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Интервью

Сергей Катырин: нельзя говорить о развороте России в сторону Азии

11:0003.09.2017
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© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкПрезидент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин. Архивное фотоПрезидент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Курс на восток был взят Россией не после охлаждения отношений с Европой и США в 2014 году, а гораздо раньше — еще в конце прошлого века, когда российский МИД возглавлял Евгений Примаков, считает президент Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин. Но несмотря на усиление азиатского направления, европейский и американский бизнес продолжает вести дела с Россией. Почему новые санкции скажутся на компаниях из ЕС и США, как "дальневосточный гектар" поможет развитию экономики региона и что необходимо для того, чтобы Дальний Восток смог конкурировать за инвестиции со странами АТР Катырин рассказал в интервью РИА Новости в преддверии Восточного экономического форума, который пройдет 6-7 сентября.
 
- Несколько лет назад, после введения санкций Запада, Россия заявила о развороте на Восток. Сегодня в условиях санкций США он обретает новую актуальность. На ваш взгляд, можно ли сегодня сказать, что такой разворот произошел? 

— В последние годы в России все чаще говорят об усилении восточного направления нашей внешней политики, многие это связывают с западными санкциями, в частности, санкциями США. Но это не так. Данный курс был задан намного ранее, а у его истоков стоял Евгений Максимович Примаков, возглавивший в 1996 году российский МИД. В основе выбора этого направления стояло понимание многополярности мира, усиливающейся роли стран Азиатско-Тихоокеанского региона в экономической и политической повестке.

Президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин на пресс-конференции Информация как важнейшее условие развития бизнеса в России
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Сергей Катырин: продэмбарго открыло российским производителям новые ниши
Хотел бы подчеркнуть, что нельзя говорить о "развороте" России в сторону стран Азиатского региона. Наши партнерские отношения с европейскими странами, Соединенными Штатами Америки имеют большую историю, разрушить которую стараниями отдельных политических лидеров, пожалуй, невозможно.

Но сегодня нельзя игнорировать быстровозрастающее значение стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Группа стран АТЭС занимает почти 30% российского внешнеторгового оборота. Для сравнения: страны ЕС занимают почти 44%. При этом темпы роста внешней торговли со странами АТЭС превосходят аналогичные показатели применительно к странам Европейского союза. Так, за первое полугодие 2017 года рост экспорта нашей страны в страны АТЭС составил почти 35% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, а импорта – 32%.

Касательно санкций хотел бы отметить, что в целом российский бизнес уже научился работать в условиях практически полностью закрытого доступа на американский и европейский рынки заимствований, ограничений на передачу технологий и так далее. Крупнейшие американские и европейские компании уже вложили серьезные инвестиции в российскую экономику, поэтому новые санкции США скажутся и на них. Предпринимательское сообщество выступает за конструктивный диалог и налаживание партнерских отношений, а не за введение каких-либо ограничений и запретов.

Введение санкций против России и ответные шаги
© РИА Новости, Инфографика
Введение санкций против России и ответные шаги

- Что можно сказать об инвестиционном климате в России? Является ли страна сегодня открытой и привлекательной для зарубежных инвесторов? 

— Одним из популярных инструментов оценки состояния инвестиционного климата в стране является составляемый Всемирным банком рейтинг Doing Business. В последнем рейтинге наша страна заняла 40 место, значительно улучшив свои позиции по сравнению с рейтингами двух-трехлетней давности, даже несмотря на изменения методологии. Таким образом, можно сказать, что инвестиционный климат в России улучшается. Приток прямых иностранных инвестиций в российскую экономику за 2016 год увеличился в пять раз – с 6,8 до 33 миллиардов долларов.

Тем не менее по отдельным показателям, таким как "легкость международной торговли", "получение разрешений на строительство" наши позиции далеки от идеальных, поэтому нам есть к чему стремиться и в каком направлении работать.

- На ваш взгляд, в какой степени меры по повышению инвестиционной привлекательности Дальнего Востока, предпринимаемые властями РФ, способствуют привлечению инвесторов в регион? 

— Развитие Дальнего Востока  – государственный приоритет и стратегическая инициатива, поэтому уже приняты ряд мер, среди которых законы о создании территорий опережающего развития, свободного порта, упрощенного визового режима и другие.

Первый заместитель председателя правления ВЭБа Николай Цехомский
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Николай Цехомский: без Китая сегодня уже никуда
Данные статистики свидетельствуют о том, что результат есть. За первое полугодие 2017 года на Дальнем Востоке индексы промышленного производства, строительства, инвестиций в основной капитал демонстрируют рост и превосходят показатели в целом по стране.

Уже введено в эксплуатацию около 40 новых предприятий, ожидается, что до конца года их будет больше 80. Всего же заявлено к реализации на Дальнем Востоке более 600 проектов с общим объемом инвестиций более двух триллионов рублей.

С точки зрения развития региона крайне важно, что порядка 10% получателей "дальневосточного гектара" планируют использовать землю для предпринимательской деятельности.

Как можно использовать дальневосточный гектар
© РИА Новости, Инфографика
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Как можно использовать дальневосточный гектар

- По мнению бизнеса, необходимы ли какие-либо дополнительные стимулирующие меры со стороны российских властей? 

— К барьерам, стоящим на пути развития бизнеса на Дальнем Востоке, можно отнести такие традиционные проблемы, как административное давление, доступность финансовых ресурсов, нехватка квалифицированных кадров. К этому прибавляются неразвитость инфраструктуры, тарифные вопросы, дороговизна жизни и ведения бизнеса на Дальнем Востоке в целом. С точки зрения привлечения иностранных предпринимательских кругов стоит особо выделить высокую конкуренцию условий инвестирования со странами Азиатско-Тихоокеанского региона.

По нашему мнению, Дальний Восток может стать местом апробации новых подходов к осуществлению контрольно-надзорной деятельности, которая, несмотря на предпринимаемые меры, остается крайне чувствительным для предпринимателей вопросом; в регионе можно ввести специальный, облегченный для хозяйствующих субъектов режим работы контрольно-надзорных органов.

- На ВЭФ приедет большая делегация из Японии. Расскажите, пожалуйста, какие контакты запланированы с японским бизнесом? Насколько высок интерес японцев к России? 

— Действительно, в числе почетных гостей форума ожидается премьер-министр Японии Синдзо Абэ, а также весьма внушительная делегация правительственных и деловых кругов из этой страны.

Глава представительства Японской ассоциации по торговле с Россией и новыми независимыми государствами (РОТОБО) Саито Даисукэ
© Фото предоставлено ROTOBO
Саито Даисукэ: японский бизнес нацелен на конкретные проекты на Курилах
Интерес японской стороны к России сегодня очень высок. В первую очередь это связано с инициативами руководителей наших стран по налаживанию добрососедских и развитию деловых отношений. Япония – естественный партнер нашей страны в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Эта страна известна своими научными и технологическими достижениями, поэтому взаимодействие на уровне бизнеса интересно обеим сторонам.

В этом году на "Иннопроме" в Екатеринбурге были озвучены результаты исследования японской организации содействия развитию внешней торговли среди японских компаний, инвестирующих в Россию. Чуть более 1% из 80 компаний заявили о намерении сократить свое присутствие на российском рынке, тогда как порядка 52% высказались за дальнейшее расширение, а 47% – что их положение останется неизменным. Полагаю, что цифры говорят сами за себя.

Установка окон российского производства в японском Саппоро. Архивное фото
© Фото : Кирилл Ясько
Окно в Японию: история о том, как русские стеклят японские дома
Одним из основных мероприятий деловой части программы будет бизнес-диалог "Россия-Япония", в организации которого принимает участие учрежденный при ТПП России Российско-японский деловой совет. В мероприятии принимают участие наши давние партнеры: Японская ассоциация по торговле с Россией и новыми независимыми государствами, Федерация экономических организаций Кайданрен и другие организации.

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