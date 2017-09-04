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Интервью

Владимир Миклушевский: Владивосток стал местом, куда стремятся

Сюжет:
Восточный экономический форум-2017 (74)
15:0004.09.2017
(обновлено: 15:10 04.09.2017)
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© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкГубернатор Приморского края Владимир МиклушевскийГубернатор Приморского края Владимир Миклушевский
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Приморье в третий раз проводит Восточный экономический форум, на который соберутся крупнейшие инвесторы стран АТР, эксперты и представители власти. В интервью РИА Новости губернатор края Владимир Миклушевский рассказал о том, как регион готовился к форуму на фоне мощного паводка, о новых форматах на ВЭФ-2017, имидже Владивостока как делового и культурного центра, а также о развитии туризма и внутрикраевой авиации. Беседовала Светлана Задера.

—  Владимир Владимирович, какова обстановка в подтопленных районах Приморского края, пострадавших после мощных ливней в начале августа?

— В крае работает большая группировка спасателей: региональные спасатели, все администрации пострадавших районов. У нас семь пострадавших районов, но работы ведутся в шести, так как в Ханкайском были только переливы через трассу, пострадавших домов не было.

Мужчина на лодке во время наводнения в Уссурийске. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МЧС: пострадавшую инфраструктуру Приморья восстановят до начала холодов
Всего пострадало 2,5 тысячи домов. В зону ЧС попало 17 тысяч жителей. Существенно пострадали люди, дома, участки, у многих затопило огороды и люди остались без урожая. Я докладывал об этом Владимиру Владимировичу Путину, просил о федеральной поддержке, она была оказана. Нам уже перечислено два транша: 99 миллионов рублей и 555 миллионов рублей. Все эти деньги мы в соответствие с установленным правительством порядком направляем на выплаты населению, но начали мы с краевой помощи. Мы буквально в первые дни начали выплачивать компенсации людям: 10 тысяч рублей за подтопленный участок, 25 тысяч — за подтопленный дом. Эти деньги пострадавшие жители края могли получить достаточно оперативно, чтобы начать восстанавливать утраченное имущество. Федеральная помощь: по 10 тысяч на каждого члена семьи; если имущество частично утрачено — по 50 тысяч; если комиссия определяет, что имущество полностью потеряно — по 100 тысяч.

Кроме этого комиссии сейчас выявляют дома, которые стали непригодны для жизни в результате паводка. В этом случае мы выдаем семье сертификат, на который она может подыскать себе жилье, а соответствующий департамент переведет продавцу за него деньги. Таких домов у нас в результате прошлогоднего тайфуна "Лайонрок " 576. А в этом году могут быть признаны непригодными для проживания в Хасанском районе 14, в Уссурийске — 28 помещений в многоквартирных домах, 6 домов в Надеждинском районе, работа по оценке еще продолжаются.

Мужчина на затопленной улице Уссурийска. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Пострадавшим от паводка в Приморье доставили более 48 миллионов рублей
Социально-незащищенным категориям граждан также оказывается помощь. Одиноких мам, пенсионеров, многодетные семьи мы обеспечиваем строительными бригадами. Пострадавшие за счет полученной материальной помощи покупают строительные материалы, определяют, какие виды ремонта им надо делать, а бригады за счет резервного фонда края произведут строительные работы. Это мы делаем по аналогии с прошлым годом, когда край пострадал от тайфуна "Лайонрок".

Есть виды помощи не материальные, но очень важные для людей. Сейчас группировки МЧС работают во всех пострадавших районах. Они оснащены всем необходимым оборудованием и занимаются неотложными строительными работами. У людей паводком снесло заборы, постройки, потоки воды принесли ил в дома и участки. Все это необходимо приводить в порядок, а людям помогать. Спасатели идут квадратно-гнездовым методом: проходят целую улицу, к каждому заходят во двор, спрашивают, чем нужно помочь. Почти 3 тысячи человек этим занимаются, из них 2,3 тысячи — сотрудники МЧС. Взаимодействие с этим министерством отлажено очень хорошо. Каждый раз спасатели и техника приходят на помощь вовремя.

Отдельное спасибо хотелось бы сказать президенту страны. Им принято очень быстрое решение и деньги из федерального бюджета для оказания материальной помощи подтопленцам доставили быстро и вовремя.

Экскаватор у разрушенного в результате наводнения железнодорожного моста на перегоне Уссурийск - Славянка в Приморском крае. 8 августа 2017
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МЧС откроет горячую линию во всех пострадавших от паводка районах Приморья
Также мы собирали гуманитарную помощь, было и множество неравнодушных людей, представителей бизнеса, которые откликнулись и помогли людям. Это дорогого стоит.

Кроме того, будут компенсированы потери, которые понесли сельхозпроизводители, а также фермеры, которые занимаются марикультурой. Это предусмотрено законодательством. Потеря посевов пока оценена в 138 миллионов рублей — это по сельхозурожаям, без учета морских фермеров. Но цифры уточняются на местах. Работают специальные комиссии, которые выезжают на подтопленные территории и определяют сумму ущерба.

© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкЗдания, затопленные в результате наводнения, в Уссурийске. 8 августа 2017
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Здания, затопленные в результате наводнения, в Уссурийске. 8 августа 2017

— В прошлом году накануне ВЭФ регион накрыл мощный тайфун. Учитывалась ли при подготовке к ВЭФ в этом году вероятность подобных погодных явлений?

— Это стихия, и ее далеко не всегда можно предсказать. Точность прогнозов в Приморье — пять дней. Предугадывать невозможно, бороться — возможно. Например, в прошлом году сам Уссурийск почти не затопило, так как после тайфуна "Гони" 2015 года мы с местными властями провели довольно большую работу по усилению дамб. В этом году город пострадал довольно сильно, так как за три часа выпало 3,5 месячных нормы осадков. Понятно, что воде некуда было уходить. На подготовку к ВЭФ это никак не повлияет. Я провел заседание оперативного штаба, на котором озвучено, что все мероприятия идут согласно плану, и рисков мы не видим. В любом случае, мы готовы. Я надеюсь, что подтопления удастся избежать. Но это стихия, а у нас гористый край, много рек, которые при выпадении осадков все смывают на своем пути. Очень хочу верить, что нам удастся избежать этого.

— Какие выводы были сделаны после ВЭФ-2016? Может, были замечены какие-то недоработки, на которые в этом году обратили внимание?

— Лучше сравнивать с первым ВЭФ в 2015 году, потому что он готовился в критически короткие сроки, буквально было два месяца на подготовку. Мы работали в авральном режиме и были шероховатости. Их все мы исправили, хотя и Юрий Петрович Трутнев перфекционист, и я перфекционист, и мы постоянно стремимся улучшать форум. И третий ВЭФ будет, безусловно, лучше и первого, и второго. Деловую часть программы совершенствуем, застройку совершенствуем, сервис, быт — для того, чтобы гостям было комфортно. Культурная, спортивная программы — все это идет по нарастающей. Все сейчас, может, и не надо рассказывать, потому что потом гостям и участникам будет неинтересно, но могу сказать, что качество подготовки значительно возросло. Думаю, что нам не будет стыдно перед участниками.

— Стоит ли ждать каких-то нововведений на нынешнем ВЭФ?

Восточный экономический форум. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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На ВЭФ представят 32 инвестпроекта на 1,2 триллиона рублей

— Стоит. Во-первых, деловая часть программы существенно изменена. В этом году мы внедрили Молодежный день. Это была моя инициатива и инициатива Юрия Петровича Трутнева. В свое время мы успешно провели во Владивостоке Молодежный форум АТЭС. Наряду с "взрослой" повесткой была программа для молодежи, это очень важно, и это же относится к ВЭФ. В ближайшее время та молодежь, которая учится в университетах или которая только что их окончила, будет руководить предприятиями, экономикой, муниципалитетами, и очень важно понимать, что мыслят эти люди и в каком направлении они хотят развиваться. Они сами определяют повестку этого Молодежного дня, она не обязательно должна совпадать с основной повесткой форума, и, наверное, даже интереснее, если она не будет совпадать, тогда мы сможем посмотреть, как молодежь края видит будущее страны, своего края и Азиатско-тихоокеанского региона в целом.

© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкДевушка у ДВФУ, где проходит подготовка к открытию Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Девушка у ДВФУ, где проходит подготовка к открытию Восточного экономического форума во Владивостоке

Второе направление — это публичные лекции известных людей, участников и гостей ВЭФ для студентов, для молодежи, для всех, кто пожелает эти лекции послушать. Мы этот формат включали и на первом ВЭФ, частично и на втором. И в этом году уже значительное количество известных персон согласились выступить с лекциями. В списках, например, глава Газпрома Алексей Миллер.

— Увеличится ли количество участников форума в этом году?

— Число участников увеличится точно. Будут также четыре главы государства: президент РФ Владимир Путин, глава японского правительства Синдзо Абэ, президент Республики Корея Мун Чжэ Ин и президент Монголии Халтмаагийн Баттулга.

— Есть ли проблема с гостиничным фондом в городе в преддверии форума?

— Я бы не называл это проблемой. Есть проблема только с высококлассными номерами — четыре и пять звезд. Такого рода номеров у нас немного и их всегда дефицит, потому что многие гости хотят жить комфортнее. В целом, по заявке Росконгресса мы полностью обеспечили участников местами, даже есть некоторый резерв. Гости живут и в кампусе ДВФУ, и в городе. Думаю, все гости будут довольны, потому что номерной фонд и места общего пользования приводят к единому стандарту: приемы пищи, сервис. Мы это четко отслеживаем и с этим у нас проблем нет. Во Владивостоке и в Артеме 24 гостиницы подписали соглашение с Росконгрессом на расселение гостей. Базы отдыха высокого класса у нас стоят в резерве. Гости приедут в бархатный сезон, и, надеемся, смогут совместить деловую программу и отдых, смогут искупаться.

— Какие проекты представит Приморье на форуме?

— У нас достаточно много проектов. Главная выставка форума будет начинаться с презентации Свободного порта Владивосток и ТОР, их у нас больше, чем у других субъектов Дальнего Востока — четыре. Эти проекты в ТОР мы и будем представлять: это завод "Звезда", ВНХК, завод по производству минеральных удобрений, который строится в Находке, проекты "Русагро Приморье", "Мерси Трейд" и "ГринАгро", с помощью которых мы в регионе увеличиваем производство свинины в 12 раз к 2020 году. Также будем представлять проекты ТОР "Надеждинская", в частности "Соллерс" — производство автомобильных двигателей.

Это будет мультимедийная выставка: человек сможет выбрать интересующий ТОР и внимательно посмотреть проекты, 3D-панорамы, для создания которых специально проводились съемки. Кроме этого, будут стенды крупных инвесторов, где компании будут рассказывать о своих проектах в отраслевом разрезе.

Также гости увидят "Улицы Дальнего Востока", они уже приобретают новые очертания по сравнению с прошлым годом. Регионы смогут посоревноваться, и будет создано специальное жюри, которое выберет лучший субъект. Показать свой регион с хорошей стороны — это своего рода искусство.

© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкНа набережной бухты Аякс перед открытием выставки "Улица Дальнего Востока" в рамках ВЭФ во Владивостоке
© РИА Новости / Александр Кряжев
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На набережной бухты Аякс перед открытием выставки "Улица Дальнего Востока" в рамках ВЭФ во Владивостоке

— Каких инвестиционных результатов от ВЭФ вы ожидаете?

Вид на город Владивосток. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Вильф
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На Восточном экономическом форуме ждут участников из около 54 стран

— Будет подписан ряд соглашений, сейчас их уже более 40, список доформировывается. На первом форуме подписали соглашений на 100 миллиардов рублей, на втором — на 200. Это не значит, что мы на третьем ВЭФ подпишем соглашений на 300 миллиардов, это совершенно необязательно. Дело не в миллиардах, а в том, чтобы проекты начали работать, и одна из задач, которую полпред поставил перед дальневосточными губернаторами, — чтобы на третьем форуме мы могли показать реализованные проекты. Их, конечно, немного, так как с момента заключения соглашений прошло мало времени. Нужно два-три-пять лет до момента реализации проекта. Но тем не менее, такие проекты уже есть: "Русагро Приморье", "Мерси-трейд" и "Гринагро". И на мультимедийных презентациях мы сможем показать не только 3D-проекции, но и иллюстрации того, что уже реально делается на местах.

— Недавно открылось новое паромное направление из Владивостока в северокорейский Раджин. Как вы его оцениваете?

— Это направление сейчас наиболее востребовано у китайских туристов, представителей Северной Кореи немного. Я оцениваю это направление очень позитивно, потому что цифры тоже говорят сами за себя. С 2012 года, когда у нас был саммит АТЭС, по 2016 года общий турпоток в регионе вырос в семь раз. Это колоссальная цифра. Но это, прежде всего, работа наших соответствующих департаментов, туроператоров, также помогает федеральное правительство.

Баннер ВЭФ.
© РИА Новости / Виталий Аньков
Россия ожидает участия представителей КНДР в ВЭФ, сообщил Трутнев
Сейчас о Владивостоке знает весь мир, наш город стал местом, куда стремятся. Это не только из-за саммита АТЭС и ВЭФ, это и благодаря открытию филиала Мариинского театра, и тех проектов, над которыми по заданию президента Владимира Путина мы сейчас работаем. Это Третьяковская галерея, Русский музей, Эрмитаж. Накануне мы подписали соглашение с генеральным директором Третьяковской галереи о создании филиала во Владивостоке, и на ВЭФ мы представим один из шедевров Третьяковки — картину Исаака Левитана "Март".

Такие соглашения уже есть с Русским музеем, с Эрмитажем, и это, конечно, людей стимулирует приезжать сюда, особенно японцев, китайцев и корейцев, которые интересуются русской культурой и искусством. Ведь основные главные музеи страны расположены в Москве и Санкт-Петербурге, а туда лететь для азиатских туристов далеко. Открытие филиала во Владивостоке дает возможность приморцам, всем жителям Дальнего Востока и туристам стран АТР увидеть шедевры русской живописи.

Конечно, нам выгодно, чтобы к нам ехали, чтобы тратили деньги у нас в регионе. В том числе через создание культурных контактов — чем лучше ты знаешь искусство страны, науку, культуру, тем больше познаешь окружающий мир.

© РИА Новости / Сергей ОрловПерейти в фотобанкСеверокорейское грузопассажирское судно Man Gyong Bong в порту Владивостока
© РИА Новости / Сергей Орлов
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Северокорейское грузопассажирское судно Man Gyong Bong в порту Владивостока

—  Как планируется развивать внутрикраевую авиацию?

— Сразу хочу отметить, что развивать малую авиацию у себя в регионе мы начали одними из первых и сегодня достигли значительных успехов. Мы очень серьезно в этом вопросе продвинулись, купили новые самолеты DHC-6, теперь у нас их три. Они летают по десяти маршрутам, плюс еще два вертолетных маршрута на севере края, еще на одном маршруте летает самолет АН-2, то есть всего 13 направлений. И мы практически восстановили сеть, которая была в советские годы.

Но мы собираемся и дальше ее развивать — это строительство взлетных полос и аэродромного комплекса с удобствами. Мы реконструировали аэровокзал в Кавалерово и посадочную площадку в Дальнегорске, построили новую в Преображении. Сейчас ведется строительство аэровокзалов в поселках Светлая и Восток. Планируем возвести новые комплексы в Лазо, в Ольгинском районе и Тернее, рассматриваем также Красный Яр — там посадочная полоса есть, но коротковата. Кроме того, сейчас прорабатываем вопрос оснащения светотехническим оборудованием посадочных площадок Кавалерово и Терней в целях повышения безопасности полетов.

Аэропорт Владивосток. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Во Владивостоке на ВЭФ ожидают более 60 рейсов бизнес-авиации
Как только мы поймем, что возможности трех наших самолетов будут на пределе, мы будем рассматривать вопрос покупки четвертого самолета. Также у нас есть один рейс межсубъектовый: летом мы открываем сообщение между приморским Кавалерово и Хабаровском. Многие хабаровчане хотят отдохнуть у нас в Ольгинском, Лазовском, Кавалеровском районах, и они с удовольствием летают этим маршрутом.

У нас достаточно высокая загрузка самолетов. Мы существенно субсидируем эти рейсы: порядка 150 миллионов рублей добавляем из краевого бюджета, чтобы удешевить стоимость перелета для пассажиров. Самые дорогие внутрикраевые билеты стоят 2180 рублей. За эти годы пассажиропоток увеличился более чем в десять раз. Если только начав работу, самолеты перевезли порядка 2,7 тысячи пассажиров, то в 2016 году — уже больше 30 тысяч человек.

Что касается межрегиональных рейсов, которые могут субсидироваться из федерального бюджета, мы подготовили предложение и направили его председателю правительства РФ. Мы бы хотели, чтобы правительство рассмотрело возможность расширить возрастные ограничения для пассажиров.

Еще одно наше предложение — субсидирование для наших жителей полетов в Сочи, в Крым. Уверен, что многие приморцы захотят полететь на российские курорты, понятно, что это требует денег и времени. Также предложили субсидированный полет из Владивостока в Москву. И если правительство это предложение примет, то это дало бы местным жителям больше возможностей летать.

 

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