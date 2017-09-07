Вячеслав Мирошниченко: военные пенсионеры стремятся жить в Подмосковье

Военный комиссар Московской области генерал-майор Вячеслав Мирошниченко рассказал в интервью обозревателю РИА Новости Михаилу Севастьянову об особенностях завершившегося призыва на военную службу, нарконезависимости новобранцев, шефских связях с кораблями ВМФ России, мобилизационной подготовке, компенсации зарплат призванным на военные сборы, работе с ветеранами и молодежью, всероссийском лидерстве по количеству юнармейцев и военных пенсионеров, а также о роли военкомата в организации проводов воинов в последний путь.

— Вячеслав Петрович, расскажите, пожалуйста, о подмосковных особенностях начатого 1 апреля и завершенного 15 июля весеннего призыва граждан России на военную службу.

— Впервые все призывники на сборном пункте получили банковские карты "Мир" для перечисления на них денежного довольствия. Всем направляемым для прохождения военной службы в Вооруженные Силы Российской Федерации (ВС РФ) также были выданы персональные электронные карты — так называемый электронный паспорт призывника.

Во время проведения отправок призывников на сборном пункте каждый из них прошел экспресс-тестирование на наличие наркотических веществ в организме. Все результаты тестов были отрицательными.

С 1 мая 2017 года вступили в силу изменения в статью 34 федерального закона "О воинской обязанности и военной службе", предоставляющие гражданам, имеющим среднее профессиональное образование, возможность выбора между военной службой по призыву и по контракту. Соответственно, в весенний призыв юноши с таким образованием получили возможность заменить военную службу по призыву службой по контракту. Ею воспользовались 180 человек со средним специальным образованием и 80 — с высшим.

Все призывники отправились к местам службы в выданной им повседневной форме одежды соответствующих видам ВС РФ расцветок. Они получили также "армейский несессер", в состав которого входят более двух десятков предметов личной гигиены.

Особенностью я бы назвал увеличивающееся от призыва к призыву количество молодых людей, направляемых для прохождения военной службы в научные роты.

В настоящее время в составе ВС РФ действуют 12 научных рот. В ходе весеннего призыва на службу в эти подразделения направлены 37 жителей Подмосковья.

— Сколько всего жителей Московской области призвано в Вооруженные Силы РФ и другие ведомства, где предусмотрена военная служба? В какие регионы России направляются новобранцы из Подмосковья, в каких видах и родах ВС и войск они служат?

— Наибольшее количество жителей Московской области служит в Западном военном округе. Большинство направляется в сухопутные войска и части центрального подчинения.

Весной 2017 года в ВС РФ были направлены свыше пяти тысяч человек, в другие федеральные органы, где предусмотрена военная служба — более восьмисот. Это воинские формирования Росгвардии, Федеральной службы охраны, МЧС России. Большая часть новобранцев пополнили сухопутные войска — около двух тысяч человек.

— Какое количество подмосковных жителей остается служить по призыву в окрестностях столицы?

— Порядка 10% призванных подмосковных жителей по семейным обстоятельствам служат в пределах Московской области, 10% — в Восточном и Южном военных округах, 80% — в Западном военном округе.

Хотел бы отметить, что на сегодняшний день главами восьми муниципальных образований Московской области налажены бессрочные шефские связи с семью кораблями Военно-морского флота (ВМФ) России и четырьмя воинскими частями.

Так, город Дмитров шефствует над экипажем тяжелого авианесущего крейсера Северного флота "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов", Ногинск — над командой гвардейского ракетного крейсера Тихоокеанского флота "Варяг", Королев — над моряками большого десантного корабля Балтийского флота, названного в честь этого подмосковного города.

Наибольшее количество договоров было заключено с Черноморским флотом: город Электросталь взял шефство над сторожевым кораблем "Пытливый"; над тральщиками "Вице-адмирал Жуков", "Иван Голубец" и "Турбинист" шефствуют соответственно Лобня, Мытищи и Луховицы. Над одной из береговых частей ВМФ России шефствует Серпухов.

Город Дзержинский является шефом Таманской гвардейской мотострелковой дивизии, воинской части Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) России и части Росгвардии.

Разумеется, в ходе каждого призыва мы направляем служить на подшефные корабли и в воинские части немалое количество жителей Московской области. Не стал исключением и весенний призыв 2017 года.

— Много ли в настоящее время желающих пройти альтернативную гражданскую службу?

— Как и в предыдущие годы, количество граждан данной категории составляет незначительный процент. Весной 2017 года для прохождения альтернативной гражданской службы были направлены 17 человек, на осень 2017 года подали заявления 26 человек. Количество граждан данной категории уменьшается, что говорит о готовности молодых людей к прохождению военной службы по призыву.

— Какова динамика уклонений от воинской обязанности и военной службы? © РИА Новости / Михаил Климентьев Перейти в фотобанк Путин запретил уклонистам работать на госслужбе в течение десяти лет

— Количество граждан, уклоняющихся от исполнения воинской обязанности, с каждым призывом уменьшается. Данная динамика показывает, что повышается престиж военной службы, и все больше ребят желают служить в рядах российской армии.

Так, весной 2016 года на призывную комиссию не явились 247 человек, осенью того же года — 75 призывников, весной 2017 года — 25 человек.

— Помимо организации и проведения весеннего призыва военкоматы занимались оформлением личных дел абитуриентов военно-учебных заведений. Много ли среди молодых жителей и жительниц Московской области желающих стать офицерами?

— Военными комиссариатами городов и районов Московской области для поступления в военно-учебные заведения в этом году отобрано и направлено 1359 личных дел юношей и 115 личных дел девушек. На данный момент на 350 юношей и девушек уже получены выписки из приказов министра обороны РФ о зачислении на должности курсантов военно-учебных заведений.

— Каким военным вузам юноши и девушки отдают предпочтение?

— Большая часть абитуриентов отдает предпочтение Военному университету, Военно-медицинской академии, Военной академии материально-технического обеспечения. Популярностью также пользуются военные вузы, расположенные в Москве и Подмосковье: Московское высшее общевойсковое командное училище, Военная академия РВСН в Балашихе и ее филиал в Серпухове.

Хотелось бы отметить, что в 2017 году, несмотря на жесткие требования к состоянию здоровья, значительное количество кандидатов отобрано в вузах военно-воздушных сил Воздушно-космических сил (ВКС), а также Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище.

В текущем году предварительный отбор будущих офицеров проходил в 35 вузах министерства обороны РФ и пять военных вузов других федеральных органов исполнительной власти. Девушек мы направили в девять вузов Минобороны России.

К слову, с 1 октября в Краснодарском высшем военном авиационном училище летчиков начинается подготовка курсантов-девушек по специальности "Летная эксплуатация и применение авиационных комплексов". Военным комиссариатом Московской области уже отобрано и направлено пять личных дел подмосковных кандидаток.

— Существуют ли региональные особенности в работе по отбору кандидатов для прохождения военной службы по контракту на должностях рядового и сержантского состава ВС РФ?

— Основным приоритетом при отборе граждан на военную службу по контракту является комплектование вакантных должностей соединений и воинских частей постоянной боевой готовности, батальонных и ротных тактических групп, а также соединений и воинских частей Западного военного округа.

Но это не значит, что гражданину, изъявившему желание проходить службу в войсковой части, дислоцированной на территории другого округа или другого военного ведомства, будет отказано в оформлении.

Российский гражданин имеет право проходить военную службу по контракту в любой части Минобороны, Росгвардии, ФСБ, ФСО, МЧС России, имея на руках отношение ее командира о приеме на ту или иную воинскую должность.

Практика показывает, что основная часть кандидатов предпочитает проходить военную службу по контракту поблизости от места жительства и выбирает воинские части, расположенные на территории Москвы и Подмосковья.

— Как в Московской области организована мобилизационная подготовка?

— Мобилизационной подготовке, направленной на поддержание суверенитета государства, уделяется особое внимание. Ее организация подразумевает, в первую очередь, комплекс мероприятий, проводимых в мирное время, по заблаговременной подготовке экономики, в том числе и Московской области, органов ее управления и создаваемых на военное время специальных формирований к обеспечению защиты страны от вооруженного нападения и удовлетворению потребностей государства и нужд населения в военное время. Здесь отлаживается взаимодействие всех структур уполномоченных органов государственной власти, местного управления, организаций и населения.

— Расскажите, пожалуйста, как военнообязанные жители области будут направляться на вновь ставшие актуальными военные сборы. Как им будет начисляться заработная плата во время отсутствия на рабочем месте на предприятиях негосударственной формы собственности?

— Военные сборы проводятся в соответствии с ежегодным указом президента России о призыве граждан РФ, пребывающих в запасе, а также постановлением правительства РФ "О военных сборах и некоторых вопросах обеспечения исполнения воинской обязанности".

Отбор граждан для призыва на учебные сборы проводится военными комиссариатами совместно с комплектуемыми воинскими частями. В период отбора они вызываются по повестке в военкоматы для уточнения данных воинского учета и медицинского освидетельствования.

Разумеется, оповещение людей о призыве на учебные сборы осуществляется заблаговременно: повестки вручаются не позднее, чем за 10 дней до их начала. Решение о призыве гражданина на военные сборы оформляется приказом военного комиссара Московской области.

Если говорить о заработной плате во время отсутствия военнообязанного на рабочем месте на предприятиях негосударственной формы собственности, то выплаты среднего заработка с учетом соответствующих начислений на фонд оплаты труда по месту постоянной работы предусмотрены законодательством без учета организационно-правовой формы юридического лица.

Расходы производятся, в частности, военным комиссариатом Московской области в установленном федеральным законодательством порядке. При этом расчет размера компенсации осуществляется с учетом времени пребывания гражданина в военном комиссариате и на военных сборах, указанного в справке, выдаваемой ему не позднее даты убытия из военкомата.

Кроме того, осуществление расходов может производиться воинскими частями в соответствии с окладом по воинской должности, предусмотренной штатом, и оклада по воинскому званию, среднего заработка с учетом начислений на фонд оплаты труда по месту постоянной работы.

Расчет размера процентных надбавок к окладу по воинской должности и окладу по воинскому званию осуществляется на основании справок о стаже работы в районах Крайнего Севера и других, так скажем, льготных местностях, выдаваемых организациями по месту постоянной работы призванных на сборы.

Все выплаты производятся не позднее даты убытия граждан с места проведения военных сборов.

— Военные комиссариаты должны взаимодействовать с общественными организациями. Как это взаимодействие реализуется в Подмосковье?

— На учете у нас состоит более 30 имеющих отношение к ВС РФ ветеранских общественных организаций, действующих на территории Московской области. Это организации ветеранов ВС РФ, "Боевое братство", "Российский союз ветеранов Афганистана", "Инвалиды Афганистана", "Офицеры России", "Ветераны ВМФ", "Ветераны ВДВ", "Ветераны ВКС (ВВС)", "Ветераны РВСН", "Ветераны подразделений особого риска" и другие. В составе этих организаций более 1,5 миллиона ветеранов и членов семей погибших военнослужащих.

Работники военного комиссариата Московской области включены в советы этих организаций и лично занимаются решением проблем ветеранов. Руководители ветеранских организаций постоянно участвуют в совещаниях и практических мероприятиях, проводимых подмосковными военкоматами.

В штат военного комиссариата Московской области введена группа инспекторов, в которую входят ветераны с богатейшим опытом работы с молодежью. Они активно участвуют в мероприятиях по патриотическому воспитанию военнослужащих и призывников. Кстати сказать, многие инспекторы возглавили общественные ветеранские организации в городах и районах Подмосковья.

Если мы говорим о работе с ветеранами, хотелось бы коснуться вопроса вручения, так сказать, задержавшихся на десятилетия военных наград. К примеру, в 2017 году ныне живущим участникам Великой Отечественной войны были торжественно вручены четыре государственные награды, 44 удостоверения к орденам и медалям умерших фронтовиков переданы членам их семей.

— В военкоматах не так давно созданы специально ориентированные на военно-патриотическую работу подразделения. Каковы направления деятельности такового подразделения в военкомате Московской области?

— Подразделение — сильно сказано. Это отделение по военно-патриотической работе, и оно создано только в областном военном комиссариате в составе трех человек. Его основная задача — доведение методических рекомендаций, разработанных министерством обороны РФ по реализации государственной программы "Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016-2020 годы", до правительства Московской области и глав муниципальных образований.

Сотрудники отделения также оказывают помощь в координации соответствующей работы военных комиссариатов городов и районов, ДОСААФ России, воинских частей, дислоцированных на территории области, министерства и управлений образования, военно-патриотических и военно-спортивных клубов.

— Пожалуй, самая активная молодежная общественная организация военно-патриотической направленности — уже достаточно известная в стране "Юнармия". Парк "Патриот", где проходит большинство всероссийских мероприятий юнармейского движения, расположен на территории Московской области. Как строится работа военкомата по развитию "Юнармии"?

— Да, вы правы. Развитие всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения "Юнармия" — это удачный проект. Учитывая опыт военно-патриотического воспитания молодежи в СССР и последовавший за развалом Советского Союза провал в духовно-нравственном воспитании подрастающего поколения, нынешний азарт, с каким молодежь взялась за развитие военно-патриотического движения, вызывает восхищение и гордость за наших детей.

Действительно, нам повезло, что в Московской области находится парк "Патриот", где нашим юнармейцам удалось увидеть много ярких мероприятий, в частности, в рамках Международного военно-технического форума "Армия" и Армейских международных игр.

И не только увидеть — юнармейцы принимают самое активное участие в различных мероприятиях в парке "Патриот". К примеру, команда Московской области, которую представили юнармейцы Подольска, успешно участвовала во всероссийской военно-спортивной игре "Победа". В текущем году многие юнармейцы из Подмосковья побывали в сменах военно-патриотического лагеря в парке "Патриот".

Военный комиссариат Московской области и все 30 городских и районных военкоматов Подмосковья принимают самое активное участие в развитии движения "Юнармия".

При этом упор делается на консолидированную работу с администрациями городов и районов, общеобразовательных учреждений, советов ветеранов, воинских частей, общественных организаций. В результате нам удается правильно выстраивать систему военно-патриотического воспитания молодежи. Лучше всего в настоящее время это получается в Клину, Волоколамске, Ногинске, Орехово-Зуеве, Можайске, Солнечногорске, Ступине, Павловском Посаде и Истре.

О результатах наших общих усилий свидетельствуют, в частности, количественные показатели: в 724-х подмосковных отрядах "Юнармии" состоят около 14 тысяч человек. Это намного выше, чем в других регионах России.

— В Московской области живет большое количество офицеров запаса и отставки. По каким направлениям военкоматы работают с этой категорией своих подопечных?

— Одна из основных функций военкоматов — обеспечение реализации права граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей, членов семей погибших и умерших военнослужащих на социальные гарантии, включая пенсионное обеспечение.

На пенсионном учете в военном комиссариате Московской области состоят более 140 тысяч пенсионеров Министерства обороны РФ —мы являемся самым большим в России военкоматом по количеству пенсионеров.

Это обусловлено тем, что увольняемым в запас офицерам предоставлено право выбора места жительства. Очень многие из них хотели бы жить в Москве, но для поселения в столице существуют определенные ограничения. Поэтому предпочтение и отдается Подмосковью.

Наш военный комиссариат работает с пенсионерами и членами их семей по вопросам расчета и назначения пенсий уволенным военнослужащим, по случаю потери кормильца, а также выплаты, пересмотра и перерасчета пенсий, предоставления льгот и компенсаций пенсионерам и членам их семей.

— Военный комиссариат — это, образно говоря, контрольно-пропускной пункт Вооруженных сил России: через него люди уходят на службу и возвращаются в гражданскую жизнь. Военкомат провожает в последний путь офицеров запаса и в отставке — от майора, капитана третьего ранга и выше. Какова роль военного комиссариата в организации ритуала погребения офицера с отданием воинских почестей и последующих мероприятий по установке надгробного памятника?

— Реализация гарантий погребения погибших и умерших военнослужащих и иных категорий граждан в соответствии с законодательством РФ, действительно, входит в компетенцию военкомата.

Порядок погребения и нормы расхода денежных средств за счет средств российского военного ведомства на погребение погибших и умерших, изготовление и установку им надгробных памятников распространяются на военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, погибших при прохождении военной службы и военных сборов или умерших в результате увечья, ранения, травмы, контузии, заболевания.

Государственные гарантии, так скажем, проводов в последний путь распространяются также на погибших и умерших граждан, уволенных по достижении предельного возраста пребывания на военной службе, по состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями и имевших общую продолжительность военной службы 20 и более лет, на ветеранов военной службы, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий независимо от общей продолжительности военной службы.

Для организации похорон погибших и умерших родственники или лица, взявшие на себя обязанность осуществить погребение, должны подать заявление на имя военного комиссара об оказании содействия в организации воинского ритуала.

Должностное лицо военкомата при этом организует подготовку и подачу заявлений для отдания воинских почестей при погребении воинов и ветеранов от родственников на начальника гарнизона, подготовит предложения о месте, времени и порядке прощания с покойным.

В соответствии со статьями Устава гарнизонной и караульной служб ВС РФ на похороны выделяются военный оркестр, салютная команда, почетный караул к гробу, наряд на погребение без оружия под командой старшего.

Военный комиссариат оплачивает ритуальные услуги и компенсирует расходы на изготовление и установку надгробных памятников.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников