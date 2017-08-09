Олег Сиденко: "Восточная верфь" ждет заказ от Минобороны в 2018 году

АО "Восточная верфь" во Владивостоке ожидает крупный заказ на постройку кораблей от Минобороны в 2018 году и ведет переговоры по экспортным контрактам со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, Латинской Америки и Ближнего Востока. Об этом, а также о реализации текущих заказов и подготовке кадров для судостроительной отрасли на Дальнем Востоке рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости Светлане Задере генеральный директор предприятия Олег Сиденко.
- Олег Борисович, Минобороны РФ сообщало, что разместит на "Восточной верфи" крупный заказ на постройку кораблей на восемь лет. Заказ уже размещен?
— Нет, он будет заключен в следующем году. Я стараюсь не говорить о контрактах, которые еще не подписаны.
- Новая госпрограмма вооружения на 2018-2025 годы рассчитана на оснащение армии новыми видами вооружений и военной техники. Задействована ли "Восточная верфь" в этой программе?
— Да, "Восточная верфь" будет в ней участвовать. Переоборудованием и модернизацией кораблей сейчас занимается "Дальзавод". Они модернизируют проект 1155 (большие противолодочные корабли — ред.) и другие корабли. А мы занимаемся строительством новых по этой программе.
- Какие корабли сейчас находятся на стапелях завода?
— Мы строим новые корабли для министерства обороны, для пограничных сил ФСБ России. Для министерства обороны мы строим тяжелые, полутяжелые причалы, танкеры. Порядка десяти единиц до 2020 года нам надо построить. В этом году мы закрываем четыре контракта. Завод напряженно работает в этом направлении.
- Вы говорили о контрактах, которые планируете выполнить до 2020 года. Все ли идет в срок?
— У нас проблем со сроками нет уже несколько лет. Минобороны отмечало, что у нас нет задержек в реализации заказов. Мы в этом году один контракт закрыли на семь месяцев раньше, другой — на четыре.
- Предприятие имеет большой опыт постройки кораблей на экспорт. Более 30 артиллерийских, торпедных, ракетных катеров поставлены в семь стран мира. Какие корабли вы сейчас строите на экспорт и для каких стран?
— В 2012 году построили для Вьетнама два сторожевых корабля, док и причал. Это последний наш экспортный контракт. Я в этом году ездил в одну страну, и мы достигли соглашения вместе с Рособоронэкспортом о заключении с ними контракта. Я надеюсь, мы подпишем его в этом году.
- Расскажите, пожалуйста, о планах предприятия на ближайшие пять лет. Можно ли сказать, что верфь полностью обеспечена государственным и частными заказами на этот срок?
— "Восточная верфь" обеспечена работой на пять лет. В течение пяти лет мы будем как реализовывать контракты, так и брать новые. У нас постоянно ведется работа в этом направлении. Каждый год подписываются новые контракты. Постоянно работаем с Погрануправлением ФСБ и министерством обороны России. Сейчас у нас образовался новый заказчик — Росгвардия, который будет заказывать необходимое. Конечно же, планируем работать на экспорт. При посредничестве Рособоронэкспорта переписка ведется с четырьмя странами.
- Это только страны АТР?
— Я бы не сказал. Это и Латинская Америка, и Ближний Восток.
- Какую проверку проходят суда на вашем заводе перед передачей заказчику?
- Как бы вы оценили уровень судостроения в России в сравнении с другими странами?
— Я во всех странах не был. И не хочу говорить, что у нас судостроение в упадке или люди там лучше работают. Ничего там не лучше. И у нас проекты достойные. И рабочий класс, и инженеры у нас не хуже работают. Я был во Вьетнаме. У них хороший судостроительный завод и дешевле продукция, но заказывают они катера у нас, потому что они технологичнее. Этого они построить не могут. Так же и Латинская Америка.
- В чем технологичность проявляется?
— Это новая техника, новые двигатели, новый корпус, новый стрельбовые станции, новое вооружение. Новые условия быта личного состава. Личный состав служит уже в достаточно комфортных условиях. Необходимо беспокоиться о людях, которые много времени своей жизни проводят в море.
- Сказывается ли на "Восточной верфи" отток кадров из региона? Как вы решаете этот вопрос?
— Проблема есть, но я бы не говорил, что с Дальнего Востока люди уезжают. У нас просто люди переезжают в другие города, переходят на другие заводы работать. Ротация везде идет. Единственное, что у нас в Приморском крае мало судостроительных заводов. И нам подпитываться неоткуда, но мы воспитываем свои кадры. Ведем работу с учебными заведениями — с высшими и средними техническими. Они нам готовят студентов-выпускников — кто-то остается, кто-то уходит.