Виктор Евтухов: продукция ЛПК из России может претендовать на рынок АТР

На Дальнем Востоке сосредоточено 43% земель лесного фонда России и 25% запасов древесины. При этом доля лесного комплекса в экономике региона составляет всего 1,5% и не изменяется на протяжении ряда лет. О том, какие меры могут повысить эффективность лесопромышленного комплекса в регионе, какую долю сможет занять отечественная продукция на мировом рынке, сколько ЦБК будет создано в стране и какова судьба деревянного домостроения рассказал в интервью РИА Новости в рамках ВЭФ замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов. Беседовала Дарья Станиславец.

© РИА Новости / Виталий Аньков Минприроды покажет на ВЭФе интерактивный Музей природы Дальнего Востока — Какие предложения есть у Минпромторга по повышению эффективности леспопромышленного комплекса Дальнего Востока?

— Благодаря совокупности многих факторов этот регион имеет большие перспективы в сфере глубокой переработки древесины, чем и привлекает внимание потенциальных инвесторов. В конце июля этого года по инициативе Минпромторга России была продлена программа субсидирования лесоперерабатывающих предприятий Дальнего Востока на 2017-2018 годы. Правительство России утвердило выделение двух миллиардов рублей на приоритетные инвестиционные проекты в сфере деревообработки в этом регионе. Лесоперерабатывающие предприятия ДФО получат в качестве дополнительных субсидий из федерального бюджета в 2017 году 1,3 миллиарда рублей, в 2018 году — 700 миллионов рублей. Планируется, что эти средства пойдут на приобретение топлива, оборудования и транспортных средств по программам лизинга.

Также мы намереваемся ввести квотирование на экспорт необработанной древесины с Дальнего Востока, чтобы возможность вывозить необработанную древесину была у тех компаний, которые параллельно развивают мощности по ее глубокой переработке.

— Почему необходима данная мера?

— Одна из проблем лесного комплекса Дальнего Востока — высокая фрагментация экспортеров круглого леса, их более ста, большинство из которых являются торговыми компаниями. Это приводит к ситуации, когда регион является основным поставщиком кругляка для глобальных конкурентов — Китая, Японии.

Мы, понимая важность и необходимость консолидации рынка Дальнего Востока и в целях обеспечения сырьевой безопасности лесопереработчиков региона, подготовили и внесли в правительство проекты постановлений об установлении тарифных квот на экспорт необработанной древесины дальневосточных пород и снижении в рамках квот ставок вывозных таможенных пошлин (с 25% до 6,5%), и о дальнейшем поэтапном повышении ставок пошлин вне квот (40% в 2019 году, 60% в 2020 году, 80% в 2021 году).

При этом квота будет распределяться только между теми предприятиями, которые создали перерабатывающие мощности, а также осуществляли экспорт продукции лесопереработки.

Мы рассчитываем, что данный механизм позволит увеличить степень переработки древесины и снизить экспорт необработанной древесины. Думаем, что уже с декабря этого года данный механизм заработает.

— Минпромторг хотел ужесточить требования к приоритетным инвестиционным проектам по лесопереработке, разрешив компаниям заготавливать лес лишь после ввода в строй перерабатывающих мощностей. Нашло ли это предложение поддержку?

— Во время реализации инвестпроектов нам пришлось активно бороться с недобросовестными инвесторами. Поэтому мы внесли в правительство проект постановления, направленный на усиление мер реализации приоритетных инвестиционных проектов. В том числе мы подготовили изменения в механизм отбора инвестпроектов таким образом, чтобы сместить акценты в пользу наиболее важных, предусматривающих комплексное использование сырья проектов.

Для этого нами предложено повысить планку минимальных инвестиций с 300 миллионов рублей до 500 миллионов рублей по проектам, предполагающим модернизацию мощностей, и до 750 миллионов рублей по проектам создания новых производств.

Для снижения рисков невыполнения принятых инвестором обязательств изменяется схема предоставления льгот по аренде лесных участков. Во-первых, они будут предоставляться только после ввода лесоперерабатывающих мощностей в эксплуатацию. Во-вторых, действие льготы предложено ограничить сроком от трех до десяти лет в зависимости от объема инвестиций.

— Насколько эффективен механизм СПИК в отношении лесоперерабатывающей отрасли? Нужны ли иные меры поддержки? Какие СПИК планируется заключить в ближайшее время?

— В последние годы основной приток инвестиций в лесопромышленную отрасль мы получали с помощью Daria Stanislavets — механизма приоритетных инвестиционных проектов. За последние десять лет удалось привлечь около 450 миллиардов рублей вложений от инвесторов на реализацию 140 приоритетных инвестиционных проектов. Это позволило увеличить объемы производства, но, к сожалению, он мало эффективен при реализации более капиталоемких проектов, таких как создание новых ЦБК.

В данной ситуации преимущество имеет механизм специнвестконтрактов. В лесоперерабатывающей отрасли он может позволить реализовывать масштабные и капиталоемкие проекты по строительству новых производств на базе инвестиционно-технологических партнерств.

В число предварительно отобранных проектов технологических партнерств включен проект строительства РФП Групп совместно с "Внешэкономбанком" и китайской компанией China Chentong Holdings Group целлюлозного комбината в Хабаровском крае. Объем инвестиций в проект может составить до 1,5 миллиардов долларов. Его реализация позволит производить в год порядка 500 тысяч тонн беленой хвойной крафт-целлюлозы и растворимой целлюлозы.

— Денис Мантуров ранее заявлял, что новые целлюлозно-бумажные комбинаты могут появиться в Красноярском и Хабаровском краях, Вологодской и Иркутской областях. В какой стадии сейчас эти проекты? Найдены ли инвесторы?

— Такие проекты требуют больших вложений, именно поэтому для их реализации привлекаются инвесторы, в том числе из Китая, поскольку там есть большая заинтересованность в российской целлюлозе.

В долгосрочной перспективе мы рассматриваем потенциальную возможность реализации восьми проектов производства целлюлозы с объемом инвестиций около 10,5 миллиардов долларов. Проведенный анализ показал, что уже сейчас в ряде регионов у нас есть все возможности, чтобы реализовать строительство как минимум четырех целлюлозных комбинатов. Ведутся активные переговоры.

Это и упомянутый выше проект строительства целлюлозного завода в городе Амурск Хабаровского края. "Сегежа групп" сотрудничает с китайской компанией CAMC Engineering по вопросу модернизации существующих и строительству новых целлюлозно-бумажных мощностей в Красноярском крае. В Вологодской области рассматривается проект компании "Свеза".

— Какие позиции рассчитывает занять Россия в мире по продукции ЛПК? Планируется ли выход на новые рынки?

— К 2030 году мы планируем увеличить объем экспорта продукции лесного комплекса в 3,3 раза. По экспертным оценкам, в ближайшее десятилетие рост спроса на продукцию лесопромышленного комплекса будет происходить преимущественно в странах Азиатско-Тихоокеанского региона. Поэтому в части реализации экспортного потенциала ключевым для нас является рынок Китая, а также Индии, Японии и Южной Кореи. Россия в виду территориальной близости может претендовать на эти рынки.

С одной стороны, мы планируем сохранить поставки таких традиционных видов продукции лесоперерабатывающей отрасли как целлюлоза, пиломатериалы, фанера, упаковочная бумага и картон. С другой стороны, будем расширять поставки продукции глубокой переработки древесины, в том числе мебели.

Российская древесина используется в самых разных уголках планеты, на многих континентах, в различных климатических условиях. Нам приятно получать положительные отзывы.

В продвижении хвойных пород особый акцент мы делаем на лиственницу. Например, сибирская лиственница обладает уникальными природными свойствами. Это позволяет ей успешно конкурировать на мировом рынке с другими хвойными породами. Эта древесина характеризуется высоким уровнем прочности, по показателям твердости она уступает только дубу. Смола дерева имеет бактерицидные свойства, предотвращающие образование плесени. Этот материал часто используют для строительства домов и отделки внутренних помещений. Построенный из нее дом не усаживается и не деформируется.

— Как именно, с помощью каких механизмов министерство планирует продвигать продукцию ЛПК?

— Одним из драйверов роста очевидно является деревянное домостроение. Для роста продаж деревянных домов Минпромторг запланировал на 2018 год поддержку в виде субсидирования процентных ставок по кредитам. Субсидия будет предоставляться ежемесячно. По оценке экспертов, необходимый объем субсидирования по данной программе составляет порядка 500 миллионов рублей. При этом мы понимаем, что так как субсидия новая и необходимо будет отработать механизм ее предоставления, мы на начальном этапе намерены предусмотреть объем субсидий около 200 миллионов рублей.

Мы рассчитываем, что данная программа будет реализовываться как минимум в течение трех лет. Прежде всего мы должны будем внимательно отслеживать экономическую эффективность этого механизма и его влияние на рынок деревянного домостроения.

Также предполагается введение квоты для строительства социальных объектов из деревянных конструкций. Размер квоты мы будем определять дополнительно, так как финансирование строительства социальных объектов осуществляется совместно — как из регионального бюджета, так и из федерального.

Уже сегодня в ряде регионов с применением конструкционных материалов из дерева строятся детские сады, спортивные сооружения, расселяется ветхое и аварийное жилье. Можно привести множество примеров, в том числе Дворец водных видов спорта в Казани, центр теннисного спорта в Новокузнецке, но этого явно недостаточно.

Кроме деревянного домостроения имеется большой потенциал и в сегменте санитарно-гигиенических изделий (СГИ). На настоящее время мы полностью локализовали производство данной продукции иностранными компаниями в Российской Федерации. Кроме отдельной японской и южнокорейской продукции все СГИ производятся на территории России. Бумажные полотенца, салфетки, туалетная бумага и прочие подобные товары имеют огромный спрос и в розницу, и оптом, который в ближайшие годы будет расти, по прогнозам экспертов, на 5-6% в год.

Если говорить подробнее о целлюлозной промышленности, то здесь мы ведем работу в двух направлениях: удовлетворение внутреннего спроса, и определение новых экспортных рынков сбыта.

— Каков ежегодный объем строительства деревянных домов в России? Каков потенциал роста этого рынка? Почему, несмотря на запасы леса в нашей стране, доля использования в России продукции деревянного домостроения отстает от показателей США, Японии, Канады, европейских стран?

— Доля использования в России продукции деревянного домостроения отстает от показателей других стран, в том числе и потому, что в нашей стране традиционно развито малоэтажное индивидуальное жилищное строительство, в то время как в мире наряду с малоэтажным активно развивается и многоэтажное деревянное домостроение.

Поэтому Минпромторг России ставит цель расширить использование древесины в строительстве. Для этого мы планируем решить ряд ключевых проблем, которые тормозят более широкое применение продукции деревянного домостроения. Среди них — устаревшие нормативы на деревянные конструкции, отсутствие строительных нормативов для многоэтажных зданий (свыше 3-х этажей), а также несовершенство нормативной базы в части пожарной безопасности и наличие так называемого серого рынка.

Минпромторг России предлагает реализовать в стране приоритетный проект, соответствующее предложение уже внесено в Федеральный проектный офис правительства России. Планируется увеличить долю применения продукции деревянного домостроения в общем объеме строительства на территории Российской Федерации до 20% к концу 2025 года.