Денис Тихонов: бизнес на Сахалине – один из приоритетов японских компаний

Помощь в развитии как крупного, так и мелкого бизнеса на Дальнем Востоке и создание условий для конкурентоспособности территорий опережающего развития (ТОР) и Свободного порта Владивосток (СПВ) и их резидентов относятся к первостепенным задачам Корпорации развития Дальнего Востока (КРДВ). Об этом, а также о результатах работы корпорации на Восточном экономическом форуме и развитии ТОР "Курилы", рассказал генеральный директор КРДВ Денис Тихонов в интервью РИА Новости на ВЭФ-2017.
— Денис Владимирович, еженедельно появляются сообщения по пополнению портфеля КРДВ новыми заявками от инвесторов территорий опережающего развития (ТОР) и Свободного порта Владивосток (СПВ). По последним данным, каково общее число полученных заявок и на какую сумму?
— Если говорить про заявки, то их сегодня порядка 850 штук. Цифры очень впечатляющие, но мы в основном считаем объем инвестиций по подписанным соглашениям.
— Каков объем по подписанным соглашениям и сколько сейчас резидентов?
— Всего у нас сейчас 456 резидентов и сумма инвестиций по соглашениям превышает 3,01 триллиона рублей.
— Кто активнее, крупные или мелкие предприниматели?
— Портфель инвестиций очень диверсифицирован и представляет как крупные предприятия, так и малые. Причем сегодня мы уже понимаем, что стратегия развития и поддержки этих предприятий отличается. Если с крупными предприятиями мы занимаемся тем, чтобы их продукция была конкурентоспособна на внешнем рынке и создаем для этого условия как нормативные, так и административные, и финансовые в том числе.
И сегодня мы точно понимаем, что у нас появился целый такой пул мелких предприятий, небольших, для которого в первую очередь нужно решить проблему инфраструктурной поддержки — это предоставить им площадки, причем обеспеченные полностью всей инфраструктурой. И даже, мы сегодня понимаем, что и самими зданиями. Поэтому сегодня мы приступили к реализации проекта, в рамках которого мы будем строить три производственных здания, для того чтобы сдавать их в аренду малым предприятиям.
Модель показывает, что это наиболее эффективный подход, так как строить они тоже не могут, потому что денег у них очень мало. Даже те вопросы, которые сегодня связаны с подключением временного электроснабжения, для них тоже финансово очень затратны.
Для корпорации приходится создавать новые инструменты финансирования строительства инфраструктуры, чтобы, к примеру, за 200 тысяч рублей подключить одновременно электроснабжение к резидентам. Решаем и такие проблемы. То есть мы все равно подключаемся вовремя и обеспечиваем все их (резидентов — ред.) потребности. И решили системно подойти к вопросу обеспечения помещениями и для них построить в местах, где это востребовано малым бизнесом.
— А где будете строить?
— Сегодня это в ТОР "Надеждинская" в Приморской крае, на площадке "Ракитное" (ТОР "Хабаровск" — ред.) в Хабаровском крае и площадке "Парус" (ТОР "Комсомольск" — ред.) в Комсомольск-на-Амуре. Пока три места, если будет спрос на какие-то другие территории, то рассмотрим закон, чтобы и на других там такие же площади создавать.
— Расскажите про ТОР "Курилы" — потенциальные инвесторы, проекты?
— Сейчас три заявки по "Курилам", профиль предприятия — рыбопереработка. Большие объемы инвестиций, несколько миллиардов каждый проект составляет. Это основа большого рыбоперерабатывающего кластера. Воды вокруг ТОРа богаты морскими ресурсами, рынок АТР рядом — это стратегический плацдарм для создания отрасли переработки рыбной продукции. У нас три потенциальных резидента, которых мы сейчас рассматриваем, я уверен, что в ближайшее время они станут резидентами и будут реализовывать свои инвестиционные проекты.
— Японцы есть среди заинтересованных инвесторов?
— Да, один из приоритетов для японских компаний — это Сахалин, где уже три территории опережающего развития — "Южная" и "Горный воздух", "Курилы". Японские инвесторы относятся с интересом, хотят развивать там свои проекты.
— По какому принципу отбираете резидентов для ТОР и Свободного порта?
— У нас сегодня есть правило, которое прописано в двух законах — о территориях опережающего развития и о Свободном порте Владивосток. Поэтому требования к резидентам очень простые. Удовлетворить могут большинство компаний, которые действительно решили реализовать свои инвестиционные проекты. В Свободном порте это вообще широкие такие требования — действительно ворота, обращаясь, в которые заходят наши резиденты.
Мы поддерживаем все бизнес-проекты с хорошей рентабельностью, с хорошими показателями по заработной плате, с хорошими сроками окупаемости. Поэтому здесь мы даже помогаем предприятиям, в том числе в инвестиционном направлении. Маленьким (предприятиям — ред.) даже подсказываем, где бы они могли кооперироваться с крупными, потому рождаются какие-то новые бизнес-идеи.
— Сколько проектов сейчас в итоговой стадии? Сколько предприятий до конца года запустите и какие?
— Сейчас среди резидентов ТОР и СПВ реализован 51 проект, до конца года реализуем еще порядка 45. Предприятия в совершенно в разных отраслях: есть, к примеру, производство строительных материалов, предприятия пищевой промышленности. Портрет у нас сегодня очень разнообразный отраслевой. На следующий год планируем запуск еще порядка 70 предприятий.
Процесс уже достаточно очевидный — инвестиции пошли. За период до ВЭФа уже вложено резидентами более 100 миллиардов рублей и создано 4800 рабочих мест, если не ошибаюсь. Это уже первый показатель, который реально влияет на темпы экономического развития Дальнего Востока.
— Сколько соглашений и на какую сумму подписали на Восточном экономическом форуме?
— Подписали всего 22 соглашения на сумму более 1,6 триллиона рублей.