Роман Копин: Чукотка дошла до возобновляемых источников энергии

Чукотка в этом году впервые принимает участие в площадке Восточного экономического форума по презентации инвестиционных проектов регионов Дальнего Востока, представляя здесь проекты по добыче газа, олова и нефти. Глава региона Роман Копин в интервью РИА Новости в рамках ВЭФ рассказал о планах восстанавливать снижающуюся добычу золота, о планируемых на форуме соглашениях в области ветроэнергетики и о потенциале добычи угля.

— Чукотка подписала сегодня на ВЭФ соглашение с Агентством по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и Дальневосточным федеральным университетом о совместном образовательном проекте, что он даст региону?

— Мы подписали соглашение о реализации совместного проекта с АРЧК и ДВФУ. Для нас это означает специальную магистерскую программу по подготовке специалистов на Чукотке и для Чукотки, которые будут работать в сфере демографии.

— На прошлом ВЭФ Чукотка заключила соглашения на сумму инвестиций свыше 40 миллиардов рублей. Какую цифру ждете в этом году?

— Мы за цифрами не гонимся, смотрим за смысловым содержанием. Соглашение, которое подписали, его трудно измерить (в сумме — ред.), но тоже будет экономический эффект. Соглашений в этом году будет несколько больше, но самое главное, чтобы они двигались и пополнялись делами и инвестициями.

— Соглашений будет больше по количеству или по сумме инвестиций?

— И так, и так. По крайней мере, мы над этим работаем.

— Сообщалось, что на этом ВЭФ будут подписаны соглашения о развитии проектов в области энергетики. Расскажите подробнее о них. Каковы суммы планируемых инвестиций и кто участники этих проектов?

— Для нас энергетика — один из вопросов, на который мы тратим больше всего энергии. Хорошо, что мы дошли до возобновляемых источников энергии.

Мы действительно подготовили соглашение с участием Русгидро и японской компании, которая наработала большой опыт в этой сфере. Мы готовы развивать это сотрудничество и запускать пилотный проект в следующем году. Хотим посмотреть на всю Чукотку, что можно сделать с возобновляемой энергией в изолированных узлах. С большой энергетикой мы понимаем, что можно сделать — у нас есть хороший проект с Росатомом и появится новая плавучая станция в Певеке. Мы знаем, как обеспечивать крупных промышленных потребителей — нашу Баимскую рудную зону. Мы проектируем и планируем строить энергомосты и ЛЭП. А изолированные маленькие системы решения пока не имеют. Думаю, что здесь мы сможем их найти.

Этот пилотный проект Русгидро и японской компании мы оцениваем в диапазоне 500 миллионов рублей, потом будем растить его. Смотрим ветро- и комбинированные ветро-дизельные системы. Есть проекты по солнечной генерации, но мы до конца не понимаем, как они будут работать. Наши партнеры еще смотрят, может, что-то найдем. Задача не заместить полностью электроэнергию, а, скорее, дополнить. Потому что завоз в маленьких энергосистемах очень дорогой, сложный по всем параметрам. Поэтому чем меньше мы завозим туда угля, дизеля, органики, тем проект будет для нас эффективнее.

— В последний год в регионе идет тенденция к снижению объемов добываемого золота, которая связана с истощением запасов драгметалла. Как планируется решать эту проблему? © Fotolia / saidin jusoh Правительство изменило схему территориального планирования в энергетике

— Она решается подготовкой и запуском новых проектов. Есть два решения: искать новые проекты и запускать новые месторождения. Они есть. Мы строим ЛЭП, чтобы подключить Кикуру и Баимскую рудную зону. Это довольно консервативная отрасль, и там каждые два-три месяца это делать нельзя. Есть цикл, подготовка. Но могу сказать, что мы на месторождении Купол, на месторождении Морошка, которое недавно запустили, готовы работать. И будет следующее месторождение Сентябрьское. Это тоже компенсирует. Мы не можем держать постоянную планку, у нас она была высока — 30 тонн. Среднегодовую добычу обеспечим в диапазоне 27 тонн. Наша задача быть в диапазоне 25-30 тонн золота, и это будет для Чукотки неплохой результат.

Но только в золоте находиться сложно, поэтому мы развиваем уголь. Это наш ТОР "Беринговский", первые поставки угля в этом году пошли в Азию, и мы ускоренным темпами Баимку стараемся двигать. Это позволит говорить, что регион полиметаллический и более менее сбалансирован по развитию. Но компетенция — золотая. Она просто самая быстрая, будем ее поддерживать и развивать.