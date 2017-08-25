Тимофей Маякин: на "Спасской башне" Покровский собор украсит световое шоу

С 26 августа по 3 сентября в Москве пройдет X Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня". Активными участниками этого мероприятия являются коллективы Военно-оркестровой службы Вооруженных сил Российской Федерации. Об особенностях устройства этого подразделения, а также о том, что ждет зрителей предстоящего фестиваля, в интервью РИА Новости рассказал его начальник — главный военный дирижер, полковник, заслуженный артист Российской Федерации Тимофей Маякин.

— Тимофей Константинович, расскажите о структуре Военно-оркестровой службы Вооруженных сил России.

— Структура Военно-оркестровой службы включает в себя два учебных заведения, одно из которых — Московское военно-музыкальное училище имени генерал-лейтенанта Валерия Михайловича Халилова выпускает специалистов со средним профессиональным образованием. Воспитанники этого училища традиционно открывают парады на Красной площади. Второе учебное заведение — военный институт военных дирижеров готовит специалистов с высшим образованием.

В настоящее время он входит в состав Военного университета. В состав Военно-оркестровой службы входит и Центральный военный оркестр министерства обороны Российской Федерации, Военный образцовый оркестр Почетного караула, Центральный концертный образцовый оркестр Военно-морского флота имени Римского-Корсакова, а также военные оркестры воинских частей и военно-учебных заведений. Руководство военными оркестрами на местах осуществляют начальники военно-оркестровых служб военных округов, а общее руководство возложено на руководство Военно-оркестровой службой Вооруженных сил Российской Федерации.

— Сколько всего музыкантов сейчас задействовано в работе оркестров ВС РФ?

— В зависимости от своего предназначения и выполняемых задач военные оркестры различаются по количественному и инструментальному составам. Они комплектуются военнослужащими, проходящими военную службу по контракту и по призыву, а также гражданским персоналом. Общее количество музыкантов всех военных оркестров на сегодняшний день составляет более четырех тысяч человек.

— Вы проводите проверки оркестровых служб на местах?

— Проверка работы, состояния военно-оркестровых служб в военных округах проходит ежегодно. Для этого создается специальная комиссия во главе с начальником Военно-оркестровой службы. Кроме этого, один раз в пять лет проводятся смотры-конкурсы военных оркестров во всеармейском масштабе. Следующий такой конкурс состоится в 2018 — 2019 годах.

— Из чего состоит проверка?

— Надо отметить, что подготовка военных оркестров осуществляется по специальной программе. В ней предусмотрено изучение как музыкальных дисциплин, так и предметов военной подготовки. Во время проведения проверки военный дирижер представляет исполнение своим коллективом произведений служебно-строевого и концертного репертуаров. Предусмотрен и показ плац-концерта. Кроме этого, каждый музыкант должен продемонстрировать уровень своего индивидуального исполнительского мастерства на музыкальном инструменте и знания по предметам музыкально-теоретической подготовки. Важно, что в ходе проверок мы не только оцениваем уровень подготовки военного оркестра, но и оказываем методическую помощь военным дирижерам в вопросах формирования музыкального репертуара, проведения оркестровых занятий и индивидуальной подготовки музыкантов.

— Вы сказали, что музыканты военных оркестров также проходят военную подготовку. Если они окажутся на поле боя, смогут ли они вступить в бой?

— Хотелось бы, чтобы над нашими головами небо всегда оставалось мирным, а военным оркестрам не пришлось оказаться в составе своих воинских частей во время сражений. Но военнослужащие наших оркестров действительно проходят обучение по предметам военной подготовки. Так что в случае необходимости могут вместо музыкального инструмента взять в руки боевое оружие и выполнить свой долг защитника Отечества. Наиболее ярким тому примером, на мой взгляд, может стать биография советского военного дирижера, а впоследствии начальника Военно-оркестровой службы министерства обороны СССР и главного дирижера Советской армии генерал-майора Николая Михайловича Назарова. Блестящий музыкант, до войны окончивший военно-дирижерский факультет Московской консерватории, во время Великой Отечественной войны он оказался востребованным и как боевой командир. Уже в должности командира полка принимал участие в исторической Курской битве, в освобождении Прибалтики, ликвидации Курляндской группировки. Воевал геройски, был дважды ранен, но оставался в строю. Но будучи музыкантом по призванию, после войны вернулся к дирижерскому пульту. Примеры такого беззаветного служения Отечеству были не единожды.

— Отражаются ли в творчестве оркестров культурные особенности республик, в которых они находятся? © РИА Новости / Кирилл Каллиников Перейти в фотобанк Президентский оркестр готовит сюрприз для зрителей "Спасской башни"

— Отечество наше многонациональное. И, конечно, богатейшие музыкальные традиции населяющих его народов находят свое отражение в творчестве военных оркестров. Проявляется это и в исполнении военными оркестрами музыкальных произведений национальной музыки, и в использовании в качестве солирующих народных инструментов, присущих той или иной местности. Грамотно подобранные в этом плане концертные программы всегда находят восторженный отклик слушателей в различных уголках нашей страны во время выступлений военных оркестров.

— Приветствуете ли вы сотрудничество ведомственных оркестров с известными музыкантами, чей репертуар далек от классики?

— Военный оркестр, на мой взгляд, это универсальный музыкальный коллектив, способный исполнять не только марши, вальсы и музыкальные миниатюры, но и произведения классической, джазовой, эстрадной и рок-музыки. В том числе с участием в качестве солистов известных музыкантов разных жанров и направлений. И необходимо отметить, что наши ведущие музыкальные коллективы профессионально демонстрируют это слушателям в своих концертных программах. Вместе с тем нельзя забывать, что военный оркестр это особый музыкальный коллектив, деятельность которого должна способствовать воспитанию у слушателей чувства патриотизма, высоких нравственных качеств, повышению их музыкально-эстетического и культурного уровня. Как это ни казенно и официально звучит, но именно это наша первоочередная задача. Поэтому при проведении проверок и смотров-конкурсов военных оркестров особое внимание мы уделяем именно вопросам формирования музыкального репертуара.

— Как вы относитесь к тому, что военные оркестры выступают на фестивалях гражданского характера? Поступают ли вашим оркестрам предложения выступить на таких мероприятиях?

— Деятельность военных оркестров не может ограничиваться музыкальным обеспечением воинских ритуалов, концертными выступлениями и работой с музыкальной самодеятельностью в своих воинских частях. Военные оркестры должны выступать и выступают в парках, принимают участие в различных музыкальных фестивалях и проектах, выходят на городские концертные площадки. Это давние традиции. И примеров можно привести множество. Так, в проведении рок-фестиваля "Нашествие" в разные годы принимали участие оркестр суворовцев Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта Халилова и Центральный концертный образцовый оркестр Военно-морского флота имени Римского-Корсакова. Да, выступали они в своем формате, показывали плац-концерты, но публика принимала их с удовольствием. 9 мая нынешнего года военные оркестры в разных городах нашей страны поддержали арт-проект "Рио-Рита — радость Победы", превратив городские сады и парки в танцевальную площадку мая 1945 года. В рамках подготовки к международному военно-музыкальному фестивалю "Спасская башня" военные оркестры в течение трех месяцев радовали своими выступлениями москвичей и гостей столицы в парках города Москвы.

— Сталкивались ли вы с трудностями, связанными с усложнением внешнеполитической ситуации?

— Я не стал бы говорить, что это как-то затронуло наши коллективы. Только в текущем году Центральный военный оркестр принял участие в международном военно-музыкальном фестивале в Бремене и готовится к концертной поездке в Армению. В ближайшее время военный оркестр штаба Восточного военного округа продемонстрирует свое мастерство на военно-музыкальном фестивале в Китае. Ежегодно, на протяжении более двадцати лет по приглашению швейцарской стороны оркестр суворовцев Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта Халилова выезжает с концертными выступлениями в Швейцарию в дни проведения мероприятий, посвященных переходу генералиссимуса Суворова через Альпы. Российские военные оркестры были и остаются востребованными на престижных международных фестивалях за рубежом. Предложений поступает очень много. Кстати, проблем с прибытием в нашу страну иностранных оркестров не испытывают и военно-музыкальные фестивали, проводимые у нас. Подтверждением этому служит состав участников международных фестивалей, проводимых в Тамбове, Южно-Сахалинске, Хабаровске и Москве. К примеру, гостями фестиваля "Спасская башня" в нынешнем году станут 12 зарубежных коллективов с самой широкой географией.

— Все приглашения, которые были разосланы иностранным участникам, были приняты?

— Напомню, что нынешний фестиваль "Спасская башня" станет десятым. Юбилейным. И за годы своего проведения он приобрел поистине международное признание и престиж. Практически сразу он вошел в тройку лучших среди подобных ему в мире. Заявок на участие поступает очень много, а вот временные рамки представления ограничены. Поэтому, к сожалению, и в этом году не все коллективы, направившие свои заявки, смогут принять в нем участие. Но мы будем рады встретиться с ними в будущем и работа в этом направлении проводится дирекцией фестиваля постоянно.

— Подтвердила ли свое участие Мирей Матье?

— Конечно. Как и в прошлые, в качестве почетного гостя Мирей Матье примет участие и в нынешнем фестивале. Она не раз говорила о том, что с нетерпением всегда ждет этого события и готовится к выступлениям с большим трепетом.

— Чем планируете удивить зрителей "Спасской башни-2017"? Какие ожидаются нововведения?

— Представления традиционно будут состоять из пролога, основной части — индивидуального показа участниками фестиваля программ своих плац-концертов — и финала. Предстоящий фестиваль, как я уже говорил, будет юбилейным, и на этом будет построен весь музыкально-драматургический ряд представления. В прологе о юбилейной дате зрителю напомнит выступление суворовцев Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта Халилова и сводного коллектива российских военных оркестров. Для финала, в котором традиционно примут участие все гости фестиваля, специально написано попурри, состоящее из музыкальных произведений, звучавших в разные годы проведения фестиваля. Иностранные коллективы в этом году будут представлены ведущими военными оркестрами из Австрии, Армении, Белоруссии, Египта, Индии, Италии, Казахстана, Турции и Узбекистана. Кроме этого, ожидается приезд группы швейцарских барабанщиков TOP SECRET и оркестра волынок и барабанов Евросоюза. Ни одного зрителя не оставит равнодушным выступление народной артистки России Тамары Гвердцители. Помимо основных представлений, жители и гости столицы будут иметь возможность увидеть шествие участников фестиваля на Поклонной горе, послушать выступления военных оркестров в парках и скверах Москвы, а также посетить совместный концерт итальянского оркестра корпуса карабинеров и Центрального военного оркестра министерства обороны Российской Федерации. Мне не хотелось бы подробно останавливаться на музыкальных произведениях, которые будут звучать на Красной площади на протяжении девяти фестивальных дней, и особенностях предстоящих представлений. Ведь сюрпризы на то и сюрпризы. Добавлю лишь, что музыкальный ряд финала будет дополнен цветовыми проекциями на Покровском соборе, а о завершении представлений будут возвещать марш Агапкина "Прощание славянки" и залпы салюта.