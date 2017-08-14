Каламанов: делегация США посетила наш павильон на ЭКСПО одной из первых

Принимая активное участие в формировании интеллектуальной повестки международной выставки ЭКСПО-2017 в Астане, Россия демонстрирует, что ее не стоит воспринимать исключительно как энергетическую супердержаву. Именно поэтому в российском павильоне и в рамках деловой программы представителями РФ демонстрируется множество идей и разработок, относящихся ко всему спектру источников энергии, рассказал в интервью РИА Новости генеральный комиссар российской секции на ЭКСПО-2017, заместитель министра промышленности и торговли РФ Георгий Каламанов.

- Георгий Владимирович, международная выставка ЭКСПО в Астане работает с 10 июня. Не могли бы вы подвести предварительные итоги участия России в этом мероприятии? О каких новых проектах удалось договориться России, контракты на какую сумму уже заключены?

— Российский павильон на ЭКСПО в Астане с самого первого дня функционирует как эффективная и востребованная B2B площадка для продвижения российского бизнеса. Однако мы не ставим перед собой и участниками задачу достичь конкретной суммы соглашений.

Представители российских компаний и регионов организуют конференции, презентации и деловые переговоры в нашей бизнес-зоне, представляют свои продукты и устанавливают полезные деловые контакты. К примеру, российская корпорация "Росатом" и ее казахстанский партнер "Казатомпром" неоднократно встречались в павильоне России и обменивались идеями по развитию новых совместных проектов. Подобное взаимодействие позволяет поделиться ценным опытом и помочь друг другу в развитии.

Несколько дней назад было подписано соглашение о сотрудничестве между Санкт-Петербургом и Астаной на 2017-2021годы. Подписанный документ утвердил программы торгово-экономического, научно-технического, культурного и гуманитарного взаимодействия между городами.

Подписание соглашений на ЭКСПО-2017 — только первый шаг к началу плодотворного и долгосрочного сотрудничества. Наша площадка помогает заложить основу партнерских отношений, которые способствуют стремительному совместному развитию.

Следует отметить, что интересы наших компаний не ограничиваются только Казахстаном. В выставке участвуют более 100 стран мира. Руководители большинства международных делегаций, министры и топ-менеджеры крупнейших компаний Азии, Европы, Африки и Америки — частые гости в павильоне России. Не так давно прошел ряд презентаций предприятий Новосибирской области, на которых присутствовала бизнес-делегация из Малайзии, состоящая из представителей компаний, специализирующихся в области зеленых технологий. Ряд разработок, представленных спикерами предприятий из сибирского региона, заинтересовал малазийских бизнесменов. Такие контакты закладывают основу для проведения дополнительных деловых встреч, заключения соглашений и долгосрочного международного сотрудничества.

- Какие темы и актуальные вопросы удалось поднять России? По каким из них она получила поддержку от других стран-участниц?

— Не так давно в павильоне прошел форум "Новая энергетика" с участием экспертов из России, Казахстана, ООН, российских и иностранных компаний. Обсуждали различные сценарии развития глобальной энергетики, изменение роли традиционных и возобновляемых источников энергии. Практически каждую неделю у нас в павильоне проводятся деловые и научно-популярные мероприятия, на которых поднимаются такие актуальные темы, как использование природного газа, новое применение атомной энергии, энергетическое машиностроение и прочее.

Мы стараемся, чтобы темы, которые мы обсуждаем, не ограничивались российской проблематикой. ЭКСПО — глобальная площадка, и для нас важно, чтобы наши мероприятия привлекали глобальную аудиторию.

Организаторы ЭКСПО на протяжении всей выставки проводят международные конференции в рамках форума "Энергия будущего", на котором поднимаются актуальные вопросы развития доступной и устойчивой энергетики. Если посмотреть программу этих конференций, можно убедиться, что практически в каждом большом мероприятии принимают участие российские эксперты и бизнесмены.

Одним словом, вклад России в интеллектуальную повестку ЭКСПО достаточно велик. Для нас важно, чтобы нас не воспринимали исключительно как энергетическую супердержаву. Поэтому мы представляем на выставке и деловой программе так много идей и разработок, характеризующих весь спектр источников энергии.

- Каких договоренностей удалось достичь в научной сфере, будут ли создаваться совместные разработки, вестись совместные исследования?

- Министерство энергетики Республики Казахстан провело комплексное исследование и отбор технологий павильонов разных стран для их дальнейшего внедрения на территории своей страны. От Российской Федерации в данный список вошли пять проектов из таких областей, как экология, электроэнергетика и атом. В частности, министерство заинтересовали технологии создания атомных передвижных плавучих мини-электростанций, получения синтетических углеводородных продуктов из природного и попутного газов, а также система управления солнечными батареями и передовые методики очистки бытовых и промышленных стоков, разработанные российскими компаниями.

Кроме того, был подписан меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между казахстанской национальной нефтегазовой компанией "КазМунайГаз" и Российским государственным университетом нефти и газа имени И.М. Губкина. Это соглашение ляжет в основу активного сотрудничества между нашими государствами в сфере геологоразведки и добычи. В планах начать комплексное геологическое изучение северного борта Прикаспийской впадины, чтобы оценить перспективность проекта и разработать программу геологоразведочных работ в Федоровском и Карповском Северном блоках.

- Пользуется ли популярностью у посетителей российский павильон, посвященный арктической тематике?

- Безусловно, пользуется, и это подтверждает статистика. Российский павильон с момента открытия неизменно входит в топ-5 по посещаемости. На данный момент уже более 500 тысяч гостей познакомились с нашей экспозицией. Более 430 международных делегаций посчитали важным для себя побывать у нас. Такие высокие цифры — не случайность. Русская Артика, представленная в павильоне, — это яркая демонстрация неизведанного, нераскрытого до конца потенциала страны, в том числе и энергетического.Привлекает гостей выставки инсталляция части айсберга, которая дает возможность каждому посетителю прикоснуться к тематике арктического региона.

- Не планирует ли Россия в будущем снова претендовать на проведение ЭКСПО на своей территории? В каком году?

— В мае этого года была подана заявка на проведение ЭКСПО-2025 в России. Город, который претендует на право проведения выставки, — Екатеринбург, и на то есть несколько причин. Во-первых, он выгодно расположен в самом центре евразийского пространства, во-вторых, является одним из крупнейших научных, индустриальных и культурных центров страны, но самое главное — у города богатый опыт проведения событий международного масштаба. Там проходили саммиты ШОС и БРИКС, "Иннопром", российско-китайское ЭКСПО. Осенью этого года в Екатеринбурге пройдет Всемирный конгресс здоровья, а в 2018 году — матчи чемпионата мира по футболу. Наша заявка имеет большие шансы на победу.

Конечно, мы используем выставку ЭКСПО-2017 для продвижения нашей заявки. Уже 23 августа в российском павильоне пройдет презентационная сессия-диалог "ЭКСПО: от Астаны-2017 к Екатеринбургу-2025".

- Насколько эффективной является площадка ЭКСПО с точки зрения получения практических, осязаемых результатов для стран-участниц?

- Я считаю, что участие Российской Федерации в ЭКСПО-2017 в первую очередь позволяет поддерживать имидж страны, в очередной раз подтвердить статус мирового лидера в сфере энергетики будущего, а также продемонстрировать свои разработки партнерам из других государств и, безусловно, заключить взаимовыгодные соглашения.

Однако нельзя говорить только о прибыли. ЭКСПО — многогранный проект. Это и культурные связи, и деловые контакты, и научный сектор. В ходе мероприятий, затрагивающих данные направления, закладывается основа для долгосрочного сотрудничества, результаты которого страны будут получать еще много лет.

- Оказало ли влияние на работу российского павильона принятие США закона о введении нового пакета санкций в отношении РФ, в том числе в отношении энергетического сектора? Затрагивалась ли эта тема на форумах и дискуссиях в рамках деловой программы международной выставки?

— На работу российского павильона введение новых санкций не повлияло. Делегация США, кстати, посетила наш павильон одной из первых.

- Получены ли в рамках ЭКСПО практические результаты по линии межрегионального сотрудничества?

— Именно региональной тематике мы уделяем особое внимание. В павильоне России выделено 80 квадратных метров под зону сменных экспозиций, на которой в рамках тематических недель свой потенциал демонстрируют крупные города и регионы нашей страны.

На площадке павильона уже прошли недели Татарстана, Челябинской области, Санкт-Петербурга. До окончания выставки свои проекты представит Свердловская область, мы ожидаем большую делегацию Москвы.

Недавно закончилась тематическая неделя Санкт-Петербурга. Упор был сделан прежде всего на бизнес-составляющую. Биржа контактов промышленных организаций пользовалась большой популярностью у казахстанских коллег. Я уже упоминал о том, что на нашей площадке было заключено соглашение о сотрудничестве между Астаной и Санкт-Петербургом на 2017-2021 годы. В июле ЭКСПО-2017 посетили спикеры более чем 30 компаний Челябинской области. Представители бизнеса из региона в ходе тематической недели провели B2B встречи с казахстанскими коллегами, и в результате было подписано соглашение между Фондом развития малого и среднего предпринимательства Челябинской области и АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" с казахстанской стороны. В мероприятиях на полях ЭКСПО также приняли участие представители деловых кругов Оренбургской, Омской, Астраханской, Томской, Кировской, Самарской областей, Пермского края.