Хиросигэ Сэко: делегация российских бизнесменов посетит Хоккайдо 4 сентября

Государственный министр Японии по экономическому сотрудничеству с Россией Хиросигэ Сэко во время встречи с Валентиной Матвиенко. 2 ноября 2016

Государственный министр Японии по экономическому сотрудничеству с Россией Хиросигэ Сэко во время встречи с Валентиной Матвиенко. 2 ноября 2016

Япония видит сложные задачи в строительстве газопровода "Сахалин‒Хоккайдо", считая необходимым изучить рентабельность для частного бизнеса по сравнению с СПГ. Об этом и других вопросах сотрудничества с Россией рассказал в интервью РИА Новости в преддверии Восточного экономического форума министр экономики, торговли и промышленности японского правительства Хиросигэ Сэко.

— Вы собираетесь в сентябре в Россию с визитом, в чем его особенность и какая у вас программа?

— Я собираюсь участвовать в Восточном экономическом форуме во Владивостоке, если позволят всевозможные обстоятельства. Конкретная повестка сейчас прорабатывается.

— Сейчас обсуждается вопрос строительства газопровода "Сахалин‒Хоккайдо"? Япония заинтересована в строительстве газопровода? Сколько может инвестировать Япония в строительство? Какой объем поставок газа по газопроводу необходим стране?

— Что касается идеи японо-российского газопровода, на пути ее реализации стоят такие трудные задачи, как решение, кто будет субъектом инвестиций в строительстве, согласовать маршрут, по которому будет проходит трубопровод, как быть с рыболовством, обеспечением безопасности. Во-вторых, прежде всего необходимо изучить рентабельность для частного бизнеса по сравнению, скажем, с СПГ.

— Российская сторона в последние годы презентовала несколько проектов энергомоста между Россией и Японией. Пока основное препятствие для этого — запрет на поставки электроэнергии в Японию. Насколько интересны Японии проекты поставок электроэнергии из РФ? Может ли страна отменить запрет на поставки энергии? Когда это может произойти?

— По поводу энергомоста, не прогнозируя результатов, мы проводим не связанное обязательствами совместное изучение различных вопросов системного плана с точки зрения технологий и стоимости. Сперва надо понаблюдать за этой ситуацией.

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— Делегация бизнесменов под руководством председателя Российско-японского делового совета Алексея Репика посетит Хоккайдо для углубления, в частности, связей деловых организаций двух стран, и 4 сентября, как известно, в Саппоро откроется бизнес-форум. В этой связи работа с участием японо-российского бизнеса, регионов ведет к дальнейшему углублению японо-российского сотрудничества, и министерство экономики, торговли и промышленности хотело бы это поддерживать.