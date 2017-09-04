США
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
Интервью

Диктор Евгений Хорошевцев: стыдно за оговорки, которые заметил Путин

14:0004.09.2017
(обновлено: 14:02 04.09.2017)
0240
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Спасская башня"Кремлевский диктор Евгений ХорошевцевКремлевский диктор Евгений Хорошевцев
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Спасская башня"

Кремлевский диктор Евгений Хорошевцев объявляет президента России Владимира Путина на всех крупных и значимых мероприятиях: от инаугурации до переговоров с зарубежными партнерами. В интервью РИА Новости он рассказал о том, как на оговорки реагирует Путин, где диктор нашел себе преемника и почему телеведущий Андрей Малахов не смог бы работать в Кремле.

— Евгений Александрович, вы уже не первый год ведете фестиваль "Спасская башня", у вас наверняка появились свои любимцы. Какие коллективы нравятся вам больше остальных? Почему?

Президентский оркестр на фестивале Спасская башня. Архивное фото
© Фото предоставлено Дирекцией фестиваля "Спасская башня"
Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня"

— Оркестр из Казахстана во время своего первого выступления на фестивале "Спасская башня" поразил всех нас. Это блеск. Еще мне понравилось первое выступление коллектива Top Secret DrumCorps (Швейцария). Но у российского оркестра нет равных, это любимцы публики, мои тоже. Все их выступления проходят на ура. Россия самая музыкальная страна. Я ничего лучше Дунаевского пока не слышал, если не брать в расчет серьезные классические произведения. Наши русские вальсы и марши лучшие.

— Как вы готовитесь к этому мероприятию, как подготавливаете голос? Делаете специальные упражнения, какие? Может быть, на это время приходится отказаться от каких-то продуктов, наоборот, что-то ввести в свой рацион?

— Я делаю упражнения, которые мне показывал Юрий Борисович Левитан, распеваюсь, делаю артикуляционную гимнастику, чтобы голос был разогрет. Вообще самая лучшая постановка голоса у тех, кто занимается академическим вокалом, от этого и правильная постановка голосовых позиций. И никаких ограничений у меня нет, и ем все, что люблю.

© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Спасская башня"Кремлевский диктор Евгений Хорошевцев
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Спасская башня"
Кремлевский диктор Евгений Хорошевцев

—  Кто из известных во всем мире дикторов являлся для вас примером и авторитетом, если не брать в расчет Левитана, с которым вы работали?

— Это, конечно, Ольга Сергеевна Высоцкая. Она была ласточка, и знала все досконально.

— Есть ли сейчас вообще такая профессия как диктор? В чем проблема современных специалистов, на ваш взгляд? Дружат ли они с русским языком?

Дети на уроке в школе. Архивное фото
© Fotolia / Syda Productions
Знания учителей по русскому и математике проверят 15 регионов России

— Знание русского языка сегодня является проблемой, а эти знания нужны обязательно. Есть словарь Розенталя для дикторов телевидения и радио. Все, что там написано, актуально и на сегодняшний день. "Кофе" не оно, а он. Нужно говорить не "за закрытыми дверями", а "за закрытыми дверьми". Нужно правильно произносить фамилии, подходить к человеку и спрашивать, как произносится его имя. К сожалению, сейчас этим вопросам уделяют мало внимания. Я всегда читаю текст до начала мероприятия. Если вижу что-то не то, то вычеркиваю. Но главная проблема — низкая грамотность. Недавно мне написали в сценарии слово "дережер".

— Вы долгие годы работаете в Кремле на всех значимых, крупных и важных мероприятиях. Давно вас не видели, продолжаете работать?

— Я работаю, но мне дают отдохнуть, у меня есть сменщик. Но скоро проведу одно крупное мероприятие с участием президента страны.

— Тема преемника в этом году особенно актуальна. И вы в начале года говорили, что выбираете. Нашли? Где вы присматриваетесь к кандидатам: слушаете радио, смотрите телевизор, на актерских факультетах?

— Нашел. Он ходит ко мне заниматься. Этот мальчик написал письмо Путину, в котором сообщил, что хочет вести военный парад. Это письмо дошло до меня с припиской: "посмотрите". Вот сейчас учу его, занимаюсь, но к мероприятиям с участием президента Путина он пока еще не готов.

— Последний месяц все бурно обсуждали переход Андрея Малахова с Первого канала на "Россию 1", отмечая его качества как ведущего. Как считаете, Малахов бы справился с вашей работой в Кремле?

Баннер Первого канала на здании телецентра Останкино. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Новый ТВ-сезон: Малахов на "России 1", Олешко на НТВ, "Физрук" и другое

— Нет, никогда. Такой голос не подходит абсолютно. Тут нужно держать определенную грань, не выходить за нее.

— За время вашей работы в Кремле случались различные казусы. Есть ли такая ошибка, которая вам запомнилась, за которую стыдно, или на которую обратило внимание руководство страны?

— Были такие ошибки. Во время награждения я произнес "Орден Дружбы народов", такая награда была в советское время, а сейчас — "Орден дружбы". Путин сказал мне, я ему пообещал, что такое больше не повторится. И еще я один раз вместо "Орден Почета" произнес "Орден Знак Почета". Тоже получил замечание от президента. За это, конечно, стыдно.

— Пресса ловко подмечает ваши неудачи, например, когда вы объявляли министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева. Что произошло? Почему вы не смогли произнести его имя, и в итоге пришлось извиниться в присутствии Путина и его зарубежного коллеги? Это было волнение? А сам Колокольцев или Путин что-то сказали вам после этого инцидента?

— Я объясню, что случилось. Дикторы всегда читают чуть вперед, глазами смотрят на текст, который идет дальше. После фамилии министра внутренних дел России нужно было произнести имя его коллеги из Узбекистана, и я на нем зациклился, да так, что не смог произнести фамилию Владимира Колокольцева. Я потом подошел к нему и спросил, не обиделся ли он на меня. Он сказал, что все понимает и что он очень удивился, как точно я произнес имя его коллеги из Узбекистана. То же самое было и с Дмитрием Анатольевичем Медведевым в Петербурге, когда он стал президентом. Тогда только ленивый ко мне не подошел и не сказал, только не ошибись, не скажи Владимир Владимирович. И накрутили. Диктору нельзя под руку говорить. Он мне ничего не сказал, все посмеялись. Может быть, поняли, что это пророчество.

— Президент России, министры проводят переговоры с иностранными гостями. На ваш взгляд, имена представителей каких стран являются самыми сложными для произношения?

— Монгольские. Это длинные имена, много согласных. Они тяжелы для произношения.

—  Если говорить о президенте Путине, вы давали ему советы профессиональные? С ним работали специалисты, учили, как правильно говорить?

— Лично я долгое время просил его референтов на слове "обеспечение" ставить ударение на третий слог. Президент сейчас говорит правильно. И недавно он уже сам поправил кого-то из журналистов, который сделал в слове неправильное ударение. Но лично не давал никогда советов Путину, и никогда не слышал, чтобы кто-то с ним занимался. Он сам понимает, что президент страны должен говорить правильно, на правильном русском языке. Вообще можно с ума сойти при его объеме выступлений, он держит все цифры в голове, анализирует.

— Ваш голос узнаваем и хорошо известен. А часто в компаниях вас просят что-то сказать своим фирменным голосом?

— Я стараюсь этого не делать. А просят о таком только нахалы.

 

Комментировать
Интервью
Комментировать
 



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Пройдите опрос, чтобы мы могли сделать сайт лучше
НачатьПозже
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена