Алексей Алешин: Ростехнадзор проведет масштабную проверку "Алросы"

Четвертого августа на карьере "Мир", принадлежащем компании "Алроса", произошло затопление подземного рудника, в котором на тот момент находился 151 шахтер. На поверхность было поднято большинство работников, продолжаются спасательные работы по эвакуации заблокированных в шахте людей. К расследованию причин аварии подключился и Ростехнадзор. О планах по проверке "Алросы", об уровне безопасности на угольных шахтах России, о причинах и последствиях аварии в энергосистеме Сибири, а также о том, как избежать серьезного ущерба от ураганов, рассказал в интервью РИА Новости руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Алексей Алешин. Беседовала Александра Крыжановская.

- Недавно произошла авария на карьере "Мир". Было объявлено, что Ростехнадзор создал комиссию по расследованию причин. Расскажите об этом подробнее.

— Конечно, работа по расследованию причин аварии ведется. Кроме того, в период с 4 по 29 сентября 2017 года Ростехнадзор проведет масштабную проверку АК ПАО "АЛРОСА". Специалисты обследуют пять опасных производственных объектов, четыре из которых — чрезвычайно высокого класса опасности: рудник "Мир" Мирнинского ГОКа, рудник "Интернациональный" Мирнинского ГОКа, рудник "Удачный" Удачнинского ГОКа, склад взрывчатых материалов (базисный) Удачнинского ГОКа. Кроме того, мы проверим объект второго класса опасности: рудник "Айхал" Айхальского ГОКа.

Ростехнадзор создал комиссию для технического расследования причин произошедшей аварии, в ее состав вошли высококвалифицированные руководители и специалисты ведомства и "Алросы". К работе будут привлекаться соответствующие специалисты из экспертных организаций, научно-исследовательских и проектных институтов. Срок проведения расследования причин произошедшей аварии составляет 30 дней, при необходимости работа комиссии будет продлена в соответствии с установленными требованиями.

- Продолжая тему шахт, хотелось бы узнать о положении дел в угольной промышленности. Могли бы вы предварительно оценить уровень промышленной безопасности в первом полугодии 2017 года? В какой отрасли наблюдается наиболее сниженный уровень безопасности, в какой высокий?

— На первое полугодие текущего года состояние промышленной безопасности в угольной промышленности держится на уровне самых безаварийных 2014-2015 годов, когда мы соответствовали наилучшим мировым показателям. Количество аварий значительно сократилось, за шесть месяцев 2017 года нами зарегистрирована одна авария, добыто угля за этот период почти 200 миллионов тонн.

- В мае министр энергетики Александр Новак сообщал, что из 58 работающих в России угольных шахт 20 имеют высокий риск возникновения аварий. Согласны ли вы с этими данными? Достаточно ли средств, на ваш взгляд, компании вкладывают в мероприятия по охране труда и не нужны ли дополнительные стимулы со стороны государства, включая ужесточение ответственности?

— Данные, приведенные министром энергетики, вполне достоверно отображают соотношение количества угольных шахт, имеющих высокий риск возникновения аварий к общему количеству угольных шахт — это один к трем. Причем зачастую высокие риски обусловлены больше природными особенностями месторождений, чем технологическими причинами. Ростехнадзор на плановой основе занимается актуализацией нормативных актов в области безопасности ведения горных работ с учетом всех факторов.

С 2011 года, после аварии на шахте "Распадская", Ростехнадзором разработаны и введены в действие около пятидесяти нормативно-правовых актов, регулирующих безопасность ведения горных работ. Это наибольшее количество нормативных документов, разработанных в отношении одной конкретной отрасли. Мы активно работаем в тесном контакте с Минэнерго, МЧС, Советом Федерации, Росуглепрофом. К работе над документами привлекаются специалисты отраслевых НИИ, эксплуатирующих организаций — угледобывающих компаний.

Ростехнадзор, конечно, не имеет полномочий контролировать количество средств, направляемых на обеспечение промышленной безопасности и охраны труда, но большинство специалистов отмечают, что отрасль добилась значительных успехов в области обеспечения необходимого уровня промышленной безопасности.

Угледобывающие компании направляют средства на мероприятия, обеспечивающие этот уровень, приобретаются новые горные машины и комплексы, средства контроля за производственными процессами и параметрами безопасности. В шахту пришли цифровые технологии, интернет — сегодня, например, количество метана на рабочем месте в отдельно взятой шахте в Сибири может наблюдать и оценивать специалист управляющей компании, находящейся в Москве. И все это не для удовлетворения праздного любопытства, это вписывается в систему управления промышленной безопасностью и охраной труда компании с соответствующим функционалом и ответственностью ее должностных лиц. Все это происходит в том числе и благодаря новым требованиям, разработанным Ростехнадзором.

Но мы продолжаем работать над мерами по дополнительному стимулированию владельцев опасных производственных объектов к повышению уровня безопасности. Речь идет не столько об усилении надзора и ужесточении ответственности, сколько об открытости самих компаний. В ближайшее время мы запустим механизм общественного контроля и начнем именно с объектов угольной промышленности. Это нововведение было предложено Советом Федерации, его членами, представляющими угледобывающие регионы страны, совместно с отраслевым профсоюзом.

Также мы выступаем с законодательной инициативой по введению дистанционного контроля на опасных производственных объектах I и II класса опасности, которыми являются шахты, рудники, крупные, добывающие более одного миллиона тонн полезного ископаемого, карьеры и угольные разрезы. Это новый, так называемый дистанционный вид надзора.

- Как вы относитесь к идее, высказанной еще год назад собственником "Мечела" Игорем Зюзиным, о необходимости запрета добычи угля на шахтах и переходе на открытый способ добычи? Обсуждается ли еще такая мера или она на сегодня совершенно не актуальна и всерьез не рассматривается?

— Вопрос необходимости запрета добычи угля подземным способом не стоит в повестке дня Ростехнадзора. Добыча полезных ископаемых только открытым способом — это не лучший вариант для освоения ресурсов, одна тонна угля может потребовать извлечения до 20-40 тонн пустой породы. При этом может образовываться воронка циклопических размеров глубиной до 500-600 метров и диаметром в километры. Например, диаметр Коркинского разреза около четырех километров, Черниговский разрез имеет карьерное поле десятикилометровой длины.

Сами понимаете, что это колоссальная нагрузка на окружающую среду и затраты, связанные с природохранными мероприятиями, поддержанием бортов и уступов, эндогенной пожароопасностью, водоотливом, транспортом, подчас столь значительны, что себестоимость такого угля вполне сопоставима с подземной добычей. Кроме того, особо ценные марки угля, используемые для коксования, залегают обычно на глубинах, добыча с которых открытым способом просто неэффективна.

Решение о способе добычи принимается после детального изучения технико-экономических показателей и сравнительного анализа вариантов вскрытия и подготовки участка месторождения. Выбор способа продиктован прежде всего экономической целесообразностью, и основные затраты — это затраты на обеспечение безопасных условий добычи.

- "Северсталь" после аварии на шахте "Северная" начала готовить техпроект по разработке ее запасов через шахту "Комсомольская". Поступал ли такой проект на рассмотрение Ростехнадзора, как вы его оцениваете?

— У нас нет информации о существовании подобного проекта. Дело в том, что решение о вскрытии запасов "Северной" с "Комсомольской" потребует разработки проекта реконструкции шахты "Комсомольская", дополнительной проходки капитальных горных выработок, ввода их в эксплуатацию, а все капитальное строительство регулируется законодательством о градостроительной деятельности. Таким образом, подобный проект должен будет пройти государственную экспертизу в подведомственном Минстрою ФГУП "Главгосэкспертиза", где его оценят в том числе и на соответствие требованиям безопасности ведения работ и выдадут соответствующее заключение. Только после положительной экспертной оценки и утверждения проекта собственником сотрудники Ростехнадзора смогут ознакомиться с ним для осуществления строительного надзора, в рамках которого уже будет проверяться соответствие реконструируемого объекта проектным решениям.

- Хотелось бы еще поговорить об энергетике. В начале июля замминистра энергетики Андрей Черезов сообщил, что комиссия по расследованию нарушения электроснабжения в Сибири уже начала свою работу. Есть ли какие-либо решения по данной аварии? Какова позиция Ростехнадзора относительно этой серьезной аварий? Какие конкретно нарушения были выявлены? Какая работа была проведена с персоналом, изменился ли подход к подготовке кадров в энергокомпаниях?

— Действительно, 27 июня нынешнего года в энергосистеме Сибири произошла системная авария, без электроснабжения оставалась часть бытовых потребителей в Красноярском крае, Кемеровской области, Иркутской области, Забайкальском крае и Республике Бурятия, также был отключен ряд алюминиевых заводов.

Расследованием аварии занимается комиссия Енисейского управления Ростехнадзора с участием сотрудников Сибирского управления. В состав комиссии вошли представители Минэнерго России, АО "СО ЕЭС", ПАО "Россети", ПАО "ФСК ЕЭС", ПАО "Иркутскэнерго", ПАО "ИЭСК", АО "РУСАЛ", представители проектных и монтажных организаций, осуществлявших проектирование, наладку и монтаж оборудования и систем противоаварийной автоматики на объекты, отключенные вследствие аварии.

Поясню, что Ростехнадзор создает комиссию по расследованию причин аварии на объектах электроэнергетики при условиях, если от электричества отключено более 200 000 человек на один час и более, а также в случае полной потери диспетчерской связи и дистанционного управления объектом электроэнергетики.

В остальных случаях комиссию создает собственник энергообъекта в соответствии с правилами расследования причин аварий в электроэнергетике, но и в этом случае Ростехнадзор участвует в работе комиссии.

На сегодняшний день выявлены предварительные причины возникновения и развития аварии, которые будут отражены в акте расследования. Среди них уже можно отметить некорректную работу противоаварийной автоматики на подстанции Озерная и Братской гидроэлектростанции. Имеется ряд вопросов к срабатыванию защитных систем на некоторых других ГЭС.

Позиция Ростехнадзора состоит в проведении досконального всестороннего расследования и выявлении нарушений, которые не только привели к возникновению аварии, но и ее развитию.

Работа комиссии продолжается, и анализ действий персонала энергетических компаний по ликвидации последствий аварии будет отражен в акте расследования, однако уже можно сказать, что правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации будут пересматриваться Минэнерго России совместно с Ростехнадзором.

В Крыму и на Дальнем Востоке, где недавно произошли масштабные отключения электроэнергии, сейчас также работают сотрудники Ростехнадзора, которые совместно с представителями эксплуатирующих сетевых организаций выясняют причины этих аварий. Результаты работы комиссий обязательно будут опубликованы.

- В связи с недавним ураганом какие меры принимаются ведомством во избежание повторений серьезных последствий?

— Погода в последнее время приносит энергетикам сюрприз за сюрпризом. Не далее как 2-3 августа из-за сильного дождя и порывистого ветра в Псковской, Тверской и Смоленской области происходили массовые аварийные отключения, без электроснабжения оставались около 50 300 человек. Или 30-31 июля из-за неблагоприятных погодных условий в четырех субъектах Российской Федерации (Республика Марий Эл, Кировская, Костромская и Рязанская области) происходили массовые аварийные отключения, тогда без света осталось 48 400 человек.

Следует заметить, что во время подобных природных катаклизмов серьезная часть ущерба проистекает из-за халатного отношения собственников энергосетей к содержанию лесных просек для линий электропередач. Несмотря на постоянный контроль с нашей стороны, меры воздействия, вплоть до штрафных санкций, технологические регламенты не соблюдаются, не обеспечивается должная широта просек, нерегулярно проводится расчистка, не вырубаются старые деревья. Результат предсказуем — при сильных порывах ветра деревья валятся и обрывают линии электропередач. Как бы там ни было нужно продолжать работу в этом направлении, чтобы свести к минимуму количество подобных случаев.

- Как проходят комплексные проверки нефтепроводов Росприроднадзора и Ростехнадзора? И как оцениваете состояние проверенных объектов? Глава Минприроды Донской говорил, что проверка объектов "Роснефти" в Нижневартовске и "Транснефти" в Новороссийске пройдет уже в течение месяца.

— Ростехнадзор, в рамках своих полномочий контролируя нефтегазопроводы, следит за соблюдением требований промышленной безопасности. Это означает, что прерогативой ведомства является оценка технического состояния объекта, соответствия его характеристик и режима эксплуатации требованиям ФНиП, проектной документации, технологическому регламенту, эксплуатационной документации.

Что касается технического состояния промысловых трубопроводов, то в 2016 году в рамках поручения правительственной комиссии по вопросам развития топливно-энергетического комплекса, воспроизводства минерально-сырьевой базы и повышения энергетической безопасности Ростехнадзором было проверено 810 опасных производственных объектов нефтегазодобычи, в состав которых вошли в том числе промысловые нефтегазопроводы.

По результатам проверок установлено, что физический износ межпромысловых (промысловых) трубопроводов таков: 17,6 % трубопроводов находятся в эксплуатации до 5 лет; 21,4 % трубопроводов находятся в эксплуатации от 5 до 10 лет; 59 % трубопроводов эксплуатируются от 10 до 20 лет; 2 % трубопроводов эксплуатируются 20 лет и более.

Нами было выявлено 4353 нарушения требований промышленной безопасности, привлечено к административной ответственности 35 юридических и 185 должностных лиц, общая сумма наложенных штрафов составила 12,650 миллиона рублей.

- Касаясь темы газопроводной инфраструктуры, планируется ли оценить их состояние в текущем году? Ранее упоминалось, что проверки могут пройти на проекте Газпрома по строительству газовой магистрали "Сила Сибири".

— Ростехнадзором образована рабочая группа для сопровождения строительства объекта "Магистральный газопровод "Сила Сибири". По объекту капитального строительства федеральный государственный строительный надзор осуществляется Ленским и Дальневосточным управлениями Ростехнадзора. Это 12 объектов капитального строительства. Проверки ведутся в соответствии с утвержденными планами.

- Недавняя ситуация с загрязнением воздуха в Капотне коснулась Московского НПЗ, однако в результате проверки Росприроднадзора на объектах завода был зафиксирован выброс диоксида серы, но не сероводорода. В связи с этим Росприроднадзор оштрафовал Московский НПЗ на 400 тысяч рублей за превышение уровня выбросов диоксида серы. Какие проблемы вызвали превышение выбросов диоксида серы? Принимались ли какие-либо меры по отношению к заводу со стороны Ростехнадзора? Устранило ли предприятие нарушения?

— На опасных производственных объектах Московского НПЗ установлен режим постоянного надзора, в рамках которого инспектора Ростехнадзора регулярно осуществляют проверки и, в случае выявления нарушений требований промышленной безопасности, выдают предписания на их устранение, виновных привлекают к административной ответственности. Проверки Ростехнадзора не выявили нарушения норм технологического режима производства, которые могли явиться причиной превышения уровня максимально допустимых выбросов диоксида серы.

Говоря о повышенном содержании диоксида серы в районе Московского НПЗ, следует учитывать факт непосредственной близости предприятия от МКАД и транспортных потоков, которые могли существенно повлиять на фиксируемые показатели.

- Есть ли у Ростехнадзора замечания к проектам "Сахалин-1", "Сахалин-2" и Харьягинское СРП?

— Ростехнадзором ежегодно проводятся плановые проверки проектов СРП, а также проверки в рамках постоянного надзора. Так, в 2016 году было проведено две плановых проверки компаний "Эксон Нефтегаз Лимитед", "Сахалин Энерджи Инвест Компании Лимитед". По результатам данных проверок было выявлено 51 нарушение, привлечено к административной ответственности два юридических лица.

В рамках же постоянного государственного надзора в прошлом году на опасных производственных объектах "Эксон Нефтегаз Лимитед" и "Сахалин Энерджи Инвест Компании Лимитед" было выявлено 38 нарушений требований промышленной безопасности, указанные юридические лица привлечены к административной ответственности.

Нерешенным вопросом по проекту Харьягинское СРП является утилизация попутного газа в количестве 95 %, предусмотренная проектом. Однако после окончания в полном объеме работ по модернизации центрального пункта сбора нефти, входящего в состав третьей очереди Харьягинского месторождения, вопрос должен быть решен.