Кондратьев: к концу 2017 года Кубань примет не менее 16 млн отдыхающих

Несмотря на холодное начало лета и открытие Турции для российских туристов, курорты Краснодарского края с июня по август посетило почти 10 миллионов отдыхающих. Об итогах летнего сезона, самых популярных курортах Кубани и возможностях отдыха в регионе в межсезонье в интервью РИА Новости рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев:

- Вениамин Иванович, лето и основной период отпусков закончились. Можно ли подвести предварительные итоги работы курортной отрасли края?

— Стоит отметить, что спрос на отдых на Кубани действительно растет. Только в течение летнего сезона в этом году наше Азово-Черноморское побережье посетили почти 10 миллионов туристов.

Всего же с начала 2017 года край уже принял более 12,6 миллиона отдыхающих. И это, несмотря на открывшуюся Турцию, холодный май, июнь и то, что температура воды порой не превышала 15-17 градусов тепла. Мы возлагаем также большие надежды на "бархатный" и на горнолыжный сезоны.

- Какие курорты пользовались наибольшей популярностью у отдыхающих этим летом?

— Из года в год туристы отдают предпочтение курортам федерального значения — Сочи, Геленджику, Анапе. Среди курортов Азовского побережья наибольшей популярностью пользуются Ейский и Темрюкский районы.

Также стоит сказать и про Горячий Ключ. Несмотря на то, что здесь нет моря, услуги бальнеологического курорта пользуются спросом. Турпоток вырос почти на 40% по сравнению с прошлым годом. Это ощутимый результат, который говорит о том, что туризм в крае выходит на принципиально новый уровень. Открываются новые базы отдыха, организуется отдых по программе "Тур выходного дня". Такие меры привлекают дополнительных туристов, в том числе, и из других регионов страны.

По этому же пути пошел и горный Апшеронский район. Летом многие отдыхающие выбрали такой вид отдыха как размещение в палатках и автокемпингах. А в крае в течение летнего курортного сезона было организовано и доступно более 90 таких мест отдыха.

- Что вы можете сказать о качестве предоставляемых услуг на побережье?

— Надо признать, что курорты Черноморского побережья с каждым годом становятся лучше и удобнее для туристов. Мы развиваемся. Почти 98% всех гостиниц и санаториев края уже получили "звезды", и это лучший показатель в России. На этом моменте хочу остановиться отдельно. По моему поручению, министерством курортов были разработаны рекомендации по предоставлению услуг по системе "все включено" и "ультра все включено". До этого нигде в мире не было подобных критериев, хотя сегодня на Кубани такие системы применяют 30 средств размещения, расположенные в Анапе, Геленджике, Сочи и Туапсинском районе.

Обязательную классификацию прошли более 5,5 тысяч средств размещения. И что отрадно — наш регион — бесспорный лидер в стране по этому направлению.

Я не раз говорил и повторюсь, что для нас в приоритете качество предоставляемого отдыха и здоровье наших гостей. Помимо классификации средств размещения, я также поручал проинспектировать муниципальные пляжи Азово-Черноморского побережья и большинство ведомственных. Особое внимание уделялось вопросам безопасности на воде, благоустройству территорий и соблюдению санитарных норм.

- Как обстоят дела с туристами в межсезонье? Насколько привлекателен край в это время?

— Кубань становится круглогодичным курортом. Сегодня практически все крупные отели региона стараются предлагать услуги оздоровительного туризма, комплексные туры, значительно снижают цены в межсезонье.

Стоит отметить, что в течение последних трех лет стабильно растет число туристов, приезжающих отдыхать в край в "низкий сезон". Только в прошлом году в этот период регион принял 2,6 миллиона отдыхающих.

Если приводить конкретные примеры, то у нас будут работать свыше 170 экскурсионных и туристических маршрутов, которые проложены по территориям 26 районов края. Наибольшее их количество — в Анапе, Геленджике, Сочи, Крымском и Темрюкском районах. Также для посещения в межсезонье будут открыты около 460 объектов турпоказа, среди них как уже полюбившиеся памятники истории, культуры, монументального искусства, так и объекты агротуризма, расположенные практически в каждом районе края.

Так что, уверен, что в этом году Краснодарский край сохранит уровень турпотока и к концу года примет не менее 16 миллионов отдыхающих, для этого есть все основания.-

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