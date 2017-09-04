Владимир Миклушевский: Владивосток стал местом, куда стремятся

Приморье в третий раз проводит Восточный экономический форум, на который соберутся крупнейшие инвесторы стран АТР, эксперты и представители власти. В интервью РИА Новости губернатор края Владимир Миклушевский рассказал о том, как регион готовился к форуму на фоне мощного паводка, о новых форматах на ВЭФ-2017, имидже Владивостока как делового и культурного центра, а также о развитии туризма и внутрикраевой авиации. Беседовала Светлана Задера.
— Владимир Владимирович, какова обстановка в подтопленных районах Приморского края, пострадавших после мощных ливней в начале августа?
— В крае работает большая группировка спасателей: региональные спасатели, все администрации пострадавших районов. У нас семь пострадавших районов, но работы ведутся в шести, так как в Ханкайском были только переливы через трассу, пострадавших домов не было.
Кроме этого комиссии сейчас выявляют дома, которые стали непригодны для жизни в результате паводка. В этом случае мы выдаем семье сертификат, на который она может подыскать себе жилье, а соответствующий департамент переведет продавцу за него деньги. Таких домов у нас в результате прошлогоднего тайфуна "Лайонрок " 576. А в этом году могут быть признаны непригодными для проживания в Хасанском районе 14, в Уссурийске — 28 помещений в многоквартирных домах, 6 домов в Надеждинском районе, работа по оценке еще продолжаются.
Есть виды помощи не материальные, но очень важные для людей. Сейчас группировки МЧС работают во всех пострадавших районах. Они оснащены всем необходимым оборудованием и занимаются неотложными строительными работами. У людей паводком снесло заборы, постройки, потоки воды принесли ил в дома и участки. Все это необходимо приводить в порядок, а людям помогать. Спасатели идут квадратно-гнездовым методом: проходят целую улицу, к каждому заходят во двор, спрашивают, чем нужно помочь. Почти 3 тысячи человек этим занимаются, из них 2,3 тысячи — сотрудники МЧС. Взаимодействие с этим министерством отлажено очень хорошо. Каждый раз спасатели и техника приходят на помощь вовремя.
Отдельное спасибо хотелось бы сказать президенту страны. Им принято очень быстрое решение и деньги из федерального бюджета для оказания материальной помощи подтопленцам доставили быстро и вовремя.
Кроме того, будут компенсированы потери, которые понесли сельхозпроизводители, а также фермеры, которые занимаются марикультурой. Это предусмотрено законодательством. Потеря посевов пока оценена в 138 миллионов рублей — это по сельхозурожаям, без учета морских фермеров. Но цифры уточняются на местах. Работают специальные комиссии, которые выезжают на подтопленные территории и определяют сумму ущерба.
— В прошлом году накануне ВЭФ регион накрыл мощный тайфун. Учитывалась ли при подготовке к ВЭФ в этом году вероятность подобных погодных явлений?
— Это стихия, и ее далеко не всегда можно предсказать. Точность прогнозов в Приморье — пять дней. Предугадывать невозможно, бороться — возможно. Например, в прошлом году сам Уссурийск почти не затопило, так как после тайфуна "Гони" 2015 года мы с местными властями провели довольно большую работу по усилению дамб. В этом году город пострадал довольно сильно, так как за три часа выпало 3,5 месячных нормы осадков. Понятно, что воде некуда было уходить. На подготовку к ВЭФ это никак не повлияет. Я провел заседание оперативного штаба, на котором озвучено, что все мероприятия идут согласно плану, и рисков мы не видим. В любом случае, мы готовы. Я надеюсь, что подтопления удастся избежать. Но это стихия, а у нас гористый край, много рек, которые при выпадении осадков все смывают на своем пути. Очень хочу верить, что нам удастся избежать этого.
— Какие выводы были сделаны после ВЭФ-2016? Может, были замечены какие-то недоработки, на которые в этом году обратили внимание?
— Лучше сравнивать с первым ВЭФ в 2015 году, потому что он готовился в критически короткие сроки, буквально было два месяца на подготовку. Мы работали в авральном режиме и были шероховатости. Их все мы исправили, хотя и Юрий Петрович Трутнев перфекционист, и я перфекционист, и мы постоянно стремимся улучшать форум. И третий ВЭФ будет, безусловно, лучше и первого, и второго. Деловую часть программы совершенствуем, застройку совершенствуем, сервис, быт — для того, чтобы гостям было комфортно. Культурная, спортивная программы — все это идет по нарастающей. Все сейчас, может, и не надо рассказывать, потому что потом гостям и участникам будет неинтересно, но могу сказать, что качество подготовки значительно возросло. Думаю, что нам не будет стыдно перед участниками.
— Стоит ли ждать каких-то нововведений на нынешнем ВЭФ?
— Стоит. Во-первых, деловая часть программы существенно изменена. В этом году мы внедрили Молодежный день. Это была моя инициатива и инициатива Юрия Петровича Трутнева. В свое время мы успешно провели во Владивостоке Молодежный форум АТЭС. Наряду с "взрослой" повесткой была программа для молодежи, это очень важно, и это же относится к ВЭФ. В ближайшее время та молодежь, которая учится в университетах или которая только что их окончила, будет руководить предприятиями, экономикой, муниципалитетами, и очень важно понимать, что мыслят эти люди и в каком направлении они хотят развиваться. Они сами определяют повестку этого Молодежного дня, она не обязательно должна совпадать с основной повесткой форума, и, наверное, даже интереснее, если она не будет совпадать, тогда мы сможем посмотреть, как молодежь края видит будущее страны, своего края и Азиатско-тихоокеанского региона в целом.
Второе направление — это публичные лекции известных людей, участников и гостей ВЭФ для студентов, для молодежи, для всех, кто пожелает эти лекции послушать. Мы этот формат включали и на первом ВЭФ, частично и на втором. И в этом году уже значительное количество известных персон согласились выступить с лекциями. В списках, например, глава Газпрома Алексей Миллер.
— Увеличится ли количество участников форума в этом году?
— Число участников увеличится точно. Будут также четыре главы государства: президент РФ Владимир Путин, глава японского правительства Синдзо Абэ, президент Республики Корея Мун Чжэ Ин и президент Монголии Халтмаагийн Баттулга.
— Есть ли проблема с гостиничным фондом в городе в преддверии форума?
— Я бы не называл это проблемой. Есть проблема только с высококлассными номерами — четыре и пять звезд. Такого рода номеров у нас немного и их всегда дефицит, потому что многие гости хотят жить комфортнее. В целом, по заявке Росконгресса мы полностью обеспечили участников местами, даже есть некоторый резерв. Гости живут и в кампусе ДВФУ, и в городе. Думаю, все гости будут довольны, потому что номерной фонд и места общего пользования приводят к единому стандарту: приемы пищи, сервис. Мы это четко отслеживаем и с этим у нас проблем нет. Во Владивостоке и в Артеме 24 гостиницы подписали соглашение с Росконгрессом на расселение гостей. Базы отдыха высокого класса у нас стоят в резерве. Гости приедут в бархатный сезон, и, надеемся, смогут совместить деловую программу и отдых, смогут искупаться.
— Какие проекты представит Приморье на форуме?
— У нас достаточно много проектов. Главная выставка форума будет начинаться с презентации Свободного порта Владивосток и ТОР, их у нас больше, чем у других субъектов Дальнего Востока — четыре. Эти проекты в ТОР мы и будем представлять: это завод "Звезда", ВНХК, завод по производству минеральных удобрений, который строится в Находке, проекты "Русагро Приморье", "Мерси Трейд" и "ГринАгро", с помощью которых мы в регионе увеличиваем производство свинины в 12 раз к 2020 году. Также будем представлять проекты ТОР "Надеждинская", в частности "Соллерс" — производство автомобильных двигателей.
Это будет мультимедийная выставка: человек сможет выбрать интересующий ТОР и внимательно посмотреть проекты, 3D-панорамы, для создания которых специально проводились съемки. Кроме этого, будут стенды крупных инвесторов, где компании будут рассказывать о своих проектах в отраслевом разрезе.
Также гости увидят "Улицы Дальнего Востока", они уже приобретают новые очертания по сравнению с прошлым годом. Регионы смогут посоревноваться, и будет создано специальное жюри, которое выберет лучший субъект. Показать свой регион с хорошей стороны — это своего рода искусство.
— Каких инвестиционных результатов от ВЭФ вы ожидаете?
— Будет подписан ряд соглашений, сейчас их уже более 40, список доформировывается. На первом форуме подписали соглашений на 100 миллиардов рублей, на втором — на 200. Это не значит, что мы на третьем ВЭФ подпишем соглашений на 300 миллиардов, это совершенно необязательно. Дело не в миллиардах, а в том, чтобы проекты начали работать, и одна из задач, которую полпред поставил перед дальневосточными губернаторами, — чтобы на третьем форуме мы могли показать реализованные проекты. Их, конечно, немного, так как с момента заключения соглашений прошло мало времени. Нужно два-три-пять лет до момента реализации проекта. Но тем не менее, такие проекты уже есть: "Русагро Приморье", "Мерси-трейд" и "Гринагро". И на мультимедийных презентациях мы сможем показать не только 3D-проекции, но и иллюстрации того, что уже реально делается на местах.
— Недавно открылось новое паромное направление из Владивостока в северокорейский Раджин. Как вы его оцениваете?
— Это направление сейчас наиболее востребовано у китайских туристов, представителей Северной Кореи немного. Я оцениваю это направление очень позитивно, потому что цифры тоже говорят сами за себя. С 2012 года, когда у нас был саммит АТЭС, по 2016 года общий турпоток в регионе вырос в семь раз. Это колоссальная цифра. Но это, прежде всего, работа наших соответствующих департаментов, туроператоров, также помогает федеральное правительство.
Такие соглашения уже есть с Русским музеем, с Эрмитажем, и это, конечно, людей стимулирует приезжать сюда, особенно японцев, китайцев и корейцев, которые интересуются русской культурой и искусством. Ведь основные главные музеи страны расположены в Москве и Санкт-Петербурге, а туда лететь для азиатских туристов далеко. Открытие филиала во Владивостоке дает возможность приморцам, всем жителям Дальнего Востока и туристам стран АТР увидеть шедевры русской живописи.
Конечно, нам выгодно, чтобы к нам ехали, чтобы тратили деньги у нас в регионе. В том числе через создание культурных контактов — чем лучше ты знаешь искусство страны, науку, культуру, тем больше познаешь окружающий мир.
— Как планируется развивать внутрикраевую авиацию?
— Сразу хочу отметить, что развивать малую авиацию у себя в регионе мы начали одними из первых и сегодня достигли значительных успехов. Мы очень серьезно в этом вопросе продвинулись, купили новые самолеты DHC-6, теперь у нас их три. Они летают по десяти маршрутам, плюс еще два вертолетных маршрута на севере края, еще на одном маршруте летает самолет АН-2, то есть всего 13 направлений. И мы практически восстановили сеть, которая была в советские годы.
Но мы собираемся и дальше ее развивать — это строительство взлетных полос и аэродромного комплекса с удобствами. Мы реконструировали аэровокзал в Кавалерово и посадочную площадку в Дальнегорске, построили новую в Преображении. Сейчас ведется строительство аэровокзалов в поселках Светлая и Восток. Планируем возвести новые комплексы в Лазо, в Ольгинском районе и Тернее, рассматриваем также Красный Яр — там посадочная полоса есть, но коротковата. Кроме того, сейчас прорабатываем вопрос оснащения светотехническим оборудованием посадочных площадок Кавалерово и Терней в целях повышения безопасности полетов.
У нас достаточно высокая загрузка самолетов. Мы существенно субсидируем эти рейсы: порядка 150 миллионов рублей добавляем из краевого бюджета, чтобы удешевить стоимость перелета для пассажиров. Самые дорогие внутрикраевые билеты стоят 2180 рублей. За эти годы пассажиропоток увеличился более чем в десять раз. Если только начав работу, самолеты перевезли порядка 2,7 тысячи пассажиров, то в 2016 году — уже больше 30 тысяч человек.
Что касается межрегиональных рейсов, которые могут субсидироваться из федерального бюджета, мы подготовили предложение и направили его председателю правительства РФ. Мы бы хотели, чтобы правительство рассмотрело возможность расширить возрастные ограничения для пассажиров.
Еще одно наше предложение — субсидирование для наших жителей полетов в Сочи, в Крым. Уверен, что многие приморцы захотят полететь на российские курорты, понятно, что это требует денег и времени. Также предложили субсидированный полет из Владивостока в Москву. И если правительство это предложение примет, то это дало бы местным жителям больше возможностей летать.