При этом неважно, кто за кого голосовал, работать буду для всех.

— Какой опыт вашей работы в Калужской области, где вы были замом губернатора, председателем заксобрания региона, городским головой, вам пригодится в руководстве Рязанской областью?

— Важен опыт любой работы, независимо от должности. Это как накопительная система: каждая ступенька в карьере позволяет увидеть новые грани той или иной проблемы, глубже вникнуть в ее существо и найти оптимальное решение.

— В ходе своей предвыборной кампании вы ездили по области, встречались с людьми. Какие проблемы их наиболее волнуют? Что они ждут от вас как от губернатора и от власти региона вообще?

— Людям нужны комфортные современные условия для жизни. Для этого Рязанской области необходимо выходить на новый уровень развития. Основные направления определены долгосрочной стратегией развития области. В основе концепции лежит эколого-экономический подход. В перспективе он должен оказать положительное влияние на демографическую ситуацию, снизить антропогенную нагрузку.

Губернатор Рязанской области Николай Любимов. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Губернатор Рязанской области Николай Любимов: из Калуги с любовью
В целом регион обладает хорошим потенциалом: где-то есть оптимальные условия для развития аграрного направления, где-то для промышленности или развития малого бизнеса. Все имеющиеся возможности будем грамотно и эффективно использовать. Активно привлекать инвестиции в развитие действующих и создание новых предприятий, в укрепление экономики, социальной инфраструктуры.

Люди и крупных городах, и в районных центрах, и в сельских населенных пунктах должны иметь хорошие современные условия для жизни, и для этого есть резервы.

© Фото предоставлено пресс-службой правительства Рязанской области/Александр КоролёвГлава Рязанской области Николай Любимов с жителями
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Рязанской области/Александр Королёв
Глава Рязанской области Николай Любимов с жителями

Главные задачи, выполнение которых определяет качество жизни и уровень благополучия людей, содержат майские указы президента РФ Владимира Путина. Поэтому обеспечить их безоговорочное выполнение в регионе — дело чести для всех нас. Это значит, что мы будем работать над развитием территорий, созданием высокоэффективных рабочих мест, повышением качества и доступности медицинской помощи, будем переоснащать и ремонтировать объекты образования и культуры, реконструировать дороги, благоустраивать городскую среду и наши сельские населенные пункты, и, таким образом, формировать комфортную для жизни среду.

— Что бы вы, уже как избранный глава региона, хотели бы в первую очередь изменить или улучшить в Рязанской области?

— Как я уже сказал, должно быть движение вперед. Программа у нас есть. Ее приоритетами является привлечение инвестиций, переход к цифровой экономике, вхождение региона в федеральную программу инновационно-технологического развития, которая будет реализовываться на основе объединения вузов и предприятий.

Работа ЦИК России в единый день голосования
© РИА Новости / Евгений Биятов
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В рамках исполнения майских указов президента РФ продолжится укрепления материально-технической базы учреждений соцсферы. Продолжится строительство комплекса больницы скорой медицинской помощи на 540 мест в Рязани, строительство фельдшерско-акушерских пунктов в сельских районах. Чтобы уйти от двухсменного режима обучения, будем строить школы, к началу нового учебного года уже открыта новая школа в Рязани на 1100 мест и в Скопинском районе — на 132 места. Продолжится строительство физкультурно-оздоровительных комплексов в районах области.

—  Вы сказали, что привлечение инвестиций — один из приоритетов в развитии Рязанской области. Какого вы лично инвестора хотели бы пригласить в Рязанскую область? Что вы намерены для этого сделать?

— Я бы хотел пригласить лучших инвесторов в Рязанскую область. Собственно, вся моя работа на это и направлена.

— Рязанская область заключила соглашения о сотрудничестве с Белгородской, Владимирской, Воронежской, Калужской и Тульской областями. Что ждет регион от этого сотрудничества? Что Рязанская область готова дать этим регионам?

— Соглашения предполагают обмен опытом и постоянное взаимодействие в сфере экономики, промышленного производства, привлечения инвестиций, агропромышленного комплекса, торговли, предпринимательства, науки и высоких технологий, образования, здравоохранения, транспорта и дорожного хозяйства, туризма, культуры, градостроения, спорта, молодежной политики.

В условиях санкций укрепление горизонтальных связей имеет большое значение, особенно для регионов, которые граничат между собой. Свои плюсы есть у каждого региона. Мы будем оказывать содействие нашим предприятиям в поиске деловых партнеров в субъектах, с которыми заключены соглашения.

Тульская и Рязанская области договорились о сотрудничестве
© Фото пресс-службы правительства Тульской области
Тульская и Рязанская области договорились о сотрудничестве
Будем работать с использованием федерального механизма создания промышленных кластеров. Это возможно только с участием отраслевых предприятий нескольких регионов. Обязательно будем использовать такой формат работы. Это позволит вывести наше сотрудничество на более высокий уровень.

Очень перспективное направление взаимодействия — туризм. Наши регионы могут взаимодействовать в проекте "Русские усадьбы", разрабатывать межрегиональные маршруты, обмениваться туристическими группами, в том числе в турах выходного дня.

— В своей пресс-конференции в августе вы сказали, что сейчас прорабатывается вопрос о подписании соглашений о сотрудничестве с Тамбовской областью? Чем этот регион привлек Рязань? И чем Рязань может быть привлекательна для него?

— Мы можем сотрудничать в сфере АПК, промышленности, науки, укреплять "горизонтальное" сотрудничество между профильными предприятиями и вузами.

Перспективным является туристическое направление. Возможно создание межрегионального маршрута, связанного с именем (русского биолога и селекционера) Ивана Мичурина.

— А с государствами будет регион заключать такие соглашения?

— Заключение соглашений с государствами — прерогатива федерального центра. Регион работает с рядом зарубежных компаний: китайскими и таиландскими в АПК, японскими в производстве оборудования, итальянскими в производстве автокомпонентов, США (налажено производство стекла), немецкими в здравоохранении.

Кроме того, заключено соглашение между правительством Рязанской области и республикой Беларусь. Оно предусматривает взаимодействие по всем направлениям экономики и социальной сферы.

— Вы часто говорите об огромном туристическом потенциале региона, о необходимости его развивать еще больше. В этом развитии ставка будет делаться на туристов из России или на туристов из других стран?

Назначенный Указом президента РФ временно исполняющим обязанности губернатора Рязанской области Николай Любимов. 14 февраля 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Глава Рязанской области дал старт проекту "Регионы России в Музее Победы"

— Делаем ставку на межрегиональный туризм, на туристов из Москвы, соседних регионов. Иностранцы пока составляют небольшой процент. В 2016 году их количество составило 15 тысяч человек. Им нравится наш регион, здесь они находят то, что составляет самобытность и неповторимость России.

—  И последний вопрос, Николай Викторович. Если бы вы не победили на выборах, чем стали бы заниматься?

— У меня есть профессии, есть большой опыт работы. Могу работать учителем, могу пойти в сферу экономики. Не пропал бы.

 

 

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