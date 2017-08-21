Александр Рольбинов: такого строительства в Калининграде еще не было

Калининград — один из 11 городов, которым предстоит принимать игры Чемпионата мира по футболу в 2018 году. В списке важнейших инфраструктурных объектов, которые должны быть готовы в регионе к турниру, — аэропорт "Храброво" и главный стадион на острове Октябрьский. О том, как самый западный российский регион готовится к крупнейшему спортивному мировому событию, рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости Евгении Римко временно исполняющий обязанности зампредседателя правительства Калининградской области Александр Рольбинов, который курирует вопросы подготовки к чемпионату.

— Долгожданное событие для всех жителей и гостей региона произошло — часть аэровокзального комплекса в 27 тысяч квадратных метров наконец открылась для пассажиров. Но далеко не все знают, что реконструируется аэропорт на средства инвестора по заказу АО "Аэропорт Храброво". И если что-то идет не так, отвечать все равно приходится власти. Какие рычаги, механизмы существуют у областного правительства для того, чтобы работы шли в срок и с хорошим качеством? © РИА Новости / Игорь Зарембо Перейти в фотобанк Глава Калиниградской области рассказал о механизме отмены НДС на авиабилеты

— Совершенно верно. Это деньги негосударственные, но это ничего не значит: за все, что происходит на территории области, особенно на социально значимых объектах, отвечают губернатор и правительство. Рычагов не так много, но они существуют. Есть набор контролирующих органов, правительство может оказать определенную помощь и поддержку с точки зрения переговорных процессов, сокращения сроков рассмотрения вопросов. То, что мы, собственно, и делаем. Мы помогали с прохождением экспертизы, врио губернатора лично этим занимался. Вопрос не в том, что мы можем запретить, закрыть стройку, а в том, что если инвестор выполняет договоренности, соответственно, правительство включается самым активным образом, помогает в реализации проекта. Задача не только создать условия, но и поддерживать бизнес, чтобы он был рентабельным и доходным, чтобы он мог развиваться и реинвестироваться. Это все понимают, особенно акционеры и собственники аэровокзального комплекса, поэтому они откликаются на все претензии со стороны правительства. Как говорится, ничего личного: есть сроки, которые определены программой, и все, что мы хотим, чтобы эти сроки вовремя исполнялись.

— Сейчас вся операционная деятельность перенесена в новый просторный построенный корпус аэровокзала, все вроде бы действует. Что еще остается сделать?

— Это как с картиной — она, казалось бы, написана, но не хватает последнего штриха, ровно так и здесь. Помещение просторное, но не обжитое. В первую очередь стояла задача как можно скорее открыться, перезапустить все процессы, чтобы можно было подойти к реконструкции следующего этапа, правого крыла. Там работы уже активным образом ведутся. В левом крыле в ближайшее время откроется ресторан, будут запущены телетрапы, появятся тележки для багажа, будут установлены дополнительные скамейки, панели табло, арендаторы откроют свои магазины. Думаю, что до 2018 года аэропорт будет выглядеть совершенно по-другому.

— Еще один важный объект подготовки — стадион. Недавняя инспекция зампредседателя российского правительства Виталия Мутко показала, что темпы строительства хорошие, не вызывают опасений. Калининградцам важен еще один вопрос: есть ли сегодня понимание, как, кем, за чей счет будет использоваться арена после проведения игр. Что сегодня происходит на прилегающей территории, которая по задумке должна стать новым микрорайоном? © РИА Новости / Нина Зотина Перейти в фотобанк Заговор не обнаружен: ФИФА проверила законное получение Россией ЧМ-2018

— На сегодняшний день мы видим, что все критические точки пройдены, все сомнения развеяны и сейчас нужно просто усиливать темпы, ускоряться, чтобы сделать все вовремя. То, что касается инфраструктурных объектов — вода, канализация, тепло, электроэнергия, все это мы сделаем в намеченные сроки. Практически в ежедневном режиме по вопросам подготовки к чемпионату проходят совещания под руководством главы региона Антона Алиханова.

Что касается эксплуатации стадиона после 2018 года, по всей видимости, как и другие арены, он будет передан в субъект, соответственно, эксплуатационные расходы и его наполнение будут задачей региона. В нашем случае, когда мы обустраиваем территорию порядка 150 гектаров земли, мы должны будем создать возможность подключения будущих инвесторов к инженерным коммуникациям — все это мы сделаем. Дальше мы проложим основные транспортные магистрали по острову Октябрьский, которые станут основой для будущего развития. Тот проект планировки, который был утвержден еще в 2014 году, претерпит некоторые изменения, поскольку жизнь диктует свои условия.

Но уже есть концепция развития этой территории. Стадион должен быть максимально интегрирован в городское пространство для того, чтобы он был доступен, чтобы в нем функционировали различные спортивные секции. Дополнительные помещения, подтрибунные пространства можно будет задействовать под эти цели. Есть мысли по поводу того, как использовать стадион при проведении культурно-массовых мероприятий. Существуют специальные конструкции, которые устанавливаются на поле, чтобы не испортить газон. В нашем случае стадион очень компактный и удобный, с любого места хорошо видно, что происходит на поле. На сегодняшний день Минспорта назначило дирекцию, подбирается персонал, который будет эксплуатировать арену во время проведения чемпионата. У нас есть договоренность о том, чтобы набирали местных сотрудников. После того, как стадион передадут региону, уже будут люди, хорошо владеющие опытом и информацией о функционировании всей системы.

В настоящее время завершаются работы по созданию основы поля, в августе газон будет засеян. Это отправная точка. Сейчас внешний облик стадиона меняется буквально на глазах, уже появились навесные конструкции. Думаю, что в сентябре он будет выглядеть ровно так, как во время проведения игр чемпионата.

Но прежде чем провести матчи, нужно опробовать, как все работает — транспортная инфраструктура, сам стадион, его системы и прочее. С этой целью — и это обязательное требование ФИФА — нам предстоит провести тестовые мероприятия. Вероятнее всего, это будут спортивные соревнования. Мы запланировали их на март. Сейчас обсуждаем и с РФС, и с Минспорта, кого мы непосредственно к нам привезем. Есть желание сделать для любителей футбола знаковое, красивое событие. Конечно, это сравнить с чемпионатом невозможно, но определенный сюрприз для болельщиков мы организуем.

— Понятно, что в строительстве задействовано большое количество субподрядных организаций, от которых зависят как качество, так и сроки. Нет ли опасений по поводу других инфраструктурных объектов, которые строятся или реконструируются в регионе к чемпионату, — дорог, развязок, тренировочных баз, гостиниц?

— Подобных строительных объектов в комплексе никогда не было в современной истории Калининградской области. По сути, мы осваиваем новую территорию на огромной площади. Большое количество подрядчиков, субподрядчиков. Самое сложное — это синхронизация работ. Есть последовательность: к примеру, прежде чем сделать автомобильную дорогу, необходимо установить дренаж, систему водоотведения, провести инженерные сети и коммуникации. У нас есть сводный график выполнения работ, где все подрядчики расписались, но на практике не всегда происходит так, как в теории, — где-то что-то поставщик вовремя не доставил, и система дает сбой. Мы вынуждены в режиме онлайн отслеживать не только выполнение, а еще и поставки материалов у каждого подрядчика и субподрядчика.

— Как идут работы на тренировочных площадках? © РИА Новости / Виталий Тимкив Перейти в фотобанк В США просят ФИФА проверить условия труда строителей на объектах ЧМ-2018

— У нас три тренировочные площадки в Калининграде: "Пионер", "Локомотив" и "Сельма", две действующих, одна запасная. И база команд в Светлогорске. Одна из национальных сборных будет там проживать и тренироваться. Остальные предстоит использовать для предматчевых тренировок. На сегодняшний день мы завершили процедуры по подготовительному этапу для укладки газона. Калининградская область находится далеко от российских границ, логистически сложно откуда-либо привозить материалы. Многие регионы сеют траву, мы будем укладывать натуральный готовый газон. Причем компания из Польши, которая нам его поставит, а туда уже выезжали представители ФИФА, оценивали качество, уже готовила газон для проведения Евро-2014. Это опытная компания, думаю, что все будет хорошо.

— Достаточно ли в регионе гостиниц для гостей?

— Достаточно, но гостиниц много не бывает. Появляются новые возможности для приезда гостей. Хотя бизнесмены люди прагматичные, свой бизнес они оценивают с точки зрения заполняемости — никто не хочет строить гостиницу, чтобы она потом простаивала. Но за последние годы видим рост турпотока, в летний период гостиницы все загружены. Что касается минимально необходимого количества номерного фонда по требованиям ФИФА, то мы уже их перевыполнили. Но это не означает, что нужно успокоиться. У нас есть ряд объектов, которые попали в программу по подготовке, мы их активно мониторим, следим за организацией, все идут нормальными темпами, в графике.

— В правительстве обсуждали создание транспортной схемы со специалистам в области логистики из Высшей школы экономики, которая создает мастер-план для Калининграда. Когда они смогут представить наработки?

— Мастер-план уже давно готов, разработан, но постоянно появляются новые требования, в том числе с точки зрения безопасности. Весной на заседании оргкомитета последнюю версию утвердили, но, возможно, будут незначительные корректировки.

— Была идея сделать дни матчей в Калининграде выходными. Насколько эта идея жива, получила ли она официальный статус?

— Некоторые игры действительно состоятся в рабочие дни. И в связи с тем, что центральная часть города будет перекрыта для движения транспорта, для многих людей это может быть большим неудобством. Поэтому мы до сих пор рассматриваем возможность сделать эти дни выходными. Пока это на уровне рабочих вариантов, придется разговаривать с работодателями. Вопрос непростой, хотя, на наш взгляд, имеет под собой основания.

— Большое внимание сегодня уделяется волонтерскому движению, подготовка идет по стандартам ФИФА. Насколько успешно она проходит, есть ли интерес, помог ли опыт проведения Кубка конфедераций? © РИА Новости / Нина Зотина Перейти в фотобанк Джабаров: обращение сенаторов США к ФИФА попахивает "охотой на ведьм"

— При проведении подобных мероприятий роль волонтеров сложно переоценить — я сам наблюдал, как они работали и получили большой опыт и во время жеребьевок в Казани, и во время Кубка конфедераций в Сочи и в Петербурге. В нашем случае у нас есть два направления волонтеров — так называемые федеральные, за которые отвечает оргкомитет, и городские. Я много раз встречался с нашими добровольцами, это очень симпатичные, приятные молодые люди, с активной жизненной позицией, за таких ребят не стыдно — молодежь у нас замечательная. Волонтеры получают уникальную возможность быть сопричастными к такому празднику — это и интересно, и возможность что-то новое для себя узнать. Тем более что такое мероприятие, как чемпионат мира, вряд ли у нас когда-либо еще повторится.