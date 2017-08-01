Руководство Airbus DS: расширяем сотрудничество с Россией по космосу

Европейская аэрокосмическая группа Airbus Defence and Space (Airbus DS) заявила о расширении сотрудничества с Россией: работы по сертификации производства по изготовлению спутникового оборудования при участии СП "Синертек" в Москве уже завершены. О развитии производства в РФ, а также о дальнейших перспективах расширения сотрудничества с российской космической промышленностью в интервью РИА Новости рассказали старший вице-президент Airbus Space Systems по космической электронике, куратор по развитию бизнеса в России Жан-Пьер Доманже (Jean-Pierre Domenget) и глава Airbus Defence and Space (Airbus DS) в РФ Владимир Терехов.

Беседовал специальный корреспондент Александр Ковалев.

— Состоялось заседание совета директоров совместного предприятия "Синертек". Хотелось бы узнать, какие решения приняты в отношении сотрудничества с Россией?

— Жан-Пьер Доманже: Как вы знаете, СП "Синертек" — это совместное предприятие Airbus DS и "Российских космических систем" (РКС). На данный момент мы перешли на новый, более высокий и очень важный уровень нашего сотрудничества. Буквально на прошлой неделе в Москве завершены окончательные квалификационные работы по европейской сертификации чистовых помещений для изготовления спутниковых компонентов в России: "Синертек" начал серийно выпускать твердотельные усилители мощности (ТТУМ) для российских заказчиков, а также другое космическое оборудование. Таким образом, мы начали производить в РФ высокотехнологичное оборудование в том же качестве, что и Airbus DS в Европе.

Первые экземпляры, сделанные в России, уже можно увидеть сейчас. Все изделия, созданные в 2017 году, будут установлены на российские спутники: мы в данном случае следуем тренду, который задают наши российские партнеры. Решение утверждено руководством госкорпорации "Роскосмос" при участии РКС.

Кроме того, есть важная договоренность с коллегами из РКС о том, что номенклатура, которая будет производиться в России в кооперации с Airbus DS, в ближайшем будущем будет расширена.

— Расскажите, пожалуйста, какое еще оборудование, в рамках расширения сотрудничества в РФ будет выпускать "Синертек"?

— Жан-Пьер Доманже: Пока мы не раскрываем окончательный вид наших договоренностей, но могу вас заверить, что это новое оборудование для спутников связи, а также для спутниковых платформ будущего.

— Сколько твердотельных усилителей мощности уже произведено в России к настоящему времени и планируется собрать в 2018 году?

— Жан-Пьер Доманже: На данный момент мы ориентируемся на цифру от 30 до 50 твердотельных усилителей. Для нас важно не столько количество, сколько стабильное качество их производства в России. ТТУМ — продукт достаточно универсальный, поэтому можно говорить о будущем расширении производства в зависимости от спроса.

© Фото предоставлено пресс-службой компании Airbus DS Космический аппарат BepiColombo, производства Airbus Defence and Space © Фото предоставлено пресс-службой компании Airbus DS Космический аппарат BepiColombo, производства Airbus Defence and Space

— Что включала в себя квалификация персонала и чистых помещений в России по стандартам Airbus DS?

— Жан-Пьер Доманже: Сертификация включала в себя скрупулезное исследование производства на предмет полного соответствия чистых помещений для сборки космических компонентов стандартам качества Airbus DS. Кроме того, мы, конечно, обучили и проэкзаменовали специалистов, занятых на производстве. Если говорить о перспективе, то на предприятии будет проводиться дальнейшая ресертификация с тем, чтобы постоянно контролировать качество производимых в России компонентов.

Понятно, что если мы увеличиваем объем и ассортимент производимой продукции, то, конечно, в дальнейшем будем продолжать расширять и сертифицировать производственные помещения в РФ, а также приглашать новых сотрудников. Естественно, дополнительный набор российских специалистов может быть произведен лишь в том случае, если получим необходимое количество контрактов. Но самое главное заключается в том, что акционеры СП "Синертек" — РКС и Airbus DS — заинтересованы в расширении производства здесь на мощностях СП "Синертек".

— Планируете ли вы в 2017 году начать собирать на базе СП "Синертек" высокотехнологичные усилители мощности на основе ламп бегущей волны?

— Жан-Пьер Доманже: Да, мы намерены расширить линейку продуктов "Синертека" с тем, чтобы выпускать там усилители на базе ламп бегущей волны, а также производить другие датчики и сенсоры.

— Какое количество сотрудников работают сейчас в России на "Синертек", сколько планируется еще пригласить?

— Жан-Пьер Доманже: На данный момент нами сертифицировано более десяти российских специалистов, которые работают здесь на постоянной основе. Кроме того, рядом с ними трудятся французские коллеги.

Следующим шагом станет расширение инженерно-конструкторской составляющей в "Синертеке": будем ориентироваться не только на сборку, но и на собственные российские разработки в том числе.

— Могли бы вы озвучить предварительные итоги года работы совместного предприятия и поделиться планами на будущее?

— Жан-Пьер Доманже: Я могу вас заверить в том, что компания финансово стабильна. Это очень важно, чтобы "Синертек" не требовал дополнительного финансирования от акционеров. В этом году мы должны представить рынку твердотельные усилители не частично, а полностью собранные в России: это логичное завершение первого этапа нашего присутствия в России.

Кроме того, уже получено заключение одной из крупнейших международных аудиторских компаний, входящей в тройку лучших в этом бизнесе. Официально признано, что финансовое состояние "Синертека" стабильно хорошее, и нам даны рекомендации по еще некоторому улучшению.

— Предлагаю перейти к обсуждению состояния дел на совместном предприятии Airbus DS и РКК "Энергия". На каком этапе находятся работы по первому ангольскому спутнику связи AngoSat, создание которого несколько затянулось?

— Владимир Терехов: Спутник AngoSat по заказу Анголы является первым серьезным примером сотрудничества между РКК "Энергия" и Airbus DS. Согласно условиям контракта, Airbus DS поставил полезную нагрузку для этого космического аппарата, и в этой связи все обязательства соблюдены.

На данный момент начинка спутника уже собрана. Идет финальная стадия наземных испытаний, которые проводит РКК "Энергия", поэтому о дате запуска космического аппарата вам корректнее спросить у руководства предприятия. Мы получили бесценный опыт взаимодействия с РКК "Энергия", который обязательно используем и в наших последующих совместных программах.

Ранее Airbus Defence & Space, РКК "Энергия", "Российские космические системы (РКС)", "Энергия-САТ" и "Синертек" подписали пятистороннее соглашение о сотрудничестве с целью совместного выхода на рынок коммерческих спутников связи гражданского назначения, а также увеличения доли локализации в России при производстве как оборудования, так и самих космических аппаратов среднего класса.

— Какие новые программы с РКК "Энергия" будут реализованы Airbus DS в ближайшее время?

— Владимир Терехов: Видится очень долгосрочная перспектива сотрудничества с РКК "Энергия", потому как у нас нет конфликта бизнес-интересов. Дело в том, что совместный продукт, который мы продвигаем на международный рынок совместно с РКК "Энергия", — это платформа для создания геостационарных коммерческих спутников среднего класса. В продуктовой линейке Airbus DS такого изделия нет, так как эта компания занимается производством спутников тяжелого класса. Поэтому мы не конкурируем, сотрудничая с РКК "Энергия", а получаем возможность выступить на международном рынке с новой спутниковой платформой среднего класса, что очень важно.

© Фото предоставлено пресс-службой компании Airbus DS Космический аппарат, производства Airbus Defence and Space © Фото предоставлено пресс-службой компании Airbus DS Космический аппарат, производства Airbus Defence and Space

Кроме того, в самое ближайшее время мы будем совместно с РКК "Энергия" участвовать в конкурсе государственной российской компании "Космическая связь" (ГПКС). А к концу года есть планы участвовать в тендере на постройку как минимум двух спутников средней мощности для ГПКС. РКК "Энергия" выступит головным разработчиком-исполнителем, а мы, естественно, будем оказывать ей необходимую технологическую поддержку.

— Планируете ли вы участвовать в новых проектах российской компании "Газпром — Космические системы"?

— Владимир Терехов: Пока мы не видим проектов "Газпром — Космические системы", в которых мы могли бы участвовать в ближайшее время.

— Давайте поговорим тогда о сотрудничестве Airbus DS с Казахстаном. Как развивается СП "Галам", организованное Airbus DS в Астане?

— Владимир Терехов: Казахстанско-французское СП "Галам" было образовано в 2009 году для реализации проекта по созданию и эксплуатации сборочно-испытательного комплекса космических аппаратов, который строится в Астане. Доля уставного капитала СП "Галам" составляет у АО "Казакстан Гарыш Сапары" 72%, у Airbus Defence & Space — 27,5%. Еще 0,5% уставного капитала совместного предприятия принадлежит государству.

На данный момент коллеги из Казахстана заканчивают создание спроектированного ими самими научно-технологического спутника. Финальные испытания этого космического аппарата завершаются нашим дочерним предприятием в Великобритании. Кроме того, уже подписан контракт на пусковые услуги. Запуск планируется до конца 2017 года на ракете-носителе Falcon.

— Получается, кооперации с Россией в плане сотрудничества Airbus DS с казахстанским СП "Галам" пока нет?

— Владимир Терехов: По этому проекту кооперации с Россией действительно нет, но мы занимаемся активным продвижением СП "Галам" на международном рынке и, насколько мне известно, казахстанские коллеги уже заинтересовали некоторой своей продукцией нескольких российских производителей космической техники, в том числе РКК "Энергия" и ИСС имени Решетнева.

Есть понимание, что российские коллеги собираются вести переговоры с СП "Галам" в области производства термоизоляции для спутников. Кроме того, достаточно хорошо развивается у СП "Галам" направление производства кабельной продукции — мы передали Казахстану современные технологии производства.

Конечно, все мы с нетерпением ждем ввода в строй крупного сборочно-испытательного комплекса для производства космической техники в Астане. Была некоторая задержка по срокам строительства, но сейчас виден значительный прогресс: начинается монтаж технологического оборудования. Мы ожидаем, что к середине 2018 года сборочно-испытательный комплекс будет введен в эксплуатацию.