Пьетро Паролин: папский визит в Россию не входит в повестку переговоро

В понедельник начинается визит государственного секретаря Ватикана кардинала Пьетро Паролина в Россию, в ходе которого запланированы его встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, главой МИД Сергеем Лавровым, патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Опытный ватиканский дипломат, 62-летний Паролин занимает ключевой пост в Римской курии с конца 2015 года. Принимая папское назначение, он назвал его "сюрпризом Бога в своей жизни" и отметил, что перед лицом этого ответственного служения чувствует, что "силы его слабы, а способности скудны". На самом деле кардинал по праву считается одним из наиболее эффективных иерархов Римско-католической церкви, и его визит в Россию привлекает к себе внимание далеко за пределами Ватикана. Перед отъездом в Москву Паролин дал интервью корреспонденту РИА Новости при Святом престоле Сергею Старцеву.
— Ваше Высокопреосвященство, после вашего визита в Белоруссию в 2015 году и на Украину в 2016 году теперь вы отправляетесь в Россию. Вы сами отметили, что приедете в нашу страну в качестве сотрудника папы Римского Франциска. Что это значит? Каков смысл этого визита?
Я направляюсь с визитом в Россию с тем, чтобы помимо тем двустороннего характера и вопросов, относящихся к жизни католической церкви, как раз обсудить проблемы, связанные с конфликтами, которые терзают многие, слишком многие региона мира. С тем, чтобы были предприняты все усилия для восстановления справедливости и мира в уважении достоинства и неприкосновенности каждой человеческой личности.
— Насколько мне известно, вы встретитесь с президентом России Владимиром Путиным и министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Каковы будут темы этих встреч и какие международные досье вы намерены обсудить? Какой из идущих сейчас конфликтов вызывает наибольшую озабоченность Святого престола?
— Сегодня Россию зачастую рассматривает и представляют на Западе как противника, если не врага. Беспокоит ли Святой престол такое противопоставление, разделяющее мир? И что можно было бы сделать, чтобы преодолеть его?
— Феномен, который вы только что упомянули, относится к тому ухудшению климата в международных отношениях, которое рискует спровоцировать рост все более негативных и распространенных реакций. Поэтому, конечно, следует уделить внимание как поиску справедливых и последовательных решений идущих конфликтов, так и этому вызывающему тревогу аспекту напряженности, которая проявляется помимо войн в строгом смысле слова.
— Папа Франциск всегда был очень суров в оценках феномена фундаменталистского терроризма. Москва давно предлагает своим западным партнерам создать общий фронт борьбы против терроризма. Каково ваше мнение по этой проблеме?
— И в этом отношении я чувствую необходимость хотя бы частично повторить, то, что только что было сказано: лишь тогда, когда основные державы на мировой арене признают в сотрудничестве на общее благо главную ценность, к которой следует стремиться, смогут быть реализованы широкие альянсы, в том числе, и против зла фундаменталистского терроризма. Для того, чтобы победить зло, необходимо взаимопонимание и искреннее стремление к добру. С другой стороны, поощрять такие усилия и такие умонастроения и является одной из задач Церквей.
— Нет сомнений в том, что отношения между Католической церковью и Русской Православной церковью переживают позитивный период, который недвусмысленным образом был выражен встречей в Гаване. Но этот знаменательный результат в свою очередь является началом нового пути — пути еще более искреннего и интенсивного диалога, нацеленного на то, чтобы все лучше понимать друг друга, преодолевая непонимание и различия, которые могут существовать. Лучше было бы даже сказать иначе: это начало нового пути, целью которого является преодоление существующих трудностей с тем, чтобы сосредоточить всю энергию на продвижении общего блага.
— До встречи в Гаване мы, журналисты, в течение многих лет задавались вопросом о том, когда состоится встреча между папой и патриархом. Ваше Высокопреосвященство, сегодня я хотел бы спросить вас, когда станет возможным визит папы Франциска в Россию? И связан ли каким-то образом ваш нынешний визит с этой перспективой?
— Как я уже имел возможность сказать в другом месте, тема возможного папского визита не входит в повестку дня наших бесед. Кроме того, было бы слишком сложным и трудным выдвигать гипотезы относительно будущих инициатив такого уровня. Но думаю и надеюсь, что каждая встреча, — я имею в виду, прежде всего, предстоящую встречу с патриархом Кириллом, — может содействовать подготовке пути для развития все более позитивных и интенсивных контактов.