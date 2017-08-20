Пьетро Паролин: папский визит в Россию не входит в повестку переговоро

В понедельник начинается визит государственного секретаря Ватикана кардинала Пьетро Паролина в Россию, в ходе которого запланированы его встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, главой МИД Сергеем Лавровым, патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Опытный ватиканский дипломат, 62-летний Паролин занимает ключевой пост в Римской курии с конца 2015 года. Принимая папское назначение, он назвал его "сюрпризом Бога в своей жизни" и отметил, что перед лицом этого ответственного служения чувствует, что "силы его слабы, а способности скудны". На самом деле кардинал по праву считается одним из наиболее эффективных иерархов Римско-католической церкви, и его визит в Россию привлекает к себе внимание далеко за пределами Ватикана. Перед отъездом в Москву Паролин дал интервью корреспонденту РИА Новости при Святом престоле Сергею Старцеву.

— Ваше Высокопреосвященство, после вашего визита в Белоруссию в 2015 году и на Украину в 2016 году теперь вы отправляетесь в Россию. Вы сами отметили, что приедете в нашу страну в качестве сотрудника папы Римского Франциска. Что это значит? Каков смысл этого визита?

— Быть сотрудником папы Римского означает, прежде всего, исполнять служение, которое свойственно именно Церкви, то есть возвещать Евангелие. А Евангелие в качестве составной части включает в себя усилие для воплощения справедливости и мира, исполнение ответственности каждым в отношении других, и всеми в отношении мира во всех его проявлениях. Справедливость и мир — это великие духовные ценности, которые должны пронизывать всю человеческую жизнь, включая отношения внутри общества, а на более глобальном уровне — отношения между государствами.

Я направляюсь с визитом в Россию с тем, чтобы помимо тем двустороннего характера и вопросов, относящихся к жизни католической церкви, как раз обсудить проблемы, связанные с конфликтами, которые терзают многие, слишком многие региона мира. С тем, чтобы были предприняты все усилия для восстановления справедливости и мира в уважении достоинства и неприкосновенности каждой человеческой личности.

— Насколько мне известно, вы встретитесь с президентом России Владимиром Путиным и министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Каковы будут темы этих встреч и какие международные досье вы намерены обсудить? Какой из идущих сейчас конфликтов вызывает наибольшую озабоченность Святого престола?

— Существуют различные международные досье, которые вызывают беспокойство, и полагаю, что некоторым из них можно будет уделить особое внимание во время визита, прежде всего, относительно тех ситуаций, где Россия задействована самым непосредственным образом. Это касается Ближнего Востока, в особенности той трагедии которую продолжают переживать Сирия, Ирак и некоторые другие страны этого региона. И тема, которая весьма тревожит Европу, — конфликты на этом континенте, начиная с войны на Украине и неразрешенных ситуаций на Южном Кавказе. На самом деле перечень этот длинный, и он не будет объектом дискуссии исключительно по этому случаю, поскольку дипломатические контакты не прекращаются. Но драма, переживаемая населением, в особенности в некоторых из только что упомянутых ситуаций, требует постоянного внимания на всех уровнях.

— Сегодня Россию зачастую рассматривает и представляют на Западе как противника, если не врага. Беспокоит ли Святой престол такое противопоставление, разделяющее мир? И что можно было бы сделать, чтобы преодолеть его?

— Феномен, который вы только что упомянули, относится к тому ухудшению климата в международных отношениях, которое рискует спровоцировать рост все более негативных и распространенных реакций. Поэтому, конечно, следует уделить внимание как поиску справедливых и последовательных решений идущих конфликтов, так и этому вызывающему тревогу аспекту напряженности, которая проявляется помимо войн в строгом смысле слова.

Я считаю, что политики должны принимать во внимание также и это весьма негативное последствие, которое вызывают, прежде всего, те действия, которые ущемляют права других. И это послание, которое Святой престол не устает повторять: взаимное уважение и искренний диалог в отношениях между государствами должны стоять над интересами отдельного государства, даже когда такое поведение может по различным причинам быть не очень популярным для широких слоев населения собственной страны. Требуется широкий, великодушный взгляд на вещи, готовый к тому, чтобы давать нежели получать, чтобы поощрять всеобщее, а не только собственное благо. Я понимаю, что речь идет о весьма взыскательном и не слишком привлекательном пожелании, но в итоге я не вижу иных способов, чтобы попытаться выйти из упомянутого здесь противостояния.

— Папа Франциск всегда был очень суров в оценках феномена фундаменталистского терроризма. Москва давно предлагает своим западным партнерам создать общий фронт борьбы против терроризма. Каково ваше мнение по этой проблеме?

— И в этом отношении я чувствую необходимость хотя бы частично повторить, то, что только что было сказано: лишь тогда, когда основные державы на мировой арене признают в сотрудничестве на общее благо главную ценность, к которой следует стремиться, смогут быть реализованы широкие альянсы, в том числе, и против зла фундаменталистского терроризма. Для того, чтобы победить зло, необходимо взаимопонимание и искреннее стремление к добру. С другой стороны, поощрять такие усилия и такие умонастроения и является одной из задач Церквей.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский Перейти в фотобанк Верю - не верю: богатым Бог не нужен? — В России вы встретитесь с патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Каковы отношения между Католической церковью и Русской Православной церковью сейчас, после исторической встречи на Кубе?

— Нет сомнений в том, что отношения между Католической церковью и Русской Православной церковью переживают позитивный период, который недвусмысленным образом был выражен встречей в Гаване. Но этот знаменательный результат в свою очередь является началом нового пути — пути еще более искреннего и интенсивного диалога, нацеленного на то, чтобы все лучше понимать друг друга, преодолевая непонимание и различия, которые могут существовать. Лучше было бы даже сказать иначе: это начало нового пути, целью которого является преодоление существующих трудностей с тем, чтобы сосредоточить всю энергию на продвижении общего блага.

— До встречи в Гаване мы, журналисты, в течение многих лет задавались вопросом о том, когда состоится встреча между папой и патриархом. Ваше Высокопреосвященство, сегодня я хотел бы спросить вас, когда станет возможным визит папы Франциска в Россию? И связан ли каким-то образом ваш нынешний визит с этой перспективой?

— Как я уже имел возможность сказать в другом месте, тема возможного папского визита не входит в повестку дня наших бесед. Кроме того, было бы слишком сложным и трудным выдвигать гипотезы относительно будущих инициатив такого уровня. Но думаю и надеюсь, что каждая встреча, — я имею в виду, прежде всего, предстоящую встречу с патриархом Кириллом, — может содействовать подготовке пути для развития все более позитивных и интенсивных контактов.