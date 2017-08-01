Владимир Волкогон: студенты-иностранцы ценят морское образование в России

Калининградский государственный технический университет — одно из крупнейших и старейших высших учебных заведений рыбохозяйственной отрасли страны. В настоящее время, кроме непосредственно университета, он включает в себя Балтийскую государственную академию рыбопромыслового флота, Калининградский морской рыбопромышленный колледж, а также Санкт-Петербургский морской рыбопромышленный колледж. Ректор КГТУ Владимир Волкогон рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости Евгении Римко о том, как привлечь в вуз профессионалов, чтобы обеспечить рыбохозяйственную отрасль страны компетентными кадрами, что получило Росрыболовство, студенты и регион в результате объединения учебных заведений, что привлекает иностранцев в российском образовании, а также как университету удалось взять под свое крыло крупнейший парусник "Седов".

— До сих пор одной из визитных карточек Калининграда был парусник "Крузенштерн", который находится на балансе университета, но не так давно у вас появился еще и другой парусник Росрыболовства — "Седов", который был передан в оперативное управление КГТУ из Мурманского государственного технического университета. Почему было принято решение поменять место его приписки и какие планы у вуза на этот корабль?

— Это произошло исходя из государственной логики, с точки зрения расходования федерального бюджета. Действительно, эффективнее, чтобы парусник содержался в Калининграде. Могу ошибиться, но за 12 последних лет он лишь два раза заходил в Мурманск: около трех недель в 2015 году, а до того — один раз перезимовал в Мурманске, прошел межсезонное обслуживание и ремонт, и из этого ничего хорошего не вышло. Есть впечатляющие фотографии его зимней стоянки, где "Седов" стоит весь обледеневший. Фото, конечно, добавляют барку арктического колорита, но каждая такая зимовка наносит 96-летнему историческому учебному паруснику непоправимый технический ущерб. И уже почти два десятилетия судно обслуживается и ремонтируется в Калининградской области. Его навигация практически на 100%, за исключением кругосветного плавания, ежегодно проходит в Балтийском море с редкими выходами в Средиземное или Черное моря.

Специалисты отмечают, что техническое состояние барка "Крузенштерн ", второго после "Седова", самого крупного учебного судна в мире, разительно отличается. В активе "Крузенштерна" — две кругосветки, трансатлантическая экспедиция, обширная историко-мемориальная экспедиция 2015 года. Его ежегодная навигация по протяженности маршрутов и количеству посещений портов в разы превосходит навигацию "Седова" при сопоставимых затратах, калининградский парусник лидирует в технической оснащенности. На судне удалось организовать настоящий флотский порядок и более качественное прохождение курсантами учебной практики. Достаточно сказать, что все процессы подготовки к прохождению практики на парусных судах Росрыболовства, специальный регламент отрабатывались на "Крузенштерне" и были утверждены учредителем соответствующим распоряжением как обязательные для всех парусных судов Росрыболовства — "Паллады", "Седова", "Крузенштерна". Не все, на мой взгляд, до настоящего момента удалось Мурманску из этого регламента осуществить на "Седове". Мы имеем серьезный опыт по выполнению регламента, по практической подготовке курсантов, по техническому поддержанию судна и оптимальному расходованию бюджетных средств. Руководство посчитало, и с этим невозможно не согласиться, что в Калининграде возможно более эффективное использование "Седова" с целью выполнения государственного задания, а именно — организации качественной первой морской практики курсантов учебных заведений Росрыболовства. На двух парусниках мы будем выстраивать единую политику в формировании постоянного экипажа, наполнению курсантского состава и строгого выполнения регламента.

— Как происходило объединение морских отраслевых учебных заведений в регионе под флаг КГТУ?

— Объединение юридически началось в январе 2010 года с присоединения Калининградского морского рыбопромышленного колледжа к Балтийской государственной академии рыбопромыслового флота. С 2012 года создан образовательный комплекс "Калининградский государственный технический университет", в который вошли сам университет, БГАРФ со структурным подразделением — морским колледжем и в качестве филиала был присоединен Санкт-Петербургский морской рыбопромышленный колледж.

— Почему это произошло и кто в результате этого укрупнения выиграл: учебное заведение в части оптимизации расходов или студенты, у которых, скорее всего, должен был появиться доступ к использованию всех образовательных площадок? © РИА Новости / Илья Питалев Перейти в фотобанк Условия поступления для набравших на ЕГЭ 100 баллов могут изменить

— Выиграли все направления, которые вы перечислили. Первое: все уровни отраслевой подготовки сохранены и что немаловажно — за Росрыболовством. Оптимизация затрат — это главное. И я не раз говорил, что без объединения всех бюджетов каждая из структур если бы и сохранилась, то имела бы очень большие проблемы даже не в развитии, а в существовании. Благодаря объединению сегодня появился маневр в использовании финансовых средств, которыми мы распоряжаемся. По результатам ежемесячного анализа ситуации в каждом подразделении, даже в условиях секвестирования федерального финансирования, теперь есть возможность достигать определенного уровня развития. Для этого была принята стратегия финансирования прежде всего приоритетных направлений. Они дают результат для государства, для отрасли, а затраченные средства возвращаются в университетский комплекс через научные гранты, заказы на исследовательские работы, и их можно инвестировать в другие направления.

Обучающиеся же приобрели упрощенный вариант перехода с одной ступени образования на другую. Недаром мы называем нашу структуру многоступенчатой подготовкой специалистов для рыбохозяйственной отрасли и нужд региона.

— Вы являетесь идеологом создания Национального морского университета. Эту тему неоднократно заявляли на федеральном уровне — в Росрыболовстве. Зачем это вузу, как это может повлиять на его возможности?

— Каждое направление, от которого зависит благосостояние страны, требует особого внимания государства и конкретной финансовой поддержки. Особенно когда речь идет о продовольственной безопасности страны, о снабжении населения рыбопродукцией. На это направление завязано множество ветвей производства — судостроение и технологии, промышленное рыболовство. Когда государство приняло решение, что нам необходимо вывести на высокий международный уровень ведущие объединенные университеты страны, был учрежден статус федеральных национальных научно-исследовательских университетов. Мы считаем, что в ряду национальных научно-исследовательских университетов должны стоять и вузы, обеспечивающие морехозяйственную деятельность и развитие этой отрасли. Это значит, вузы должны подпадать под законодательство, аналогичное тому, которое предусматривает, по крайней мере первые годы, очень серьезную финансовую поддержку государства для становления научной базы, современной инфраструктуры, обновления и совершенствования кадров. Мы считаем, что несколько вузов морехозяйственной направленности в стране должны получать государственную поддержку и приравниваться к статусу национальных научно-исследовательских университетов. Сегодня в России таких вузов 37, среди них есть и отраслевые. Финансовая же помощь вузам необходима, чтобы выйти на более высокий уровень.

В последние два года площадкой, на которой мы продвигаем создание Национального морского университета, стал проект MariNet при федеральном Агентстве стратегических инициатив. Инновационные направления, которые продвигает MariNet, будет сложно осуществить без учебных заведений морехозяйственной деятельности соответствующего уровня. Кстати, в мае в Томске, на заседании рабочей группы MariNet, где собрались представители ведущих вузов, занимающихся морехозяйственной деятельностью, было принято решение о создании экспертной подгруппы "Развитие человеческого капитала и образования". Главной площадкой этой подгруппы стал КГТУ, и я являюсь ее руководителем.

Существует еще одна причина, по которой Национальный морской университет должен обладать высоким статусом — российские морские учебные заведения разных ведомств (Минтранса, Минсельхоза) обязаны выполнять международные требования подготовки кадров плавсостава. Но существующие правила дипломирования морских специалистов, разработанные международной морской организацией (IMO), зачастую невозможно совместить с требованиями государственных стандартов, утвержденных министерством образования и являющихся обязательными к исполнению. Университеты, наделенные статусом федеральных, имеют право формировать образовательные программы самостоятельно. Поэтому, на наш взгляд, у морских вузов должны быть определенные полномочия.

— Насколько сегодня востребованы ваши выпускники, соответствуют ли они современным требованиям? Есть ли в вузе специалисты, которые следят за изменением потребностей рынка?

— Уже много лет и в академии, и в университете работают центры содействия трудоустройству. Они взаимодействуют с работодателями, подыскивают для выпускников вакантные места на предприятиях, в том числе и за рубежом. В эти центры обращаются и выпускники прошлых лет. Для создания в университете полноценного кадрового агентства нужно пройти очень серьезную процедуру лицензирования, которую государственному вузу практически не осилить. Университет взял на себя инициативу аккумулировать информацию и создать банк данных по вакансиям в рыбохозяйственной отрасли всей России. Мы такую программу разработали и готовы представить ее в Росрыболовство. Планируется, что контент будет доступен с сайта федерального агентства, но, как мы полагаем, администрирование этого сегмента возьмет на себя КГТУ. Этим банком смогут пользоваться в том числе и береговые специалисты — от Дальнего Востока до Калининграда.

— Не огорчает ли вас, что большинство выпускников, получающих морские специальности, по возможности едут работать за границу, на суда под иностранным флагом?

— Оппоненты говорят, что раз студенты учатся за государственный счет, они должны работать только под российским флагом. Я уверен, что это нельзя запрещать, а в настоящее время необходимо даже и способствовать. По самым скромным подсчетам моряки и рыбаки Калининградской области, работающие на зарубежном флоте, инвестируют через свои зарплаты в наш регион более 500 миллионов долларов в год. Эти деньги идут на строительство жилья, получение услуг образования, здравоохранения, создание рабочих мест, приобретение потребительских товаров. Второй аргумент: предположим, завтра вместо 50 судоводителей мы выпустим 10. Между тем флот уже начинает строиться, значит, совсем скоро появятся современные российские суда, на которых нужны будут специалисты от капитана до вахтенного помощника, владеющего этой техникой. Со строительством флота и появлением качественных условий труда, технологий, достойных зарплат на работу под нашим флагом вернутся опытные специалисты. Эти рабочие места будут привлекательными и для выпускников. Мы не теряем сегодня кадры, трудоустроенные за рубежом. Они остаются российскими моряками, подтверждают свою квалификацию и планово проходят переобучение в российских структурах. Они обретают опыт, компетенции, профессионально растут в морском сообществе. Более того, разрушить систему морского образования — сферу очень многогранную, сложную — можно очень быстро, вот только возродить ее будет в сегодняшних непростых политических условиях нереально. Как же тогда считать Россию морской державой?

— Как обстоят дела с кадрами в университете, академии? Кто сегодня формирует будущее рыбохозяйственной отрасли?

— Одна из основных проблем не только нашего вуза, но и всего высшего образования — это неуклонный рост среднего возраста профессорско-преподавательского состава. На некоторых, особенно инженерных, кафедрах средний возраст преподавателей доходит до 70 лет. В 1990-х, когда наука не финансировалась, они были вынуждены полностью перейти на преподавание, отойти от исследовательской работы. За два десятилетия практически прекратилось внедрение в производство научно-технических разработок. Было разрушено большинство научных школ, утеряны традиции наставничества. Молодые специалисты зачастую воспринимались конкурентами в борьбе за небольшой, но стабильный заработок. Винить старшее поколение в случившемся нельзя ни в коем случае, но и вернуть процесс вспять удается не всегда — многое безвозвратно потеряно.

Сегодня мы поддерживаем наших старейших преподавателей через дополнительные материальные бонусы, стараемся заинтересовать в передаче опыта. С другой стороны, уже с начальных курсов мы выискиваем "звездочек", которым по силам двигаться по научной стезе и в перспективе стать преподавателями и учеными. Но интерес к занятию наукой должны поощрять социальные программы поддержки молодежи, в том числе по обеспечению жильем. Это один из основных рычагов социальной активности. Только на таких условиях мы сможем привлечь на работу в вуз молодые кадры.

— Калининградские отраслевые вузы всегда отличались большим количеством иностранных студентов. Проявляют ли они интерес к российскому отраслевому образованию и какие специальности они выбирают?

— Сегодня у нас около 500 иностранных студентов. Большая их часть — граждане бывших советских республик, но есть и студенты из африканских, арабских стран. Интерес к получению образования в отраслевом университетском комплексе растет, сейчас много желающих из Туркмении и Узбекистана, чего не было раньше. Большинство этих студентов учится на специальностях береговых направлений. Для иностранных студентов организована годичная подготовка, в основе которой используются наработанные десятилетиями методики. Они позволяют за несколько месяцев овладеть навыками понимания русского языка и беглого разговора. Учебный процесс построен так, что иностранцы с сентября до февраля-марта изучают только русский язык, а с весны к нему добавляются предметы основной программы. На первом курсе иностранцы уже учатся в группах на общих основаниях. Если языковые проблемы и сохраняются, то очень незначительные, а за счет старания, к стыду некоторых наших студентов, большая часть иностранцев к третьему-четвертому курсу обходят россиян в профессиональных умениях, навыках и знаниях. Страны —участники межправительственных соглашений из дальнего зарубежья действительно направляют лучших представителей своей молодежи. А студенты-иностранцы очень ценят возможность получить образование в России, в частности в нашем университете.

— А как вы в университете организовываете досуг студентов?

— Я всегда делаю акцент на важность воспитательной составляющей в образовательной функции вуза. В КГТУ успешно работает управление по воспитательной работе и молодежной политике, которое не навязывает обучающимся инициатив или идеологии, а помогает студентам и курсантам активно проявить себя на любом поприще. Этой работе мы уделяем много внимания и не жалеем на это средств: у нас своя лига КВН, мы первые в регионе на всех студенческих спартакиадах, учредили свою футбольную команду, заняли второе место во Всероссийской студенческой лиге, спортсмены КГТУ-БГАРФ постоянно участвуют в европейских турнирах. Но единственное, чего нам не хватает, это спортивной инфраструктуры, у нас даже нет своего бассейна. А у морского учебного заведения он обязательно должен быть. Пока без государственной поддержки многократные попытки осилить строительство бассейна успехом не увенчались.

— Видно, что у коллектива университетского отраслевого комплекса есть цели развития и совершенствования. На что опираетесь, откуда черпаете силы?

— У кого есть цель, у того есть и попутный ветер. Так говорят моряки.