Олег Долгов: на фестивале фейерверков "Ростех" прогремят 60 тысяч залпов

"Ростех" — одна из крупнейших российских государственных корпораций — третий год подряд организовывает Международный фестиваль фейерверков, который пройдет с 19 по 20 августа в Братеевском каскадном парке в Москве. Мероприятие соберет восемь команд пиротехников из Австрии, Армении, Румынии, Японии, Бразилии, Китая, России и Хорватии. Помимо пиротехнического шоу посетителей ждут выступления артистов, квесты, лектории, рынок ремесел и многое другое. В прошлом году фестиваль посетило более 500 тысяч человек. О деталях и особенностях проведения фестиваля в этом году в эксклюзивном интервью РИА Новости рассказал Олег Долгов — технический директор компании "Пиротехнические технологии", отвечающей за подготовку мероприятия.

- Сколько посетителей вы ожидаете принять в этом году на фестивале?

— Вместимость парка — 100 тысяч посетителей в день. На эти цифры мы и ориентируемся. Но если говорить о количестве зрителей, которые смотрят шоу из разных точек, в том числе не на территории парка, то по данным прошлого года эта цифра составила более 500 тысяч человек. В этом году мы дополнительно будет делать трансляцию на сайте и в социальных сетях МИА "Россия Сегодня", для тех, кто не сможет быть в парке и увидеть все на месте событий. Мы рады поделиться праздником со всеми!

- На какую стоимость билетов стоит рассчитывать тем, кто захочет посетить фестиваль?

— Стоимость билетов составляет от 400 рублей до 2000 рублей на трибунах. По этой стоимости можно купить сейчас билеты на сайте фестиваля.

- Будут ли предоставлять бесплатные билеты детям?

— Дети до семи лет включительно проходят на фестиваль бесплатно в сопровождении взрослых с билетами, но без предоставления отдельного места на трибуне. Тут важно отметить, что шоу фейерверков вы увидите из любой точки парка, вне зависимости от категории билета.

- В прошлом году на юге Москвы было ограничено движение из-за проведения фестиваля. Будет ли ограничено движение автомобилей и в этом году?

— Решение о перекрытии улиц принимается оперативным штабом ГУВД. Делают они это ради нашей с вами безопасности, чтобы разделить потоки, чтобы избежать травм и давки.

Движение автотранспорта будет ограничено 19 и 20 августа с 09.00 до 21.00 по улице Борисовские пруды: от пересечения с Каширским шоссе до Братеевского моста. Но это не касается движения по этому участку общественного автотранспорта и резидентов района. Жителей будут пропускать при предъявлении паспортов или регистрации. С 21.00 будет действовать полное ограничение движения по этому участку до момента полного выхода зрителей из парка. Автобусы, которые ходят по этому участку, движение не меняют. Будут ходить согласно своему маршруту и расписанию.

Мы всех гостей, со своей стороны, ориентируем, что гораздо удобнее будет воспользоваться метро. В пешей доступности от парка находятся три станции метро: "Марьино", "Алма-Атинская" и "Борисово".

- Зачастую московский метрополитен также сталкивается с затруднениями в работе из-за таких крупных мероприятий. Ожидаете ли вы таких затруднений? Предусмотрены ли какие-то меры?

— Как я уже упоминал, в пешей доступности от парка находится три станции метро — прогулка займет не больше 25 минут. Если говорить о ближайшей станции "Борисово", то она постоянно будет работать на выход. По поводу ее работы на вход будет принимать решение оперативный штаб ГУВД после начала фестиваля: в случае превышения критической концентрации людей на платформах она будет закрываться на периоды от 30 до 60 минут. Также будет увеличена частота подачи поездов.

- Сколько залпов планируется дать за время проведения фестиваля?

— Безусловно, назвать абсолютно точную цифру сложно. Но это порядка 60 тысяч залпов.

- Сколько тонн пиротехники планируется для этого использовать?

— На фестивале планируется использовать 27 тонн пиротехники. Но красота и впечатления измеряются, безусловно, не в тоннах. Гораздо приятнее будет считать количество людей, который получат невероятные впечатления от пиротехнического шоу.

- Будут ли применены новые фейерверки?

- Технологии создания фейерверков не стоят на месте. Каждая команда будет пытаться показать что-то новое. В первую очередь мы увидим последние достижения в техническом обеспечении, позволяющем создавать новейшие композиции. Скорее всего, новые технологические приемы будут связаны с использованием современного пультового оборудования, команды будут разрабатывать интересные эффекты и выстраивать их в захватывающие композиции под музыкальное сопровождение. У каждого участника должно получиться настоящее пиротехническое представление.

- Как вы можете оценить проведение фестиваля с точки зрения экологической безопасности, наносит ли он вред окружающей среде?

— Применяемые для снаряжения фейерверков современные пиротехнические составы не содержат хрома, мышьяка, тяжелых металлов (свинца, ртути). Кроме того, на этапе разработки фейерверочные изделия проходят санитарно-гигиеническую экспертизу.

А если не вдаваться в подробности научного характера, то можно сказать, что вреда от фейерверков меньше, чем от автомобилей, например.

- Сколько стран участников ожидается?

- Каждый год мы собираем лучших специалистов, чтобы не только провести соревнования, но и подарить людям настоящий праздник. В этом году в фестивале примут участие восемь команд из Австрии, Армении, Румынии, Японии, Бразилии, Китая, России и Хорватии. Каждый из участников — это профессионалы с большим опытом работы в данной области. Это мастера мирового уровня. Все фишки команды держат в секрете до последнего момента, ведь это их шанс на победу.

19 августа выступят команды из Австрии, Армении, Румынии и Японии. 20 августа свои шоу представят Китай, Бразилия, Россия и Хорватия.

- А как готовятся участники? Они везут пиротехнику с собой?

— Безусловно, какие-то изделия участники везут с собой, остальным организаторы фестиваля обеспечивают команды на месте, по заранее согласованным заявкам. Эту работу осуществляют компании технического обеспечения.

- С какими проблемами столкнулись организаторы? Были ли какие-то проблемы, связанные с санкциями?

— Проблем, связанных с санкциями не было. Приглашения по участию в фестивале приняли все команды, которых мы отобрали. В плане организации всегда есть много технических вопросов, но существует оргкомитет, который их решает. Основная задача — обеспечение безопасности и логистика движения людей во время фестиваля и после него. Над этим мы активно работаем с городскими службами.

- Стали россияне больше или меньше покупать фейерверков после кризиса?

— В какой-то степени кризис имеет свое влияние и в нашей сфере. Если раньше рынок пиротехники показывал стабильный ежегодный рост, то сейчас потребление фейерверков за последние несколько лет находится примерно на одном уровне. Предсказуемо спрос растет перед новогодними праздниками и в дачный летний период.