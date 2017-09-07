Максим Соколов: авиакомпании за месяц смогут возобновить полеты в Египет

Сколько РЖД получат из ФНБ на БАМ и Транссиб в 2017 году, сколько времени потребуется российским авиакомпаниям для возобновления полетов в Египет, что может ожидать авиакомпании, которые сильно задерживают рейсы и какие первые аэропорты смогут пропускать пассажиров по электронным посадочным талонам, в интервью РИА Новости на полях Восточного экономического форума рассказал министр транспорта России Максим Соколов. Беседовала Надежда Фролова.

— Максим Юрьевич, президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить финансирование проекта по модернизации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожной магистралей из средств ФНБ в 2017 и 2018 годах. Сколько может быть выделено на этот проект в 2017 году из ФНБ?

— В следующем году мы действительно рассчитываем на средства Фонда национального благосостояния в полном объеме. В этом году в проект придут еще 50 миллиардов рублей средств ФНБ. Хочу обратить внимание, что это возвратные деньги, и, таким образом, в следующем году можно будет уже говорить о том, что Минтранс совместно с "Российскими железными дорогами" практически выполнит ту целевую задачу, которая ставилась руководством страны перед началом реализации этого проекта.

Напомню, что изначально нам необходимо было увеличить объем перевозимой грузовой базы по БАМу и Транссибу в размере 55 миллионов тонн в год. В последующем эта цифра была увеличена до примерно 66 миллионов тонн в год и на сегодня мы видим, что объем перевозимой грузовой базы по итогам 2017 года по отношению к базовому 2012-му увеличится где-то ориентировочно на 37 миллионов тонн. То есть мы прошли уже экватор за счет тех проектов, которые были реализованы. Это реконструкция и строительство новых путей, как станционных, так и магистральных, строительство новых туннелей, реконструкция старых искусственных сооружений, электрификация участков БАМ и Транссиба, системы СЦБ и управления движением, использование составов с увеличенной массой, уменьшение интервалов движения между поездами.

Комплекс этих мероприятий и позволил "Российским железным дорогам" уже увеличить базу, преимущественно это уголь. Почти 50% тех грузов, которые идут на Восточный полигон, это наше, так сказать, черное золото, полезные ископаемые, связанные с добычей угля в первую очередь в Кузбасском регионе, но не только. Мы видим грузовую базу в части угольных месторождений и на территории Дальнего Востока. В первую очередь Якутия, Эльгинское месторождение, Надлинское месторождение, Восточная Сибирь, республика Тыва, Элегестское месторождение. Для этого, правда, необходимо построить еще ветку Кызыл-Курагино, но такие планы у "Российских железных дорог", Минтранса вместе с инвесторами тоже имеются.

Поэтому в следующем году мы уже подготовим правительству Российской Федерации предложения о поэтапном переходе ко второй части реализации проекта БАМ и Транссиб и модернизации БАМ и Транссиб, увеличению дополнительного сверх 66 миллионов тонн грузовых перевозок в обозримой перспективе. Конечно, это будет серьезным шагом вперед в использовании экспортного потенциала нашей страны и развитии транспортной инфраструктуры в направлении Дальнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона.

— Максим Юрьевич, недавно закончился летний сезон, какую оценку вы бы поставили чартерным авиакомпаниям, которые провели это лето, скажем так, с проблемами для пассажиров, в том числе у "ВИМ-Авиа". Есть ли уже понимание, насколько могут быть увеличены штрафы за сильную задержку рейсов?

— Оценку должен ставить потребитель, в первую очередь авиапассажир. Хотя могу сказать, что в целом авиационная отрасль сегодня находится на подъеме, и она справилась с амбициозной задачей увеличения пассажиропотока в рамках летнего сезона в рамках текущего года. За семь месяцев мы видим, что количество перевезенных пассажиров увеличилось примерно на 20%, и по отношению к прошлому году мы видим особый рост именно сегмента международных воздушных перевозок — более 24%. На 12% увеличились внутрирегиональные перевозки, что тоже очень приятно.

Двузначные темпы роста всегда являются таким вызовом для отрасли, особенно после кризиса, когда авиакомпании были вынуждены сокращать парк самолетов. И теперь за счет увеличения использования своих емкостей все-таки можно сказать, что мы в целом соответствовали тем ожиданиям пассажиров, которые традиционно проводят отпуск в летние месяцы. Но, конечно, чартерные авиакомпании, скажем так, перезаложились в этом году, исходя из своих возможностей, и это вызывало задержки в регулярности вылетов рейсов и справедливые нарекания со стороны пассажиров. И, кстати, не только пассажиров. Серьезные претензии имела Росавиация, аэропорты, которым тоже надо было оперативно изменять график своей работы.

Конечно, по итогам сезона — и он еще не закончился — мы сделаем вместе с авиационным бизнес-сообществом и с Ассоциацией эксплуатантов воздушного транспорта соответствующие выводы, предложим меры по усилению ответственности чартерных, да и не только чартерных, авиакомпаний за соблюдением своего расписания. Хотя вступившее в силу в августе решение о присоединении в полном объеме к Монреальской конвенции дополнительно мотивирует уже рублем, что называется, и даже не только рублем, а твердой валютой авиакомпании к исполнению своих задач.

Если раньше ответственность авиакомпаний была примерно в пределах 25 рублей за задержку летнего часа, то теперь эта сумма может быть увеличено кратно в соответствии с требованиями международного законодательства. Это, правда, касается только международных авиаперевозок, но мы рассчитываем, что действие этой конвенции будет серьезным образом дисциплинировать наши авиакомпании, в том числе и чартерных перевозчиков, по соблюдению своих обязанностей перед клиентами-авиапассажирами.

— Штрафы, которые могут быть введены за задержку рейсов внутри страны, могут тоже вырасти кратно?

— На самом деле мы, если будем определять ответственность, то, скорее, она будет исходить не из финансовых параметров. Раз уж мы присоединились к Монреальской конвенции, то мы как раз будем следовать, как говорится, букве и духу этих международных законов. Там предел этой ответственности ограничен, по-моему, 400 тысячами рублей за задержку при совершении международной авиаперевозки. А вот что касается ответственности авиакомпаний в рамках действующего законодательства, то у нас в Росавиации, у авиационных властей Российской Федерации достаточно серьезный набор мер, рычагов воздействия.

Во-первых, это предоставление самих частот по праву, по осуществлению международных перелетов, это суверенное право Российской Федерации. Те компании, которые не соблюдают свои обязательства перед пассажирами за осуществление международной перевозки, могут быть лишены права осуществления этой перевозки. И это право передано тем компаниям, которые являются добросовестными по отношению к своим пассажирам.

— Недавно говорилось про перспективы возобновления авиасообщения с Египтом. Сколько российским авиакомпаниям потребуется времени с момента подписания указа о восстановлении авиасообщения, что начать полеты?

— Достаточно оперативно наши компании справятся с этой задачей, тем более они морально готовятся к этому процессу. Но я не думаю, что он будет слишком длительный. В пределах одного месяца эта задача будет точно решена.

— Вы говорили о последних проверках аэропорта Каира, а есть ли приглашение от египетской стороны по проверке аэропортов Хургады и Шарм-эль-Шейха? Насколько там позитивно продвигается ситуация в сфере безопасности.

— Последний раз наши специалисты были в начале этого года. После этого новых приглашений от египетской стороны пока не поступало. Но если такие приглашения поступят, конечно, группа наших экспертов будет делегирована в один или оба аэропорта для оценки вопросов состояния авиационной безопасности на текущий момент.

— Скоро должна заработать авиакомпания "Азимут". Можно ли ее назвать вторым лоукостером в России? © РИА Новости / Сергей Пивоваров Перейти в фотобанк Авиакомпания "Азимут" откроет 25 направлений из Ростова до 2021 года

— Вопрос, наверно, скорее, к собственникам этой авиакомпании. Хотя могу отметить, что с учетом принятия летом этого года закона о багаже, о норме багажа для невозвратных тарифов, созданы все необходимые условия для появления в нашей стране и других компаний-лоукостеров, помимо успешно действующей компании "Победа". Она по итогам этого года войдет, наверно, в пятерку крупнейших компаний-перевозчиков нашей страны. Не только компания "Азимут", но и другие компании, как действующие, так и вновь образуемые, теоретически смогут осуществлять перевозки пассажиров именно на этом принципе.

— Какие меры готовит Минтранс совместно с Ассоциацией эксплуатантов воздушного транспорта для предотвращения оттока пилотов из России?

— Надо сказать, что каких-то специальных мер на государственном уровне для регулирования этого процесса в настоящий момент не требуется. Действительно, идет, скажем, естественный процесс конкурентной борьбы или конкурентного перетока рабочей силы в разные сферы. Это существует не только в авиации. Как вы знаете, многие наши моряки тоже плавают или ходят под судами с иностранным флагом, так что этот вопрос, в общем-то, современной модификации международных транспортных услуг, поэтому говорить о том, что одна страна, даже такая как Россия, может коренным образом изменить что-то в формировании этого рынка рабочей силы, наверно, несправедливо или некорректно.

По крайней мере, мы эту проблему и этот вопрос видим. Мы на него готовы оперативно реагировать, но контингент обучаемых сегодня в высших учебных заведениях, подведомственных Минтрансу и Росавиации, достаточен для того, чтобы наполнить рынок авиапилотов за счет выпуска соответствующих студентов, курсантов. То есть 100-200 человек, которые переходят на работу в иностранные компании, существенно не повлияют на расстановку сил в этом сегменте. При этом мы помним, что у нас существует норма, по которой и российские авиакомпании тоже могут принимать на работу иностранных пилотов, в первую очередь командиров воздушных судов. Таким образом, это дорога с двусторонним движением.

— Сегодня СМИ написали, что могут возникнуть проблемы с экспортом российской авиационной техники из-за отсутствия определенного соглашения между Росавиацией и МАК. Это действительно так?

— На сегодняшний момент мы не видим каких-либо проблем, связанных с экспортом российской техники куда бы это ни было за рубеж. Скорее это страхи, которые зачем-то выносятся на полосы средств массовой информации. В данном случае, как в русской сказке, не надо кричать: "Волк, волк!", а спокойно профессионально разобраться в этом вопросе.

Сертификация была передана два года назад в ведение Росавиации, Минпромторга, далее сконцентрирована в последующем уже в рамках авиационного регистра Российской Федерации. Росавиация, авиационные власти нашей страны ведут переговоры абсолютно со всеми своими коллегами в других государствах и каких-либо серьезных проблем в плане сертификации нашей российской авиатехники мы не видим. Мы, конечно, были бы рады, чтобы большее количество российских самолетов и другой авиационной техники поставлялось на рынки зарубежных государств, но мы прекрасно понимаем насколько плотный этот рынок, и конкурентная борьба, которая есть между достаточно небольшим количеством производителей авиатехники, очевидно, в таком виде и выплескивается на страницы газет.

— Продолжая тему МАК, недавно заявлялось о планах создания нового ведомства по расследованию авиапроисшествий в рамках ЕАЭС. Есть ли уже понимание, остается Россия в МАК или нет?

— Вопрос о новом ведомстве обсуждался на уровне Минтрансов нашего евразийского сообщества и на площадке совета глав правительств, который прошел недавно в Астане. По итогам этого заседания Минтрансу поручено подготовить проект соответствующего соглашения между государствами, правительствами стран, входящих в Евразийский союз.

Мы такое соглашение подготовили и направили уже своим коллегам в соответствующие министерства транспорта или ведомства, занимающиеся транспортной политикой. Поэтому мы в принципе готовы к формированию и началу работы этого органа уже начиная с 2018 года. Естественно, предлагая это, мы предполагали, что наше членство в МАК с этого момента будет прекращено, в существующем МАК.

Это организация, которая формировалась еще до Содружества Независимых Государств. Сегодня жизнь требует новых форм взаимодействия между нашими соседями по Евразийскому союзу. Мы не настаиваем и ни в коей мере не говорим о том, что авиационные власти иных государств должны прекратить свое членство в МАК, но с другой стороны, со стороны Российской Федерации мы последовательно реализуем эту инициативу для того, чтобы наиболее эффективно взаимодействовать и внутри союза, и на внешних рынках, в том числе и в вопросе расследования авиапроисшествий.

— Кто возглавит новое ведомство?

— Мы договоримся. Уверен, что кандидатуры будут достойные.

— Аэропорты какого региона больше всего будут готовы, чтобы принять первых пассажиров по электронному посадочному?

— В большей степени это зависит не только от аэропортов, но и от самих авиакомпаний. Но, конечно, в первую очередь это аэропорты Московского авиационного узла, где объем перевозок самый массовый по стране. Я напомню, что почти три четверти всех авиаперевозок проходит в той или иной степени именно через аэропорты МАУ, но и не только. Я считаю, что любой современный аэропорт, а их в нашей стране становится все больше и больше, готов по своей инфраструктуре для этого нового, современного и востребованного для авиапассажиров сервиса.

И, конечно, аэропорты Петербурга. В этом году сразу несколько аэропортов будут введены в эксплуатацию. Уже заработали новые терминалы в Тюмени, Анапе, в Калининграде. До конца года мы планируем запустить современный аэропорт Платов в Ростове-на-Дону, новый терминал в Перми, Красноярске. В следующем году еще два современных терминала пополнят инфраструктуру Московского авиационного узла в Домодедово и в северной зоне аэропорта Шереметьево. Помимо этого заработает аэропорт Саранска и каждый из современных аэропортов будет иметь необходимую инфраструктуру для этого современного сервиса.

— Как продвигается разработка системы весогабаритного контроля грузовиков? Есть ли новые претенденты на ее реализацию?

— Рабочие группы министерства транспорта Российской Федерации совместно с представителями Росавтодора, бизнес-сообщества, в том числе автоперевозчиков, работает постоянно на экспертном уровне и уже в следующем году мы предложим правительству Российской Федерации конкретные шаги по реализации этой идеи.