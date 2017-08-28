Вениамин Кондратьев: не было бы казаков — не было бы и нынешней Кубани

Краснодарский край отмечает знаковую для истории региона дату — 225-летие с начала освоения казаками кубанских земель. О роли казачества в становлении Кубани, о направлениях деятельности современных казаков и о работе властей с молодежью рассказал в интервью РИА Новости губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

- Вениамин Иванович, как бы Вы оценили роль казачества в становлении Кубани?

- Такую оценку должна давать сама жизнь, жители края. Но мы все понимаем, не было бы казаков — не было бы и нынешней Кубани. За короткий срок казаки из фактически пустой земли, которая им была дарована, смогли сделать самый благодатный край России. Казаки отстаивали государственные границы и когда Россия была царской, и — когда Советской. Несмотря на все репрессии советской власти по отношению к казакам. Вспомните Кущевскую атаку в 42-м — именно казачья кавалерия задержала наступление немцев на Кавказ. Этот бой вошел в историю как один из переломных моментов Великой Отечественной, когда кубанские казаки доказали, что победа зависит не от количества оружия, а от силы духа, веры в себя и в Бога.

И события последних лет говорят о том, что нынешние казаки достойны подвигов предков. Весной 2014 года в Крыму именно они были на передовой и не пропустили отряды бандеровцев, планировавших устроить на полуострове "второй Майдан".

- Как сегодня казаки участвуют в жизни края, какие направления их деятельности планируется развивать?

— Конечно, основная деятельность казаков — охранная. Жители края и наши гости уже привыкли к казачьим патрулям на улицах региона. Теперь это своеобразная визитная карточка Кубани. И все понимают, что там, где казаки, — спокойно и безопасно. Их деятельность по обеспечению охраны общественного порядка во время Олимпиады, Паралимпиады, этапов Формулы 1, Кубка Конфедераций высоко оценена руководством страны.

Сейчас в охране правопорядка участвуют более 1,6 тысяч казаков-дружинников. Но мы понимаем, что возможностей у казачества здесь значительно больше, нужно расширять направления этой деятельности казаков. Поэтому сегодня хотим максимально их задействовать в защите социальных объектов. С 1 сентября казаки будут охранять 724 школы, 555 детских садов. Это еще не 100%, но мы к этому стремимся. И здесь есть еще один очень важный момент. Когда дети, их родители будут видеть, что безопасность обеспечивается людьми в казачьей форме, что это делается на совесть, автоматически появится и доверие к казакам.

Кроме того, мы бы хотели, чтобы казаки активнее участвовали в общественной, политической жизни, становились заместителями глав районов. Они должны понимать, чем живет район, какие, возможно, существуют проблемы и, самое главное, видеть пути их решения.

- Вы часто говорите о том, что в казачество должна активно прийти молодежь. В условиях современного мира как этого можно добиться?

Молодежь массово придет в казачество, когда увидит, что и оно стало современным. Поймет, что казаки сегодня — это не красивая форма или участие в парадах. Это реальная сила региона и, прежде всего, — экономическая. Со своей стороны мы для этого делаем сегодня все возможное. Во-первых, как я уже говорил, казаки могут зарабатывать охранной деятельностью. Во-вторых, — сельским хозяйством. Для этого сегодня мы выделяем казачьим обществам участки от 300 до 500 гектаров. На данный момент у казаков 452 земельных участка общей площадью — 13686,61 гектаров. И работа по предоставлению земли казачьим обществам продолжается.

Кроме того, в районных казачьих обществах Кубанского казачьего войска сегодня создано 12 сельскохозяйственных производственных кооперативов, что тоже является источником дохода. В Ейском, Калининском районах кооперативы занимаются как растениеводством, которое дает быструю прибыль, так и животноводством. Это уже работа на перспективу. И в тоже время — забота о земле, о сохранении ее плодородия. Казаки как никто другой понимают, что мы все живем в долг у своих детей и внуков, и обязаны передать им землю такую же благодатную и плодородную, которая досталась нам от наших предков.

Мы уже видим, что интерес к казачеству растет. И если смотреть на официальные данные — я сейчас имею в виду постоянное увеличение численности Кубанского казачьего войска, и если обратиться к самой жизни. В казачьих классах, которые сегодня есть в каждой школе, учатся более 63 тысяч детей. С начала нового учебного года их число вырастет еще более чем на 10 тысяч. Кроме того, с 1 сентября на Кубани будет открыт новый казачий кадетский корпус. Он появится в Тимашевске и станет седьмым по счету в крае. Казачьих школ в крае — 25. В новом учебном году заявки на присвоение этого статуса подали еще четыре образовательных учреждения. Казачье образование сегодня более чем востребовано — а это едва ли не главный шаг по возращению в край казачьего уклада жизни.

Кроме того, в этом году будет сформирован Союз казачьей молодежи Кубани. Он соберет активных ребят, инициативных ребят, которые смогут повести за собой остальных.

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