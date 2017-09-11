Александр Писарев: Россия изменит границы консульских округов в США

В то время как на американское побережье в конце лета обрушились ураган и наводнения, дипломатическому шторму подверглись и российско-американские отношения: власти США закрыли одно из старейших генконсульств РФ в Сан-Франциско. Почему этот шаг создаст трудности для российских загранучреждений в США и как это скажется на самих американцах, а также о том, как удалось пережить мощный ураган "Харви", в интервью корреспонденту РИА Новости Татьяне Калмыковой рассказал генконсул России в Хьюстоне Александр Писарев.

— Расскажите, как вы лично пережили ураган "Харви"? © AP Photo / Wilfredo Lee Очевидец об эвакуации из Флориды: казалось, что началась третья мировая

— Лично у меня неделя проходила очень напряженно. Когда начался ураган, и в Хьюстоне это вылилось в очень сильный дождь, три дня шел тропический ливень, тогда стало понятно, что начались наводнения. В первую ночь урагана, с субботы на воскресенье, вообще поспать не удалось. Местные власти все время опасались, что как следствие шторма появятся торнадо и будут быстрые подтопления территорий. Каждые 15-20 минут раздавалась сирена из телевизора или из мобильных телефонов, где сообщалось о возможном резком поднятии уровня воды или об угрозах торнадо. В общем, было довольно напряженно и тревожно все это переживать. Но уже ближе к понедельнику стало ясно, насколько удачно выбрано место, где живут сотрудники генконсульства, и место, где расположена резиденция генконсула. Эти места одни из немногих в Хьюстоне, которые не подтапливаются. Они расположены довольно высоко, и несмотря на то, что неподалеку протекает пара небольших речек, угрозы затопления не возникло. Одна из них, кстати, трехметровой ширины разлилась метров на 25. Но с точки зрения угроз жизни и здоровью российской колонии (сотрудникам генконсульства с семьями и детьми — ред.) в Хьюстоне ничего не угрожало.

— А вы сами не оказались заложником стихийной катастрофы, когда никуда нельзя было выбраться в городе?

— Как я уже сказал, подтоплений у нас не было. Тем не менее, я дал распоряжение всем сотрудникам никуда не выходить, никуда не выезжать. Уже позже, во вторник, когда дождь закончился, мы совершали выезды к офисному зданию, чтобы оценить ситуацию, и для закупки продуктов организовали коллективную поездку на автобусе в безопасное место, где был открыт магазин.

© AFP 2017 / Brendan Smialowski Наводнение после урагана Харви в Хьюстоне штат Техас. 30 августа 2017 © AFP 2017 / Brendan Smialowski Наводнение после урагана Харви в Хьюстоне штат Техас. 30 августа 2017

— Нам удалось связаться с нашими соотечественниками в Хьюстоне, и они рассказали, что организовали целую волонтерскую группу, помогая в ликвидации последствий. Выходили ли они на связь с вами?

— Мы, естественно, знали, что там образовалась волонтерская группа из наших соотечественников. Нам об этом сообщили представители организации соотечественников, которых несколько в Хьюстоне, и к ним обычно стекает информация о событиях, которые происходят с российскими гражданами и соотечественниками. Очень рады, что они так активно себя проявили с самой позитивной стороны. На связь с генконсульством они не выходили.

— Во время природной катастрофы в Хьюстоне штормило еще и российско-американские отношения. Я имею в виду решение властей США закрыть генконсульство в Сан-Франциско. Как это может сказаться на работе генконсульств РФ в других американских городах? © AFP 2017 / Alex Brandon Свежо предание: США больше не устраивает политика "око за око"?

— Здесь чисто арифметически все становится понятно. Если американцы закрыли генконсульство в Сан-Франциско, одно из старейших, в консульский округ которого входил штат Калифорния с большим количеством российских граждан и соотечественников, теперь станет вопрос о перенарезке консульских округов, и все, что раньше входило в консульский округ Сан-Франциско, будет передано в консульские округа других генконсульств. Эта работа сейчас уже ведется. Конечно, когда вчетвером (три генконсульства и консульский отдел посольства — ред.) делаешь ту работу, которую раньше делали пять РЗУ (российских загранучреждений), понятно, что на каждое подразделение будет увеличена нагрузка.

— Насколько закрытие консульства может затронуть не только российские, но и американские интересы?

— Конечно, закрытие генконсульства, тем более такого крупного и старейшего как в Сан-Франциско, создаст трудности в нашей работе, потому что, как я уже говорил, меньшими силами придется заниматься тем же объемом работы. Понятно, что любое закрытие загранучреждения не в интересах рядовых граждан — ни наших, ни американских. Но американская сторона на этот шаг пошла, желая продемонстрировать степень своего недовольства нашими ответными шагами на высылку дипломатов в конце декабря и фактическим изъятием двух объектов нашей собственности под Вашингтоном и под Нью-Йорком. Они такую демонстрацию произвели, и их, по-видимому, не очень волнуют интересы рядовых граждан. Это было видно уже по тем шагам, которые они предприняли в России еще до объявления этих мер 31 августа. Ведь они заявили, что прекращают временно выдавать визы, и теперь будут выдавать визы только в посольстве в Москве.

К примеру, у нас в последние буквально день-два уже возник один сложный случай. С одним российским гражданином, студентом, который учится в штате Луизиана, произошел несчастный случай, он впал в кому. Это произошло в Хьюстоне, где он был немедленно помещен в госпиталь. Его мама срочно обратилась в консульский отдел посольства США в Москве, чтобы получить визу и вылететь к сыну. Но у нее не приняли документы. С ее слов, сказали, что пока не принимают документы у российских граждан. Мы сейчас пытаемся помочь решить этот вопрос, к ситуации подключился консульский департамент МИД. Это характерный пример, что происходит в следствие решения США ограничить выдачу виз в России. И такие ситуации могут возникать постоянно.

Могу сказать, что мы со своей стороны искусственных препятствий для рядовых граждан с получением виз создавать не будем.

— Если говорить о вашем консульском округе, сколько американцев обращается за визами, какая статистика?

— Это нефтяной и промышленный регион, особенно Техас, у него интенсивные деловые связи с Россией. Техасские компании активно взаимодействуют с российскими партнерами, соответственно, осуществляется много поездок, для которых нужны визы. Число выданных американцам виз генконсульством РФ в Хьюстоне в последние три года находится в диапазоне от 13 до 15 тысяч в год. Сейчас количество виз у нас, по-видимому, возрастет, потому что мы будем брать на себя какую-то часть визового потока, который раньше проходил через Сан-Франциско.

— А как дело обстоит с российско-американским сотрудничеством на уровне штата? Как вы отметили, у Техаса тесные связи с Россией. © РИА Новости / Екатерина Соболь МИД: добиться справедливого решения по дипсобственности в США будет сложно

— Связи Техаса с Россией очень интенсивные и разноплановые. Здесь действуют "дочки" некоторых российских компаний, в Хьюстоне работает российско-американская торговая палата, которая оказывает содействие бизнес-связям. Многие российские города поддерживают побратимские отношения с городами нашего консульского округа: Тюмень, Саратов, Самара, Ульяновск и другие. Все это продолжает работать. Активно развиваются связи Москвы с мэрией Хьюстона. И хотя наша столица не является городом-побратимом Хьюстона, у них подписан протокол о сотрудничестве, действующий на период 2016-2018 годов.

— Есть ли планы обмена визитами делегаций?

— Конечно. Например, в конце октября мы ждем в Хьюстоне главу Татарстана Рустама Минниханова. Есть планы обмена визитами и на 2018 год.

— А местные власти нанести визит в Россию не планируют?

— Я встречался в июле с мэром Хьюстона Сильвестром Тернером, у которого есть приглашение посетить Москву от имени Сергея Собянина. Однако, как выяснилось в разговоре, мэр Хьюстона уже был в Москве в 2007 году, и они считают, что теперь очередь Москвы нанести ответный визит. Ждем, какое будет принято решение.