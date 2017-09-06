Егор Борисов: спасательные работы на руднике "Мир" вели грамотно

Глава республики Саха (Якутия) Егор Борисов в интервью РИА новости на полях ВЭФ рассказал подробности о трагедии на руднике "Мир" алмазодобывающей компании "Алроса", о работе спасателей, которые искали шахтеров, и о поддержке IT-проектов в регионе.

- Вчера вы подписали ряд соглашений на ВЭФ, в том числе с другими регионами Дальневосточного федерального округа (ДФО). Расскажите о них.

— Мы подписали соглашения с Амурской областью, с Приморьем и Еврейской автономной областью. Мы всегда обращаем внимание на связи между субъектами РФ, так как у нас очень много общего. Вопросы, которые мы между собой решаем, — подготовка кадров, обмен опытом, оказание услуг — все они должны согласовываться. Это многое дает нам, горизонтальные связи всегда нужны. Не только с Федерацией, но и с другим субъектами нужно подписывать (соглашения — ред.), поэтому на форуме мы очень серьезно поговорили.

Также подписано соглашение с Агентством стратегических инициатив (АСИ). Агентство очень хорошо относится к Якутии, изучает наш опыт, в частности, в сфере поддержки малого бизнеса, подготовки кадров. Мы в этом плане многое делаем, но наш опыт не изучался, не распространялся. АСИ предложило заключить соглашение в рамках онлайн-площадки "Магазин верных решений", где Агентство изучает хорошие практики и распространяют их по другим субъектам. Или мы у них запрашиваем такой опыт.

Мы также подпишем соглашение с Роснефтью. Кроме тех обязательств, которые уже есть в рамках общих соглашений, компания взяла на себя обязательства построить до 2020 года очень хороший детский образовательный центр для Малой Академии наук в Якутске. Суммы инвестиций большие.

- Какова ситуация с проектом строительства моста через Лену в Якутии?

— Это проект существует давно: в 2013 году правительством РФ было принято решение о строительстве моста в форме концессионного соглашения. Работа ведется. Рассматриваются различные варианты, идет поиск инвесторов, в том числе интерес проявили инвесторы из КНР и Японии.

Сейчас мы находимся на стадии разработки концессионного соглашения, разработки механизмов, подходов к этой задаче. Будем продвигаться, потому что нам необходимо реализовать проект логистического центра вокруг Якутска. Там концентрируются федеральные дороги, три дороги соединяются. Это наши транспортные артерии, которые станут логистических центром. Они подходят к разным берегам. Там международный аэропорт, порт, но они разъединены. Есть место, которое объединяет их.

- Планирует ли правительство Якутии помогать с получением кредитов компаниям-резидентам создаваемого IT-парка в Якутии? Ранее они жаловались, что под интеллектуальную собственность банки деньги не дают.

- Эта проблема для всей страны. У нас до конца не создан механизм реализации проектов, связанных с использованием интеллектуальных возможностей. Мы в свое время создали свой венчурный фонд, чтобы поддержать такие проекты. Сегодня это направление в Якутии серьезно развивается, и мы хотим решить этот вопрос двумя путями. Первый — создать для них материальную базу и IT-парк. Это будет решать сама республика в течение 2017-2018 годов. Принципиальные решения приняты, осталось только реализовать их. Второй момент — компаниям не хватает оборотных средств. Наши ребята пытаются выходить на мировой рынок с игровыми программами и производством анимационных фильмов. У них неплохие шансы, поэтому их надо поддержать. Сейчас мы специально создаем фонд поддержки местного производства, и мы их через этот фонд поддерживать.

- В каком статусе находится сделка по продаже Якутией 10% акций компании "Алроса-Нюрба"?

— В свое время мы получили обращение компании "Алроса" о концентрации алмазных активов. В целом это предложение республика поддерживает, 10% в управлении компании никакого влияния не имеют, поэтому мы решение приняли — приватизировать и продать эту долю "Алросе". Решение будет реализовано до конца года.

- Куда пойдут средства от продажи акций?

— Мы сегодня должны решить несколько важных социальных задач. Прежде всего, мы хотели часть денег направить на продолжение программы переселения из аварийного жилья. У нас в этом году федеральная программа завершается. Новая будет только в 2019 году, а 2018 год остается открытым, поэтому часть денег направляем на эти цели. Ну, и другие социально-значимые проекты будут поддержаны из этих средств.

- В какие сроки, по вашей оценке, будет восстановлена работа рудника "Мир", где произошла трагедия?

- Надо определиться с заключением. Работают комиссия, Следственный комитет. Мы хотим, чтобы в будущем были приняты правильные решения, и это заключение должно быть абсолютно объективным. Это относится прежде всего к проекту, который был реализован в свое время, к качеству исполнения работ и к вопросу эксплуатации шахты. Все это в совокупности будут исследовать, а для этого требуется время. Не месяц, не два, а больше. Что делать в будущем — здесь руководство компании занимается. Речь идет о многовариантном подходе решения вопроса. Но это будет зависеть от результатов исследования. Поэтому предполагают, что не год и не два потребуется, чтобы запустить все производство заново.

- Как обстоит дело с выплатой компенсаций семьям погибших и пострадавшим шахтерам на руднике "Мир"?

— Речь идет о том, что мы оказываем поддержку из различных источников. Во-первых, тем, кто пострадал, и тем, кто потерял своих под землей, — а это восемь человек. Из восьми человек четверо приехали на подрядную работу из Белгородской области. Поддержку оказывает Белгородская область, те организации, в которых они работали, страховые компании.

Что касается нашей республики — это поддержка от "Алросы", страховые выплаты, районная администрация окажет помощь, республика тоже дает поддержку. Выплаты уже начались.

- Как вы оцениваете работу МЧС с родственниками шахтеров, погибших на руднике "Мир"? Ранее они жаловались на недостаточное информирование о ходе поисков.

- Я с первых часов присутствовал на руднике. Там под землей одновременно оказалось 150 человек, электричество отключилось. В этом случае можно было паниковать, растеряться, но руководство компании, технические службы работали абсолютно правильно, в том числе и спасатели. Они грамотно действовали, восстановили электричество, успели вывести 142 человека. Это была рутинная, сложная, но при этом очень оперативная работа. Потом одного человека на следующий день нашли. Восемь человек остались в разных местах. Если вести речь о действиях команд, которые работали, я считаю — и такие выводы делали на заседании ЧС с главой МЧС — они были очень грамотными и своевременным. Наш мирнинский отряд работал тоже очень настойчиво, очень внимательно. Потом прибыл вместе с министром МЧС дополнительный отряд с водолазами, и они сходу подключилось к работе. Сначала думали, что просто вода, а когда начали глубже идти, увидели, что это был гидравлический удар, все было искорежено. Работа по поиску осложнилась.

Информацией спасатели владели полностью. Они каждый день информировали семьи пострадавших о том, что происходило и что делалось. Но люди задавали разные вопросы, предполагали, "сколько прошли", "мало прошли". И желаемого ответа не получали, потому что хотели слышать одно, а по факту произошло другое — там произошла трагедия.

Люди сами просили ограничить распространение лишней информации в WhatsApp, потому что со стороны им писали, что где-то стучали. Те, кто непосредственно участвовал в операции, старались оставаться более взвешенными.

- Планируется ли как-то менять законодательство после трагедии на руднике или усиливать контроль на подобных объектах?

— Этот случай еще раз подтверждает, что каждый на своем рабочем месте должен быть более ответственным, начиная от руководителя, инженеров, рабочих, всех. Это не обычное производство, процесс происходит под землей, нужно быть осторожным, потому что мы имеем дело с природой. Природные явления никаким законом не отрегулируешь, надо следить, контролировать, принимать меры, если есть необходимость.

- А она есть?

— Да, сегодня мы принимаем усиленные меры по наведению порядка: идут проверки на других предприятиях, в других подразделениях "Алросы". Это горький урок, нам необходимо изучить причины происходящего, чтобы потом не ошибиться.

- Может, стоит закрыть шахты и подобные опасные подземные объекты?

— По-простому, по-крестьянски, можно так сказать: давайте все закроем и будем наверху жить. Но надо уголь добывать, золото, алмазы… Люди это понимают, опасное производство всегда присутствовало, и надо быть более острожным и придерживаться требований обеспечения безопасности.

- Повлияет ли на объемы продажи алмазов ситуация на "Мире"?

— В объеме производства получим снижение, но на продажу алмазов это влиять не будет. Если в этом году по объемам продаж изменений не будет, то затраты получатся. Тогда налог на прибыль снизится. И на следующий год будет делаться все возможное, чтобы нарастить объемы подразделений "Алросы", чтобы наверстать потери. Такие меры предпринимает сама компания.

Нам необходимо думать о людях, которые остались не у дел из-за закрытия рудника, поэтому сегодня, считаю, очень правильно и своевременно объявило руководство компании, что все люди, которые осталось без работы, будут трудоустроены и с этой точки зрения защищены.