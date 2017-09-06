Антонио Фаллико: разворот на Восток – это не геополитический жест России

Дальний Восток интересен не только азиатскому, но и европейскому бизнесу, считает председатель совета директоров банка "Интеза", глава фонда "Познаем Евразию" Антонио Фаллико. В интервью РИА Новости в преддверии Восточного экономического форума он рассказал о проектах банка в регионе, интересе иностранных инвесторов к российским активам, ситуации в банковском секторе и работе банка в сфере энергетики.

— Мы с вами беседуем в преддверии Восточного экономического форума. С чем вы едете на остров Русский? Планируете ли обсуждать какие-то конкретные проекты с партнерами? Из каких стран, в каких сферах? Можно ли ожидать от "Интеза" заключение соглашений на ВЭФ?

— Я еду, чтобы послушать выступления участников форума, обменяться мнениями, расширить контакты. У банка есть филиал на Дальнем Востоке, регион нам интересен. Кроме того, я выступлю на сессии, на которую вынесены перспективы блокчейна, новых систем платежей и смежные острые и очень актуальные для всего банковского сообщества темы.

— Рассматриваете ли проекты на Дальнем Востоке? Какие из них выглядят наиболее перспективно? Кого из иностранных или российских партнеров планируете привлечь к софинансированию?

— Основной наш проект на Дальнем Востоке, если можно так сказать, — это постоянное, стабильное и успешное присутствие банка в регионе на протяжении вот уже практически двадцати лет, вне зависимости от колебаний экономической ситуации в России и в мире.

У Дальнего Востока множество точек роста в различных отраслях, таких как транспорт, энергетика, торговля, строительство и прочие.

Особое внимание планируем уделить компаниям, занимающимся добычей и переработкой морских биологических ресурсов. Дальний Восток обеспечивает производство 60% всей рыбной продукции России. Он снабжает ею практически все регионы России. В этой отрасли заняты около 100 тысяч человек. Для эффективности, своевременного обновления судов рыболовного флота, предприятия нуждаются в долгосрочном, планомерном финансировании, надежном финансовом партнере. У нас есть возможности обеспечить им бесперебойное развитие.

— Ряд российских компаний после введения ограничений на финансовые заимствования на западных рынках заявили об интересе к привлечению средств в Азии. Как вы оцениваете их перспективы, смогут ли они заместить эти займы в Азии или в России?

— События 2016-2017 годов показали, что несмотря на ограничения, интерес иностранных инвесторов к российским активам и долговым обязательствам находится на высоком уровне. Был успешно закрыт ряд сделок, включая сделку по приватизации Роснефти, которая стала крупнейшей.

Среди азиатских инвесторов сложнее размещать долговые обязательства и облигации. Но они более охотно инвестируют в конкретные проекты и участвуют в капитале компаний. Российский внутренний рынок также развивается достаточно активно. Многие российские компании привлекают средства на внутреннем рынке и погашают внешние обязательства. За три санкционных года российские компании погасили более 200 миллиардов долларов внешних долгов. Это значит, что для российских компаний задача состоит не в том, чтобы создать в Азии новый Лондон или Франкфурт с привычным набором финансовых инструментов, а в том, чтобы предложить азиатским инвесторам привлекательные инвестиционные проекты.

— Несколько лет назад, после введения санкций Запада, Россия заявила о развороте на Восток. На ваш взгляд, можно ли сегодня сказать, что такой разворот состоялся или Европа по-прежнему остается важным партнером для России? © РИА Новости / Алексей Дружинин Перейти в фотобанк Кирилл Дмитриев: мы уже инвестировали в Дальний Восток более 95 млрд рублей

— В силу географических, исторических, культурных факторов Европа всегда будет важным партнером для России. Разрывать многолетние экономические связи в угоду текущей геополитической повестке дня не очень дальновидно. Разворот на Восток — это не геополитический жест России, а объективный процесс интеграции на евразийском пространстве. Посмотрите на ЕАЭС или китайский проект "Один пояс — один путь". Ресурсные богатства России, выгодное транзитное положение и огромный индустриальный потенциал Азии создают устойчивую базу для сотрудничества и продвижения товаров на новые рынки. В этом залог экономического роста на многие годы. Европе нельзя оставаться в стороне от объективных экономических процессов.

— Этим летом на российском банковском рынке произошло несколько резонансных событий: отзыв лицензии у банка "Югра", рассылка аналитика "Альфа-Капитал" о якобы имеющихся проблемах в четырех крупных банках. Один банк из списка перешел под управление Банка России. Тем не менее, эти события не добавляют спокойствия как участникам рынка, так и частным вкладчикам, и бизнесу, который опасается роста ставок по кредитам на фоне неопределенности. Как вы оцениваете текущую ситуацию в банковском секторе России? Не планируете ли менять ставки по кредитам? Не откладываете ли решения по проектам, в том числе в ТЭК?

— Положение в банковском секторе деликатное довольно давно. И это происходит не в первый раз. Но у нас, как в России, так и на уровне группы Intesa Sanpaolo, есть большой опыт прохождения сложных моментов. Дорогу осилит идущий. Надо спокойно продолжать работу. Но при этом следует очень профессионально и качественно оценивать риски, быть prudent (осмотрительными — ред.), как говорят англичане.

— В феврале вы заявляли, что Intesa Sanpaolo заинтересована в покупке крупного банка в России, актуален ли этот вопрос до сих пор?

— С тех пор многое изменилось, в том числе на российском банковском рынке. Желание — это одно, конкретные шаги в этом направлении — совсем другое. За последние месяцы в России многие банки ушли или закрылись, потеряли лицензии. Это открывает перед нами возможности роста за счет внутренних ресурсов, без приобретения других банков.

— Планирует ли Intesa Sanpaolo новые проекты с вашим партнером НК "Роснефть", в том числе на восточном направлении?

— Я предпочитаю говорить о проектах, когда они приобретают конкретные очертания. Поэтому — всему свое время.

© AP Photo / Luca Bruno Офис банка Intesa Sanpaolo в Милане © AP Photo / Luca Bruno Офис банка Intesa Sanpaolo в Милане

— Интересно ли банку участвовать в финансировании проекта "Арктик СПГ-2" компании "Новатэк"? Обсуждали ли это с "Новатэком"?

— "Новатэк" для нас является одним из ключевых, стратегических клиентов. Поэтому мы находимся в постоянном, тесном контакте и используем различные возможности для укрепления наших связей в интересах всех сторон.

— Подконтрольная итальянской Enel компания "Энел Россия" выиграла конкурсы на строительство ветроэлектростанций в России. Вам интересно было бы участвовать в финансировании проекта? Компания обращалась к банку? © РИА Новости / Максим Блинов Перейти в фотобанк "Роснано" отметила высокий спрос банков на финансирование ветропарков

— Enel также относится к числу стратегических клиентов. Мы действительно обсуждаем с этой компанией целый ряд тем, чтобы понять, какую важную роль наш банк мог бы сыграть в ее проектах.

— Какие проекты в российской энергетике, в том числе в электроэнергетике, потенциально могут быть интересны банку? Какие прорабатываете?

— Электроэнергетика — важная системообразующая отрасль экономики России. Банку, по сути, интересны любые проекты в электроэнергетике, которые отвечают критериям возвратности и платности предоставляемых кредитных ресурсов, а также некоторым другим очевидным критериям — законодательству, нормам регулирования и собственной политике. Мы готовы рассматривать проекты такого рода в различных регионах России.

— Ранее вы говорили, что Intesa Sanpaolo заинтересован в организации и финансировании приватизации "Совкомфлота" и НМТП. Находитесь ли вы сейчас в контакте с российским правительством по этому вопросу?

— В области приватизации темп диктует правительство. Мяч на его стороне.

— В июне вы анонсировали интерес банка к финансированию высокотехнологичных проектов в России, сохраняете ли этот интерес?

— Финансирование высокотехнологичных проектов в России — важный фактор развития евразийского диалога. Италия обладает большим опытом и знаниями в сфере высоких технологий. Мы будем и далее способствовать развитию связей между странами в этой сфере, особенно с учетом того, что в России такие проекты есть.