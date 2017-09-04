Диктор Евгений Хорошевцев: стыдно за оговорки, которые заметил Путин

Кремлевский диктор Евгений Хорошевцев объявляет президента России Владимира Путина на всех крупных и значимых мероприятиях: от инаугурации до переговоров с зарубежными партнерами. В интервью РИА Новости он рассказал о том, как на оговорки реагирует Путин, где диктор нашел себе преемника и почему телеведущий Андрей Малахов не смог бы работать в Кремле.

— Евгений Александрович, вы уже не первый год ведете фестиваль "Спасская башня", у вас наверняка появились свои любимцы. Какие коллективы нравятся вам больше остальных? Почему? © Фото предоставлено Дирекцией фестиваля "Спасская башня" Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня"

— Оркестр из Казахстана во время своего первого выступления на фестивале "Спасская башня" поразил всех нас. Это блеск. Еще мне понравилось первое выступление коллектива Top Secret DrumCorps (Швейцария). Но у российского оркестра нет равных, это любимцы публики, мои тоже. Все их выступления проходят на ура. Россия самая музыкальная страна. Я ничего лучше Дунаевского пока не слышал, если не брать в расчет серьезные классические произведения. Наши русские вальсы и марши лучшие.

— Как вы готовитесь к этому мероприятию, как подготавливаете голос? Делаете специальные упражнения, какие? Может быть, на это время приходится отказаться от каких-то продуктов, наоборот, что-то ввести в свой рацион?

— Я делаю упражнения, которые мне показывал Юрий Борисович Левитан, распеваюсь, делаю артикуляционную гимнастику, чтобы голос был разогрет. Вообще самая лучшая постановка голоса у тех, кто занимается академическим вокалом, от этого и правильная постановка голосовых позиций. И никаких ограничений у меня нет, и ем все, что люблю.

© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Спасская башня" Кремлевский диктор Евгений Хорошевцев © Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Спасская башня" Кремлевский диктор Евгений Хорошевцев

— Кто из известных во всем мире дикторов являлся для вас примером и авторитетом, если не брать в расчет Левитана, с которым вы работали?

— Это, конечно, Ольга Сергеевна Высоцкая. Она была ласточка, и знала все досконально.

— Есть ли сейчас вообще такая профессия как диктор? В чем проблема современных специалистов, на ваш взгляд? Дружат ли они с русским языком? © Fotolia / Syda Productions Знания учителей по русскому и математике проверят 15 регионов России

— Знание русского языка сегодня является проблемой, а эти знания нужны обязательно. Есть словарь Розенталя для дикторов телевидения и радио. Все, что там написано, актуально и на сегодняшний день. "Кофе" не оно, а он. Нужно говорить не "за закрытыми дверями", а "за закрытыми дверьми". Нужно правильно произносить фамилии, подходить к человеку и спрашивать, как произносится его имя. К сожалению, сейчас этим вопросам уделяют мало внимания. Я всегда читаю текст до начала мероприятия. Если вижу что-то не то, то вычеркиваю. Но главная проблема — низкая грамотность. Недавно мне написали в сценарии слово "дережер".

— Вы долгие годы работаете в Кремле на всех значимых, крупных и важных мероприятиях. Давно вас не видели, продолжаете работать?

— Я работаю, но мне дают отдохнуть, у меня есть сменщик. Но скоро проведу одно крупное мероприятие с участием президента страны.

— Тема преемника в этом году особенно актуальна. И вы в начале года говорили, что выбираете. Нашли? Где вы присматриваетесь к кандидатам: слушаете радио, смотрите телевизор, на актерских факультетах?

— Нашел. Он ходит ко мне заниматься. Этот мальчик написал письмо Путину, в котором сообщил, что хочет вести военный парад. Это письмо дошло до меня с припиской: "посмотрите". Вот сейчас учу его, занимаюсь, но к мероприятиям с участием президента Путина он пока еще не готов.

— Последний месяц все бурно обсуждали переход Андрея Малахова с Первого канала на "Россию 1", отмечая его качества как ведущего. Как считаете, Малахов бы справился с вашей работой в Кремле? © РИА Новости / Наталья Селиверстова Перейти в фотобанк Новый ТВ-сезон: Малахов на "России 1", Олешко на НТВ, "Физрук" и другое

— Нет, никогда. Такой голос не подходит абсолютно. Тут нужно держать определенную грань, не выходить за нее.

— За время вашей работы в Кремле случались различные казусы. Есть ли такая ошибка, которая вам запомнилась, за которую стыдно, или на которую обратило внимание руководство страны?

— Были такие ошибки. Во время награждения я произнес "Орден Дружбы народов", такая награда была в советское время, а сейчас — "Орден дружбы". Путин сказал мне, я ему пообещал, что такое больше не повторится. И еще я один раз вместо "Орден Почета" произнес "Орден Знак Почета". Тоже получил замечание от президента. За это, конечно, стыдно.

— Пресса ловко подмечает ваши неудачи, например, когда вы объявляли министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева. Что произошло? Почему вы не смогли произнести его имя, и в итоге пришлось извиниться в присутствии Путина и его зарубежного коллеги? Это было волнение? А сам Колокольцев или Путин что-то сказали вам после этого инцидента?

— Я объясню, что случилось. Дикторы всегда читают чуть вперед, глазами смотрят на текст, который идет дальше. После фамилии министра внутренних дел России нужно было произнести имя его коллеги из Узбекистана, и я на нем зациклился, да так, что не смог произнести фамилию Владимира Колокольцева. Я потом подошел к нему и спросил, не обиделся ли он на меня. Он сказал, что все понимает и что он очень удивился, как точно я произнес имя его коллеги из Узбекистана. То же самое было и с Дмитрием Анатольевичем Медведевым в Петербурге, когда он стал президентом. Тогда только ленивый ко мне не подошел и не сказал, только не ошибись, не скажи Владимир Владимирович. И накрутили. Диктору нельзя под руку говорить. Он мне ничего не сказал, все посмеялись. Может быть, поняли, что это пророчество.

— Президент России, министры проводят переговоры с иностранными гостями. На ваш взгляд, имена представителей каких стран являются самыми сложными для произношения?

— Монгольские. Это длинные имена, много согласных. Они тяжелы для произношения.

— Если говорить о президенте Путине, вы давали ему советы профессиональные? С ним работали специалисты, учили, как правильно говорить?

— Лично я долгое время просил его референтов на слове "обеспечение" ставить ударение на третий слог. Президент сейчас говорит правильно. И недавно он уже сам поправил кого-то из журналистов, который сделал в слове неправильное ударение. Но лично не давал никогда советов Путину, и никогда не слышал, чтобы кто-то с ним занимался. Он сам понимает, что президент страны должен говорить правильно, на правильном русском языке. Вообще можно с ума сойти при его объеме выступлений, он держит все цифры в голове, анализирует.

— Ваш голос узнаваем и хорошо известен. А часто в компаниях вас просят что-то сказать своим фирменным голосом?

— Я стараюсь этого не делать. А просят о таком только нахалы.