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Интервью

Усенко: Кубань планирует дальнейшие инициативы для решения проблем фермеров

11:2006.09.2017
(обновлено: 11:28 06.09.2017)
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© Фото : предоставлено пресс-службой администрации Краснодарского краяЗаместитель губернатора Краснодарского края Сергей Усенко. Архивное фотоЗаместитель губернатора Краснодарского края Сергей Усенко. Архивное фото
© Фото : предоставлено пресс-службой администрации Краснодарского края

Текущий год объявлен президентом Годом экологии и особо охраняемых природных территорий. В рамках Года на Кубани запланировано свыше 70 мероприятий. О том, каким образом они повлияют на экологическую обстановку в регионе, а также о проблемах распределения земель между крестьянско-фермерскими хозяйствами в интервью РИА Новости рассказал заместитель губернатора Краснодарского края Сергей Усенко, курирующий имущественные отношения и природные ресурсы:

- Расскажите об основных мероприятиях Года экологии, которые проводятся на Кубани. Каким образом они способны решить экологические проблемы региона?

— Основная цель Года экологии — это привлечение внимания населения к проблемам в этой сфере. Региональный план Года экологии разбит на несколько направлений. Среди них — образовательное, которое включает в себя работу с аудиторией школьников и студентов. Кроме того, есть блок, посвящённый защите окружающей среды, который подразумевает оснащение специальным оборудованием предприятий региона. Это очистное оборудование, фильтры, средства для защиты воздуха, приборы для мониторинга состояния окружающей среды. Все это — обязательства, взятые на себя бизнесом, которые должны быть выполнены в этом году.

Уборка пшеницы на полях АО Агрокомплекс в Краснодарском крае. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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На сегодняшний день уже есть некоторые результаты. Так, например, в Туапсе на предприятии "КубаньЭкоПлюс" в Год экологии построена система ливневой канализации и очистные сооружения. Полным ходом идут работы по реконструкции очистных сооружений производственных сточных вод на "РН-Туапсинский НПЗ", на Абинском Электрометаллургическом заводе завершена модернизация систем газоочистки электросталеплавильного цеха.

В период проведения Всекубанского двухмесячника и субботника по благоустройству и наведению санитарного порядка посажено более 50 тысяч деревьев, около 60 тысяч кустарников, засеяно около 250 тысяч квадратных метров газонов, собрано и вывезено свыше 200 тысяч кубометров мусора. В двухмесячнике приняли участие 760 тысяч кубанцев.

- Как обстоит дело с такой острой для Кубани проблемой, как бытовые отходы?

— Мы сейчас находимся на своеобразном перепутье — меняется законодательство, появляются региональные операторы — они должны взять на себя функцию сбора, утилизации и переработки мусора на тех или иных территориях, которых у нас насчитывается в крае одиннадцать. Пока эта работа в начальной стадии.

Монеты России. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Здесь две основные проблемы: с одной стороны, государство не определило четкие, понятные и, главное, реализуемые правила игры — как добиться того, чтобы полигонов было меньше, чтобы они были компактными, и действительно занимались не складированием этого мусора, а его переработкой и минимизацией воздействия на природу. Вторая проблема — экологическое правосознание населения: мы до сих пор воспринимаем любую территорию вне нашего дома как место, где мы можем спокойно оставлять мусор.

- Вы входите в рабочую группу по решению земельных проблем фермеров Кубани. На одном из последних заседаний, посвященных этой теме, глава Кубани сообщил, что около 80% проблем, с которыми обратились аграрии к рабочей группе, уже решены. Что предпринимают власти, чтобы решить оставшиеся проблемы?

— Ряд проблем, которые накапливались десятилетиями, невозможно решить за какой-то ограниченный период. Они обусловлены особенностями законодательства. В 90-е годы предоставление участков фермерам не было достаточно регламентировано. Кроме того, отсутствовала кадастровая служба, действующая сейчас, которая фиксирует границы земельных участков. Не было требования по обязательному конкурсному предоставлению земельных участков и, кроме того, сами фермерские организации на протяжении всего жизненного цикла — с 90-х годов, постоянно претерпевали превращения в другие организационно-правовые формы.

Уборка зерновых. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Горовых
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На каком-то этапе это не бралось во внимание, фермеры не считали, что это может отразиться в дальнейшем на их возможности получить землю или продлить свои земельно-правовые отношения. Но ввиду изменений земельного законодательства, которые вступили в силу с 1 марта 2015 года, многие крестьянско-фермерские хозяйства попали в такую ситуацию, которая не позволяет им претендовать на тот земельный участок, который до этого обрабатывался ими на протяжении 20 лет.

Мы проводим встречи со многими крестьянско-фермерскими хозяйствами, и в каждом конкретном случае ищем вариант как разрешить эту проблематику. Пока еще в полном объеме эта работа не завершена, но она будет продолжаться.

- Какие выходы из сложившейся ситуации существуют?

— По ряду крестьянско-фермерских хозяйств нам удалось найти выход из положения, в частности, активно используется 621 статья Гражданского кодекса — это та норма, которая позволяет считать, что договор продлен на неопределенный срок, если ни одна из сторон этих правоотношений не заявила об их прекращении. Если одна сторона — фермер — продолжает использовать участок, вносить арендную плату, а вторая сторона в лице государственных, муниципальных органов продолжает эту арендную плату принимать и не претендует на возврат этого земельного участка. Но, к сожалению, это тоже не панацея на сегодняшний день.

Уборка пшеницы на полях АО Агрокомплекс в Краснодарском крае
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Когда вносились изменения в законодательство, появился принцип конкурсного получения ресурсов. Тем самым, законодатель пытается дать возможность получить земли тем, кто при первоначальном распределении благ, например, в 90-е годы не мог принять в них участие. Естественно, здесь мы видим столкновение интересов тех, кто на протяжении десятков лет использовал эти земельные участки, а ресурс этот ограниченный, и тех, кто претендует на их использование.

Конечно, нельзя умолчать и о проблеме взаимоотношений между крупными агрохолдингами и мелкими крестьянскими хозяйствами. Видимо, здесь законодателю нужно четко определиться с тем, что есть некий земельный фонд, который используется только фермерами, как один из вариантов, и есть тот земельный фонд, который используется на рынке. Какие-то первые движения в этом смысле уже сделаны.

Уборка картофеля. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Работа комплексная, работа тяжелая. Вы видите, что она вызывает большую дискуссию среди людей. Стараемся решать вопросы в интересах крестьянско-фермерских хозяйств, если это позволяет действующее законодательство. Отсюда большое количество обращений в судебные инстанции за защитой. Отсюда, может быть, и недовольство теми решениями, которые выносятся в судебных инстанциях. Но, как правило, все это обусловлено требованиями сегодняшнего законодательства.

- Планирует ли регион выступить в этой связи со своими законодательными инициативами?

— Регион уже неоднократно с этими законодательными инициативами выступал и продолжает свою линию вести. Но на сегодняшний день любая законодательная инициатива — это всегда некий компромисс, баланс интересов.

Уборка пшеницы в Краснодарском крае. Июль 2017
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Конечно же, мы продолжим эту работу, в том числе, с участием нашего депутатского корпуса в Госдуме, того блока, который представляет Краснодарский край.

Мы планируем предпринять меры по внесению в федеральное законодательство изменений, позволяющих нашему региону самостоятельно определять случаи и условия предоставления земельных участков фермерам без торгов.

Еще одним "барьером" к получению земельного участка для осуществления сельскохозяйственной деятельности из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, являются установленные законом запреты на вовлечение земель в оборот в связи с запланированным на таких землях размещением объектов федерального, регионального или местного значения: автодорог, линий электропередач, объектов трубопроводного транспорта. Такое планирование "замораживает" земельные участки на неопределенное количество лет до начала строительства объекта. На практике это приводит к тому, что на обращение крестьянского хозяйства о предоставлении конкретного земельного участка, даже посредством продажи права на заключение договора его аренды, органы власти, имея информацию о планируемом размещении объектов федерального, регионального или местного значения, вынуждены отказать.

Выращивание огурцов в тепличном комплексе. Архивное фото
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Власти региона направили в адрес Госдумы инициативу о пересмотре норм действующего законодательства и возможности вовлечения в гражданский и, соответственно, сельскохозяйственный оборот таких земельных участков на период до начала строительства. У нас есть информация, что эти предложения поддержаны министерством сельского хозяйства РФ. Это дает основания полагать, что в ближайшем будущем соответствующий закон будет принят.

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