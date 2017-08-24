Нурмахмад Холов: надеемся скоро подписать соглашение по ВТС с Катаром

Этим летом отношения между государствами Персидского залива резко обострились. Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и некоторые другие страны разорвали дипломатические отношения с Катаром и прекратили с Дохой всякое сообщение, обвинив ее в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. На таком фоне в конце августа регион, в том числе Катар, посетит глава МИД России Сергей Лавров. Накануне этого визита посол РФ в Дохе Нурмахмад Холов рассказал в интервью РИА Новости о том, как российская сторона видит перспективы урегулирования конфликта между странами Персидского залива, о сотрудничестве РФ и Катара в военно-технической сфере, а также о возможных катарских инвестициях в российскую экономику.

— Глава МИД РФ в конце августа посетит Доху с рабочим визитом. С кем из официальных лиц Катара запланированы встречи и какие темы будут обсуждаться на переговорах? Можно ли говорить, что визит Лаврова в Катар означает, что Россия готова выступить посредником в урегулировании отношений Катара с рядом арабских стран? © РИА Новости / Виталий Белоусов Перейти в фотобанк Дипломаты из РФ и Кувейта обсудили подготовку визита Лаврова в Эль-Кувейт

— В ходе своей поездки Сергей Викторович Лавров встретится со своим коллегой — министром иностранных дел Катара Мухаммед Аль Тани, с министром обороны эмирата доктором Халедом Аль Аттыйей, а также с эмиром Катара Тамимом Аль Тани. Будут обсуждаться вопросы интенсификации двустороннего сотрудничества, международная проблематика и ситуация на Ближнем Востоке. Визит носит рабочий характер, его цель — обсудить актуальное положение дел. Россия выражает свою поддержку Катару и рассчитывает, что стороны продолжат взятый курс на преодоление своих разногласий, но посредником в урегулировании конфликта не выступает.

— Ранее в Катаре заявляли, что приветствовали бы усилия, которые могут помочь усадить стороны конфликта в Персидском заливе за стол переговоров, получала ли Россия обращение от катарской стороны содействовать урегулированию конфликта? Ведет ли Россия сейчас переговоры, чтобы помочь сторонам наладить диалог? Готова ли РФ предоставить свою площадку для переговоров?

— В Дохе начали рассматривать Россию в качестве надежного друга и партнера как по вопросам двустороннего, так и международного сотрудничества. Поэтому, очевидно, что катарцы рассчитывают на наше содействие в разрешении "заливного кризиса". Руководство эмирата имело обстоятельные беседы с российской стороной: в частности, состоялись телефонные разговоры между президентом России Владимиром Владимировичем Путиным и эмиром Тамимом Аль Тани и между главами внешнеполитических ведомств. В ходе контактов была изложена наша позиция по поводу сложившейся ситуации и выражена надежда на то, что стороны конфликта сядут за стол переговоров и решат спорные моменты. Этой же позиции мы придерживаемся в контактах с другими государствами Персидского залива и призываем решать вопросы дипломатическим путем. Полагаем, что это касается исключительно межгосударственных отношений Катара со своими соседями и "братьями".

— После введения блокады со стороны ряда арабских государств в Дохе заявили, что в такой ситуации Москва может стать важнейшим экономическим партнером Дохи. Намерена ли РФ наращивать поставки продовольствия в Катар? © Фото : предоставлено Минобороны России Катар хочет приобрести российские технологии для производства систем ПВО

— Вот уже третий год успешно работает Совместная российско-катарская межправительственная комиссия по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству (СМПК) под председательством министров энергетики России Александра Новака и Катара Мухаммеда ас-Сады. В рамках этого механизма налажены контакты между представителями сельскохозяйственной отрасли и поставщиками продовольствия. Катарский бизнес с большим интересом относится к проектам по поставке продуктов из регионов России, в частности мяса, птицы и зерновых культур. Еще до начала кризиса в апреле этого года в Дохе прошло третье заседание СМПК, в ходе которого катарцы выдали семь сертификатов на поставку халяльного российского продовольствия. Сейчас идет активная проработка этих вопросов. Катарские партнеры заинтересованы в российских товарах с целью обеспечения продовольственной безопасности страны.

— В прошлом году Катар сделал крупные инвестиции в российскую экономику, приобретя акции Роснефти. Ожидаются ли в ближайшее время еще крупные инвестиции Катара в РФ? В какие именно сферы и компании?

© РИА Новости / МИД РФ Перейти в фотобанк Дави на газ: Катар предлагает союз России

— Действительно, представители катарских деловых кругов давно проявляли интерес к инвестиционным проектам в России. В перспективе катарцы рассматривают свое участие прежде всего в проектах нефтегазовой отрасли. Определенный интерес представляют инфраструктурные проекты: центральная кольцевая автомобильная дорога, Новая Москва, гостиничные комплексы и торговые центры в Москве и Санкт-Петербурге и другие. Ежегодно проводится российско-катарский бизнес-форум представителей малого и среднего бизнеса при активном участии Российско-арабского и Российско-катарского деловых советов. Налажены тесные контакты с Торгово-промышленной палатой эмирата, которая с большим интересом следит за новыми проектами в России, в том числе в сфере строительства и гостиничного бизнеса. Налаживается партнерство с регионами России: свои возможности катарским бизнесменам уже продемонстрировали правительство Москвы, комитет по внешним связям Санкт-Петербурга, правительство Республики Татарстан, Ингушетия и Кабардино-Балкария. Полагаем, что наше инвестиционное сотрудничество будет расширяться и в дальнейшем.

— На рынке вооружений Катара монополистом являются США. Может ли Россия занять здесь какую-то нишу? Ведутся ли переговоры о поставках российского вооружения?

— Действительно, Соединенные Штаты являются основным поставщиком вооружения в Катар, хотя эмират также закупает военную технику и оружие у Франции, Германии и Великобритании. В прошлом году было подписано соглашение о военном сотрудничестве между Россией и Катаром и началась работа по подготовке к подписанию соглашения о военно-техническом сотрудничестве. Министр обороны Катара 20-22 августа посетил Россию по приглашению своего российского коллеги Сергея Шойгу для участия в выставке "Армия-2017". В ходе встречи министры обсудили вопросы возможной поставки в Катар российских средств ПВО и другого. Кроме того, катарские эксперты более подробно ознакомились с новинками российской военной техники. Надеемся, что соглашение по ВТС также будет подписано в ближайшее время.

— По какому сценарию, на ваш взгляд, будет развиваться конфликт Катара с рядом арабских стран? Видят ли в Москве опасность перерастания этого конфликта в открытое военное противостояние?

— Как нам заявили катарские власти, они не настроены на дальнейшую эскалацию конфликта со своими арабскими "братьями". Руководство страны делает все возможное, чтобы разрешить возникшие споры с оппонентами дипломатическим путем в соответствии с общепринятыми международно-правовыми стандартами. Этот конфликт не выгоден ни одной из сторон как в политическом, так и в экономическом плане. Мы надеемся, что участники в скором времени смогут прийти к каким-то договоренностям по имеющимся разногласиям в духе взаимоуважительного и равноправного диалога. А Россия всегда готова оказывать содействие в этом процессе. Что касается опасности открытого военного противостояния, то, на наш взгляд, ожидать этого не приходится.

— Планируются ли в ближайшее время визиты в РФ катарских официальных лиц на высшем и высоком уровне? © Фото : предоставлено Минобороны России Катар хочет приобрести российские технологии для производства систем ПВО

— Как я уже отметил, недавно Россию посетил министр обороны Катара Халед аль-Аттыйя, который побывал на военной выставке "Армия-2017" и провел переговоры с министром обороны России Сергеем Шойгу относительно поставок российских средств ПВО и подписания соглашения о военно-техническом сотрудничестве. Осенью этого года планируется визит министра культуры и спорта Катара Салах Аль-Али с целью подписания совместного заявления министров культуры двух стран о проведении перекрестного Года культуры в 2018 году, подготовка к которому идет полным ходом. Визитов на высшем уровне в ближайшее время не планируется.

— Идут ли сейчас переговоры о возможности подключения российских компаний ("Газпром", "Роснефть") к разработке крупнейшего катарского месторождения Северное/Южный Парс? Сохраняют ли российские компании интерес к разработке этого месторождения?

— Разработки катарских газовых месторождений представляют определенный интерес для российских компаний. Представительство ПАО "Газпром" в Дохе внимательно следит за развитием ситуации и поддерживает по этому вопросу тесный контакт с катарскими коллегами. Однако пока катарцы в газовой отрасли все же предпочитают работать со своими давними партнерами — компаниями из США, Великобритании и Франции, хотя в последнее время проявляют все больший интерес к российским компаниям. Видимо, это дело будущего.

— В рамках астанинского процесса по Сирии идут переговоры о создании зоны безопасности в районе Идлиба. Какой в Москве видят роль Катара в этом процессе, может ли Доха помочь продвинуться в создании этой зоны, учитывая влияние эмирата на определенные круги сирийской оппозиции? © Фото : SANA Катар не намерен вводить войска в Сирию, заявили в Минобороны страны

— Мы ведем с Катаром плотный диалог по сирийскому сюжету. Несмотря на расхождение по некоторым моментам, нам удалось за последние годы прийти к общему пониманию и двигаться к единой цели — добиться перемирия в Сирии при сохранении территориальной целостности страны и государственных институтов власти. В политическом плане Катар имеет сильное влияние на участников сирийского кризиса, так называемую умеренную оппозицию. Например, в Дохе проживает бывший глава Сирийской национальной коалиции Муаз Аль-Хатыб, являющийся идейным вдохновителем некоторых группировок оппозиции — "Джейш Аль-Ислам" и "Ахрар Аш-Шам", с которым мы поддерживаем постоянную связь. Катарское руководство уже выражало свою заинтересованность присоединиться к астанинскому формату, так как эмират, в качестве одного из основных игроков в регионе, имеет немалое влияние на ситуацию в Сирии. Москва приветствует любые начинания, направленные на деэскалацию конфликта в Сирии и решения его мирным путем, от кого бы они ни исходили, в том числе и от Катара.