Валентин Тимаков: опережающее образование сделает Дальний Восток модным

Уроки Дальнего Востока во всех российских школах и обязательные познавательные путешествия для детей в дальневосточные регионы предлагает ввести Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК ДВ). Самих же дальневосточников предполагается обучать в том числе с помощью игровых компьютерных технологий, а специальные карьерные коучи помогут школьникам ДФО уже к восьмому классу определиться с выбором профессии. Об этом, а также о том, какие еще новшества ждать от разрабатываемой АРЧК ДВ концепции опережающего развития системы образования на Дальнем Востоке, рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости Марине Луковцевой руководитель агентства Валентин Тимаков.

— Валентин Витальевич, зачем понадобилось разрабатывать концепцию опережающего развития системы образования? Чем не подходит существующая система образования?

— Мы сегодня уже столкнулись с отставанием в ряде технологических областей. Второе — большое количество людей, до 80% выпускников, не работают по тем специальностям, которые получили. А каждый второй безработный — экономист или юрист.

Это при том, что на рынке труда Дальнего Востока наблюдается структурный дисбаланс, когда на одного безработного приходится три-четыре вакансии. Несмотря на то, что большинство вакансий высокооплачиваемые, не можем найти специалистов.

Этот замкнутый круг позволит разорвать система опережающего образования. Это такая модель, при которой набор образовательных дисциплин, количество и качество подготовки выпускников формируется с учетом потребностей экономики, причем как реальных, так и перспективных. Ключевое значение опережения состоит в том, что изменения в области образования должны опережать изменения в других сферах и создавать их основания.

Опережающая система обеспечит тот необходимый уровень подготовки выпускников, который позволит вчерашним выпускникам с первых дней работы включаться в производственный процесс. Это подразумевает в том числе понимание требований работодателей и самого технологического процесса конкретного предприятия.

Не секрет, что в вузах, которые слабо взаимодействуют с работодателями и не всегда понимают технологические процессы и требования на предприятиях работодателей, готовят будущих работников — потенциальных безработных. Добавьте сюда морально устаревшее оборудование, которое находится в учебных учреждениях. Когда выпускник выходит на место работы, он сталкивается с совершенно другой реальностью. Поэтому, конечно, вузы и учреждения среднего профессионального образования должны быть интегрированы с самого начала — от отбора кадров до их адаптации и трудоустройства.

— Вы сейчас говорите больше о высшем звене образования, но планируется же реформировать и другие уровни. Идет ли речь о школьном образовании?

— К 2025 году планируется создать порядка 100 тысяч новых рабочих мест, 70% которых рассчитаны на высококвалифицированных сотрудников рабочих специальностей. Что должно происходить со среднеспециальным образованием? Оно также должно быть интегрировано в производство. И работодатели должны быть заказчиками в части количества студентов, качества их подготовки. Они должны формировать учебные планы исходя из своих производственных задач и технологий.

Студенты техникумов и колледжей точно должны знать, где они будут работать и сколько они будут получать. Молодежи сейчас принципиально важно знать будущее место работы, потому что это внесет дополнительный стимул для получения определенной специальности.

Школьное образование мы сейчас рассматриваем тоже именно в разрезе опережающего развития экономики Дальнего Востока. Конечно, и школьное образование должно быть другим, чтобы на ранних этапах у детей уже выявлялись предпочтения, профессиональные способности, чтобы до восьмого класса школьники уже знали, что им делать дальше, в какую сторону развиваться.

— Как планируется этого достичь? Сейчас многие одиннадцатиклассники не знают, чем заниматься после окончания школы.

— Тут речь в том числе о профориентационных классах. Многие крупные работодатели, которые мыслят в перспективе 10-20 летнего периода, формируют профильные классы, понимая, что дети закончат школу, пойдут в техникумы, получат образование и выйдут на их предприятия. Кроме того, предполагается применение ранней профориентации. Положительный пример — во Всероссийском детском центре "Смена", это Анапа, профориентация построена таким образом, что дети во время отдыха могут попробовать себя в 50 профессиях и направлениях, включая мехатронику, робототехнику, прототипирование, деревообработку.

Профориентация школьников строится на основе выявляемых предрасположенностей детей, а задача детского центра "Смена" — дать возможность "пощупать" руками свою будущую профессию. Задача преподавателей — сформировать карту карьерного маршрута будущего работника. Всего в смене планируют погружать в профессию свыше 50 тысяч школьников ежегодно. Важно отметить, что сегодня работодатель является заказчиком и формирует запрос на кадры, обладающие определенными квалификационными и личностными качествами.

Для того чтобы сориентировать детей еще в среднем звене школы, нужно также формировать новые социально одобряемые признаки успеха. В 90-х годах прошлого века успешного человека определяли по наличию высшего образования, квартиры, модной машины.

Примечательно, сейчас у молодежи формируются новые социально одобряемые признаки — наличие социальной репутации, предпринимательство, самореализация через участие в собственных проектах. Модными и привлекаемыми для молодежи становятся рабочие профессии, прекрасно, что в этом они видят возможность самореализации и развития. К примеру, все больше становится девушек-сварщиц.

Когда окажется, что опытный токарь или сварщик зарабатывают больше, чем инженер, а на производстве так и есть, придет другое понимание. Кроме того, современное производство более безопасно и привлекательно для молодежи. Элементы геймификации неизбежно придут на производство.

Концепция еще включает образовательный консалтинг. Это непрерывный процесс консультационного сопровождения обучающихся, который помогает определить область профессионального развития и развитие потенциала. Это карьерные коучи.

Школьник формирует заказ: что-то хочу, а что, не знаю. И карьерный коуч или консультант должен сформировать его индивидуальную траекторию развития.

Соответственно, сформированная траектория подразумевает наличие собственного плана обучения. Если школьник решит стать автомехаником, то будет определен спектр опорных предметов — физика, химия, биология. Если школьник решит стать фермером и быть самозанятым, соответственно, будет выработан свой список опорных наук и предметов.

Будут создаваться профориентационные центры на базе вузов, техникумов, школ, которые будут вырабатывать индивидуальные карты развития. Сейчас школьники рады бы пообщаться на тему профориентации — не с кем поговорить. В основном если занятия по профориентации в школе проходят, то по старым схемам, по древним лекциям.

— То есть предусматривается специальная подготовка преподавателей?

— Будет создан целый институт специалистов-профориентологов. Это специально подготовленные люди, которые будут знать, как общаться с молодежью. С учетом цифровизации образования большее влияние будут оказывать обучающие симуляторы в режиме добавленной реальности, другие технологические решения.

Агентство будет заниматься поиском и подготовкой таких специалистов. У нас есть семинар по профориентации, по формированию карьерных маршрутов. Мы готовы после утверждения концепции, после получения поддержки министерства образования РФ формировать такой штат людей, которые будут заниматься ранней профориентацией детей. Причем не на абстрактном уровне, а с погружением школьников в профессию, когда дети пробуют делать это руками. Но все это требует подготовки инфраструктуры, изменения образовательных стандартов.

Мы ориентированы в первую очередь на экономику Дальнего Востока. И мы за то, чтобы преподаватели ориентировали детей на работу на Дальнем Востоке. Мы считаем, что должен быть введен в школах по всей России специальный урок о Дальнем Востоке, где бы детей погружали в богатство макрорегиона. Это же треть всей страны!

Я за то, чтобы развивался образовательный туризм. Чтобы все школьники страны выезжали на Дальний Восток. Обратите внимание, три предстоящих Олимпиады пройдут в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, в непосредственной близости от нашего Дальнего Востока. И популяризация его должна идти через детей. Поэтому Восток, выражаясь словами Сергея Караганова, должен стать модным.

— Вы считаете, уроков географии недостаточно?

— Да, уверен, потому что богатство Дальнего Востока не ограничивается только географией, это также обычаи и богатый культурный пласт, кухня, нравы, соседство со странами АТР, есть разнообразие национальностей. Нельзя изучать Дальний Восток сугубо в теоретическо-философском разрезе. Учителя должны увлекать учеников, а не просто хорошо знать предмет и по заученным годами лекциям вести уроки. Учителя должны быть вовлечены и заражать своим предметом школьников. Но заставить учителя так преподавать заставить нельзя, должны быть установки. Учителя должны сами захотеть.

— Как сделать, чтобы учителя захотели? Зарплату повысить?

— В том числе. Учитель должен получать больше. Учитель и врач.

— Можно ли предполагать, что Дальний Восток перейдет на отличающиеся от всей остальной части страны образовательные программы и учебники? Не получится ли так, что школьник или студент, переехавший на Дальний Восток, не сможет адаптироваться к новой системе обучения?

— Нет. Речь не идет о переходе Дальнего Востока на образовательные программы, отличающиеся от остальной части страны. Школа не должна превращаться в ярмарку тщеславия, когда будет устроено соревнование, у кого круче программа, учебники или оборудование. Здравый смысл должен быть.

Мы говорим, что система образования — это не только сидение в классе, что, безусловно, важно, это также комбинация дистанционных занятий, решения практических задач и исследований, работа в команде. К примеру, сейчас Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) запускает новую программу по подготовке разработчиков игр, и выпускники будут сдавать экзамен в игровых VR-шлемах. Помимо лекций, студенты будут заниматься практикой и каждые полгода защищать свои проекты в формате хакатонов. Это первая в России магистратура, которая посвящена разработке игр виртуальной реальности.

Система образования должна строиться, как лего, из модулей, которые гибко перенастраиваются, переналаживаются. Эти блоки будут легко заменяться: поменялся какой-то технологический цикл в индустрии, поменяется модуль. И эти изменения должны привноситься в программу постоянно.

— Раз уж вы затронули применение таких необычных методов обучения как сдача экзаменов в игровых шлемах, расскажите, какие еще новые инструменты планируется внедрить в систему образования?

— Онлайн-обучение, командное обучение — развитие навыков взаимодействия в составе группы, геймификация — внедрение игровых платформ, что, кстати, является одной из мощнейших форм обучения. Задача обучения не только в передаче декларативных знаний. Тут должны развиваться когнитивные навыки, то есть навыки человека к самосовершенствованию и саморазвитию.

— Все эти новшества согласовываются с министерством образования и науки России?

— Мы в процессе обсуждения, проводим также обсуждения с общественным организациями, экспертами, формируем позицию. Одно из предложений — дискуссия, которую мы сейчас ведем, — это замена модели целевого набора на модель целевого обучения. В чем разница? Целевой набор позволял выделить бюджетные места, на которые приезжали учиться дети каких-то видных боссов, а потом не возвращались на отработку обучения. Или могли поехать обучаться от какого-то регионального предприятия на учебу в Москву, а потом не возвращались. Не было эффективной отдачи этой системы.

И сейчас министерство образования меняет систему на целевое обучение. Это тот случай, когда работодатель заключает договор с абитуриентом, платит стипендию на протяжении учебы, а через пять лет выпускник возвращается на это предприятие и отрабатывает.

— Когда речь идет о повышении уровня образованности населения в рамках глобальной конкуренции, что это значит? Речь идет о вовлечении в какой-то образовательный процесс максимального количества дальневосточников независимо от возраста и уровня квалификации? © РИА Новости / Антон Денисов Перейти в фотобанк В ОП предложили ввести в школах уроки о гуманном обращении с животными

— Система опережающего образования это непрерывное обучение — life long learning, когда обучение начинается с рождения и продолжается вплоть до преклонных лет, даже в это время. Не забывайте, что мы живем в эпоху стареющей нации. Поэтому интеграция в экономический процесс людей старшего поколения критично необходима. Ведь через десять лет будет крайне не хватать работников, и даже с увеличением пенсионного возраста проблема не решится.

Необходимо создать условия для переобучения людей старшего поколения, что тоже является задачей системы опережающего образования. Есть ряд направлений, где качество и тщательность работы имеют большее значение, чем скорость и динамика. Думаю, что это вопросы взаимодействия команд, коллективов, вопросы, связанные с проверкой расчетов, с проверкой точности, качества или устойчивости систем.

— Развитие трудовой и профессионально-квалификационной мобильности, предусмотренное концепцией опережающего образования, что подразумевает?

— Необходимо, чтобы люди нужной для предприятия квалификации могли переехать, обустроиться. Для этого должна быть создана такая программа, которая поддерживала бы их переезд и укоренение. Должна выплачиваться субсидия для первого взноса для покупки жилья. Должны быть созданы условия для перевоза работника, его семьи, личного имущества. Да, при необходимости предоставлять транспортный контейнер. Переселенцы не должны ущемляться в правах, им нужно создать комфортные условия.

Такая программа должна ориентироваться именно на квалифицированных специалистов.

— Как будет проверяться эффективность опережающей системы образования?

— Недавно утверждена демографическая концепция Дальнего Востока, и в рамках этой концепции предусмотрен рост численности населения до 2025 года до 300 тысяч человек. Сейчас по поручению министра по развитию Дальнего Востока Александра Галушки разрабатываются практические меры ее реализации. И мы сейчас должны думать не только о перспективах трудоустройства работников, но еще и об их удержании. Потому что у нас сальдо негативное миграционное сохраняется. Так вот, удержание студентов и их трудоустройство — это самый дешевый способ закрепить население.

В сегодняшней экономике вообще имеет высокое значение доступ к человеческому потенциалу. Если нет людей, то их привлечение негативно повлияет на себестоимость товара и конкурентоспособность предприятия. То есть центральным приоритетом опережающего образования стали потребности экономики и требования, которые предъявляет работодатель.

В связи с этим мы выделили три ключевых показателя эффективности — удовлетворенность работодателя качеством подготовки выпускников, количество выпускников, которые работают по специальности, и наличие необходимого числа выпускников, чтобы обеспечить потребности предприятий. То есть все эти факторы в совокупности, потому что, к примеру, качество подготовки выпускников может соответствовать, но они будут недоступны.

И движение со стороны работодателей уже началось. Они уже озвучивают свои условия, каких работников они хотят получить. На примере Дальнего Востока, говоря про наше агентство, мы оказываем поддержку по формированию контрольных цифр приема у ДВФУ, то есть мы предоставляем цифры приема, построенные на ожиданиях работодателей. Причем мы так взаимодействуем не только с ДВФУ, а с целым рядом дальневосточных вузов.

Для этого у нас есть специальный инструмент — это навигатор востребованных профессий. Мы создали уже четыре выпуска навигатора. Вузы им активно пользуются, потому что там есть не только перечень самых востребованных профессий по отраслям, но также указаны учебные учреждения, где можно получить нужные специальности. Причем за каждую цифру навигатора мы отвечаем, потому что он построен на анализе всех инвестиционных проектов, реализуемых на Дальнем Востоке.

— Когда ждать утверждения концепции?

— Планируется полностью сформировать концепцию и согласовать ее с министерством образования до конца этого года, а в начале следующего года утвердить ее.