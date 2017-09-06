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Интервью

Владимир Илюхин: отдыхать на Камчатке дорого, но это уникальная земля

20:1806.09.2017
(обновлено: 20:25 06.09.2017)
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© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкГубернатор Камчатского края Владимир Илюхин. Архивное фотоГубернатор Камчатского края Владимир Илюхин. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Губернатор Камчатки Владимир Илюхин в интервью РИА Новости на полях Восточного экономического форума рассказал о том, на каких вулканах сборная России по горнолыжному спорту будет готовиться к Олимпийским играм-2018, куда пойдут каюры на масштабной гонке "Берингия", и объяснил, почему туры на Камчатку такие дорогие. Беседовала Светлана Задера.

— Владимир Иванович, какие соглашения регион подписал на ВЭФ?

Виды Камчатки. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Турпоток на Камчатку за три года вырос втрое
— Мы сегодня утром подписали соглашение с победителем конкурса соединенной компании "Аэропорты регионов" по строительству международного аэропортового комплекса в Петропавловске-Камчатском. Мы два года назад получили из федеральной собственности в краевую наше предприятие и сделали все, чтобы как можно скорее найти инвестора для строительства  аэровокзального комплекса. Мы в прошлом году завершили строительство всей аэродромной инфраструктуры — у нас новая полоса. И нужен был новый терминал.

Сегодня мы подписали соглашение именно об этом. До 2020 года этот терминал может быть построен. Объем инвестиций чуть больше семи миллиардов рублей. Там будет не только сам аэровокзал с возможностью обслуживания порядка 400 пассажиров в час, но там будет целый комплекс: бизнес, гостиница и еще много других составляющих для того, чтобы приезжающие бизнесмены и туристы смогли чувствовать себя комфортно. Мы надеемся, что из-за того, что наш комплекс будет введен в строй, нарастим пассажиропоток до 1 миллиона человек в год. Сейчас у нас 650 тысяч.

© РИА Новости / Александр ПирагисПерейти в фотобанкВулканы Мутновский и Горелый на Камчатке
© РИА Новости / Александр Пирагис
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Вулканы Мутновский и Горелый на Камчатке

Ну и, конечно, решаем вопрос о том, чтобы этот наш аэропортовый комплекс стал резидентом Свободного порта Владивосток, с тем чтобы в нем были все преференции, которые имеют резиденты порта. Это возможность до восьми суток летать без визы. Думаю, что это все в комплексе очень позитивно сработает на имидж нашего края.

— Строительство нового аэропортного комплекса отразится на цене билетов до Камчатки? Они станут дешевле?

Камчатка. Архивное фото
© Fotolia / Julia Mashkova
На Камчатке есть туры на любой кошелек, заявил глава региона
— Вопрос по билетам не к нам. К нам летают федеральные компании и тарификацией занимаются они. Мы неоднократно выходили с предложением об установлении плоских тарифов, чтобы были льготные билеты для каких-либо категорий. Сегодня такие программы существуют для студентов и пенсионеров, но в целом я считаю, что сейчас путешествие на Камчатку — дорогое удовольствие. И хотелось бы, что стоимость была ниже, но мы на эти процессы повлиять не можем никак, к сожалению. Будем надеяться, что за счет увеличения турпотока авиакомпании, если мы создадим необходимые условия на территории, будут рассматривать снижение стоимости поездки.

— Как изменился турпоток в регион за последние годы?

— За последние три года он увеличился в три раза. Мы начинали с 56 тысяч, сегодня он более 200 тысяч человек в год. Интерес к Камчатке растет. И это заставляет бизнес на Камчатке соответствовать требованиям. У нас появилось достаточно большое количество мини-отелей, баз. Сильно меняются вопросы, связанные с питанием туристов. Мы много работаем с туристическими компаниями, чтобы тот продукт, который предлагается, соответствовал стоимости, качеству и, конечно, уровню безопасности.

© РИА Новости / Александр ПирагисПерейти в фотобанкРегионы России. Камчатка
© РИА Новости / Александр Пирагис
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Регионы России. Камчатка

У нас очень много маршрутов, связанных с нашими территориальными особенностями: вулканы, реки. Мы озадачили все наши туристические агентства, чтобы они этим требованиям соответствовали. Я надеюсь, что этот сектор экономики будет активно развиваться и займет достойное место в нашей экономической карте. Но для этого, конечно, нужно создавать инфраструктуру.

Камчатка. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Камчатка станет развитым горнолыжным курортом, заявил губернатор края
Мы почти по году расписали туристические потоки, поэтому к нам приезжают практически в течение всего года. Хотя, конечно, особая активность в летний период. Мы стараемся привлечь инвестиции отовсюду, чтобы создать необходимую качественную инфраструктуру.

— Как в вашем регионе реализуется проект Восточного туристического кольца?

— Мы же понимаем, что реализация Восточного кольца дешевой быть не может по определению. Мы на Камчатке готовы встречать любое количество туристов, в разумных пределах, но для нас очень важно, чтобы они до нас доехали. Вот это большая задача. Если в рамках Восточного кольца будут преференции для тех, кто полетит не за счет субъекта, мы не можем федеральные компании финансировать, то тогда надо это решение принимать.

— На Камчатку не только лететь дорого, но и отдыхать у вас дорого… 

— На то она сегодня и уникальная земля. Сегодня туры по цене есть на любой кошелек. Все зависит от набора услуг, который хотите получить. Если хотите побывать в долине гейзеров, это будет стоить дорого. Но у нас есть туры с экономической точки зрения приемлемые.

— Камчатка никогда не ассоциировалась с сельским хозяйством, но сейчас в регионе реализуются или готовятся к реализации не меньше десятка проектов в этой отрасли. На что сделан упор?

Вид на мыс Гайдамак в основании бухты Провидения. Чукотский полуостров
© Максим Антипин
Любовь к Чукотке – это навсегда
— В свое время на Камчатке было 36 совхозов, которые пытались обеспечить всем необходимым жителей области. На Камчатке всегда выращивали почти всю овощную группу: картофель, капусту, морковь. Это все росло у нас и растет до сих пор. У нас были проблемы с производством молочной продукции, но сейчас мы это исправляем. У нас рост в этом году составил больше 17% в сельском хозяйстве. Мы впервые за долгие годы начали выпускать охлажденную курицу — это то, чего давным-давно на Камчатке не было. Овощная группа у нас активно развивается. Сейчас несколько резидентов ТОР планируют построить тепличные комплексы, чтобы закрыть проблему выращивания овощей. Перспективы очень хорошие.

По яйцу наши местные производители закрывают около 60% населения, свинина тоже около 50%. Молочная продукция — более 30%. По овощным продуктам закрываем практически на 100% все. Мы поставили себе цель вложится в эту отрасль, чтобы уйти от завоза некачественной сельхозпродукции из-за пределов края. Да, сегодня по стоимости наша продукция не может быть конкурентноспособной, но качество лучше. Мы планируем субсидировать нашу продукцию, чтобы наш товар потреблялся.

© РИА Новости / ПесковПерейти в фотобанкГейзер Первенец
© РИА Новости / Песков
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Гейзер Первенец

 

— На фестивале "Улицы Дальнего Востока", проходящем в рамках ВЭФ, павильон Камчатки представляет зимние виды отдыха. Значит ли это, что одной из целей властей является сделать спортивный туризм на Камчатке круглогодичным?

— Там представлена зимняя Камчатка. Мы сегодня уже сделали туризм в регионе круглогодичным. Я бы не сужал возможности Камчатки до спорта. У нас очень сильные горнолыжные команды, биатлонисты сильные. Я хочу, чтобы это носило массовый характер. Та инфраструктура, которую мы сегодня создаем, рассчитана на массовый позитив. Пройдет не так много времени, поверьте, и Камчатка превратится в такой хороший горнолыжный курорт. В прошлом году мы закончили реконструкцию базы "Морозная", с начала года занимаемся подъемниками, которые находятся в черте города. Вот сегодня занимаемся развитием, чтобы жители и гости города смогли скатиться с горы, сесть в автобус и поехать куда-то. Мы хотим возродить то, что было когда-то. Чтобы на этих склонах появилось новое оборудование.

Дальний Восток. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Для иностранцев открыли оформление виз для въезда на Дальний Восток
На фестивале мы показываем много. Лучше все равно никто ничего не сделал и не сделает. Мы два года до этого занимали первое место, наша экспозиция признавалась всегда лучшей. В этом году мы, конечно, на первое место не претендуем, потому что и совесть надо иметь. Хотя, конечно, будем рады, если получим призовое место. В нашей экспозиции всегда присутствует живинка — настоящая Камчатка, как она есть.

— Есть ли договоренности о подготовке сборных к Олимпиаде в Корее?

— У нас будет готовиться сборная России по горнолыжному спорту. Она уже несколько лет приезжает к нам. Мы восстановили то, что было в советское время. У нас каждый год тренировались и сборная России, и сборная СССР, но сегодня, к сожалению, настоящий снег не в цене. На всех соревнованиях мирового уровня используют снежные пушки. Снег другой по качеству. Поэтому все наши прелести сегодня не так важны в плане спорта, как в плане массового отдыха. Спортсмены будут готовиться на Козельском и Авачинском вулканах.

— Что будет на гонке "Берингия" в 2018 году?

Экологическая тропа к леднику Безенги
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Марат Газаев
Пройти заповедными тропами: лучшие экомаршруты заповедников России
— В феврале-марте следующего года мы пойдем на Чукотку, мы не ходили туда с 1992 года. Это почти две тысячи километров. Наши каюры готовятся к гонке. Мы подписали двустороннее соглашение с Чукоткой о взаимодействии в этой сфере. Надеюсь, что все состоится. Сейчас каюры обсуждают маршрут, обсуждают возможности. Это тяжелая работа.

— Довольны ли вы работой Кроноцкого заповедника?

— Я не могу оценивать работу Кроноцкого заповедника, потому что это федеральный заповедник. Но мне нравится, как они там работают. Ребята креативят. То, что раньше было закрыто, сегодня они показывают, поэтому молодцы.

Особо охраняемые природные территории России
Особо охраняемые природные территории России

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