Захар Виноградов, обозреватель РИА Новости



Прошло больше трех лет с окончания кровавых событий Евромайдана. Однако до сих пор нынешняя украинская власть так и не ответила на вопрос: кто стоит за стрельбой по протестующим и сотрудникам правопорядка. В эксклюзивном интервью РИА Новости бывший командующий Внутренними войсками Украины Станислав Шуляк впервые излагает свою версию тех событий.

— Станислав Николаевич, когда вы были назначены командующим Внутренними войсками? Какие функции и задачи были у Внутренних войск?

— В мае 2012 года я был назначен на должность командующего Внутренними войсками МВД Украины. Одним из самых знаковых событий того времени стала заключительная фаза подготовки к проведению финальных матчей чемпионата Европы по футболу Евро-2012.

Еще будучи в должности первого заместителя начальника Управления государственной охраны Украины, я понимал, какая ответственность лежала на всей правоохранительной системе по обеспечению условий безопасности проведения чемпионата Евро-2012. Мое назначение было связано с задачами по повышению уровня координации всех служб МВД, СБУ и Управления госохраны Украины. Распределение обязанностей по выполнению этих задач было возложено на координационный центр, который в то время возглавлял вице-премьер-министр Борис Колесников, и, конечно же, все вопросы находились под личным контролем президента Украины Виктора Януковича. Фактически. С этого и началась моя служба в должности командующего Внутренними войсками.

— Вы были в эпицентре событий на Майдане. Как вы считаете, то, что произошло, было спонтанной реакцией части населения Украины или Майдан готовили заранее? Каковы, на ваш взгляд, причины произошедшего?

— Как вы знаете, я политикой не занимался. Но могу сказать, что Украина с первых лет своей независимости привлекала внимание как Запада (ЕС, США), так и Востока, прежде всего России. Украина долгое время служила своеобразным буфером между Западом и Востоком. Украинский народ — миролюбивый народ. Когда нас подталкивали к вступлению в НАТО, мы были против. Когда нам предлагали вступить в ОДКБ, мы тоже были против. Потому что мы считали, что Украина должна быть нейтральной, внеблоковой. Это были самые лучшие условия безопасности не только для самой Украины, но и для Европы и России. Я в этом глубоко уверен как военный человек.

Принятие решения правительством Украины о приостановлении подписания соглашения с ЕС о создании зоны свободной торговли вызвало болезненную и агрессивную реакцию Запада. Работа по политической дестабилизации ситуации в Украине была организована дипломатическими представительствами США и стран ЕС. Нас решили проучить за неповиновение. Поэтому все, что происходило на майдане, начиная с 20-х чисел ноября 2013 года, было хорошо срежиссированным, скоординированным и профинансированным процессом, направленным на смену действующей власти.

— Какова причина неподписания Украиной соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли с ЕС?

— Во-первых, я хочу еще раз повторить, что Украина не отказывалась подписывать соглашение, а временно приостановила его подписание. Причина была в том, что положения о создании зоны свободной торговли нарушали баланс отношений между Украиной, ЕС и Россией. Украине нужно было найти компромисс между стратегическими партнерами.

Во-вторых, в условиях торговли с Евросоюзом Украина получала огромные риски для своих высокотехнологичных отраслей, таких, например, как транспортное и энергетическое машиностроение. Практически все отрасли машиностроения попадали в зону риска, потому что их продукция была востребована в основном на рынках России и стран СНГ и практически не требовалась Евросоюзу.

В зону риска также попадало и сельское хозяйство. Отменив таможенные квоты на ввоз европейской продукции в Украину, мы ставили в неравные условия отечественных производителей. Все это вело к колоссальным бюджетным потерям. На эти и другие вопросы нужно было найти ответы, которые не были прописаны в соглашении.

Я считаю, что правительство Украины как независимого государства имело полное право на защиту наших национальных интересов. Более того, это было его обязанностью.

— Тогда почему же так резко отреагировали жители Киева и других регионов Украины на подобное решение, если оно было направлено на защиту национальных интересов?

— Я хорошо помню начало этих акций. Я был сам удивлен: неужели украинский народ не понимает, что мы все живем в одном доме под названием Украина? И мы всегда должны думать, как защищать свои интересы во взаимоотношениях с нашими партнерами. Во всяком случае, если это противоречит нашим интересам, добиваться решений, которые нам выгодны.

В новостях по телевидению и в газетах я видел неприкрытую ложь, которой просто одурачивали население.

Я стал искать ответ на эти вопросы. Почему средства массовой информации показывают и пишут неправду? Кто в этом заинтересован? Ответ прост: это была хорошо организованная кампания по дискредитации законной власти. Сегодня ни для кого не секрет то, что украинские олигархи, деньги которых лежат в западных банках, полностью зависимы, контролируемы и уязвимы от Запада. А все СМИ на 99% принадлежат им. Это первый ответ.

Конечно, финансирование Майдана и всего, что было связано с ним, шло не только от украинских олигархов, но и от так называемых западных фондов. Их хозяевами была поставлена жесткая задача, которая решалась давно проверенными и отработанными во многих странах мира способами и методами проведения "цветных революций".

— Что вы можете сказать об организации действий протестующих? Насколько они были слаженными и согласованными?

— Я могу сказать о том, что подготовка людей к организации протестных акций и беспорядков шла очень давно. Это было еще во времена президента Леонида Кучмы, когда проходили акции "Украина без Кучмы". Уже тогда формировались боевые отряды. Затем эта подготовка была усовершенствована в период президентских выборов 2004 года. Тогда же были апробированы отряды наемников из Прибалтики, балканских стран, Польши, Словакии, Грузии… Они уже тогда успешно использовались в целях захвата власти в Украине неконституционным способом.

После этого определенными политическими силами с ними постоянно поддерживалась связь, совершенствовалось взаимодействие в работе.

Уже в 2010 году фактически началась подготовка к выборам 2015 года. Неподписание соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли с ЕС в 2013 году стало поводом для преждевременной активизации деятельности так называемых оппозиционных сил, целью которых было свержение законной власти.

— Как конкретно это происходило?

— Я могу сказать, что фактически с 20-х чисел ноября 2013 года начали развертываться организационные структуры Майдана. Первыми появились подготовленные боевики. Их число достигало 10-15 тысяч человек. Руководили ими командиры, которые непосредственно подчинялись лидерам оппозиции, участвовавшим в организации государственного переворота.

К ним присоединялись жители Киева и других регионов, обманутые пропагандистской машиной, развернутой в Украине.

Это была основная сила Майдана — идейные одураченные люди, глубоко поверившие в "светлое будущее", которое им нарисовали идеологи. Все эти "сочувствующие" привлекались для создания массовых скоплений народа.

Третья группа — мирные граждане, которых мы называли зеваками или романтиками, приходившие на Майдан как на спектакль. А посмотреть было на что.

В ходе боевых действий они послужили своеобразным живым щитом — боевики в основном прятались за их спинами. И такая тактика была эффективной. Она позволяла нарушителям находиться вне нашей зоны досягаемости.

В различное время количество протестующих колебалось от 20-30 тысяч до 200-350 тысяч в зависимости от ситуации и команд организаторов.

Подвозили камни, автомобильные покрышки, на месте готовились зажигательные смеси. Были моменты, когда интерес к Майдану со стороны населения пропадал, и тогда проводились специальные провокационные мероприятия по активизации протестов с целью привлечения внимания населения и создания информационных поводов для СМИ.

Подогревали интерес к событиям и так называемые сакральные жертвы — эти преступления до сих пор не расследованы.

— А что происходило в 20-х числах февраля 2014 года на Майдане?

— Что касается меня лично, то я знаю, что организаторами этого чудовищного преступления были Парубий (ныне спикер парламента Украины. — Прим. ред.), Пашинский (ныне председатель комиссии Верховной рады по обороне и безопасности. — Прим. ред.) и другие. Подавляющее большинство снайперов составляли иностранцы-наемники.

— Ваши подчиненные, сотрудники "Беркута", прошли соответствующую специальную подготовку по действиям в подобных ситуациях. Тем не менее вы проиграли. Почему?

— Почему? Скажите, а почему уничтожили армии Хусейна, Каддафи? Они что, тоже были слабыми? Или что-то не умели? Слабо подготовлены? Вы скажете, что там была война! Да-да, война! Но у нас, слава Богу, в то время не дошло до войны. Во всяком случае мы делали все, чтобы этого не допустить. Одно могу сказать: мы не хотели кровопролития, но нас на это постоянно провоцировали. Мы не проиграли. Мы ушли с майдана согласно договоренностям, подписанным лидерами так называемой оппозиции под гарантии руководителей дипломатических ведомств стран Запада.

— Однако именно вас, а также бывшего министра МВД Виталия Захарченко, президента Виктора Януковича обвиняют в том, что именно вы дали приказ применить оружие, открыть огонь по протестующим, в результате чего погибли более ста человек.

— Любые обвинения в наш адрес противозаконны и безосновательны. Ни я, ни Захарченко, ни Янукович не отдавали никаких команд никаким снайперам на открытие огня по митингующим. Говорю это с полной ответственностью.

Все шло к примирению сторон. Это понимали все. Уже было известно, что Виктор Янукович и оппозиция договорились подписать соглашение о мирном урегулировании конфликта, которое ставило точку в противостоянии. К этому дню, несмотря на давление и организацию провокаций, мы, правоохранители, удержали ситуацию под контролем, оставаясь в правовом поле.

Предлагаю вспомнить, что именно в то время, когда готовилось подписание мирного соглашения, именно Луценко (ныне генеральный прокурор Украины. — Прим. ред.) вечером 19 февраля 2014 года сообщил митингующим со сцены майдана, что уже к утру у них будет огнестрельное оружие.

А логика всех наших действий — стремление к мирному разрешению конфликта, после которого власть оставалась у действующего президента страны, что никак не устраивало так называемую оппозицию.

Главным было не допустить кровопролития и сохранить мир в Украине. Все, что произошло потом, иначе как государственным переворотом назвать нельзя.

Это преступление, которое привело к гражданской войне в Украине и расколу нашего государства.

И виновны в этом организаторы Майдана, организаторы государственного переворота, установить которых при желании нетрудно. Их всех знает украинский народ. Эта трагедия стала самой крупной в истории Украины после Второй мировой войны.

К сожалению, эта трагедия еще не завершена. Она продолжается, идет гражданская война на Востоке Украины. И когда ей будет положен конец — неизвестно.

— Вот уже более трех лет прошло. Все это время вы находитесь вне родины. Чего лично вы хотите от жизни?

— Главное, чтобы как можно скорее окончилась война и прекратились страдания людей. Чтобы люди, которых изгнали с родной земли, могли вернуться. Я, конечно, тоже хотел бы вернуться в Украину, но в ту Украину, которая была до ноября 2013 года.

— Но это невозможно.

— Буду за это бороться.