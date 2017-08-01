США
1.081 августа11:35МСК
USD60.06+0.52
EUR70.46+0.78
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
Интервью

Руководство Airbus DS: расширяем сотрудничество с Россией по космосу

11:0001.08.2017
(обновлено: 11:08 01.08.2017)
0530
© Фото предоставлено пресс-службой компании Airbus DSКосмический аппарат, производства Airbus Defence and SpaceКосмический аппарат, производства Airbus Defence and Space
© Фото предоставлено пресс-службой компании Airbus DS

Европейская аэрокосмическая группа Airbus Defence and Space (Airbus DS) заявила о расширении сотрудничества с Россией: работы по сертификации производства по изготовлению спутникового оборудования при участии СП "Синертек" в Москве уже завершены. О развитии производства в РФ, а также о дальнейших перспективах расширения сотрудничества с российской космической промышленностью в интервью РИА Новости рассказали старший вице-президент Airbus Space Systems по космической электронике, куратор по развитию бизнеса в России Жан-Пьер Доманже (Jean-Pierre Domenget) и глава Airbus Defence and Space (Airbus DS) в РФ Владимир Терехов.

Беседовал специальный корреспондент Александр Ковалев.

— Состоялось заседание совета директоров совместного предприятия "Синертек". Хотелось бы узнать, какие решения приняты в отношении сотрудничества с Россией?

— Жан-Пьер Доманже: Как вы знаете, СП "Синертек" — это совместное предприятие Airbus DS и "Российских космических систем" (РКС). На данный момент мы перешли на новый, более высокий и очень важный уровень нашего сотрудничества. Буквально на прошлой неделе в Москве завершены окончательные квалификационные работы по европейской сертификации чистовых помещений для изготовления спутниковых компонентов в России: "Синертек" начал серийно выпускать твердотельные усилители мощности (ТТУМ) для российских заказчиков, а также другое космическое оборудование. Таким образом, мы начали производить в РФ высокотехнологичное оборудование в том же качестве, что и Airbus DS в Европе.

Здание РКК Энергия. Архивное фото
© РКК "Энергия" им. С.П. Королева
Европейская группа Airbus DS высоко оценила сотрудничество с РКК "Энергия"
Первые экземпляры, сделанные в России, уже можно увидеть сейчас. Все изделия, созданные в 2017 году, будут установлены на российские спутники: мы в данном случае следуем тренду, который задают наши российские партнеры. Решение утверждено руководством госкорпорации "Роскосмос" при участии РКС.

Кроме того, есть важная договоренность с коллегами из РКС о том, что номенклатура, которая будет производиться в России в кооперации с Airbus DS, в ближайшем будущем будет расширена.

— Расскажите, пожалуйста, какое еще оборудование, в рамках расширения сотрудничества в РФ будет выпускать "Синертек"?

— Жан-Пьер Доманже: Пока мы не раскрываем окончательный вид наших договоренностей, но могу вас заверить, что это новое оборудование для спутников связи, а также для спутниковых платформ будущего.

— Сколько твердотельных усилителей мощности уже произведено в России к настоящему времени и планируется собрать в 2018 году?

— Жан-Пьер Доманже: На данный момент мы ориентируемся на цифру от 30 до 50 твердотельных усилителей. Для нас важно не столько количество, сколько стабильное качество их производства в России. ТТУМ — продукт достаточно универсальный, поэтому можно говорить о будущем расширении производства в зависимости от спроса.

© Фото предоставлено пресс-службой компании Airbus DSКосмический аппарат BepiColombo, производства Airbus Defence and Space
© Фото предоставлено пресс-службой компании Airbus DS
Космический аппарат BepiColombo, производства Airbus Defence and Space

— Что включала в себя квалификация персонала и чистых помещений в России по стандартам Airbus DS?

— Жан-Пьер Доманже: Сертификация включала в себя скрупулезное исследование производства на предмет полного соответствия чистых помещений для сборки космических компонентов стандартам качества Airbus DS. Кроме того, мы, конечно, обучили и проэкзаменовали специалистов, занятых на производстве. Если говорить о перспективе, то на предприятии будет проводиться дальнейшая ресертификация с тем, чтобы постоянно контролировать качество производимых в России компонентов.

Связь. Архивное фото
© РИА Новости
В Airbus DS заявили, что санкции не влияют на закупки компонентов в ЕС
Понятно, что если мы увеличиваем объем и ассортимент производимой продукции, то, конечно, в дальнейшем будем продолжать расширять и сертифицировать производственные помещения в РФ, а также приглашать новых сотрудников. Естественно, дополнительный набор российских специалистов может быть произведен лишь в том случае, если получим необходимое количество контрактов. Но самое главное заключается в том, что акционеры СП "Синертек" — РКС и Airbus DS — заинтересованы в расширении производства здесь на мощностях СП "Синертек".

— Планируете ли вы в 2017 году начать собирать на базе СП "Синертек" высокотехнологичные усилители мощности на основе ламп бегущей волны?

— Жан-Пьер Доманже: Да, мы намерены расширить линейку продуктов "Синертека" с тем, чтобы выпускать там усилители на базе ламп бегущей волны, а также производить другие датчики и сенсоры.

— Какое количество сотрудников работают сейчас в России на "Синертек", сколько планируется еще пригласить?

— Жан-Пьер Доманже: На данный момент нами сертифицировано более десяти российских специалистов, которые работают здесь на постоянной основе. Кроме того, рядом с ними трудятся французские коллеги.

Следующим шагом станет расширение инженерно-конструкторской составляющей в "Синертеке": будем ориентироваться не только на сборку, но и на собственные российские разработки в том числе.

© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкРоссийско-французское предприятие в космической области "Синертек"
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Российско-французское предприятие в космической области "Синертек"

— Могли бы вы озвучить предварительные итоги года работы совместного предприятия и поделиться планами на будущее?

— Жан-Пьер Доманже: Я могу вас заверить в том, что компания финансово стабильна. Это очень важно, чтобы "Синертек" не требовал дополнительного финансирования от акционеров. В этом году мы должны представить рынку твердотельные усилители не частично, а полностью собранные в России: это логичное завершение первого этапа нашего присутствия в России.

Кроме того, уже получено заключение одной из крупнейших международных аудиторских компаний, входящей в тройку лучших в этом бизнесе. Официально признано, что финансовое состояние "Синертека" стабильно хорошее, и нам даны рекомендации по еще некоторому улучшению.

— Предлагаю перейти к обсуждению состояния дел на совместном предприятии Airbus DS и РКК "Энергия". На каком этапе находятся работы по первому ангольскому спутнику связи AngoSat, создание которого несколько затянулось?

— Владимир Терехов: Спутник AngoSat по заказу Анголы является первым серьезным примером сотрудничества между РКК "Энергия" и Airbus DS. Согласно условиям контракта, Airbus DS поставил полезную нагрузку для этого космического аппарата, и в этой связи все обязательства соблюдены.

Символы государственного флага Казахстана. Архивное фото
© Flickr / SonnyandSandy
В Казахстане в 2018 году заработает комплекс по сборке спутников
На данный момент начинка спутника уже собрана. Идет финальная стадия наземных испытаний, которые проводит РКК "Энергия", поэтому о дате запуска космического аппарата вам корректнее спросить у руководства предприятия. Мы получили бесценный опыт взаимодействия с РКК "Энергия", который обязательно используем и в наших последующих совместных программах.

Ранее Airbus Defence & Space, РКК "Энергия", "Российские космические системы (РКС)", "Энергия-САТ" и "Синертек" подписали пятистороннее соглашение о сотрудничестве с целью совместного выхода на рынок коммерческих спутников связи гражданского назначения, а также увеличения доли локализации в России при производстве как оборудования, так и самих космических аппаратов среднего класса.

— Какие новые программы с РКК "Энергия" будут реализованы Airbus DS в ближайшее время?

— Владимир Терехов: Видится очень долгосрочная перспектива сотрудничества с РКК "Энергия", потому как у нас нет конфликта бизнес-интересов. Дело в том, что совместный продукт, который мы продвигаем на международный рынок совместно с РКК "Энергия", — это платформа для создания геостационарных коммерческих спутников среднего класса. В продуктовой линейке Airbus DS такого изделия нет, так как эта компания занимается производством спутников тяжелого класса. Поэтому мы не конкурируем, сотрудничая с РКК "Энергия", а получаем возможность выступить на международном рынке с новой спутниковой платформой среднего класса, что очень важно.

© Фото предоставлено пресс-службой компании Airbus DSКосмический аппарат, производства Airbus Defence and Space
© Фото предоставлено пресс-службой компании Airbus DS
Космический аппарат, производства Airbus Defence and Space

Кроме того, в самое ближайшее время мы будем совместно с РКК "Энергия" участвовать в конкурсе государственной российской компании "Космическая связь" (ГПКС). А к концу года есть планы участвовать в тендере на постройку как минимум двух спутников средней мощности для ГПКС. РКК "Энергия" выступит головным разработчиком-исполнителем, а мы, естественно, будем оказывать ей необходимую технологическую поддержку.

— Планируете ли вы участвовать в новых проектах российской компании "Газпром — Космические системы"?

— Владимир Терехов: Пока мы не видим проектов "Газпром — Космические системы", в которых мы могли бы участвовать в ближайшее время.

© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкРоссийско-французское предприятие в космической области "Синертек"
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Российско-французское предприятие в космической области "Синертек"

— Давайте поговорим тогда о сотрудничестве Airbus DS с Казахстаном. Как развивается СП "Галам", организованное Airbus DS в Астане?

— Владимир Терехов: Казахстанско-французское СП "Галам" было образовано в 2009 году для реализации проекта по созданию и эксплуатации сборочно-испытательного комплекса космических аппаратов, который строится в Астане. Доля уставного капитала СП "Галам" составляет у АО "Казакстан Гарыш Сапары" 72%, у Airbus Defence & Space — 27,5%. Еще 0,5% уставного капитала совместного предприятия принадлежит государству.

На данный момент коллеги из Казахстана заканчивают создание спроектированного ими самими научно-технологического спутника. Финальные испытания этого космического аппарата завершаются нашим дочерним предприятием в Великобритании. Кроме того, уже подписан контракт на пусковые услуги. Запуск планируется до конца 2017 года на ракете-носителе Falcon.

— Получается, кооперации с Россией в плане сотрудничества Airbus DS с казахстанским СП "Галам" пока нет?

— Владимир Терехов: По этому проекту кооперации с Россией действительно нет, но мы занимаемся активным продвижением СП "Галам" на международном рынке и, насколько мне известно, казахстанские коллеги уже заинтересовали некоторой своей продукцией нескольких российских производителей космической техники, в том числе РКК "Энергия" и ИСС имени Решетнева.

Космический грузовой корабль Cygnus прикрепленный к модулю МКС. Архивное фото
© NASA
Airbus DS может модернизировать борткомпьютер российского сегмента МКС
Есть понимание, что российские коллеги собираются вести переговоры с СП "Галам" в области производства термоизоляции для спутников. Кроме того, достаточно хорошо развивается у СП "Галам" направление производства кабельной продукции — мы передали Казахстану современные технологии производства.

Конечно, все мы с нетерпением ждем ввода в строй крупного сборочно-испытательного комплекса для производства космической техники в Астане. Была некоторая задержка по срокам строительства, но сейчас виден значительный прогресс: начинается монтаж технологического оборудования. Мы ожидаем, что к середине 2018 года сборочно-испытательный комплекс будет введен в эксплуатацию.

 

 

Комментировать
+
Интервью
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена