Владимир Чижов: новые антироссийские санкции США европейцам не нравятся

Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов в интервью РИА Новости ответил на вопросы о том, прислушался ли Евросоюз к российской позиции по возможным новым санкциям США и что ЕС сделал, чтобы смягчить эти санкции. Беседовала корреспондент РИА Новости в Брюсселе Мария Князева.

— Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер накануне выразил в целом удовтлетворение тем, что законопроект о расширении санкций США в отношении России был смягчен после того, как Евросоюз выразил обеспокоенность по его поводу. И одновременно он отметил, что ЕС будет защищать свои интересы перед США. Не смягчена ли, таким образом, позиция Евросоюза? © AP Photo / Andrew Harnik Американская революция бездействия. О восстании элит против любых перемен

— Реакция Евросоюза на всю эту безумную затею Вашингтона была растянута по времени, как и сам процесс принятия закона. Естественно, этот закон европейцам не нравится. Кстати, он не нравится и самому Трампу. Реакцию Евросоюза некоторые ваши коллеги почему-то стали нахваливать, но я предостерег бы от чрезмерной эйфории по этому поводу. Юнкер выражает консолидированную позицию Евросоюза, как позицию Еврокомиссии, так и стран-членов ЕС, которая при этом достаточно разнопланова.

Мы слышали заявления из Берлина и Парижа. В двух ключевых странах Евросоюза этот закон назвали нарушением международного права. Мы с вами ничего не слышали из Лондона и в ближайшее время вряд ли услышим в силу ряда причин.

— В том числе Brexit, например.

— Мы не услышали никакой критики закона из стран Прибалтики, Польши и некоторых других государств ЕС. Немножко странно, кстати, и то, что Юнкер взял на вооружение слова, которые употребил Трамп в своем комментарии: США будут консультироваться с союзниками (в вопросе применения нового санкционного закона). Я был немного удивлен, что господин Юнкер подхватил этот термин, более того — подчеркнул, что Евросоюз остается союзником США. Вообще, союзники (allies) в представлении Вашингтона — это члены НАТО. Все-таки от Евросоюза и его структур можно было ожидать несколько большей самостоятельности.

© REUTERS / Jonathan Ernst Трамп назвал виновных в ухудшении отношений с Россией Теперь о том, что вы называете некоторым смягчением реакции Еврокомиссии. Действительно, тут я могу подтвердить на основании имеющейся у меня информации, что на этапе подготовки и прохождения закона представители Евросоюза, как в национальном качестве, так и по линии представительства ЕС в Вашингтоне, активно работали и с администрацией президента, и с конгрессом США. Кое-что им на самом деле удалось поправить. Удалось, например, заменить формулировку, что президент США "должен" на "может" применять санкции в статье закона, касающейся трубопроводов. Теперь в ЕС, успокаивая себя, говорят о своей успешной работе (по обеспечению учета американской стороной опасений Евросоюза).

Если же посмотреть шире на то, что мы называем трансатлантической связкой, мы увидим, что связка эта искрит. Мы это наблюдаем с момента смены администрации в США, да даже и до этого. Это касается не только сугубо прикладных вещей, но и глобальных, таких как судьба Парижского соглашения по климату, как судьба иранской ядерной сделки.

Есть между ними и в сфере экономики проблемы, которые появились не сегодня и не вчера. Напомню, что не так уж давно было дело французского банка BNP Paribas, которому выставили штрафные санкции ни много ни мало на 9 миллиардов долларов за то, что он работал со странами, находящимися под американскими санкциями. Я думаю, что и "дизельгейт" вокруг Volkswagen тоже, наверное, не лишен и политической, и коммерческой подоплеки. Я уже не говорю о разбирательстве в ВТО между Airbus и Boeing, которому больше десятка лет. В общем, уши коммерческих интересов видны сквозь любые наслоения политики и так называемых ценностей.

— В нынешнем законе по санкциям… © AFP 2017 / Christof Stache В ФРГ надеются, что санкции США не затронут проекты трубопроводов ЕС и РФ

— Они тоже фигурируют вполне откровенно и буквально: вслед за критикой проекта "Северный поток-2" американские законодатели, не моргнув глазом, записали, что администрация США должна добиваться поставок энергоносителей из США в Евросоюз. И еще более откровенно говорится, что это необходимо ради создания в Соединенных Штатах рабочих мест. Вот такая "честная конкуренция".

— Еврокомиссия не представила никаких вариантов ответных мер, не заявила и о том, что они разработаны. Получается, что Еврокомиссия, согласно ее заявлениям, готова реагировать на применение Соединенными Штатами новых санкций, но как — пока неизвестно. По вашим ощущениям, Евросоюз действительно готов дать серьезный ответ? © РИА Новости / Игорь Михалев Перейти в фотобанк Европейский бизнес выступил против антироссийских санкций США

— Оптимист на нашем с вами месте предположил бы, что у них заготовлено несколько вариантов, которые они будут, реализуя политическую волю стран-членов, применять пропорционально строгости имплементации положений этого закона. Но я бы хотел предложить вам взглянуть шире. Вся эта история, я думаю, все-таки должна заставить Евросоюз и его страны-члены, да и общественное мнение задуматься о том, к чему ведет безоглядное применение санкционного инструментария. Получается, что если где-то что-то происходит не то, первым делом хватаются за санкции. А ведь никто еще не может предъявить результат успешного воздействия санкций на развитие того или иного кризиса. Конечно, задуматься они задумаются, но не надо впадать в эйфорию и ждать, что отмена санкций в отношении России, введенных самим Евросоюзом, дело ближайших дней. Нет. И в первую очередь потому, что разброс мнений стран-членов в отношении России есть и сохранится на обозримую перспективу. Не буду говорить, что навсегда, но на наш век хватит, потому что в результате последних волн расширения Евросоюза его членами стали в том числе страны, которые и вступали-то туда ради того, чтобы убежать подальше от России.

— Российские дипломаты разъясняли представителям Евросоюза свою позицию относительно этих санкций США. К нам прислушались, как вы считаете?

— Я думаю, что прислушались. В принципе, наши аргументы здесь воспринимают. Что, впрочем, не всегда трансформируется потом в какие-то конкретные решения со стороны Евросоюза.