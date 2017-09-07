Денис Тихонов: бизнес на Сахалине – один из приоритетов японских компаний

Помощь в развитии как крупного, так и мелкого бизнеса на Дальнем Востоке и создание условий для конкурентоспособности территорий опережающего развития (ТОР) и Свободного порта Владивосток (СПВ) и их резидентов относятся к первостепенным задачам Корпорации развития Дальнего Востока (КРДВ). Об этом, а также о результатах работы корпорации на Восточном экономическом форуме и развитии ТОР "Курилы", рассказал генеральный директор КРДВ Денис Тихонов в интервью РИА Новости на ВЭФ-2017.

— Денис Владимирович, еженедельно появляются сообщения по пополнению портфеля КРДВ новыми заявками от инвесторов территорий опережающего развития (ТОР) и Свободного порта Владивосток (СПВ). По последним данным, каково общее число полученных заявок и на какую сумму?

— Если говорить про заявки, то их сегодня порядка 850 штук. Цифры очень впечатляющие, но мы в основном считаем объем инвестиций по подписанным соглашениям.

— Каков объем по подписанным соглашениям и сколько сейчас резидентов?

— Всего у нас сейчас 456 резидентов и сумма инвестиций по соглашениям превышает 3,01 триллиона рублей.

— Кто активнее, крупные или мелкие предприниматели?

— Портфель инвестиций очень диверсифицирован и представляет как крупные предприятия, так и малые. Причем сегодня мы уже понимаем, что стратегия развития и поддержки этих предприятий отличается. Если с крупными предприятиями мы занимаемся тем, чтобы их продукция была конкурентоспособна на внешнем рынке и создаем для этого условия как нормативные, так и административные, и финансовые в том числе.

© РИА Новости / Виталий Аньков Перейти в фотобанк Мураяма: дальневосточные ТОР очень привлекательны для японского бизнеса И второй спектр работы с крупными предприятиями — это обеспечить приход новых, для того чтобы наши площадки (как ТОР, так и СПВ) были конкурентоспособными по отношению к другим территориям, в основном Китай, Южная Корея, Япония, Малайзия. И в этом заключается работа с крупными предприятиями.

И сегодня мы точно понимаем, что у нас появился целый такой пул мелких предприятий, небольших, для которого в первую очередь нужно решить проблему инфраструктурной поддержки — это предоставить им площадки, причем обеспеченные полностью всей инфраструктурой. И даже, мы сегодня понимаем, что и самими зданиями. Поэтому сегодня мы приступили к реализации проекта, в рамках которого мы будем строить три производственных здания, для того чтобы сдавать их в аренду малым предприятиям.

Модель показывает, что это наиболее эффективный подход, так как строить они тоже не могут, потому что денег у них очень мало. Даже те вопросы, которые сегодня связаны с подключением временного электроснабжения, для них тоже финансово очень затратны.

Для корпорации приходится создавать новые инструменты финансирования строительства инфраструктуры, чтобы, к примеру, за 200 тысяч рублей подключить одновременно электроснабжение к резидентам. Решаем и такие проблемы. То есть мы все равно подключаемся вовремя и обеспечиваем все их (резидентов — ред.) потребности. И решили системно подойти к вопросу обеспечения помещениями и для них построить в местах, где это востребовано малым бизнесом.

— А где будете строить?

— Сегодня это в ТОР "Надеждинская" в Приморской крае, на площадке "Ракитное" (ТОР "Хабаровск" — ред.) в Хабаровском крае и площадке "Парус" (ТОР "Комсомольск" — ред.) в Комсомольск-на-Амуре. Пока три места, если будет спрос на какие-то другие территории, то рассмотрим закон, чтобы и на других там такие же площади создавать.

— Расскажите про ТОР "Курилы" — потенциальные инвесторы, проекты? © РИА Новости / Екатерина Чеснокова Перейти в фотобанк Японский бизнес ждет договоренностей с Россией по южным Курилам

— Сейчас три заявки по "Курилам", профиль предприятия — рыбопереработка. Большие объемы инвестиций, несколько миллиардов каждый проект составляет. Это основа большого рыбоперерабатывающего кластера. Воды вокруг ТОРа богаты морскими ресурсами, рынок АТР рядом — это стратегический плацдарм для создания отрасли переработки рыбной продукции. У нас три потенциальных резидента, которых мы сейчас рассматриваем, я уверен, что в ближайшее время они станут резидентами и будут реализовывать свои инвестиционные проекты.

— Японцы есть среди заинтересованных инвесторов?

— Да, один из приоритетов для японских компаний — это Сахалин, где уже три территории опережающего развития — "Южная" и "Горный воздух", "Курилы". Японские инвесторы относятся с интересом, хотят развивать там свои проекты.

— По какому принципу отбираете резидентов для ТОР и Свободного порта?

— У нас сегодня есть правило, которое прописано в двух законах — о территориях опережающего развития и о Свободном порте Владивосток. Поэтому требования к резидентам очень простые. Удовлетворить могут большинство компаний, которые действительно решили реализовать свои инвестиционные проекты. В Свободном порте это вообще широкие такие требования — действительно ворота, обращаясь, в которые заходят наши резиденты.

По территориям опережающего развития обязательства все-таки более формализованы со стороны резидентов, и особенно там, где мы строим инфраструктуру. Если мы предоставляем предприятиям инфраструктуру, то они берут на себя юридические обязательства реализовать свои проекты по тем параметрам, по которым они заявляются.

Мы поддерживаем все бизнес-проекты с хорошей рентабельностью, с хорошими показателями по заработной плате, с хорошими сроками окупаемости. Поэтому здесь мы даже помогаем предприятиям, в том числе в инвестиционном направлении. Маленьким (предприятиям — ред.) даже подсказываем, где бы они могли кооперироваться с крупными, потому рождаются какие-то новые бизнес-идеи.

— Сколько проектов сейчас в итоговой стадии? Сколько предприятий до конца года запустите и какие? © РИА Новости / Сергей Красноухов Перейти в фотобанк Москва поддержит создание российскими бизнесменами предприятий на Курилах

— Сейчас среди резидентов ТОР и СПВ реализован 51 проект, до конца года реализуем еще порядка 45. Предприятия в совершенно в разных отраслях: есть, к примеру, производство строительных материалов, предприятия пищевой промышленности. Портрет у нас сегодня очень разнообразный отраслевой. На следующий год планируем запуск еще порядка 70 предприятий.

Процесс уже достаточно очевидный — инвестиции пошли. За период до ВЭФа уже вложено резидентами более 100 миллиардов рублей и создано 4800 рабочих мест, если не ошибаюсь. Это уже первый показатель, который реально влияет на темпы экономического развития Дальнего Востока.

— Сколько соглашений и на какую сумму подписали на Восточном экономическом форуме?

— Подписали всего 22 соглашения на сумму более 1,6 триллиона рублей.