Олег Сиденко: "Восточная верфь" ждет заказ от Минобороны в 2018 году

АО "Восточная верфь" во Владивостоке ожидает крупный заказ на постройку кораблей от Минобороны в 2018 году и ведет переговоры по экспортным контрактам со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, Латинской Америки и Ближнего Востока. Об этом, а также о реализации текущих заказов и подготовке кадров для судостроительной отрасли на Дальнем Востоке рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости Светлане Задере генеральный директор предприятия Олег Сиденко.

- Олег Борисович, Минобороны РФ сообщало, что разместит на "Восточной верфи" крупный заказ на постройку кораблей на восемь лет. Заказ уже размещен?

— Нет, он будет заключен в следующем году. Я стараюсь не говорить о контрактах, которые еще не подписаны.

- Новая госпрограмма вооружения на 2018-2025 годы рассчитана на оснащение армии новыми видами вооружений и военной техники. Задействована ли "Восточная верфь" в этой программе?

— Да, "Восточная верфь" будет в ней участвовать. Переоборудованием и модернизацией кораблей сейчас занимается "Дальзавод". Они модернизируют проект 1155 (большие противолодочные корабли — ред.) и другие корабли. А мы занимаемся строительством новых по этой программе.

- Какие корабли сейчас находятся на стапелях завода?

— Мы строим новые корабли для министерства обороны, для пограничных сил ФСБ России. Для министерства обороны мы строим тяжелые, полутяжелые причалы, танкеры. Порядка десяти единиц до 2020 года нам надо построить. В этом году мы закрываем четыре контракта. Завод напряженно работает в этом направлении.

- Вы говорили о контрактах, которые планируете выполнить до 2020 года. Все ли идет в срок?

— У нас проблем со сроками нет уже несколько лет. Минобороны отмечало, что у нас нет задержек в реализации заказов. Мы в этом году один контракт закрыли на семь месяцев раньше, другой — на четыре.

- Предприятие имеет большой опыт постройки кораблей на экспорт. Более 30 артиллерийских, торпедных, ракетных катеров поставлены в семь стран мира. Какие корабли вы сейчас строите на экспорт и для каких стран?

— В 2012 году построили для Вьетнама два сторожевых корабля, док и причал. Это последний наш экспортный контракт. Я в этом году ездил в одну страну, и мы достигли соглашения вместе с Рособоронэкспортом о заключении с ними контракта. Я надеюсь, мы подпишем его в этом году.

- Расскажите, пожалуйста, о планах предприятия на ближайшие пять лет. Можно ли сказать, что верфь полностью обеспечена государственным и частными заказами на этот срок?

— "Восточная верфь" обеспечена работой на пять лет. В течение пяти лет мы будем как реализовывать контракты, так и брать новые. У нас постоянно ведется работа в этом направлении. Каждый год подписываются новые контракты. Постоянно работаем с Погрануправлением ФСБ и министерством обороны России. Сейчас у нас образовался новый заказчик — Росгвардия, который будет заказывать необходимое. Конечно же, планируем работать на экспорт. При посредничестве Рособоронэкспорта переписка ведется с четырьмя странами.

- Это только страны АТР?

— Я бы не сказал. Это и Латинская Америка, и Ближний Восток.

- Какую проверку проходят суда на вашем заводе перед передачей заказчику?

- Есть обычный механизм, выстроенный десятилетиями строительства. Есть проект, по которому все строится. Все поэтапно предъявляется представителям заказчика. Потом судно или корабль выходит на швартовые испытания. На швартовых испытаниях проверяются механизмы, которые испытываются возле стенки. Швартовые испытания заканчиваются, начинаются ходовые испытания, из-за которых надо выходить в море. Испытания по прямому назначению. Полностью отрабатываем все системы. Когда проверка завершается, подписывается акт и корабль передается заказчику. И есть еще наша пятилетняя гарантия. Если механизм сломался, то надо разобраться, по чьей вине. Если по вине завода-изготовителя, то мы за свой счет все исправляем.

- Как бы вы оценили уровень судостроения в России в сравнении с другими странами?

— Я во всех странах не был. И не хочу говорить, что у нас судостроение в упадке или люди там лучше работают. Ничего там не лучше. И у нас проекты достойные. И рабочий класс, и инженеры у нас не хуже работают. Я был во Вьетнаме. У них хороший судостроительный завод и дешевле продукция, но заказывают они катера у нас, потому что они технологичнее. Этого они построить не могут. Так же и Латинская Америка.

- В чем технологичность проявляется?

— Это новая техника, новые двигатели, новый корпус, новый стрельбовые станции, новое вооружение. Новые условия быта личного состава. Личный состав служит уже в достаточно комфортных условиях. Необходимо беспокоиться о людях, которые много времени своей жизни проводят в море.

- Сказывается ли на "Восточной верфи" отток кадров из региона? Как вы решаете этот вопрос?

— Проблема есть, но я бы не говорил, что с Дальнего Востока люди уезжают. У нас просто люди переезжают в другие города, переходят на другие заводы работать. Ротация везде идет. Единственное, что у нас в Приморском крае мало судостроительных заводов. И нам подпитываться неоткуда, но мы воспитываем свои кадры. Ведем работу с учебными заведениями — с высшими и средними техническими. Они нам готовят студентов-выпускников — кто-то остается, кто-то уходит.