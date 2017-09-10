США
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
Интервью

Экс-глава Внутренних войск Украины: "На Майдане были иностранные снайперы"

Сюжет:
Реакция на события на Украине. Сентябрь 2017 (23)
08:0010.09.2017
(обновлено: 08:09 10.09.2017)
045464
© РИА Новости / Владимир ТрефиловСтанислав Николаевич ШулякСтанислав Николаевич Шуляк
© РИА Новости / Владимир Трефилов

Захар Виноградов, обозреватель РИА Новости

Прошло больше трех лет с окончания кровавых событий Евромайдана. Однако до сих пор нынешняя украинская власть так и не ответила на вопрос: кто стоит за стрельбой по протестующим и сотрудникам правопорядка. В эксклюзивном интервью РИА Новости бывший командующий Внутренними войсками Украины Станислав Шуляк впервые излагает свою версию тех событий.

— Станислав Николаевич, когда вы были назначены командующим Внутренними войсками? Какие функции и задачи были у Внутренних войск?

— В мае 2012 года я был назначен на должность командующего Внутренними войсками МВД Украины. Одним из самых знаковых событий того времени стала заключительная фаза подготовки к проведению финальных матчей чемпионата Европы по футболу Евро-2012.

Блокпост украинских военных в Донецкой области
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Украинский кризис: хроника противостояния в сентябре 2017 года
Еще будучи в должности первого заместителя начальника Управления государственной охраны Украины, я понимал, какая ответственность лежала на всей правоохранительной системе по обеспечению условий безопасности проведения чемпионата Евро-2012. Мое назначение было связано с задачами по повышению уровня координации всех служб МВД, СБУ и Управления госохраны Украины. Распределение обязанностей по выполнению этих задач было возложено на координационный центр, который в то время возглавлял вице-премьер-министр Борис Колесников, и, конечно же, все вопросы находились под личным контролем президента Украины Виктора Януковича. Фактически. С этого и началась моя служба в должности командующего Внутренними войсками.

— Вы были в эпицентре событий на Майдане. Как вы считаете, то, что произошло, было спонтанной реакцией части населения Украины или Майдан готовили заранее? Каковы, на ваш взгляд, причины произошедшего?

— Как вы знаете, я политикой не занимался. Но могу сказать, что Украина с первых лет своей независимости привлекала внимание как Запада (ЕС, США), так и Востока, прежде всего России. Украина долгое время служила своеобразным буфером между Западом и Востоком. Украинский народ — миролюбивый народ. Когда нас подталкивали к вступлению в НАТО, мы были против. Когда нам предлагали вступить в ОДКБ, мы тоже были против. Потому что мы считали, что Украина должна быть нейтральной, внеблоковой. Это были самые лучшие условия безопасности не только для самой Украины, но и для Европы и России. Я в этом глубоко уверен как военный человек.

Виктор Янукович. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Янукович считает, что правду о Майдане все равно установят
Принятие решения правительством Украины о приостановлении подписания соглашения с ЕС о создании зоны свободной торговли вызвало болезненную и агрессивную реакцию Запада. Работа по политической дестабилизации ситуации в Украине была организована дипломатическими представительствами США и стран ЕС. Нас решили проучить за неповиновение. Поэтому все, что происходило на майдане, начиная с 20-х чисел ноября 2013 года, было хорошо срежиссированным, скоординированным и профинансированным процессом, направленным на смену действующей власти.

— Какова причина неподписания Украиной соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли с ЕС?

— Во-первых, я хочу еще раз повторить, что Украина не отказывалась подписывать соглашение, а временно приостановила его подписание. Причина была в том, что положения о создании зоны свободной торговли нарушали баланс отношений между Украиной, ЕС и Россией. Украине нужно было найти компромисс между стратегическими партнерами.

© РИА Новости / Владимир ТрефиловСтанислав Николаевич Шуляк
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Станислав Николаевич Шуляк

Во-вторых, в условиях торговли с Евросоюзом Украина получала огромные риски для своих высокотехнологичных отраслей, таких, например, как транспортное и энергетическое машиностроение. Практически все отрасли машиностроения попадали в зону риска, потому что их продукция была востребована в основном на рынках России и стран СНГ и практически не требовалась Евросоюзу.

В зону риска также попадало и сельское хозяйство. Отменив таможенные квоты на ввоз европейской продукции в Украину, мы ставили в неравные условия отечественных производителей. Все это вело к колоссальным бюджетным потерям. На эти и другие вопросы нужно было найти ответы, которые не были прописаны в соглашении.

Я считаю, что правительство Украины как независимого государства имело полное право на защиту наших национальных интересов. Более того, это было его обязанностью.

— Тогда почему же так резко отреагировали жители Киева и других регионов Украины на подобное решение, если оно было направлено на защиту национальных интересов?

— Я хорошо помню начало этих акций. Я был сам удивлен: неужели украинский народ не понимает, что мы все живем в одном доме под названием Украина? И мы всегда должны думать, как защищать свои интересы во взаимоотношениях с нашими партнерами. Во всяком случае, если это противоречит нашим интересам, добиваться решений, которые нам выгодны.

В новостях по телевидению и в газетах я видел неприкрытую ложь, которой просто одурачивали население.

В Киеве разгромили магазин из-за стертых граффити времен евромайдана
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Ноу-хау Майдана: как накормить нацистов украинцами без ущерба для власти
Я стал искать ответ на эти вопросы. Почему средства массовой информации показывают и пишут неправду? Кто в этом заинтересован? Ответ прост: это была хорошо организованная кампания по дискредитации законной власти. Сегодня ни для кого не секрет то, что украинские олигархи, деньги которых лежат в западных банках, полностью зависимы, контролируемы и уязвимы от Запада. А все СМИ на 99% принадлежат им. Это первый ответ.

Конечно, финансирование Майдана и всего, что было связано с ним, шло не только от украинских олигархов, но и от так называемых западных фондов. Их хозяевами была поставлена жесткая задача, которая решалась давно проверенными и отработанными во многих странах мира способами и методами проведения "цветных революций".

© РИА Новости / Андрей СтенинПерейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов и сторонники оппозиции на площади Независимости в Киеве
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
Сотрудники правоохранительных органов и сторонники оппозиции на площади Независимости в Киеве

— Что вы можете сказать об организации действий протестующих? Насколько они были слаженными и согласованными?

— Я могу сказать о том, что подготовка людей к организации протестных акций и беспорядков шла очень давно. Это было еще во времена президента Леонида Кучмы, когда проходили акции "Украина без Кучмы". Уже тогда формировались боевые отряды. Затем эта подготовка была усовершенствована в период президентских выборов 2004 года. Тогда же были апробированы отряды наемников из Прибалтики, балканских стран, Польши, Словакии, Грузии… Они уже тогда успешно использовались в целях захвата власти в Украине неконституционным способом.

После этого определенными политическими силами с ними постоянно поддерживалась связь, совершенствовалось взаимодействие в работе.

Уже в 2010 году фактически началась подготовка к выборам 2015 года. Неподписание соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли с ЕС в 2013 году стало поводом для преждевременной активизации деятельности так называемых оппозиционных сил, целью которых было свержение законной власти.

© РИА Новости / Владимир ТрефиловСтанислав Николаевич Шуляк
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Станислав Николаевич Шуляк

— Как конкретно это происходило?

— Я могу сказать, что фактически с 20-х чисел ноября 2013 года начали развертываться организационные структуры Майдана. Первыми появились подготовленные боевики. Их число достигало 10-15 тысяч человек. Руководили ими командиры, которые непосредственно подчинялись лидерам оппозиции, участвовавшим в организации государственного переворота.

К ним присоединялись жители Киева и других регионов, обманутые пропагандистской машиной, развернутой в Украине.

Бойцы добровольческого батальона Азов. Архивное фото
© AFP 2017 / Sergei Supinsy
Под знаменем СС: смогут ли радикальные националисты взять власть на Украине
Это была основная сила Майдана — идейные одураченные люди, глубоко поверившие в "светлое будущее", которое им нарисовали идеологи. Все эти "сочувствующие" привлекались для создания массовых скоплений народа.

Третья группа — мирные граждане, которых мы называли зеваками или романтиками, приходившие на Майдан как на спектакль. А посмотреть было на что.

В ходе боевых действий они послужили своеобразным живым щитом — боевики в основном прятались за их спинами. И такая тактика была эффективной. Она позволяла нарушителям находиться вне нашей зоны досягаемости.

В различное время количество протестующих колебалось от 20-30 тысяч до 200-350 тысяч в зависимости от ситуации и команд организаторов.

© РИА Новости / Андрей СтенинПерейти в фотобанкСторонник радикальной оппозиции на баррикаде Институтской улицы в Киеве
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
Сторонник радикальной оппозиции на баррикаде Институтской улицы в Киеве

Подвозили камни, автомобильные покрышки, на месте готовились зажигательные смеси. Были моменты, когда интерес к Майдану со стороны населения пропадал, и тогда проводились специальные провокационные мероприятия по активизации протестов с целью привлечения внимания населения и создания информационных поводов для СМИ.

Подогревали интерес к событиям и так называемые сакральные жертвы — эти преступления до сих пор не расследованы.

— А что происходило в 20-х числах февраля 2014 года на Майдане?

— Что касается меня лично, то я знаю, что организаторами этого чудовищного преступления были Парубий (ныне спикер парламента Украины. — Прим. ред.), Пашинский (ныне председатель комиссии Верховной рады по обороне и безопасности. — Прим. ред.) и другие. Подавляющее большинство снайперов составляли иностранцы-наемники.

— Ваши подчиненные, сотрудники "Беркута", прошли соответствующую специальную подготовку по действиям в подобных ситуациях. Тем не менее вы проиграли. Почему?

— Почему? Скажите, а почему уничтожили армии Хусейна, Каддафи? Они что, тоже были слабыми? Или что-то не умели? Слабо подготовлены? Вы скажете, что там была война! Да-да, война! Но у нас, слава Богу, в то время не дошло до войны. Во всяком случае мы делали все, чтобы этого не допустить. Одно могу сказать: мы не хотели кровопролития, но нас на это постоянно провоцировали. Мы не проиграли. Мы ушли с майдана согласно договоренностям, подписанным лидерами так называемой оппозиции под гарантии руководителей дипломатических ведомств стран Запада.

— Однако именно вас, а также бывшего министра МВД Виталия Захарченко, президента Виктора Януковича обвиняют в том, что именно вы дали приказ применить оружие, открыть огонь по протестующим, в результате чего погибли более ста человек.

— Любые обвинения в наш адрес противозаконны и безосновательны. Ни я, ни Захарченко, ни Янукович не отдавали никаких команд никаким снайперам на открытие огня по митингующим. Говорю это с полной ответственностью.

Все шло к примирению сторон. Это понимали все. Уже было известно, что Виктор Янукович и оппозиция договорились подписать соглашение о мирном урегулировании конфликта, которое ставило точку в противостоянии. К этому дню, несмотря на давление и организацию провокаций, мы, правоохранители, удержали ситуацию под контролем, оставаясь в правовом поле.

Луганск во время артиллерийского обстрела. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Силовая операция на востоке Украины
Предлагаю вспомнить, что именно в то время, когда готовилось подписание мирного соглашения, именно Луценко (ныне генеральный прокурор Украины. — Прим. ред.) вечером 19 февраля 2014 года сообщил митингующим со сцены майдана, что уже к утру у них будет огнестрельное оружие.

А логика всех наших действий — стремление к мирному разрешению конфликта, после которого власть оставалась у действующего президента страны, что никак не устраивало так называемую оппозицию.

Главным было не допустить кровопролития и сохранить мир в Украине. Все, что произошло потом, иначе как государственным переворотом назвать нельзя.

© РИА Новости / Владимир ТрефиловСтанислав Николаевич Шуляк во время интервью
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Станислав Николаевич Шуляк во время интервью

Это преступление, которое привело к гражданской войне в Украине и расколу нашего государства.

И виновны в этом организаторы Майдана, организаторы государственного переворота, установить которых при желании нетрудно. Их всех знает украинский народ. Эта трагедия стала самой крупной в истории Украины после Второй мировой войны.

К сожалению, эта трагедия еще не завершена. Она продолжается, идет гражданская война на Востоке Украины. И когда ей будет положен конец — неизвестно.

— Вот уже более трех лет прошло. Все это время вы находитесь вне родины. Чего лично вы хотите от жизни?

Президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
© Фото : официальный сайт президента Украины
Порошенко заявил о риске утраты Украиной государственности
— Главное, чтобы как можно скорее окончилась война и прекратились страдания людей. Чтобы люди, которых изгнали с родной земли, могли вернуться. Я, конечно, тоже хотел бы вернуться в Украину, но в ту Украину, которая была до ноября 2013 года.

— Но это невозможно.

— Буду за это бороться.

Комментировать
Интервью
Комментировать
 



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена