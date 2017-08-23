США
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
Интервью

Александр Чубарьян о пакте Молотова-Риббентропа: "Мы хотели выиграть время"

08:0023.08.2017
(обновлено: 08:07 23.08.2017)
02320
© РИА Новости / Дмитрий БабичАкадемик Чубарьян Александр Оганович. Архивное фотоАкадемик Чубарьян Александр Оганович. Архивное фото
© РИА Новости / Дмитрий Бабич

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ, для РИА Новости

Двадцать третьего августа 1939 года между Берлином и Москвой был заключен пакт Молотова-Риббентропа. О причинах и условиях подписания этого пакта РИА Новости рассказал научный руководитель Института всеобщей истории РАН, академик РАН, сопредседатель Российского исторического общества Александр Чубарьян.

Нужно исходить из реальности

 — Прошло уже 78 лет с момента подписания этого документа, а вокруг него до сих пор ломаются копья. Одни считают его следствием сговора Сталина с Гитлером, другие же уверяют, что он был необходим Советскому Союзу для самозащиты. Где тут правда?

Разгром немецко-фашистских войск под Москвой. 1941 год
© РИА Новости / Самарий Гурарий
Перейти в фотобанк
Битва за Москву: "Тайфун", который не сломал Красную Армию
 — Последние годы этому пакту действительно уделяется очень много внимания. Однако вместо того, чтобы стать объектом дискуссий профессиональных историков (ведь действительно есть разные взгляды на этот вопрос), он уже приобрел политическое звучание. Этого, конечно, нужно было избежать. Я все-таки сторонник многофакторного подхода к истории, и для оценки того или иного события нужно исходить из реальности времени, в котором это событие происходило.

скачать видеоскопировать ссылкуполучить код
© РИА Новости
Пакт Молотова-Риббентропа и Вторая мировая война. Кадры из архива

 — А какова была эта реальность?

Немецкие солдаты проходят пограничный пост у Данцига (Гданьск)
© AP Photo
Начало войны против СССР - ключевой пункт пересмотра истории
 — Весь процесс начался в сентябре 1938 года — с Мюнхенского соглашения, по которому Англия и Франция отдали Гитлеру часть Чехословакии. Как известно по документам, в Кремле восприняли все эти события как стремление к изоляции СССР на международной арене — стремление, которое реализовывалось через Мюнхенский сговор. Поэтому в контексте того времени Советский Союз стремился преодолеть изоляцию и создать временное и пространственное поле для будущего столкновения с Германией.

 — Насколько в 1941 году мы были больше готовы к войне, чем в 1939-м?

Дивизионная пушка ЗИС-3 (образца 1942 года)
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Оружие победы: лучшая пушка Великой Отечественной ЗИС-3
 — В 1939 году мы были мало подготовлены к войне, к тому же у нас были неурегулированные проблемы на Дальнем Востоке. В результате армейских чисток у нас были сокращены возможности среднего и высшего военного звена. Поэтому я не думаю, что если бы война началась в 1939 году, то она на начальном этапе шла бы сильно успешнее, чем в 1941 году. С другой стороны, очевидно, что те почти два года отсрочки, которые мы получили, они могли быть использованы более эффективно. За это Сталина потом критиковали.

© РИА Новости / Леонид БатьПерейти в фотобанкСоветские танки проезжают по подмосковной деревне к линии фронта. 1941 год
© РИА Новости / Леонид Бать
Перейти в фотобанк
Советские танки проезжают по подмосковной деревне к линии фронта. 1941 год

 — Правильно ли я понимаю, что мы рассматривали пакт Молотова-Риббентропа не как лекарство от всех проблем с Германией, а как временную меру для оттяжки войны?

Контрнаступление советских войск в битве под Москвой 5 декабря 1941 года. Кадр из документального фильма Разгром немецко-фашистских войск под Москвой
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Как Москва устояла перед вермахтом
 — Я не думаю, что в Кремле надеялись на длительное сотрудничество с Берлином. Тогда царило общее ощущение неизбежности столкновения между СССР и Германией. Уже летом 1940-го стало ясно, что напряжение нарастает. И в конце 1940 года в Москве начали усиленно приниматься меры по перевооружению страны для подготовки ее к возможному и в итоге состоявшемуся столкновению с Германией.

Конечно, кое-чем пришлось пожертвовать. Пакт Молотова-Риббентропа имел отрицательные последствия для международного коммунистического движения. В стране была свернута антифашистская пропаганда на несколько месяцев (а кроме того, СССР, который позиционировал себя как главную антифашистскую силу, понес мощнейшие репутационные издержки за рубежом, что сказалось на имидже компартий в других странах. — Прим. ред.).

© AP PhotoДоговор о ненападении между Германией и Советским Союзом
© AP Photo
Договор о ненападении между Германией и Советским Союзом

"Переговоры ради переговоров"

 — Была ли у России альтернатива пакту Молотова-Риббентропа?

— Она могла быть только одна — соглашение с Англией и Францией. Но переговоры, которые шли, были обречены на неудачу. Напомню, что летом 1939 года в Москве проходили англо-франко-советские переговоры, на которых стороны обсуждали и возможность подписания военной конвенции. Проходили они довольно сложно и в итоге ни к чему не привели.

 — Но и не могли привести. На московских переговорах западные представители даже не были уполномочены что-то серьезное подписывать…

— С их стороны это действительно были несерьезные переговоры. В Москву приехали даже не вторые и не третьи лица, а представители, которые не имели никаких полномочий для подписания договора. И в Кремле возникало ощущение, что это "переговоры ради переговоров", а не переговоры ради заключения соглашения. Вообще, все стороны на московских переговорах проявили недооценку той опасности, которую в то время представлял собой германский нацизм и фашизм. И, конечно, это сказалось на итогах переговоров.

Мобилизация. Колонны бойцов движутся на фронт. 23 июня 1941 года
© РИА Новости / Анатолий Гаранин
Перейти в фотобанк
Как давали отпор врагу 22 июня 1941 года

К тому же камнем преткновения оказалась позиция Польши. На переговорах шла речь о том, чтобы в случае конфликта разрешить пропуск советских войск через территорию Польши. Однако поляки жестко выступали против этого.

Да, 21 августа 1939 года Франция окончательно нажала на Варшаву, чтобы те согласились, но было уже поздно. Ведь Советскому Союзу поступило предложение Германии о заключении экономического и политического соглашения (причем в кратчайшие сроки — 21 августа Гитлер просил Сталина принять "ответственного чиновника из Германии" не позднее 23 августа. — Прим. ред.), и в Москве его приняли.

Если уж говорить о позиции западных стран, то 1 сентября, когда началась Вторая мировая война, Польша подверглась нападению Германии, а Франция и Англия объявили последней войну, они вели так называемую "странную войну" — ни одного военного шага по оказанию помощи Польше не было сделано.

© Фото : public domainОфицер вермахта на одной из улиц Варшавы отдает приказы солдатам
© Фото : public domain
Офицер вермахта на одной из улиц Варшавы отдает приказы солдатам

Странные союзники

 — Судя по подборке польских газет, выходивших в начале сентября 1939 года, поляки как раз на эти шаги очень надеялись. И вся стратегия обороны Польши была рассчитана на то, что Германии придется воевать на два фронта. Но тем не менее поляки именно нас обвиняют в том, что тем самым мы сдали Гитлеру Польшу.

Попытка Гитлера расширить жизненное пространство. Кадры из архива
© РИА Новости
Попытка Гитлера "расширить жизненное пространство". Кадры из архива
 — Действительно, некоторые историки у нас и на Западе считают, что этот договор открыл Германии дорогу для нападения на Польшу 1 сентября 1939 года. Но всем известно (в том числе и по разведданным), что решение Гитлера о нападении на Польшу было принято еще в июле 1939 года. Был даже определен точный день атаки. Изначально она планировалась на конец августа (26 августа. — Прим. ред.), но затем ее сдвинули на 1 сентября.

© Фото : BundesarchivНемецкие солдаты заряжают самоходную мортиру "Карл" возле Варшавы. Август-сентябрь 1944
© Фото : Bundesarchiv
Немецкие солдаты заряжают самоходную мортиру "Карл" возле Варшавы. Август-сентябрь 1944

 — Варшава жалуется на то, что Германия и СССР ее разделили. Но можно ли говорить, что соглашение между Польшей и Германией о разделе Чехословакии тоже было сговором?

Жители блокадного Ленинграда выходят из бомбоубежища
© РИА Новости / Борис Кудояров
Перейти в фотобанк
Парламенты Украины и Польши "переиграли заново" Вторую мировую
 — После Мюнхенского соглашения Польша тоже получила часть Чехословакии, но этот момент в Польше сейчас отмечают лишь серьезные историки. В политической пропаганде этот факт стараются не вспоминать.

Нас обвиняют и в другом. Оценивая этот пакт, говорят не только о договоре, который был типичным для того времени, но и о секретных приложениях к договору, которые предусматривали разграничение влияния СССР и Германии. Да, эти протоколы можно рассмотреть в контексте безопасности, однако они все равно вызывали определенную критику, в том числе и в Советском союзе (в 1989 году Съезд народных депутатов СССР осудил эти протоколы).

© РИА НовостиПерейти в фотобанкМирные жители Варшавы и бойцы Красной армии. Освобождение Польши. Великая Отечественная война 1941-1945 годов
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Мирные жители Варшавы и бойцы Красной армии. Освобождение Польши. Великая Отечественная война 1941-1945 годов

 — Некоторые оспаривают подлинность секретных протоколов…

— Я знаю, что есть такие точки зрения. И эти люди вправе их высказывать. Однако были найдены совершенно очевидные документы, которые подтверждают, что протоколы были, а также отражают их содержание.

Комментировать
Интервью
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Пройдите опрос, чтобы мы могли сделать сайт лучше
НачатьПозже
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена